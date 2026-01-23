Gigi Becali nu mai are răbdare! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi”

Gigi Becali nu mai are răbdare! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro