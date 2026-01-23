Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în Australia. ”Lipsă de respect”
Fanatik, 23 ianuarie 2026 17:20
Jelena, partenera lui Novak Djokovic, a luat atitudine în disputa dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, de la Australian Open. De partea cui s-a poziționat.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:50
Inter – Pisa, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 22. Chivu se poate detașa în fruntea clasamentului
Urmărește Inter - Pisa live video în etapa 22 de Serie A pe FANATIK! Aici găsești toate informațiile despre meciul dintre echipa antrenată de Cristi Chivu și penultima clasată în Italia.
Acum 15 minute
Acum 30 minute
17:30
Liderul Peluzei Nord a comentat plecarea lui Alibec de la FCSB: "Nu vreau să jignesc, dar…"
Denis Alibec a avut un sezon extrem de slab și are zilele numărate la FCSB. Ce a spus Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, despre plecarea atacantului de 35 de ani.
Acum o oră
17:20
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în Australia. "Lipsă de respect"
Jelena, partenera lui Novak Djokovic, a luat atitudine în disputa dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, de la Australian Open. De partea cui s-a poziționat.
17:20
Avertismentul șocant al lui Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni". Expert: „Nu mai vorbim de science-fiction"
Elon Musk avertizează că roboții și AI vor schimba radical viața oamenilor, iar numărul lor ar putea depăși curând populația umană. Ce spune un expert despre această revoluție și ce pericole aduce.
17:10
Cinci pentru preşedinţia FRH! Alte două nume grele urmează să îşi anunţe candidatura la alegeri. Exclusiv
Se anunţă o luptă dură la alegerile pentru preşedinţia FRH din luna aprilie. FANATIK a aflat că alte două nume grele se pregătesc să îşi anunţe candidatura.
Acum 2 ore
16:50
Fenerbahce, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul decisiv cu FCSB din Europa League! Atacantul echipei ar putea ajunge la Juventus
16:40
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani"
Giovanni Becali vine cu detalii din culise despre interviul lui Mario Iorgulescu din Italia și spune că acesta a fost rezultatul unei "combinații", nu o simplă inițiativă jurnalistică.
16:20
Oldies But Goldies, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre istoria stadionului Dinamo
La ediția de sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30, a emisiunii "Oldies But Goldies", Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre istoria bogată a stadionului Dinamo.
Acum 4 ore
15:50
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima
Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis cu bestialitate de un prieten din satul în care locuiau, a jucat un rol important în identificarea adolescentului care nu poate fi tras, legal, la răspundere.
15:30
Daniel Băluţă se opune creşterii preţului biletelor STB şi îl atacă pe Ciprian Ciucu: „Amatorism, lipsă de viziune şi soluţii"
Daniel Băluţă critică dur intenţia de scumpire a transportului public şi concedierile anunţate la STB şi îi cere lui Ciprian Ciucu soluţii concrete pentru redresarea economică a Capitalei.
15:30
Dezastrul FCSB-ului a făcut deliciul românilor. Digi Sport, pe locul 2 în topul audiențelor cu meciul de la Zagreb
Înfrângerea FCSB de la Zagreb a fost urmărit cu sufletul la gură de români. Interesul uriaș pentru prestația campioanei a dus Digi Sport1 pe locul secund în topul audiențelor
15:20
Gigi Becali a distrus toți jucătorii după rușinea de la Zagreb, unul singur a scăpat: „Ce poți să-i spui? E invenția lui". Exclusiv
Gigi Becali a iertat un singur jucător după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ceilalți fotbaliști au fost aspru criticați de patron
15:10
Doliu la CFR Cluj înainte de marele meci cu FCSB din etapa a 23-a din SuperLiga. Un portar legendar al ardelenilor s-a stins din viață. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:30
Mitică Dragomir e ferm convins că a greșit Cîrjan când a refuzat transferul în Ucraina: „Războiul e relativ. N-a făcut bine"
Cătălin Cîrjan a refuzat, în această perioadă de mercato, un transfer pe bani mulți în Ucraina. Există voci care spun că decizia jucătorului de 23 de ani nu este deloc una inspirată.
14:20
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură"
Novak Djokovic se simte ca acasă atunci când ajunge la Australian Open. Ce face sârbul de 15 ani la Melbourne, la turneul pe care l-a câștigat de 10 ori deja.
14:10
SuperGigi a pus 1000 de lei pe biletul etapei din SuperLiga. Care sunt pronosticurile pe cele opt meciuri ale etapei din campionat.
14:10
SuperLiga, live blog etapa 23. Se încinge lupta pentru play-off în cea de-a doua rundă din acest an!
Live blog SuperLiga etapa 23: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Toate detaliile legate de a doua rundă din 2026.
14:00
Panică printre părinții unei alte localități din Timiș din cauza ucigașului lui Mario: „Vor să-l mute de la școală"
Crima lui Mario provoacă un nou val de panică într-o altă localitate din Timiș. Fără liniște și tot mai speriați, părinții se revoltă pentru siguranța copiilor lor.
Acum 6 ore
13:50
Filipe Coelho ignoră decizia LPF înainte de Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Neinteresant, nu este important pentru mine!"
Filipe Coelho, desemnat antrenorul etapei 22, refuză să pună accent pe distincțiile individuale și se concentrează doar pe ce are de făcut la Universitatea Craiova. Ce a spus despre partida cu FC Botoșani.
13:30
Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că nu va mai intra în direct la TV. Care este motivul din spatele deciziei și ce se întâmplă cu antrenorul de la FCSB, Elias Charalambous.
13:10
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu". Pe cât a semnat. Exclusiv
Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre contractul lui Olimpiu Moruțan la Rapid și modul în care fotbalistul a fost integrat în Giulești
13:10
Cele mai tari discursuri de la Davos 2026. „Intrăm într-o lume fără reguli", avertismentul care a dominat Forumul
Liderii lumii şi-au exprimat la Davos îngrijorările cu privire la viitorul ordinii mondiale. De la Macron şi Merz, la preşedintele Serbiei, discursurile au fost pline de avertismente.
12:50
Mihai Stoica a oferit ultimele informații despre situația lui Florin Tănase înainte de FCSB – CFR Cluj
Mihai Stoica a vorbit despre starea de sănătate a lui Florin Tănase, pe care FCSB speră să îl recupereze pentru derby-ul cu CFR Cluj. „Decarul" a fost marele absent al campioanei la Zagreb
12:30
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios". Exclusiv
Elias Charalambous s-a îmbolnăvit după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica a oferit în direct toate detaliile despre starea de sănătate a antrenorului cipriot.
12:20
Răzvan Lucescu, prima reacție după PAOK – Betis Sevilla 2-0: „Totul e posibil când crezi cu adevărat!". Exclusiv
Răzvan Lucescu a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK, după succesul formidabil din PAOK - Betis Sevilla 2-0
12:10
Elias Charalambous este în pericol de a fi demis după eșecul suferit de FCSB în Europa League. Cum vede Adrian Mutu o posibilă schimbare de antrenor la campioana României.
Acum 8 ore
11:50
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine". Câți bani vrea pe atacant. Exclusiv
Gigi Becali a anunţat prima plecare de la FCSB. Patronul campioanei a declarat că Denis Alibec nu mai are viitor la echipă şi va fi lăsat să plece pe 200.000 de euro.
11:40
Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Și la 2-0 îi spuneam lui Meme că asta e echipă slabă și trebuie să-i batem! Am jucat în 3 jucători!". Exclusiv
Gigi Becali a oferit prima reacție, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după Dinamo Zagreb - FCSB 1-4. Omul de afaceri și-a criticat dur jucătorii
11:30
Mihai Stoica, discurs dur după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Am primit ceea ce am meritat. Există jucători care par plafonați!". Exclusiv
Mihai Stoica a avut un discurs virulent după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Managerul general al campioanei a pus tunurile pe jucători, spunând că unii s-au plafonat, iar rezultatul este unul just.
11:20
Adi Mutu nu a avut milă de FCSB după 1-4 la Dinamo Zagreb: „Echipă de liga a doua! Experimentul a eșuat". A distrus toți fundașii! Exclusiv
Adrian Mutu a fost dur, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cu apărătorii de la FCSB după înfrângerea cu 1-4 împotriva lui Dinamo Zagreb
11:10
De ce e încă în picioare regimul din Iran, după protestele în care au murit mii de oameni. Diferența uriașă față de anul 1
Regimul din Iran este în continuare în picioare, după ce mii de oameni și-au pierdut viața în urma protestelor care au cuprins întreaga țară în ultimele săptămâni.
11:00
Daniel Bîrligea a devenit un caz după ultimele ieșiri în decor la FCSB: „Trebuie să se potolească repede! E neliniștit și îi sfidează pe toți!” # Fanatik
Adrian Mutu știe de ce Daniel Bîrligea a devenit un caz în ultimele meciuri la FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul transferat pe bani mulți de Gigi Becali de la CFR Cluj.
10:50
Orașul Davos, locul unde Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, faimos pentru o bază sportivă unică în Europa. E singurul loc unde se găsește așa ceva # Fanatik
Orașul Davos, locul unde Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, este cunoscut și pentru o bază sportivă unică în Europa. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:50
”Penibili! Parcă n-ar vrea să joace”. Dănuț Lupu a pus tunurile pe doi jucători după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce spune despre Charalambous # Fanatik
Dănuț Lupu a fost extrem de dezamăgit după meciul Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Fostul mare internațional a dat de pământ cu doi jucători ai ”roș-albaștrilor”.
10:20
Cu ce rămâne Sorana Cîrstea după 18 participări la Australian Open. Amănuntul mai puțin știut din cariera iubitei lui Ion Țiriac # Fanatik
Sorana Cîrstea a participat pentru ultima dată la Australian Open, ca jucătoare activă, fiind eliminată în runda secundă a Grand Slamului de la Melbourne de japoneza Naomi Osaka
10:00
Echipa din SuperLiga care a băgat spaima în Sorin Cârțu: „E mai periculoasă decât Rapid, dar n-au milioane să dea pe Nsimba” # Fanatik
Sorin Cârțu a urmărit echipele din SuperLiga și s-a convins. Cine este echipa care îl sperie pe oficialul Universității Craiova în lupta la titlu din acest sezon.
Acum 12 ore
09:50
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme # Fanatik
UE are la dispoziţie un instrument care ar putea fi cea mai dură reacție a Europei la presiunile SUA asupra Groenlandei. Este supranumit "bazooka", dar activarea sa implică riscuri majore.
09:40
Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 23 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar analizează tot ce mișcă pe piața de transferuri # Fanatik
Giovanni Show revine vineri, de la ora 17:30, LIVE pe FANATIK, cu o ediție specială dedicată transferurilor de iarnă, alături de Giovanni Becali și Horia Ivanovici.
09:20
Cristi Chivu, ședință decisivă cu șefii lui Inter și proprietarii clubului! Ce s-a discutat # Fanatik
Cristi Chivu, discuție extrem de importantă cu șefii lui Inter și reprezentanții proprietarului american! Antrenorul român s-a prezentat la sediul clubului din Milano
09:00
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan” # Fanatik
În ciuda unui „munte” de bani, Cătălin Cîrjan a ales să nu plece încă de la Dinamo. Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA au dezbătut decizia luată de tânărul mijlocaș.
08:50
Telefonul care i-a schimbat cariera! Luca Băsceanu, luat direct de la restaurant și transferat la Universitatea Craiova: „Nu m-am gândit de două ori!“ # Fanatik
Luca Băsceanu a povestit cum un telefon primit la restaurant l-a dus, în mai puțin de 24 de ore, la Universitatea Craiova. Află cum și-a început cariera de fotbalist și ce planuri mărețe are în tricoul alb-albastru.
08:40
Risto Radunovic își toarnă cenușă în cap după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuia deja să ne trezim” # Fanatik
Risto Radunovic își face mea culpa după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb, scor 1-4. Fundașul stânga e de părere că s-a adâncit criza roș-albaștrilor, dar încă mai crede într-o calificare.
08:20
Giovanni Becali, scandal imens cu Ioan Niculae din cauza miliardarului Francois Pinault: „L-am luat la înjurături! A fugit de nu-l mai vedeai!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit un scandal imens pe care l-a avut cu fostul patron de la Astra Giurgiu, Ioan Niculae, din cauza miliardarului Francois Pinault. Transferul care a aprins spiritele.
08:10
Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump stârnește controverse încă din prima zi. Ce țări i s-au alăturat și care sunt șansele să devină o alternativă la ONU. ”O aventură în relațiile internaționale” # Fanatik
Lansat cu fast la Davos, Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a atras doar 35 de state, în timp ce marile puteri și aliați-cheie refuză să se alăture acestui proiect perceput ca o alternativă la ONU.
07:50
Răzvan Lucescu arbitrează locul 1 în Europa League. Ce formații sunt deja calificate și cine și-a luat adio de la competiție # Fanatik
Înaintea ultimei etape din grupa Europa League lucrurile sunt în mare parte clarificate, șase echipe din 36 fiind deja eliminate, în vreme ce FCSB are șanse minime să treacă mai departe
07:40
Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o plăcere să-i vezi. Fotbal de calitate” # Fanatik
Adrian Porumboiu a văzut situația din SuperLiga și s-a convins. Care este componența play-off-ului din acest sezon pe care o vede fostul arbitru FIFA.
07:10
Antrenorul lui Dinamo Zagreb râde de FCSB după meciul din Croația: „S-a pus problema doar câte dăm” # Fanatik
Înfrângere rușinoasă pentru FCSB în Europa League. Antrenorul lui Dinamo Zagreb a ironizat campioana României după meciul din Croația. „Repriza a doua a fost exact pe gustul nostru”.
06:40
Presa din Croația, fără milă după ce Dinamo Zagreb a făcut spectacol cu FCSB: „A călcat în picioare echipa românească” # Fanatik
Victoria pe care Dinamo Zagreb a obținut-o, 4-1, cu FCSB, i-a făcut pe jurnaliștii din Croația să fie exuberanți la finalul confruntării din Europa League.
05:50
Surpriza neplăcută lăsată moștenire de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Suma pe care o cere în instanță un dezvoltator imobiliar după ce fostul primar i-a blocat autorizațiile # Fanatik
Încă o surpriză neplăcută pentru noul primar al Capitalei. Suma uriașă pe care o cere în instanță un dezvoltator imobiliar după ce Nicușor Dan i-a blocat construcția timp de un an
