Finlanda inaugurează primul său accelerator de inovare în cadrul unui program NATO, care se va concentra pe comunicaţiile de ultimă generaţie şi pe tehnologia cuantică
23 ianuarie 2026
Finlanda a anunţat vineri inaugurarea primului său accelerator pentru inovare în cadrul unui program NATO, care se va concentra pe comunicaţiile de ultimă generaţie şi pe tehnologia cuantică, relatează agenţia de știri EFE. Noul centru face parte din Acceleratorul de inovare în domeniul apărării pentru Atlanticul de Nord (DIANA), un program al NATO care îşi
• • •
Mafia la țară: Acuzați că dădeau bani cu camătă nevoiașilor/ Cine nu plătea era dus la muncă în Ungaria / Victimele primeau hrană "pe caiet"/ Funcționari din primărie și de la poștă, suspectați că-i ajutau pe cămătari să-și recupereze împrumutul din alocațiile datornicilor
Șapte persoane din județul Mureș sunt cercetate pentru că au dus la muncă în Ungaria români cărora le-au dat bani cu camătă, apoi nu au reușit să îi returneze. Victimele primeau hrană „pe caiet" de la magazinul unuia dintre cămătari. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu
La un an după preluarea puterii de către Donald Trump în Statele Unite, majoritatea europenilor îl consideră pe președintele american un dușman al Europei. Europa nu mai trebuie să se bazeze decât pe ea însăși pentru a-și apăra independența, potrivit a trei sferturi dintre persoanele chestionate într-un sondaj publicat vineri, 23 ianuarie, de revista franceză
Debut de sezon umbrit de controverse în Formula 1: Breșă legată de noile motoare nu va fi rezolvată înainte de Marele Premiu al Australiei
O reuniune a constructorilor de motoare din Formula 1 nu a reușit să ajungă la o decizie privind metode alternative de verificare a respectării noului prag al raportului de compresie, în ciuda plângerilor venite din partea celor care au ratat o portiță de regulament despre care se spune că este exploatată de Mercedes și Red
O expoziţie în aer liber care spune povestea sclaviei din Statele Unite a fost demontată în Philadelphia în urma unui decret al lui Donald Trump
O expoziţie în aer liber care spune povestea sclaviei din Statele Unite a fost demontată într-un cartier istoric din Philadelphia, a declarat vineri preşedintele consiliului municipal din acest oraş, considerat leagănul democraţiei americane, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Este total inacceptabil că serviciul Parcurilor Naţionale, sub conducerea preşedintelui Donald Trump şi a
Un schelet uman vechi de 5.500 de ani, descoperit în Columbia, arată că sifilisul ar proveni din Americi
Cea mai veche dovadă a existenţei bacteriei Treponema pallidum, bacteria care provoacă sifilis şi câteva infecţii cronice ale pielii, a fost identificată într-un schelet vechi de 5.500 de ani descoperit în Columbia, fapt care susţine ipoteza că sifilisul provine din zona Americilor, conform unui studiu publicat joi, 22 ianuarie, în revista Science, transmite vineri revista
Cinci minori cu vârste între 7 și 15 ani, acuzaţi că i-au sustras unui alt copil bonurile obţinute în urma reciclării / Poliția locală: Părinții au fost sancționați cu 900 de lei pentru nesupravegherea minorilor
Cinci minori, cu vârste între 7 şi 15 ani, au sustras unui alt copil bonurile obţinute în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din municipiul Bistriţa, a informat vineri Poliţia Locală, relatează Agerpres. Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, iar vineri poliţiştii locali s-au deplasat la domiciliile copiilor care au comis
Șeful holdingului grec AKTOR, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Grecia, cere Comisiei Europene să subvenționeze coridorul vertical de Grecia – România – Ucraina pentru a elimina dependența de Rusia
În cadrul Forumului Economic Mondial, lideri politici din Grecia, România și SUA, alături de reprezentanți ai sectorului privat, au dezbătut viitorul coridoarelor de investiții din Sud-Estul Europei. Mesajul central a fost unul că Europa trebuie să „devină serioasă" în privința securității energetice și să finanțeze infrastructura necesară pentru Gaze Naturale Lichefiate (LNG), transmite presa elenă.
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale. Într-o săptămână-două vom lua o decizie
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale din luna aprilie, dar o decizie este de aşteptat în următoarele două săptămâni, în baza rezultatelor unei analize efectuate în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare, transmite Agerpres. „Anul acesta, în calculul de scădere a ratei inflaţiei, schemele de
Ciprian Ciucu îi dă replica lui Daniel Băluță, care l-a acuzat de amatorism și cinism: „Este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului. Schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din buget și pentru a-l duce către sectoare
Primarul Capitalei îl atacă, la rândul său, pe Daniel Băluță, despre care spune că este unul dintre vinovații despre situația financiară în care se găsește acum primăria Bucureștiului. „Populismul lui Daniel Băluță era de așteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil. Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în
Structura anului școlar 2026-2027: cursurile încep pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027. Când vor fi vacanțele
Ministerul Educației și Cercetării a pus vineri în dezbatere Structura anului școlar 2026-2027. Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, potrivit propunerii Ministerului Educației. Principala modificare față de anii școlari anteriori, este apariția a două intervale (săptămâni) între care se poate alege săptămâna de vacanță la nivel
Dezbatere după crima din Timiș: să răspundă penal minorii sub 14 ani care comit infracțiuni grave? Ce spun experții în drept penal. Cristi Danileţ: Echitabil ar fi să răspundă, dacă decide psihiatrul
Mii de oameni au semnat o petiţie online, după uciderea adolescentului de 15 ani din Timiş de către doi minori, solicitând modificarea Codului penal, care să permită pedepsirea copiilor sub 14 ani care comit fapte grave, dacă au discernământ, relatează Agerpres. Cristi Danileţ, fost judecător şi membru al CSM, a postat vineri un mesaj pe
România, în topul țărilor europene cele mai afectate de încălzirea globală până în 2100 (analiză)
România se numără printre statele europene care vor resimți cel mai sever impact al încălzirii globale până la finalul secolului, potrivit unei analize recente realizate de Reinders Corporation, citate de G4Food. Alături de Franța și Rusia, România este inclusă în topul țărilor cele mai expuse valurilor de căldură extreme, depășind chiar statele mediteraneene, considerate în
UE trimite 447 de generatoare în Ucraina după ce atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică, în condiții de ger
Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a spitalelor, adăposturilor și altor servicii esențiale, după ce atacurile rusești asupra centralelor termice și electrice din Ucraina de la începutul acestei luni au lăsat oamenii să înghețe în casele lor, transmite BBC. Comisia afirmă că un milion de ucraineni
Dorin Cioabă vrea să intre în noul Consiliu pentru Pace al lui Trump / "Tot mai mulți romi au migrat spre Statele Unite, sperăm să nu fie expulzați" / "Dacă e nevoie de bani, comunitatea internațională poate să și plătească"
Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor de pretutindeni, va trimite o scrisoare de adeziune către noul Consiliu al Păcii înființat de Trump, anunță Turnul Sfatului. De asemenea, Cioabă anunță că va solicita o întrevedere oficială cu președintele Statelor Unite „în vederea prezentării situației actuale a națiunii rome din întreaga lume". „Organizația Internațională Romani Union –
Deputat AUR, un nou gest de sfidare a suveranității unui stat: Lidia Vadim Tudor taie un tort cu steagul Ungariei
Lidia Vadim Tudor, deputata partidului extremist AUR, a postat pe rețelele sociale o fotografie în care apare tăind un tort cu steagul Ungariei. Gestul său, similar cu cel al liderului extremist George Simion, reprezintă o sfidare a suveranității unui stat – în acest caz Ungaria. "Tortul favorit al tatălui meu, Corneliu Vadim Tudor", a scris
Bolojan despre bugetul anului 2026: Deficit bugetar cât mai aproape de 6%, inflație de 4%, avem de cheltuit 11 miliarde de euro pâmă în august
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la Radio România că bugetul anului 2026 ar urma să fie adoptat în luna februarie și va prevedea un deficit bugetar cât mai aproape de 6% din Produsul Intern Brut (PIB), cu un PIB estimat la peste 2.000 de miliarde de lei. În 2025, deficitul bugetar a fost de
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, se opune creșterii tarifelor STB și concedierilor anunțate de primarul general Ciprian Ciucu
Daniel Băluță, președintele PSD București. și primarul Sectorului 4, a anunțat că se opune creșterii biletului pe transportul în comun și concedierilor din instituții subordonate Primăriei București anunțate de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, potrivit unui comunicat al PSD. O călătorie cu STB costă 3, iar un abonament lunar – 80 de lei. Băluță, care a
Ciprian Ciucu: Mă gândesc la zone cu emisii reduse în centru / „Se parchează mult gratis. Sunt sufocate străzile, trotuarele" / „Îți decontezi comoditatea în plămânii altora" / Vor mai fi surprize pentru instituții
Ciprian Ciucu a declarat, joi seară, într-un interviu la Euronews România, că ia în calcul introducerea unor zone cu emisii reduse în centrul
Gerul şi poleiul au cauzat mai multe accidente rutiere soldate cu moartea a trei persoane şi închiderea şcolilor în Germania # G4Media
Trei persoane au murit în urma a două accidente rutiere cauzate de poleiul format pe o autostradă majoră din vestul Germaniei în prima parte a zilei de vineri, a anunţat Poliţia germană, în contextul în care condiţiile meteorologice geroase au continuat să afecteze transporturile şi şcolile în anumite regiuni ale ţării, informează agenția de știri […] © G4Media.ro.
Parchetul extinde urmărirea penală în cazul exploziei din cartierul bucureștean Rahova față de un operator de distribuție a energiei electrice și un agent de intervenție / Patru persoane au murit în deflagrație și șapte au fost rănite / 54 de apartamente afectate grav și 36 de mașini distruse sau avariate # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au extins vineri, 23 ianuarie, urmărirea penală în cazul exploziei din cartierul Rahova. Sunt anchetați acum și un operator de distribuție a energiei electrice și un agent de intervenție. În urma exploziei din dimineața zilei de 17.10.2025, la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, […] © G4Media.ro.
Mihnea Costoiu, singurul rector din România fără doctorat, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Tehnice a Moldovei, cea care ar urma să preia Universitatea din Cahul prin ruperea legăturilor cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați # G4Media
Mihnea Costoiu, singurul rector din România care nu are titlul de doctor, a primit în urmă cu o zi titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Amintim că UTM este chiar cea care ar urma să preia prin absorbție Universitatea din Cahul, rupând astfel legăturile cu Universitatea Dunărea de Jos […] © G4Media.ro.
Prim ministrul Ilie Bolojan este invitat la Radio România Actualităţi, de la ora 13,00. G4Media transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru. Despre reforma administrației: Pachetul de măsuri corectează dezechilibrele bugetare. Suntem la aproape 3% din PIB volum de investiții realizat prin autoritățile locale, dublu față de media europeană Aceste investiții sunt asigurate […] © G4Media.ro.
Minorii din Timiș care au ucis un băiat de 15 ani şi i-au incendiat trupul au fost arestaţi preventiv pentru omor calificat și profanare de cadavre # G4Media
Cei doi minori care au fost implicaţi în uciderea, incendierea şi îngroparea unui băiat de 15 ani au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, transmite Agerpres. Conform sursei citate, cei doi fuseseră reţinuţi pentru omor calificat, respectiv profanare de cadavre. „La data de 22.01.2026 faţă […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană finanțează pentru prima dată tribunalul care va judeca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei # G4Media
Semnarea acordului juridic și alocarea primelor fonduri permit începerea activității tribunalului care va judeca liderii Rusiei responsabili pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, scrie Mediafax. Uniunea Europeană a alocat primele 10 milioane de euro pentru susținerea unui Tribunal Special însărcinat cu judecarea crimei de agresiune, adică a deciziei politice și militare prin care Rusia a […] © G4Media.ro.
Ferrari a devenit cea mai recentă echipă de Formula 1 care și-a prezentat monopostul pentru 2026, modelul SF-26, înaintea shakedown-ului tradițional pe circuitul său de teste de la Fiorano. Așa cum a fost detaliat luna trecută, echipa italiană a rămas fidelă planului său tradițional de lansare, prezentând noua mașină în aceeași zi cu shakedown-ul de […] © G4Media.ro.
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a dizolvat vineri Camera inferioară a Parlamentului, mizând pe popularitatea sa pentru a câștiga alegerile legislative anticipate din 8 februarie, care se vor desfășura într-un climat de nemulțumire populară legată de inflația ridicată, transmite agenția AFP, citată de boursoramac.com. Dizolvarea a avut loc oficial în cursul dimineții: președintele instituției a citit […] © G4Media.ro.
Diplomația sportivă, tema unei prezentări susținute de Răzvan Burleanu la Institutul Diplomatic Român # G4Media
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a fost invitat de Institutul Diplomatic Român să susțină o prezentare despre rolul diplomației sportive în cadrul Programului de dezvoltare și perfecționare profesională, potrivit frf.ro. Evenimentul a avut loc joi, 22 ianuarie, și a reunit reprezentanți ai instituțiilor-cheie din sport și diplomație. În intervenția sa, președintele FRF a prezentat […] © G4Media.ro.
Psoriazisul este una dintre cele mai frecvente boli de piele la nivel mondial: se estimează că există 100 de milioane de persoane afectate de psoriazis. Deși poate apărea la orice vârstă, vârsta medie de debut este de 28 de ani (existând și un alt vârf în jurul vârstei de 55 de ani), scrie Mediafax. În […] © G4Media.ro.
Primoz Roglic, Ben Healy, Christophe Laporte: Lista rutierilor care rămân fără contract în 2026 # G4Media
Sezonul 2026 de ciclism pe șosea a debutat în această săptămână cu Tour Down Under și loturile sunt acum definitive. Întrucât plutonul și-a reluat activitatea, iar pentru mulți cunoscuți rutieri sunt pe ultima turnantă la echipele lor, hai să trecem în revistă cele mai grele nume care vor rămâne fără contract la finele anului. Cățărătorii […] © G4Media.ro.
VIDEO Autorităţile din Sibiu au sărbătorit Ziua Unirii Principatelor înainte cu o zi / Explicația prefectului: „Astăzi participă mai multă lume” # G4Media
Câteva zeci de persoane, în frunte cu prefectul Mircea Creţu, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean şi primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, s-au prins într-o horă a Unirii, vineri, în piaţa cu acelaşi nume dintr-unul din cele mai aglomerate giratorii din oraş şi au sărbătorit timp de aproximativ o oră Ziua Unirii Principatelor, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
FC Barcelona a programat alegerile pentru șefia clubului în martie: Joan Laporta, printre favoriți # G4Media
FC Barcelona a anunțat printr-un comunicat oficial că alegerile pentru șefia clubului vor avea loc pe 15 martie 2026. Actualul președinte al clubului, Joan Laporta, în vârstă de 63 de ani, este considerat drept presa națională favorit să rămână în funcția pe care a recâștigat-o din 2021. El a mai avut un mandat între 2003 […] © G4Media.ro.
Industria hranei pentru animale se așteaptă la o creștere moderată în 2026: ce planuri au companiile # G4Media
Specialiștii din industria hranei pentru animale privesc cu optimism precaut anul 2026, arată rezultatele unui sondaj realizat de Petfood Industry. În general, datele sugerează o creștere stabilă, dar modestă, cu accent pe inovație și marketing, în timp ce companiile navighează incertitudinile consumatorilor și provocările operaționale. Perspective generale pentru industria hranei pentru animale în 2026 Când au […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan: Deși în ultima perioadă au existat turbulențe în relația transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea și consolidarea acesteia. Dialogul rămâne esențial # G4Media
Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri, într-o postare pe Facebook, că relația transatlantică are o istorie care a adus stabilitate și prosperitate, fiind de o importanță crucială pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, inclusiv pentru România. „Acesta este unul dintre mesajele cheie desprinse din discuțiile pe care le-am purtat seara trecută, la Bruxelles, împreună […] © G4Media.ro.
Creștere vertiginoasă a prețurilor angro la curentul electric în sud-estul Europei / Prețul unui megawatt-oră în Bulgaria și România a depășit 282 de euro, în Ungaria 249 de euro, iar în Austria 218 euro – presă # G4Media
Prețurile angro ale energiei electrice au revenit pe „roșu” în regiunea sud-est europeană, sub presiunea vremii reci și a incertitudinii geopolitice asupra prețurilor gazelor naturale, factori care au afectat toate piețele europene, deși într-o măsură mai mică, din cauza unei participări mai reduse a gazelor naturale în mixul energetic, relatează publicația grecească Kathimerini, citată de […] © G4Media.ro.
BREAKING Doi români din Vâlcea, acuzați de procurori că au creat o platformă online pentru contractarea de asasini plătiți în criptomonede # G4Media
Procurorii DIICOT au făcut pe 14 ianuarie trei percheziții în București și Râmnicu Vâlcea într-un dosar penal inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Dosarul vizează o pagină de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini. Comunicatul DIICOT: […] © G4Media.ro.
Cea mai mare furtună de iarnă din ultimii ani ar putea afecta 120 de milioane de persoane din Statele Unite # G4Media
Milioane de americani se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează agenția de știri DPA. Peste 120 de milioane de americani – sau peste o treime din întreaga populaţie – ar putea […] © G4Media.ro.
Compania care distribuie în România ochelarii de lux ai grupului Louis Vuitton, amendată de Consiliul Concurenţei cu 4,5 milioane de lei # G4Media
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4,5 milioane de lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România, potrivit unui comunicat al instituției. Autoritatea de concurenţă a constatat că Thelios SpA, producător și distribuitor […] © G4Media.ro.
Șase persoane au fost rănite cu arme albe joi seara în apropierea pieței Opéra din Anvers, în timpul unei manifestații kurde pentru a denunța situația actuală din nordul Siriei. O anchetă a fost deschisă pentru „tentativă de omor”, a indicat poliția din Anvers. Deocamdată, faptele nu sunt calificate oficial ca act terorist, potrivit rtbf.be. Într-un […] © G4Media.ro.
POLITICO: Noul cuplu puternic al UE: Merz și Meloni / Pe fondul deteriorării relațiilor dintre Berlin și Paris, cancelarul german o identifică pe șefa guvernului italian ca un aliat cheie # G4Media
Pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei începe să scârțâie, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să colaboreze cu premierul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni ca copilot în conducerea UE. Cei doi urmează să se întâlnească vineri la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din Roma pentru a-și […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană are „îndoieli serioase” cu privire la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Trump, în special în ceea ce priveşte compatibilitatea sa cu Naţiunile Unite # G4Media
Uniunea Europeană are „îndoieli serioase” cu privire la „Consiliul pentru Pace” lansat de Donald Trump, în special în ceea ce priveşte compatibilitatea sa cu Naţiunile Unite, a indicat vineri dimineaţă preşedintele Consiliului European, António Costa, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Avem îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente ale cartei […] © G4Media.ro.
TikTok a creat o societate mixtă în SUA, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a evita interzicerea platformei pe teritoriul american # G4Media
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi gestiona operaţiunile din Statele Unite, punând capăt unei lungi bătălii juridice care ameninţa să ducă la interzicerea sa în această ţară, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această nouă structură va deservi peste 200 de […] © G4Media.ro.
România, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2028 / Va gestiona un pavilion de 1.500-2.000 de metri pătrați # G4Media
România va fi invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în anul 2028, iar în această calitate va gestiona un pavilion de aproximativ 1.500-2.000 mp, transmite Agerpres. Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind iniţierea demersurilor premergătoare participării României, prin Ministerul Culturii, ca ţară invitată de onoare la târgul de carte. „România […] © G4Media.ro.
Ce scrie presa bulgară despre decizia surpriză a guvernului demisionar de la Sofia de a se alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump: ”O decizie luată în secret” / ”Transformă Bulgaria în „Calul troian” al lui Trump în UE” # G4Media
În pofida boicotului european privitor la controversata inițiativă a președintelui american Donald Trump de a forma un Consiliu pentru Pace sub conducerea sa, Bulgaria s-a alăturat oficial. Prim-ministrul demisionar Rosen Jeliazkov a participat personal la înființarea așa-numitei ONU-2 în timpul unei ceremonii care a avut loc în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, unde […] © G4Media.ro.
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de lei la bancă şi a transferat banii în contul unor escroci, care s-au dat drept procurori DIICOT și funcționari bancari # G4Media
Un bărbat din Botoşani a făcut un împrumut la o bancă comercială, iar banii obţinuţi din credit au fost transferaţi în contul unor escroci, care s-au dat drept procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi funcţionari bancari, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, poliţiştii […] © G4Media.ro.
Președinta Comisiei Europene, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite: Uniunea Europeană nu a investit suficient în Arctica şi în securitatea arctică # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut deficienţele europene în legătură cu Groenlanda şi Arctica, pe fondul tensiunilor politice cu Statele Unite, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Vorbind după un summit UE de la Bruxelles, Ursula von der Leyen a declarat că „nu am investit colectiv suficient în Arctica şi […] © G4Media.ro.
Trump vorbește despre o posibilă mobilizare a trupelor NATO la granița SUA cu Mexic: ”Ar trebui să invocăm Articolul 5” # G4Media
Într-o declarație care a stârnit deja valuri de critici la nivel internațional, președintele Donald Trump a sugerat utilizarea clauzei de apărare colectivă a NATO pentru a securiza frontiera de sud a Statelor Unite împotriva imigrației ilegale, transmite Bloomberg. Aflat la bordul aeronavei Air Force One, la întoarcerea de la Forumul Economic Mondial de la Davos, […] © G4Media.ro.
Cheltuielile pentru protecția mediului au ajuns la 38 miliarde lei în 2023, de aproape două ori mai mari în sectorul privat decât la administrația publică (centrală și locală) # G4Media
Cheltuielile pentru protecția mediului din România au totalizat, în anul 2023, 38,094 miliarde de lei, reprezentând 2,4% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Cea mai mare parte a acestor sume a fost alocată de sectorul privat, care domină cheltuielile naționale pentru protecția mediului. Conform statisticii oficiale, […] © G4Media.ro.
Liderii mondiali defilează spre primul titlu de Mare Șlem al sezonului: Alcaraz, victorie clară cu Corentin Moutet / Aryna Sabalenka avansează în optimi # G4Media
Carlos Alcaraz (locul 1 ATP) l-a învins fără emoții pe Corentin Moutet (locul 37 ATP) în turul trei de la Australian Open, vineri dimineață. Liderul mondial a trecut de francez în trei seturi disputate pe parcursul a puțin peste două ore: 6-2; 6-4; 6-1. Tenismenul din Murcia îl va întâlni pe Tommy Paul (locul 20 […] © G4Media.ro.
Val de indignare în Anglia după ce Donald Trump a declarat că trupele aliaților au stat departe de linia frontului în Afganistan, unde au sărit în ajutorul SUA. ”O insultă la adresa bravilor noștri militari” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice după ce a afirmat că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan, transmite Agerpres. Trump a făcut aceste declaraţii într-un interviu pentru Fox News în cadrul căruia şi-a reiterat opinia că Alianţa Nord-Atlantică nu […] © G4Media.ro.
