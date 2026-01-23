Trump, criticat de veterani europeni după declarațiile despre rolul jucat de aliați în Afganistan: „Am plătit cu sânge pentru această alianță”
HotNews.ro, 23 ianuarie 2026
Veterani din Europa au respins vineri declarațiile președintelui Donald Trump despre contribuția pe care au avut-o aliații Statelor Unite în campania din Afganistan, amintind că sute dintre camarazii lor au murit luptând alături de forțele…
Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, care i-a luat apărarea lui Bolojan: „Făcea cărare la biroul meu să fie pus iar premier” # HotNews.ro
După ce l-a atacat pe Ilie Bolojan, iar Ludovic Orban a reacționat, Marcel Ciolacu răspunde printr-un mesaj dur, numindu-l pe Orban „șomer politic”, „trubadur expirat” sau „bufonul scenei politice”. Printr-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu…
Trump, criticat de veterani europeni după declarațiile despre rolul jucat de aliați în Afganistan: „Am plătit cu sânge pentru această alianță” # HotNews.ro
Veterani din Europa au respins vineri declarațiile președintelui Donald Trump despre contribuția pe care au avut-o aliații Statelor Unite în campania din Afganistan, amintind că sute dintre camarazii lor au murit luptând alături de forțele…
Fizicienii și matematicienii de top din Rusia au fost puși să lucreze la un sistem de monitorizare a reacțiilor rușilor la deciziile lui Putin # HotNews.ro
Rusia dezvoltă un sistem de monitorizare a „reacțiilor sociale și psihologice” ale cetățenilor la deciziile guvernamentale, a anunțat Igor Kalyaev, membru al Academiei Ruse de Științe și șeful unui departament al Universității Federale Sudice, din…
Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost publicat. Ce modificare majoră face Ministerul Educației # HotNews.ro
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie, potrivit proiectului de ordin privind structura anului şcolar viitor, pus în consultare publică de Ministerul Educaţiei. Principala…
Bolojan: Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de personal. Ce concedieri urmează / „Să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal” # HotNews.ro
Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, că reforma administrației publice locale va duce la concedieri acolo unde personalul este supradimensionat. „Două treimi din administrația din România are nevoie de o…
Una dintre cele mai cunoscute clădiri din România este scoasă la vânzare la șase ani după ce a fost cumpărată de la BCR # HotNews.ro
Palatul Oscar Maugsch, fostul sediu al BCR din zona Universității din București, a fost scos la vânzare de proprietari, scrie site-ul Profit. Potrivit sursei citate, clădirea, care este monument istoric, a fost cumpărat în 2019…
Șeful discret al Netflix afirmă că oferta Paramount pentru marele rival nu trece „testul mirosului” # HotNews.ro
Greg Peters, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix, susține că gigantul streaming-ului este pe drumul cel bun pentru a obține sprijinul acționarilor Warner Bros Discovery pentru oferta sa de 82,7 miliarde de dolari…
Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat tortul în forma Groelandei acoperit cu steagul american: „Nu ne-ar fi picat bine” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție la două zile după ce liderul principalului partid de opoziție din România a fost filmat în timp ce tăia bun tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul…
Conflict deschis între PSD și PNL la București. Ciprian Ciucu, despre Băluță: „Se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare” # HotNews.ro
Atacat din nou de Daniel Băluță, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi dă replica: „El se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe…
Atac virulent al Iranului la adresa lui Zelenski: „Lumea s-a săturat de clovni debusolați” # HotNews.ro
Ministrul afacerilor externe iranian, Abbas Araghchi, i-a răspuns vineri lui Volodimir Zelenski, care criticase dur regimul de la Teheran în cadrul Forumului de la Davos. „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi, domnule Zelenski”, a scris…
Ancheta în cazul exploziei din Rahova ia amploare. Procurorii au extins urmărirea penală # HotNews.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat, vineri, că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din cartierul Rahova faţă de firma de distribuţie a…
Kremlinul a trimis o delegație formată exclusiv din militari să negocieze cu ucrainenii și americanii la Abu Dhabi # HotNews.ro
Kremlinul a oferit vineri după-amiaza mai multe detalii despre reuniunea trilaterală de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, dezvăluind că echipa sa de negociere va fi alcătuită exclusiv din reprezentanți ai Ministerului rus al…
„Când găsesc semnal într-o zonă, forțele speciale intră în case și îi bat pe oameni”, spune un iranian din România / Ce i-a povestit sora lui, aflată în țara măcinată de proteste și reprimări violente # HotNews.ro
După cinci zile în care nu a mai știut nimic despre sora lui din Iran, Mehrzad Moghazehi, bucătar stabilit în România din 1991 și cetățean român, a reușit să vorbească cu sora lui, rămasă încă…
Un alt politician din AUR se pozează cu cuţitul în faţa unui tort cu simbolurile naţionale ale unei țări: „Este o glumă” # HotNews.ro
Lidia Vadim Tudor, fiica fostului președinte al PRM Corneliu Vadim Tudor, a postat pe Facebook o fotografie în care apare în timp ce taie un tort în culorile drapelului şi cu stema Ungariei. Lidia Vadim…
După ce un dezvoltator imobiliar nu i-a predat la timp apartamentul, Adelina a reușit să obțină înapoi de două ori banii pe care îi plătise # HotNews.ro
În iunie 2022, o femeie din județul Iași, Adelina P. a încheiat un antecontract privind cumpărarea unui apartament cu două persoane fizice și un dezvoltator imobiliar într-un bloc aflat în construcție, scrie Ziarul de Iași.…
VIDEO Musk ironizează planul de Pace al lui Trump la Davos: „O bucată din Groenlanda, o bucată din Venezuela!” # HotNews.ro
Tensiunile dintre Elon Musk și Donald Trump au escaladat public la Forumul Economic Mondial de la Davos. Printr-un joc de cuvinte între termenii englezești „peace” (pace) și „piece” (bucată), miliardarul a sugerat că inițiativa liderului…
James Cameron face o comparație deloc măgulitoare între SUA și țara sa adoptivă, unde vrea să obțină cetățenia # HotNews.ro
Regizorul James Cameron a vorbit din nou deschis despre stabilirea în Noua Zeelandă, unde locuiește și unde a petrecut ani întregi lucrând la filmele „Avatar”, și face o comparație deloc măgulitoare între țara sa adoptivă…
Decizie definitivă în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu, după ce a instigat la revoltă în stradă cu furci și topoare # HotNews.ro
Un susţinător al lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru instigare publică, a primit decizia definitivă pronunțată de o instanță din Alba. „Reduce pedeapsa amenzii penale aplicată inculpatului Bumbea Gheorghe Radu de la 250 zile-amendă…
Judecătoare de la Tribunalul București după ce CSM a numit președinte un magistrat care lucrează la instanță de mai puțin de o lună: „Sunt delegate persoanele simpatizate” # HotNews.ro
Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București atrage atenția, într-o postare pe Facebook, asupra deciziei recente a Consiliului Superior al Magistraturii de a delega la conducerea Tribunalului București un judecător cu o vechime de…
„Nu avea nicio remușcare”. Unchiul băiatului ucis în Timiș, noi detalii după ce a vorbit cu unul dintre copiii suspectați că l-au omorât pe Mario # HotNews.ro
Unchiul lui Mario, adolescentul de 15 ani ucis și îngropat în grădină de alți minori, a povestit cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni. „Totul a fost premeditat”, a…
Un fost aliat important al lui George Simion, critici la adresa președintelui AUR după „momentul tortului”: „Total nepotrivit” / El spune că imaginea României nu e reprezentantă de Simion: „În AUR e nevoie de o altă abordare” # HotNews.ro
Președintele AUR George Simion trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să respecte statutul propriului partid, în care este precizat că AUR respectă dreptul internațional și integritatea teritorială a statelor, susține, într-un dialog cu HotNews,…
Condiția „foarte importantă” pusă de Kremlin fără de care este „inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung” # HotNews.ro
Ucraina, Rusia și SUA vor avea vineri discuții trilaterale la Abu Dhabi, marcând prima întâlnire a celor trei țări de la invazia rusă din 2022. Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă…
Daniel Băluță îl „somează” pe Ciprian Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează” # HotNews.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, căruia îi cere „să nu se mai plângă la nesfârșit” și să vină cu soluții concrete. Declarația vine…
Cum apără vicepreședintele SUA ridicarea unui băiețel de 5 ani de către agenții anti-imigrație: „Ați fi vrut să îl lase în frig?” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a confirmat joi că autoritățile federale au reținut un băiat de cinci ani în urma unei operațiuni a Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) în Minneapolis, afirmând totodată că dorește „să…
Doi români, suspectați de implicare în crearea unei platforme online pentru contractarea de asasini plătiți / Cum funcționa sistemul # HotNews.ro
Autorităţile din Marea Britanie au deschis o anchetă vizând o pagină de internet creată pentru contractarea de asasini, iar în acest caz sunt suspectați și doi români. Potrivit anchetatorilor români, plata pentru servicii se făcea…
Câștigători de Pulitzer, autori de bestsellers și povestitori de talie internațională vin la cea de-a XI-a ediție The Power of Storytelling # HotNews.ro
The Power of Storytelling, una dintre conferințele internaționale de referință pentru storytelling și jurnalism în Europa Centrală și de Est, revine cu cea de-a XI-a ediție. Evenimentul va avea loc pe 21–22 martie, la NORD…
Răspuns dur al șefului Parlamentului de la Chișinău la propunerea unui apropiat al lui Simion de a face un referendum pentru Unire # HotNews.ro
„Noi o să o tratăm ca pe o acțiune populistă”, spune liderul PAS, Igor Grosu, despre inițiativa de a organiza un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, propusă de un politician susținut de George…
Fost primar, găsit carbonizat în casa sa. Un trecător a observat incendiul și a alertat pompierii # HotNews.ro
Fostul primar al comunei Roșiori din județul Brăila, Neculai Soceanu, în vârstă de 64 de ani, a murit carbonizat, vineri dimineață, într-un incendiu izbucnit în propria locuință, potrivit Agerpres. Incendiul a fost semnalat în jurul…
Premierul canadian Mark Carney, replică tăioasă pentru Trump după ce liderul SUA i-a ironizat discursul viral de la Davos # HotNews.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a reacționat la comentariul președintelui american Donald Trump potrivit căruia „Canada există datorită Statelor Unite”, afirmând că, de fapt, Canada prosperă datorită valorilor canadiene, relatează The Associated Press. După ce s-a…
Unul dintre cele mai cunoscute magazine din București se închide după 19 ani: „Îți mulțumim pentru fiecare vizită, pentru fiecare moment și pentru că ai făcut parte din această poveste” # HotNews.ro
Magazinul Miniprix din cartierul bucureștean Militari se va închide la finalul lunii, scrie Profit.ro. Unul dintre cele mai cunoscute magazine de haine din București își va închide una dintre locațiile din București, magazinul din Militari…
Amendă de peste 900.000 de euro pe piața ochelarilor de lux din România: Cum au fost limitate vânzările online # HotNews.ro
Consiliul Concurenţei a anunțat vineri că a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de peste 4,5 milioane de lei (peste 915.000 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o…
Derapaj după derapaj. Una dintre cele mai amendate televiziuni din România, tocmai a primit alte noi sancțiuni: „SRI asasinează oameni în închisori” # HotNews.ro
Postul Realitatea Plus a primit două amenzi de la CNA după ce instituția a analizat mai multe emisiuni din luna octombrie a anului trecut, scrie PaginadeMedia. Consiliul Național al Audiovizualului a amendat joi din nou…
SUA vor acces militar nerestricționat în Groenlanda și să nu informeze Danemarca despre ce fac pe insulă # HotNews.ro
Statele Unite vor să își revizuiască acordul de apărare cu Danemarca pentru a elimina orice restricții privind prezența militară americană în Groenlanda, relatează vineri agenția Bloomberg, citată de Meduza. Tratatul în cauză datează din 1951…
Copil devenit criminal – ce se întâmplă cu el până ajunge să ucidă. Un psiholog vorbește despre „cea mai periculoasă combinație în adolescență” # HotNews.ro
Adolescenții din Timiș care și-au ucis prietenul de 15 ani au declarat poliției că au făcut acest lucru din invidie, pentru că avea lucruri la care ei nu aveau acces, și că victima i-ar fi agresat…
VIDEO Imagini NO COMMENT: Paradă de roboți pe străzile din Davos la Forumul Economic Mondial 2026 # HotNews.ro
Străzile din Davos s-au transformat într-un spectacol tehnologic după ce mai mulți roboți umanozi au defilat printre trecători în timpul Forumului Economic Mondial, potrivit EuroNews.com. Parada este un preambul pentru Davos Tech Summit, un eveniment nou…
Dezvăluiri din manualul de propagandă al Kremlinului. Presa loială, „instruită” să relateze că Trump „îl copiază pe Putin” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a insistat ca SUA să preia „într-un fel sau altul” Groenlanda. După ce a amenințat că va impune taxe vamale țărilor europene care se opun achiziției, ducând la tensiuni între America…
Incriminarea nerespectării sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană – sancțiuni derogatorii de la Codul penal pentru persoane juridice # HotNews.ro
Finalul anului 2025 marchează un veritabil punct de cotitură în regimul de pedepse aplicabil în cazul încălcării sancțiunilor internaționale, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 224/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență…
Condiția lui Putin pentru „Consiliul Păcii” al lui Trump, pusă pe masă la maratonul de la Kremlin # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner despre posibilitatea donării a 1 miliard de dolari către „Consiliul Păcii” al președintelui Donald Trump, a transmis,…
Țara care a propus ca UE să își facă o armată comună a refuzat invitația lui Trump în „Consiliul pentru Pace”: Apreciem, dar nu # HotNews.ro
Spania, țară care a îndemnat săptămâna aceasta țările membre ale Uniunii Europene să își creeze o forță militară comună în scop de descurajare, a anunțat nu va lua parte la inițiativa „Consiliul pentru Pace”, lansată…
Două filme care tocmai au fost nominalizate la Premiul Oscar au apărut și în cinematografele din România, alături de noul titlu al unui actor deja premiat # HotNews.ro
Filmele „Hamnet” și „Marty Supreme”, care au fost nominalizate joi la Premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj, au apărut vineri și în cinematografele din România, după premierele lor la nivel internațional la finalul anului…
Cum pot părinții să-și ajute adolescenții să se simtă mai puțin copleșiți. 10 idei care scad stresul # HotNews.ro
Pentru cei mai mulți, adolescența vine cu așteptări mari: teme, sport, activități sociale și presiuni legate de viitor. Atunci când un adolescent nu are instrumente simple pentru a împărți timpul și sarcinile, poate simți stres,…
FOTO Cum arătau regulile de intrare în Muzeul Antipa în 1908, anul în care s-a deschis: „Fără săbii și umbrele, ele se vor lăsa la garderobă” # HotNews.ro
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” prezintă vineri, de Ziua Internaţională a Scrisului de Mână, primul său regulament, redactat chiar de Grigore Antipa, în 1908. Printre reguli se numărau una care interzice accesul copiilor…
Vreme neobișnuită la sfârșitul lunii ianuarie şi în cea mai mare parte a lui februarie, anunță meteorologii # HotNews.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie, în toată ţara, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată vineri de meteorologi, potrivit News.ro.…
INTERVIU VIDEO Lecțiile anului 2025 din perspectiva unui administrator de fonduri și cum să analizezi investițiile în 2026 # HotNews.ro
Disciplină, un plan clar pe termen rezonabil și fără emoții imediate la schimbările din piață sunt deopotrivă ingredientele de bază ale unei investiții profitabile dar și lecțiile principale verificate în 2025 de Mihai Purcărea, CEO…
Tinerii care au renunțat la rețelele sociale timp de șapte zile au raportat mai puține simptome de anxietate, depresie și insomnie, potrivit unui studiu publicat recent în JAMA Network Open. Cercetarea, coordonată de o echipă…
Moment decisiv în războiul din Ucraina. „Americanii au depus eforturi considerabile” / Întâlnire unică azi, după întâlnirea lui Putin cu emisarii lui Trump # HotNews.ro
Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se îndreaptă spre Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale din timpul războiului care durează de aproape 4 ani. Întâlnirea de vineri are loc după întâlnirea de la Moscova dintre președintele…
Mesajul ferm al lui Nicușor Dan despre rolul esențial al SUA: România e solidară cu Groenlanda, dar pilonul de securitate e la Washington # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat de la Bruxelles că, deși tratatele europene obligă România la solidaritate cu Danemarca în criza Groenlanda, Bucureștiul nu va face niciun pas în spate din relația cu Washingtonul. De asemenea,…
Anunț de ultimă oră al TikTok. Ce gigant de software îl preia în SUA ca să nu fie interzis. „Se termină o eră a propagării teoriei conspirației” # HotNews.ro
Este o nouă victorie a lui Donald Trump, care și în primul mandat a reușit să rupă legăturile dintre corporația chineză controlată de Partidul Comunist Chinez, Huawei, și statele aliate cu SUA. Cazul Huawei a…
Aurul își confirmă rolul de refugiu absolut într-o perioadă de intense frământări în peisajul economic și politic global. După o creștere impresionantă de peste 70% în ultimele 12 luni și maxime istorice consecutive, marile bănci…
