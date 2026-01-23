Marcel Ciolacu și obsesia stabilității: De ce românii nu mai vor „stabilitate” în 2026
PSNews.ro, 23 ianuarie 2026 11:50
În ultimii doi ani, Marcel Ciolacu și guvernul PSD-PNL au mizat constant pe un singur mesaj, cel al stabilității. „Avem nevoie de stabilitate”, repeta liderul PSD în nenumărate ocazii, prezentând coaliția de guvernare drept singurul garant al unui parcurs previzibil pentru România. Problema este că românii nu mai vor stabilitat, cel puțin nu genul de […] Articolul Marcel Ciolacu și obsesia stabilității: De ce românii nu mai vor „stabilitate” în 2026 apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
12:10
Președintele Finlandei afirmă că Trump pune presiune pe Rusia, iar discuțiile de pace pentru Ucraina avansează # PSNews.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat joi că președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Rusiei din cauza conflictului din Ucraina, scrie Reuters, conform Mediafax. Din punctul său de vedere și al statelor occidentale, situația evoluează într-o direcție favorabilă. Declarațiile au venit după retragerea Statelor Unite și a Europei din disputa legată de Groenlanda. Alexander Stubb […] Articolul Președintele Finlandei afirmă că Trump pune presiune pe Rusia, iar discuțiile de pace pentru Ucraina avansează apare prima dată în PS News.
12:10
CEDO: Declarațiile procurorilor acordate presei în timpul procesului pot afecta prezumția de nevinovăție # PSNews.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat, joi, 22 ianuarie 2026, în cauza Kaya c. Belgiei, că un procuror belgian a încălcat prezumția de nevinovăție prin declarații acordate presei, într-un moment în care procedura penală era încă în curs, iar dosarul se afla în faza apelului. În paralel, Curtea a reținut și un viciu […] Articolul CEDO: Declarațiile procurorilor acordate presei în timpul procesului pot afecta prezumția de nevinovăție apare prima dată în PS News.
12:10
Stenogramele din dosarul șpăgilor de la CFR: cum blocau ceferiștii locurile și le vindeau în tren # PSNews.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a finalizat ancheta de amploare privind angajați CFR Călători acuzați de luare de mită. 33 de ceferiști vor fi trimiși în judecată, după ce procurorii au stabilit că aceștia blocau intenționat locuri în vagoanele de dormit și cușetă și le vindeau ilegal direct în tren, folosind inclusiv CNP-urile elevilor […] Articolul Stenogramele din dosarul șpăgilor de la CFR: cum blocau ceferiștii locurile și le vindeau în tren apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
11:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să se întâmple în următoarele săptămâni. Șeful statului a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles, după Consiliul European, în ce etapă sunt […] Articolul Când ar urma să fie făcute numirile la conducerea SRI şi SIE apare prima dată în PS News.
11:50
Dezastru pentru partidele clasice: PSD și PNL „mai au de unde să piardă”, USR este blocat demografic # PSNews.ro
Coaliția PSD-PNL se confruntă cu o eroziune electorală fără precedent, în timp ce USR rămâne blocat într-un plafon demografic ce îi limitează creșterea. Sociologul Antonio Amuza avertizează că guvernul ia măsuri pe contrasensul nevoilor cetățenilor, fapt ce va „eroda acel mic capital politic pe care îl mai au partidele PSD, PNL, chiar și USR”. În […] Articolul Dezastru pentru partidele clasice: PSD și PNL „mai au de unde să piardă”, USR este blocat demografic apare prima dată în PS News.
11:50
Discuții trilaterale în premieră Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Putin cu emisarii americani # PSNews.ro
Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se îndreaptă spre Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale din timpul războiului care durează de aproape 4 ani. Întâlnirea de vineri are loc după întâlnirea de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, și convobirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, de […] Articolul Discuții trilaterale în premieră Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Putin cu emisarii americani apare prima dată în PS News.
11:50
2024, Turul 1 anulat: Călin Georgescu, semnalul ignorat de PSD și PNL. Analiza sociologului Antonio Amuza # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza explică, la Puterea Știrilor, de ce votul pentru Călin Georgescu din turul 1 anulat a fost un semnal anti-sistem ignorat de partidele clasice. Alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, al căror prim tur a fost anulat printr-o decizie controversată a Curții Constituționale, au reprezentat un moment de cotitură în politica românească. […] Articolul 2024, Turul 1 anulat: Călin Georgescu, semnalul ignorat de PSD și PNL. Analiza sociologului Antonio Amuza apare prima dată în PS News.
11:50
Cum a ajuns la Davos „protestatarul în chiloți”. Bădiță aduce critici delegației României # PSNews.ro
Activistul Florin Bădiță a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre experiența sa la Davos. Cum a ajuns însă în prejma oficialilor? Este un mister. Întâlnirea lui Bădiță cu membrii delegației a fost facilitată de o persoană secretă, de nivel înalt. El mai este cunoscut ca „protestatarul în chiloți”, după ce a defilat în lenjerie intimă […] Articolul Cum a ajuns la Davos „protestatarul în chiloți”. Bădiță aduce critici delegației României apare prima dată în PS News.
11:50
70% dintre bucureșteni au stat acasă la ultimele alegeri. Ce înseamnă asta pentru viitorul României # PSNews.ro
România se confruntă cu o criză democratică majoră, marcată de un absenteism record care sfidează logica politică tradițională. Sociologul Antonio Amuza observă că această ruptură profundă între cetățeni și sistem a fost evidentă în Capitală: „La alegerile din București, povesteam noi că aproape 70%, 7 din 10 români au stat acasă, din 10 […] Articolul 70% dintre bucureșteni au stat acasă la ultimele alegeri. Ce înseamnă asta pentru viitorul României apare prima dată în PS News.
11:50
Orbán răspunde criticilor lui Zelenski de la Davos: Ungaria nu sprijină efortul de război, dar oferă ajutor umanitar # PSNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a răspuns criticilor lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul discursului de joi de la Davos, la adresa mai multor lideri europeni. Orban a afirmat că Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni. Într-o postare pe […] Articolul Orbán răspunde criticilor lui Zelenski de la Davos: Ungaria nu sprijină efortul de război, dar oferă ajutor umanitar apare prima dată în PS News.
11:50
În ultimii doi ani, Marcel Ciolacu și guvernul PSD-PNL au mizat constant pe un singur mesaj, cel al stabilității. „Avem nevoie de stabilitate”, repeta liderul PSD în nenumărate ocazii, prezentând coaliția de guvernare drept singurul garant al unui parcurs previzibil pentru România. Problema este că românii nu mai vor stabilitat, cel puțin nu genul de […] Articolul Marcel Ciolacu și obsesia stabilității: De ce românii nu mai vor „stabilitate” în 2026 apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:30
Autoritățile locale nu pot susține din resurse proprii nici măcar un sfert din cheltuielile salariale – Ilie Bolojan # PSNews.ro
Ilie Bolojan semnalează o vulnerabilitate structurală majoră a administrațiilor publice din România: acestea depind de bugetul central, neputând să susțină din resurse proprii nici măcar un sfert din cheltuielile salariale. Cifrele indică o discrepanță alarmantă: în timp ce în Uniunea Europeană veniturile din taxe și impozite locale (3,68% din PIB) reușesc să acopere integral cheltuielile […] Articolul Autoritățile locale nu pot susține din resurse proprii nici măcar un sfert din cheltuielile salariale – Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
10:30
Președintele Donald Trump a acționat în instanță gigantul JPMorgan Chase și pe directorul Jamie Dimon, solicitând daune de 5 miliarde de dolari pentru ceea ce consideră a fi o discriminare politică. Procesul, intentat în Florida, susține că banca a închis subit mai multe conturi în februarie 2021, la scurt timp după finalizarea primului său mandat, […] Articolul Trump vs. JPMorgan: Proces de 5 miliarde de dolari pentru închiderea conturilor apare prima dată în PS News.
10:30
Primăria Capitalei, în criză – Ciucu anunță măsuri de austeritate: restructurări masie, scumpirea transportului # PSNews.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a tras un semnal de alarmă privind situația financiară dezastruoasă a Bucureștiului, precizând că primăria mai are în conturi doar cinci milioane de lei. Edilul a descris această sumă ca fiind „jenantă” pentru o metropolă, explicând că dependența de bugetul de stat este cronică. Deși guvernul a virat recent 317 milioane […] Articolul Primăria Capitalei, în criză – Ciucu anunță măsuri de austeritate: restructurări masie, scumpirea transportului apare prima dată în PS News.
10:30
Poziționarea României între Statele Unite și Uniunea Europeană a redevenit un subiect sensibil pe fondul tensiunilor geopolitice globale și al reconfigurării centrelor de putere. În acest context, analistul militar Aurel Cazacu respinge categoric ideea unei alegeri exclusive între Washington și Bruxelles. „Nu trebuie să alegem. Trebuie să fim și cu SUA, și cu Europa”, […] Articolul România între SUA și UE: „Nu trebuie să alegem. Trebuie să știm ce vrem” – Aurel Cazacu apare prima dată în PS News.
10:30
Nicușor Dan explică ce înseamnă că nu a mers “teleleu” la Davos: „Trebuie să avem strategii” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a lămurit, joi noaptea, declarațiile consilierului său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că, prin neparticiparea la Forumul de la Davos, șeful statului a dorit să transmită că „nu umblă teleleu prin lume când sunt lucruri importante”. „Nu e neobișnuit ca statele să fie reprezentate de ministrul de Externe. Decizia președintelui […] Articolul Nicușor Dan explică ce înseamnă că nu a mers “teleleu” la Davos: „Trebuie să avem strategii” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
09:30
Nicușor Dan, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace: „Nu este o chestiune simplă, trebuie făcută o analiză” # PSNews.ro
Aflat la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a abordat cu precauție propunerea venită din partea președintelui Trump privind aderarea României la Consiliul pentru Pace. Șeful statului a subliniat că o astfel de decizie nu poate fi luată impulsiv, fiind necesară o evaluare riguroasă a modului în care o nouă cartă s-ar integra în arhitectura juridică internațională […] Articolul Nicușor Dan, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace: „Nu este o chestiune simplă, trebuie făcută o analiză” apare prima dată în PS News.
09:30
Noi restricții energetice: Uniunea Europeană blochează produsele petroliere obținute din țiței rusesc # PSNews.ro
Intrarea în vigoare, la 21 ianuarie, a interdicției Uniunii Europene asupra produselor petroliere derivate din țiței rusesc marchează o nouă etapă în strategia de decuplare energetică a continentului. Măsura vizează în mod direct fluxurile comerciale dinspre mari centre de rafinare precum India, Turcia și China, care au devenit furnizori majori pentru Europa utilizând materie primă […] Articolul Noi restricții energetice: Uniunea Europeană blochează produsele petroliere obținute din țiței rusesc apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi e foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali. ”În primul rând, e […] Articolul Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România apare prima dată în PS News.
21:10
PE SCURT: Danemarca reafirmă că suveranitatea Groenlandei nu este negociabilă, deși susține discuțiile NATO privind securitatea și apărarea antirachetă. Germania se alătură unui grup UE pentru centre de returnare a migranților. Polonia își revitalizează Marina, construind fregate și submarine, în contextul tensiunilor din Marea Baltică. În Ungaria, partidul de opoziție Tisza rămâne ușor în avantaj […] Articolul Știri din capitalele Europei, 22 ianuarie apare prima dată în PS News.
21:10
Șeful Armatei Române, apel la calm: Unitatea și solidaritatea NATO sunt de neclintit. Teritoriul național va fi apărat # PSNews.ro
Într-o perioadă tot mai tensionată la nivel global, oficiali de la cel mai înalt nivel din NATO și din Armata Română dau asigurări că unitatea şi solidaritatea Alianţei sunt de neclintit. Iar mesajul e clar: teritoriul naţional şi teritoriile statelor membre vor fi apărate cu orice preţ! Pretenţiile preşedintelui american Donald Trump asupra Groenlandei, un […] Articolul Șeful Armatei Române, apel la calm: Unitatea și solidaritatea NATO sunt de neclintit. Teritoriul național va fi apărat apare prima dată în PS News.
20:10
Rogobete anunță marea Digitalizare în Sănătate: ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale” # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, punerea în dezbatere publică a Strategiei Naţionale de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, care asigură digitalizarea sistemului. ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale”, a transmis ministrul, explicând noutăţile din strategie. ”Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune şi nici un proiect izolat. Devine, clar şi […] Articolul Rogobete anunță marea Digitalizare în Sănătate: ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale” apare prima dată în PS News.
20:10
Spania: Grevă feroviară de trei zile după trei accidente grave. Sindicatul reclamă standarde de siguranță precare # PSNews.ro
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de tren din Spania a anunțat organizarea unei greve naționale de trei zile, invocând necesitatea îmbunătățirii standardelor de siguranță pentru angajați și pasageri, după o serie de accidente feroviare grave produse într-un interval foarte scurt. Decizia vine în contextul în care, în doar patru zile, au avut loc trei […] Articolul Spania: Grevă feroviară de trei zile după trei accidente grave. Sindicatul reclamă standarde de siguranță precare apare prima dată în PS News.
20:10
Câciu anunță consens politic: Pachetul de relansare economică va include măsuri PSD, PNL, UDMR și USR # PSNews.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate şi cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc, joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va […] Articolul Câciu anunță consens politic: Pachetul de relansare economică va include măsuri PSD, PNL, UDMR și USR apare prima dată în PS News.
20:10
FOTO Autostrada cu tuneluri din vestul țării, realizată pe jumătate. Câți metri au mai rămas de excavat din galerii # PSNews.ro
Lucrările la tronsonul de autostradă A1 Margina – Holdea avansează susținut la început de an, cu peste 500 de muncitori mobilizați pe șantierul cunoscut drept „autostrada cu tuneluri”. Constructorii au depășit pragul de 50% din execuție și au înregistrat progrese importante la cele două tuneluri, ale căror galerii însumează peste 4,5 kilometri. Activitatea nu a […] Articolul FOTO Autostrada cu tuneluri din vestul țării, realizată pe jumătate. Câți metri au mai rămas de excavat din galerii apare prima dată în PS News.
20:10
Rezidențiat 2026. Când și în ce condiții va avea loc concursul. Anunțul ministerului Sănătății # PSNews.ro
Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se va desfășura în data de 15 noiembrie 2026 și se vor păstra același model de concurs și aceleași bibliografii utilizate în anul 2025. Anunțul a fost făcut joi, pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății. „Această decizie a fost adoptată în […] Articolul Rezidențiat 2026. Când și în ce condiții va avea loc concursul. Anunțul ministerului Sănătății apare prima dată în PS News.
20:10
Diana Şoşoacă îi pregăteşte o surpriză lui Nicuşor Dan. Primul anunţ după scandalul cu gaze lacrimogene din Strasbourg # PSNews.ro
Filiala ieșeană a partidului S.O.S. România a anunțat organizarea, pe 24 ianuarie 2026, a unui marș civic și comemorativ la care ar urma să participe peste 20.000 de persoane. Deplasarea va avea loc pașnic, fără caracter provocator sau violent, pe un traseu care coincide cu cel parcurs de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul manifestărilor […] Articolul Diana Şoşoacă îi pregăteşte o surpriză lui Nicuşor Dan. Primul anunţ după scandalul cu gaze lacrimogene din Strasbourg apare prima dată în PS News.
20:10
Ministrul Economiei despre deficitul bugetar: „Nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat despre şansele ca premierul Ilie Bolojan să îşi finalizeze mandatul până la rotativa din 2026 că condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an, el arătând că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Darău a mai spus că USR este în […] Articolul Ministrul Economiei despre deficitul bugetar: „Nu mai putem în România să cheltuim cu nemiluita bani care nu există” apare prima dată în PS News.
20:10
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi seară, de la ora 20:00 (ora României), la Bruxelles, într-un summit extraordinar dedicat tensiunilor apărute în relațiile transatlantice, pe fondul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind dorința de a achiziționa Groenlanda. Summit UE pe fondul tensiunilor cu SUA Potrivit Consiliului European, reuniunea are […] Articolul Summit extraordinar al UE la Bruxelles, pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda apare prima dată în PS News.
19:00
ANALIZĂ Cum se poziționează partidele politice din România față de Consiliul de pace al lui Donald Trump # PSNews.ro
Scena politică românească este marcată, în aceste zile, de o dezbatere intensă provocată de invitația președintelui american Donald Trump ca România să se alăture „Consiliului pentru Pace”, o inițiativă internațională prezentată ca alternativă la Organizația Națiunilor Unite. Reacțiile partidelor scot la iveală diferențe majore de viziune: PSD pledează pentru un răspuns ferm favorabil, președintele Nicușor […] Articolul ANALIZĂ Cum se poziționează partidele politice din România față de Consiliul de pace al lui Donald Trump apare prima dată în PS News.
19:00
Primul bilanț oficial al victimelor protestelor din Iran: peste 3000 de oameni ar fi fost ucişi # PSNews.ro
Teheranul a publicat pentru prima dată un bilanț oficial al victimelor represiunii din timpul protestelor împotriva puterii teocratice. Peste 3000 de oameni ar fi fost ucişi în Iran în săptămânile marcate de violențe. Dintre aceştia, aproape 2500 sunt civili şi membri ai forţelor de securitate, informează televiziunea de stat iraniană, citată de TVR Info. Cifra […] Articolul Primul bilanț oficial al victimelor protestelor din Iran: peste 3000 de oameni ar fi fost ucişi apare prima dată în PS News.
19:00
Plata parţială a salariilor de la Liberty Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare # PSNews.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A. a analizat posibilitățile de operaționalizare a unor resurse ale combinatului pentru a face posibilă plata parțială a salariilor și a utilităților strict necesare menținerii funcționalității acestuia și asigurarea pazei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Comitetul interministerial […] Articolul Plata parţială a salariilor de la Liberty Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare apare prima dată în PS News.
19:00
Sondaj nou în SUA: Care este nivelul de aprobare al americanilor față de politicile lui Donald Trump # PSNews.ro
Președintele Donald Trump se pregătește să pornească, în următoarele luni, într-un turneu național cu discursuri susținute săptămânal, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Miza este una majoră: menținerea controlului republican asupra Congresului. Potrivit unei analize Politico, bazată pe cel mai recent sondaj New York Times/Siena, această strategie se anunță însă dificil de […] Articolul Sondaj nou în SUA: Care este nivelul de aprobare al americanilor față de politicile lui Donald Trump apare prima dată în PS News.
19:00
Ucraina, SUA și Rusia – trilaterală în Emiratele Arabe Unite începând de mâine. Declarațiile lui Zelenski # PSNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian. El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire […] Articolul Ucraina, SUA și Rusia – trilaterală în Emiratele Arabe Unite începând de mâine. Declarațiile lui Zelenski apare prima dată în PS News.
19:00
„Lovitură diplomatică” la Davos. Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarus și R. Moldova # PSNews.ro
România este reprezentată la Davos, la Forumul Rconomic Mondial (WEF), de o echipă cu „o agendă densă de lucru în primele trei zile, marcată de intervenții în paneluri oficiale și întâlniri strategice”, conform Ministerul Afacerilor Externe. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit astăzi în cadrul unui seminar alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii […] Articolul „Lovitură diplomatică” la Davos. Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarus și R. Moldova apare prima dată în PS News.
18:00
Toți candidații la șefia ANI au picat concursul: vicepreședintele Sticlosu rămâne la conducere cu o notă sub 6 # PSNews.ro
Patru candidați au concurat în ianuarie 2026 pentru funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), însă niciunul nu a promovat, scrie site-ul de investigații Snoop. Instituția a rămas fără conducere de la jumătatea lui 2025 și nu are nici secretar general. Deși a obținut un punctaj sub pragul minim necesar, vicepreședintele Bogdan Alexandru […] Articolul Toți candidații la șefia ANI au picat concursul: vicepreședintele Sticlosu rămâne la conducere cu o notă sub 6 apare prima dată în PS News.
18:00
VIDEO Românii nu se mai regăsesc în mesajul standard al politicii românești. Amuza, IRES: Am avut un semnal consistent # PSNews.ro
Românii se îndepărtează tot mai mult de partidele tradiționale și se refugiază într-un vot de protest, pe fondul nemulțumirii acumulate în ultimii ani și al lipsei de reacție a clasei politice, a afirmat joi Antonio Amuza, sociolog IRES, invitat în emisiunea Puterea Știrilor. Comentând cel mai recent sondaj privind intenția de vot la alegerile parlamentare, […] Articolul VIDEO Românii nu se mai regăsesc în mesajul standard al politicii românești. Amuza, IRES: Am avut un semnal consistent apare prima dată în PS News.
18:00
Adevărul despre mișcarea „Valul Democrației”, care a vrut să „inunde” Parchetul cu plângeri vizând anularea alegerilor # PSNews.ro
Pe 22 ianuarie, câteva zeci de persoane s-au prezentat în fața Parchetului General, în jurul orei 10:20, pentru a depune câte o plângere penală împotriva a 60 de oficiali, foști oficiali și asociații din România. Acțiunea vizează anularea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024 și solicită despăgubiri de 1 milion de euro […] Articolul Adevărul despre mișcarea „Valul Democrației”, care a vrut să „inunde” Parchetul cu plângeri vizând anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
18:00
Decizia președintelui Nicușor Dan de a nu participa la Forumul Economic Mondial de la Davos continuă să provoace reacții critice. Într-un moment în care liderii globali își negociază pozițiile economice și strategice, lipsa României de la cel mai important eveniment de acest tip ridică semne de întrebare. „Un președinte ar trebui să aibă, din […] Articolul Davos 2026: De ce a ales Nicușor Dan să ignore elita economică mondială apare prima dată în PS News.
18:00
Primarul a cedat! Municipiul în care scad taxele și impozitele după ce oamenii s-au revoltat # PSNews.ro
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunțat recent o reducere a taxelor și impozitelor locale la minimul legal, ca răspuns direct la nemulțumirile exprimate de locuitori. Decizia vine după o serie de întâlniri cu cetățenii și un protest organizat în oraș, la care au participat aproximativ 200 de persoane. Potrivit edilului, autoritățile locale vor […] Articolul Primarul a cedat! Municipiul în care scad taxele și impozitele după ce oamenii s-au revoltat apare prima dată în PS News.
18:00
VIDEO Care este principala teamă a românilor în 2026 – ce spun despre justiția din România # PSNews.ro
Îngrijorările românilor pentru anul 2026 se suprapun doar parțial cu agenda clasei politice, iar principala temă care domină percepția publică este impactul măsurilor de austeritate asupra nivelului de trai, a declarat joi Antonio Amuza, sociolog IRES, în emisiunea Puterea Știrilor. În acest context, Antonio Amuza a explicat că, deși temele politicienilor și ale cetățenilor sunt […] Articolul VIDEO Care este principala teamă a românilor în 2026 – ce spun despre justiția din România apare prima dată în PS News.
18:00
România va fi reprezentată de 29 sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 # PSNews.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo, a anunţat, joi, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, într-un comunicat de presă. Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano-Cortina d’Ampezzo […] Articolul România va fi reprezentată de 29 sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 apare prima dată în PS News.
18:00
Affidea România își consolidează susținerea pentru sportul românesc printr-un parteneriat cu FC Rapid # PSNews.ro
Affidea România anunță lansarea parteneriatului cu FC Rapid, continuând strategia de susținere a sportului românesc și a performanței construite pe valori comune, responsabilitate și grijă pentru oameni. La Affidea, parteneriatele se construiesc în timp, din valori împărtășite și din dorința reală de a avea grijă de oameni. Colaborarea cu FC Rapid reprezintă o întâlnire firească […] Articolul Affidea România își consolidează susținerea pentru sportul românesc printr-un parteneriat cu FC Rapid apare prima dată în PS News.
18:00
Apariție surpriză în delegația României de la Davos. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, zis și „protestatarul în chiloți”, și-a făcut apariția la Forumul Economic de la Davos alături de delegația noastră, potrivit Gândul. Apare în mai multe poze alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al […] Articolul FOTO Surpriză la Davos: Bădiță, „protestatarul în chiloți”, apare alături de oficiali apare prima dată în PS News.
17:00
Klaus Iohannis scapă de sechestru, după ce cererea ANAF în cazul datoriilor la stat a fost respinsă # PSNews.ro
Curtea de Apel Alba Iulia a decis definitiv, joi, respingerea cererii formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală privind instituirea unui sechestru asigurător asupra unor bunuri aparținând familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Instanța a admis atât apelul principal formulat de statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, cât și apelul incident depus […] Articolul Klaus Iohannis scapă de sechestru, după ce cererea ANAF în cazul datoriilor la stat a fost respinsă apare prima dată în PS News.
17:00
Adrian Câciu avertizează: Deficitul real ar putea ajunge la 9,3% din PIB. Diferența dintre execuția cash și ESA # PSNews.ro
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, atrage atenția că deficitul bugetar pe cash din 2025 nu reflectă situația reală evaluată de Comisia Europeană. El estimează că deficitul ESA ar putea ajunge la 9,3% din PIB. Câciu explică faptul că deficitul cash nu este același cu deficitul ESA, metodologia pe baza căreia Comisia Europeană evaluează […] Articolul Adrian Câciu avertizează: Deficitul real ar putea ajunge la 9,3% din PIB. Diferența dintre execuția cash și ESA apare prima dată în PS News.
17:00
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat, într-o intervenție la Antena 3, la criticile formulate de fostul șef al DNA, Crin Bologa. Actualul conducător al instituției afirmă că DNA a făcut progrese semnificative în privința calității actului de urmărire penală și avertizează asupra atacurilor venite din afara sistemului judiciar. Voineag susține că mandatul […] Articolul Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa apare prima dată în PS News.
17:00
Județul din România unde prefectul a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Operațiunea continuă # PSNews.ro
Prefectul județului Satu Mare a anunțat anularea a sute de dosare de handicap, în urma unor controale realizate împreună cu mai multe instituții, măsură care ar urma să genereze economii semnificative la bugetul de stat. Potrivit autorităților, reducerea cheltuielilor se ridică la peste 9,3 milioane de lei anual. Altfatter Tamas, prefect UDMR de Satu Mare, […] Articolul Județul din România unde prefectul a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Operațiunea continuă apare prima dată în PS News.
17:00
AEP, discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile despre elaborarea unui nou cod electoral # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avut joi o întâlnire cu reprezentanții mai multor organizații civice din cadrul Coaliției Cod Electoral ACUM! și ai Coaliției Vot Corect, discuțiile fiind parte a unui amplu proces de consultare privind reforma legislației electorale și modernizarea proceselor de vot. Potrivit AEP, întrevederea se înscrie într-un demers mai […] Articolul AEP, discuţii cu reprezentanţi ai societăţii civile despre elaborarea unui nou cod electoral apare prima dată în PS News.
17:00
România în clasamentele universitare internaționale: performanțe modeste și probleme structurale # PSNews.ro
A fost publicat clasamentul Times Higher Education pentru 2026, în funcție de domeniile de studiu. Doar în unul singur, România a reușit să se plaseze în prima jumătate a clasamentului. Surprinzător poate, în domeniul Informatică stăm rău. Dar și mai rău la Educație, iar la categoria Drept, universitățile din țara noastră lipsesc cu desăvârșire din […] Articolul România în clasamentele universitare internaționale: performanțe modeste și probleme structurale apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.