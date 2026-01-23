Lansare de carte la Timișoara: „Harta invizibilă a atașamentului”, un ghid esențial pentru înțelegerea relațiilor profunde

13:40

Recuperarea medicală nu este un proces automat. Nu se întâmplă doar pentru că durerea a mai scăzut sau pentru că ai făcut o pauză mai lungă. De multe ori, corpul rămâne blocat într-un tipar greșit de mișcare, iar disconfortul revine exact atunci când începi să îți reiei activitățile normale. Aici apare întrebarea esențială: cât de mult contează kinetoterapia atunci când vrei o recuperare reală, nu doar o ameliorare temporară?