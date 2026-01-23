Trump dă în judecată banca JPMorgan și CEO-ul Jamie Dimon pentru 5 miliarde de dolari pentru că i-a închis conturile în 2021 din motive politice
Aktual24, 23 ianuarie 2026 17:20
Președintele Donald Trump a dat în judecată JPMorgan Chase și CEO-ul său, Jamie Dimon, joi pentru închiderea conturilor aparținând lui Trump și entităților afiliate la începutul anului 2021, în ceea ce avocații președintelui numesc acțiuni politice. Închiderea conturilor au venit imediat după revolta din 6 ianuarie 2021 a susținătorilor lui Trump la Capitoliul și încheierea […]
Acum 5 minute
17:50
Vicecancelarul Germaniei: Nu putem reveni la normal după criza Groenlandei. Am fost extrem de frustrat pe răspunsul Comisiei # Aktual24
Vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil, a transmis un mesaj dur la adresa modului în care Uniunea Europeană a gestionat „criza Groenlandei”, spunând că blocul nu are voie să respire ușurat și să revină la rutina de dinainte, chiar dacă președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pas înapoi de la amenințările privind preluarea teritoriului arctic și […]
17:50
Ministerul Educației propune noi schimbări la vacanțele elevilor. Cum va arăta anul școlar 2026–2027 # Aktual24
Ministerul Educației și Cercetării a pus vineri în consultare publică un proiect ce prevede modificări importante în structura anului școlar 2026–2027. Potrivit propunerii, elevii din toată țara ar urma să înceapă cursurile pe 7 septembrie 2026, iar acestea s-ar încheia pe 18 iunie 2027. Pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a sunt prevăzute date […]
17:50
Ger extrem, meteorologii avertizează: Vortexul polar ar putea slăbi, aerul arctic posibil să coboare spre Europa în februarie # Aktual24
Meteorologii avertizează asupra unei posibile schimbări majore în circulația atmosferică de deasupra Arcticii, cu efecte directe asupra Europei în luna februarie, potrivit unei analize publicate de severe-weather.eu. Conform sursei citate, modelele meteorologice indică apariția unui eveniment de încălzire bruscă a stratosferei, fenomen care ar putea duce la slăbirea accentuată sau chiar la colapsul vortexului polar. […]
17:50
„Mai e de lucrat”. Zelenski încă n-a semnat cu Trump „premiul” de 800 de miliarde pentru refacerea Ucrainei # Aktual24
Kievul și Washingtonul mai au de lucru înainte de semnarea așa-numitului „plan de prosperitate”, menit să sprijine redresarea economică a Ucrainei și care era inițial așteptat să fie semnat la Davos, le-a spus președintele Volodimir Zelenski jurnaliștilor pe 23 ianuarie. Descriind planul — avansat pentru prima dată în decembrie — drept „un pachet de documente”, […]
Acum 15 minute
17:40
Vicepreședintele JD Vance apără ICE după reținerea unui copil de 5 ani în Minnesota: ”Tatăl lui a fugit” # Aktual24
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a călătorit joi în Minnesota, epicentrul actial al protestelor împotriva aplicării legilor privind imigrația. El a sosit în timp ce ICE își continuă represiunea împotriva imigranților din oraș, recenta arestare a unui copil de 5 ani provocând indignare pe scară largă, relatează DW. Guvernul federal a desfășurat câteva mii de agenți […]
Acum o oră
17:20
17:20
Navele Marinei Regale britanice monitorizează activitatea vaselor rusești pe Canalul Mânecii. Două au fost interceptate # Aktual24
Navele rusești Boikiy și MT General Skobelev au fost interceptate și însoțite de navele și avioanele Marinei Regale britanice pe parcursul traversării Canalului Mânecii, într-o operațiune de două zile desfășurată împreună cu aliații NATO, într-un context de supraveghere strategică și creștere a tensiunilor în apele europene, potrivit UK Defence Journal. Patrulele HMS Mersey și HMS […]
17:10
Piața produselor de lux din România a fost zguduită recent de o decizie importantă a Consiliului Concurenței. Celebrul distribuitor și producător Thelios SpA, reprezentant exclusiv al grupului LVMH, care deține branduri prestigioase precum Louis Vuitton, Moët & Chandon și Hennessy, a fost sancționat cu o amendă uriașă de 4,5 milioane de lei, aproximativ 915.000 de […]
17:10
Bătălie epică în AUR. Simion a devenit ”celebru prin prostie”, ”trădător”, ”peluzar”, ”lacheu putinist” # Aktual24
Bătălia dintre gruparea Marius Lulea din AUR și George Simion a ajuns la nivel de înjurături și apelative foarte agresive. Unul dintre cele mai cunoscute site-uri de propagandă ale AUR, aflat însă sub controlul lui Marius Lulea (conform jurnaliștilor de investigații), are titluri în care Simion este catalogat ”prost” și ”lichea putinistă”. Marius Lulea este […]
Acum 2 ore
16:30
Kremlinul cere ca trupele ucrainene să „părăsească” Donbasul pentru ca un eventual acord de pace să fie durabil # Aktual24
Discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite încep vineri la Abu Dhabi pentru a discuta probleme de securitate, a anunțat Kremlinul. Schimburile diplomatice sunt așteptate să continue timp de două zile. Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, spunând că este o condiție necesară pentru găsirea unei ieșiri […]
16:00
Bolojan atacă cheltuielile aberante făcute de primarii PSD: ”Să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat vienri că este necesară corectarea investițiilor realizate defectuos în ultimii ani, arătând că unele proiecte publice au dus la risipirea fondurilor, fără a produce efecte reale pentru comunități. ”Să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal sau să avem două stadioane într-un oraș care are […]
Acum 4 ore
15:50
Presshub: Revoltă în justiție. O judecătoare de la Tribunalul București denunță blocarea concursurilor și delegările „de avarie” transformate în regulă # Aktual24
Judecătoarea Ana-Maria Puiu de la Tribunalul București a ieșit public pe pagina de Facebook și reclamă practica păguboasă a delegărilor de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a unor persoane agreate pe funcții de conducere. În plus, judecătoarea atrage atenția asupra faptului că Laura Radu, membru al CSM și fost președinte al Tribunalului București, a […]
15:40
În timp ce motorul tradițional franco-german al Europei dă rateuri, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să facă echipă cu prim-ministrul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni, în calitate de copilot în conducerea UE. Cei doi urmează să se întâlnească vineri la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din […]
15:40
Într-o replică nervoasă adresată lui Ludovic Orban, Marcel Ciolacu susține că premierul Ilie Bolojan nu mai are susținere în PNL. ”Faptul că principalul apărător public al lui Ilie Bolojan a ajuns șomerul politic Orban arată absența asurzitoare a susținerii sale din partea PNL!”, a pretins șeful CJ Buzău, Marcel Ciolacu. El a continuat apoi cu […]
15:30
Bolojan dă drumul schimbărilor ăn administrașie: ”Guvernul vrea să-și angajeze răspunderea până la 1 februarie. Aparatul de stat este supradimensionat” # Aktual24
Guvernul vrea să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile de relansare economică, înainte de data de 1 februarie, a declarat premierul Ilie Bolojan. El a fost întrebat, vineri, dacă angajarea răspunderii Guvernului în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile de […]
15:30
Ministrul britanic al forțelor armate: Comentariile lui Trump despre trupele NATO sunt „ridicole” și „rușinoase” # Aktual24
Ministrul britanic al forțelor armate, Al Carns, a reacționat dur după ce președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat contribuția aliaților NATO în Afganistan, sugerând că trupele neamericane „au stat puțin în spate” față de linia frontului. Carns a spus că afirmațiile sunt „complet ridicole” și „o rușine”, subliniind că militari din multe țări au luptat […]
15:10
Confirmare la Moscova. Un tribunal rus recunoaște pentru prima dată că Ucraina a distrus crucișătorul Moskva # Aktual24
Tribunalul Militar al celui de-al Doilea District de Vest, din Moscova, a recunoscut pentru prima dată că crucișătorul Moskva a fost distrus ca urmare a acțiunilor forțelor armate ucrainene, potrivit Mediazona. Potrivit agenției de știri, serviciul de presă al tribunalului a eliminat știrea despre verdict la scurt timp după publicarea acesteia, dar textul apucase să […]
14:50
Parchetul extinde urmărirea penală în dosarul exploziei din Rahova, o persoană juridică și una fizică puse sub acuzare # Aktual24
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus extinderea urmăririi penale în dosarul privind explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025 la scara 2 a blocului 32 din strada Vicina, sector 5, București, soldată cu patru decese și mai multe distrugeri. Potrivit unui comunicat transmis de Compartimentul de Informare și Relații […]
14:40
Posibilă tentativă de asasinat asupra cancelarului german: Trei persoane arestate după ce au încercat să îi avarieze avionul privat # Aktual24
Germania se află sub șoc după ce autoritățile au anunțat arestarea a trei persoane suspectate că au încercat să avarieze avionul privat al cancelarului Friedrich Merz, într-un incident care a ridicat semne serioase de întrebare privind siguranța liderilor politici în această țară, scrie Yahoo News. Conform poliției germane, trei cetățeni germani, două femei și un […]
14:40
Pe 14 ianuarie 2026, autoritățile române au declanșat o operațiune de amploare. În București și în Râmnicu Vâlcea, polițiștii și procurorii au descins la domiciliile a doi români suspectați de implicare într-o rețea internațională de contractare de asasini. Aceștia ar fi folosit un site online care facilita angajarea de asasini la comandă și care funcționa […]
14:30
SUA: Agenții poliției federale de imigrație ICE au oprit și reținut elevi în drum spre școală # Aktual24
Scene greu de imaginat au devenit realitate în nordul orașului Minneapolis, unde, în ultimele săptămâni, agenți ai Serviciului pentru Imigrație și Vamă al SUA (ICE) au reținut patru elevi ai districtului școlar Columbia Heights Public Schools. Printre aceștia se numără și Liam Conejo Ramos, un băiat de doar cinci ani, al cărui drum obișnuit de […]
14:30
China a fost principalul cumpărător de petrol venezuelean timp de mulți ani. Administrația președintelui american Donald Trump va permite Chinei să cumpere petrol venezuelean, dar nu la prețuri „nedrepte, subcotate”, ci la prețuri corecte de piață, relatează Reuters. Se observă că, deși petrolul din Venezuela va fi vândut pe piața mondială, administrația solicită ca cea […]
14:10
Procurorul suprem al Iranului neagă că execuțiile ar fi fost anulate la intervenția lui Donald Trump # Aktual24
Procurorul suprem al Iranului, Mohammad Movahedi, a respins categoric declarațiile președintelui american Donald Trump, care susținea că intervenția sa personală și presiunile SUA au oprit execuția a 800 de persoane reținute în cadrul protestelor naționale masive. „Această afirmație este complet falsă; nu există un astfel de număr, iar justiția nu a luat o astfel de […]
14:10
Davos: Elon Musk prezice un viitor în care numărul roboților va fi mai mare decât al oamenilor # Aktual24
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a apărut pentru prima dată joi la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, prezicând că roboții vor depăși numeric oamenii. Șeful Tesla și SpaceX a vorbit alături de CEO-ul BlackRock, Larry Fink, într-o schimbare de tactică pentru miliardarul din domeniul tehnologiei, care anterior a respins cea […]
14:10
Trump vrea noi misiuni pentru NATO: în loc de frontierele europene, să protejeze granița de sud a SUA # Aktual24
Donald Trump a propus implicarea trupelor NATO pentru a pazi granița SUA cu Mexicul, invocând Articolul 5. De asemenea, el a criticat aliații europeni pentru contribuțiile insuficiente la Alianță. Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat inițiativa de a implica trupele NATO în paza frontierei americane cu Mexicul, invocând Articolul 5 privind apărarea colectivă. La întoarcerea […]
Acum 6 ore
13:40
În premieră, discuții trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite. Delegația rusă este condusă de șeful GRU # Aktual24
Rusia și Statele Unite au convenit ca prima reuniune a grupului de lucru trilateral Rusia-SUA-Ucraina pe probleme de securitate să aibă loc la Abu Dhabi pe 23 ianuarie. Acest lucru a fost anunțat de consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, în urma discuțiilor lui Vladimir Putin cu delegația americană, a scris TASS pe 23 ianuarie. Potrivit […]
13:20
13:10
Sociologul Gelu Duminică: „George Simion este un păcălici politic, la fel cum au fost foarte mulți în România în ultimii 35 de ani. Niciun politician sănătos la cap și care ține cu propriul popor nu ar face așa ceva” # Aktual24
Într-o Românie marcată de tensiuni sociale tot mai intense și de o neîncredere aproape generală în politică și justiție, o discuție cu un sociolog poate fi relevantă pentru a înțelege nu doar unde suntem și de ce am ajuns aici, ci mai ales ce se poate face pentru a ieși din acest impas. Gelu Duminică […]
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, a retras invitația adresată Canadei de a se alătura noului său „Consiliu al Păcii”, în cea mai recentă dispută dintre vecinii nord-americani. „Vă rugăm să permiteți ca această scrisoare să servească drept simbol al faptului că Consiliul Păcii își retrage invitația adresată dumneavoastră cu privire la aderarea Canadei”, a postat Trump […]
12:00
Într-o peșteră din Indonezia a fost descoperită cea mai veche formă de artă rupestră din lume, datând de acum 67.800 de ani # Aktual24
O mână roșie pictată într-o peșteră din insula Sulawesi, Indonezia, este considerată cea mai veche artă rupestră cunoscută, cu o vârstă minimă de 67.800 de ani, potrivit unui studiu publicat în ianuarie 2026 de o echipă internațională de cercetători de la Griffith University și alte instituții. Descoperirea, realizată într-o peșteră de calcar din sud-estul Sulawesi, […]
Acum 8 ore
11:50
Postarea dură a lui Tudor Chirilă despre președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut un impact uriaș pe Facebook: zeci de mii de Like-uri și mii de distribuiri # Aktual24
Atacul virulent lansat de actorul și activistul civic Tudor Chirilă la adresa vicepremierului Sorin Grindeanu (PSD), pe care l-a acuzat că a răspândit în mod intenționat știri false despre presupusa sa implicare într-un comitet guvernamental de reformă a justiției din cadrul Guvernului Bolojan a avut un impact uriaș. Postarea publicată de Chirilă a adunat zeci […]
11:50
Nicuşor Dan vrea mandate mai lungi pentru primari: ”Eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că susţine introducerea unor mandate mai lungi de patru ani pentru primari şi nu este de acord cu reducerea, în acest an, a sumelor provenite din impozitul pe venit şi TVA care urmează să fie alocate primăriilor, apreciind că anumite investiţii pot fi amânate pentru anul viitor, în contextul […]
11:40
Tudor Chirilă, atac devastator: „Ticălosul domn Sorin Grindeanu, scriitorul fără carte, sluga lui Dragnea răspândește știri false” # Aktual24
Actorul și activistul civic Tudor Chirilă a lansat vineri un atac virulent împotriva vicepremierului Sorin Grindeanu (PSD), acuzându-l că a răspândit în mod intenționat știri false despre presupusa sa implicare într-un comitet guvernamental de reformă a justiției din cadrul Guvernului Bolojan. Într-o postare virulentă pe pagina sa de Facebook, Chirilă neagă categoric orice legătură cu […]
11:10
Val de furie la Londra după ce Donald Trump a afirmat că „trupele aliaților din NATO au stat în spate în Afganistan” – de fapt 457 de militari britanici au murit în luptă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a provocat un val masiv de furie și indignare în Marea Britanie după ce, într-un interviu pentru Fox News difuzat joi a afirmat că trupele aliaților NATO din Afganistan „au stat puțin în spate, puțin departe de linia frontului”, sugerând că nu au contribuit decisiv la efortul de război. Declarațiile vin […]
10:40
Nicușor Dan, despre scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care doresc să mă implic” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, declarând că nu consideră cazul o prioritate majoră și că există „bătălii mai importante” pe care dorește să le ducă. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, după Consiliul European informal, și reprezintă prima reacție oficială a șefului statului la scandalul izbucnit […]
10:10
Încă o țeapă dată de administrația Trump: SUA părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății, „uitând” să plătească o datorie de 260 de milioane de dolari # Aktual24
Statele Unite au finalizat joi, 22 ianuarie 2026, procesul de retragere din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de tranziție inițiat prin ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în prima zi a celui de-al doilea mandat. Retragerea marchează sfârșitul unei relații de aproape 80 de ani, dar lasă în urmă o datorie […]
10:10
Nicuşor Dan, despre jignirile PSD la adresa lui Bolojan: ”Coaliţia stă ceva mai rău decât acum şase-şapte luni” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi noaptea, la Bruxelles, că situaţia din coaliţia de guvernare este mai dificilă decât era în urmă cu şase-şapte luni, dar s-a arătat optimist că aceasta va continua, subliniind că investitorii sunt în prezent mai preocupaţi de stabilitatea politică decât de riscurile fiscale. Întrebat despre tensiunile din coaliţie şi […]
10:00
Delir la Realitatea pentru că România nu a cotizat cu 1 miliard la Consiliul lui Trump. Tucă și Alexandrescu: ”România a devenit cel mai antiamerican stat din Europa” # Aktual24
Anca Alexandrescu și Marius Tucă au lansat atacuri extrem de violente, joi seară, la Realitatea Plus pentru că președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la Davos pe scenă să semneze alături de Belarus și alți reprezentanți ai unor dictaturi aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Marius Tucă a pretins că […]
Acum 12 ore
09:40
Donald Trump susține că vânătaia observată la Davos pe mâna sa ar fi apărut fiindcă s-ar fi lovit masă și ia „multă aspirină” – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a oferit joi, 22 ianuarie 2026, explicații detaliate și personale despre vânătaia vizibilă pe dosul mâinii stângi, observată în timpul ceremoniei de semnare a „Board of Peace” la Forumul Economic Mondial de la Davos. Într-o discuție spontană cu reporterii la bordul Air Force One, pe drumul de întoarcere în SUA, Trump […]
09:40
Orban prezinta foto cu Ciolacu în Vietnam: ”Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită” # Aktual24
Fostul premier Ludovic Orban reacționează dur după atacul lui Marcel Ciolacu la adresa lui Ilie Bolojan și, în plus, publică și o imagine în care Ciolacu se relaxează într-o stațiune de lux din Vietnam alături de Sorina Docuz. ”Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită. În loc să tacă mâlc, să își pună cenușă în cap […]
09:40
Mircea Dinescu, pamflet: ”Hauritul Simion pare să fi căzut în cap din copacul suveranismului. Kakaia suveranitate visezi tu, gașpadin Georgică?” # Aktual24
Scriitorul Mircea Dinescu a reacționat și el tăios la gestul scabdalos al liderului AUR, George Simion, de a tăia o felie dintr-un tort de forma Groenlandei. ”Opriți istoria. Cobor la prima. Opriți la stația Doamne-Ferește! Ca să demonstreze că sîngele apă nu se face, George Simion a plecat în SUA spre a sărbători tentativa lui […]
09:10
Volodimir Zelenski: „Avem expertiza și armele necesare ca niciuna dintre navele rusești să nu rămână pe lângă Groenlanda, le putem scufunda, ca în Crimeea” – VIDEO # Aktual24
Într-un discurs incendiar rostit joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat dur liderii europeni, acuzându-i că se află în „modul Groenlanda” – adică așteaptă pasivi directive de la Donald Trump în loc să acționeze independent în fața amenințărilor rusești și a altor crize geopolitice. „Anul trecut, aici la […]
08:50
Donald Trump îi mulțumește lui Xi Jinping fiindcă a acceptat vânzarea TikTok în SUA către „un grup de mari patrioți americani” # Aktual24
Președintele Donald Trump s-a lăudat pe platforma Truth Social că ar fi contribuit decisiv la salvarea aplicației TikTok în Statele Unite, evitând interdicția care amenința să blocheze platforma pentru peste 170 de milioane de utilizatori americani. Într-o serie de postări entuziaste, Trump a descris finalizarea unui acord istoric prin care TikTok devine majoritar deținut de […]
08:40
„Primăria București mai are în conturi doar 5 milioane de lei”, afirmă Ciprian Ciucu, care anunță ca vor fi necesare închiderea unor instituții și scumpirea biletelor STB # Aktual24
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a descris joi seară situaţia financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) ca fiind una dramatică, cu doar aproximativ 5 milioane de lei rămaşi în conturi după plata obligaţiilor esenţiale. Într-o intervenţie la Euronews România, edilul a avertizat că „efectiv a ajuns cuţitul la os” şi a anunţat măsuri dure, […]
08:20
Israelul în alertă maximă: Iranul ar putea lansa un atac preventiv, înaintea unei lovituri militare a SUA # Aktual24
Israelul se află în stare de alertă ridicată pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, conform unei analize publicate de Israel Hayom pe 22 ianuarie 2026. Oficialii israelieni analizează cu atenție riscurile unui posibil atac militar american sub administrația Trump și se pregătesc pentru scenarii în care Iranul ar putea acționa primul. Președintele […]
08:10
S-a-ntâlnit hoțul cu prostul: Putin promite că va dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace”, dacă Trump deblochează active rusești în valoare de 5 miliarde # Aktual24
Kremlinul a confirmat vineri, 23 ianuarie 2026, că președintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisarul special american Steve Witkoff și cu Jared Kushner (ginerele lui Donald Trump) posibilitatea de a dona 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace” (Board of Peace) lansat de Trump la Davos. Oferta este condiționată însă de deblocarea unor […]
07:50
O judecătoare din București a lăsat nemotivate peste 800 de hotărâri, fapt care a dus la eliberarea unor infractori periculoși # Aktual24
O judecătoare de la Tribunalul București a acumulat peste 800 de motivări restante în ultimii zece ani. Potrivit Observator News, aceste întârzieri au avut efecte directe asupra infractorilor: patru condamnați pentru tentativă de omor au fost eliberați înainte de termen sau au scăpat de executarea pedepsei, iar unul dintre ei a recidivat, comițând fapte grave. […]
07:40
Mai mulți lideri europeni vor punerea în aplicare „cât mai curând posibil” a acordului Mercosur # Aktual24
Mai mulți lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare ”cât mai curând posibil”, a subliniat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. Parlamentul European a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a verifica legalitatea acestui tratat de liber schimb, ceea ce suspendă procesul de ratificare pentru un […]
07:20
Șase persoane au fost rănite la Anvers, în urma unui atac cu cuțitul produs la un miting al comunității kurde # Aktual24
Șase persoane au fost rănite joi în Belgia, dintre care două grav, într-un atac cu cuțitul în timpul unei demonstrații kurde la Anvers, a declarat un purtător de cuvânt al poliției locale. Toate victimele au fost spitalizate, iar patru persoane au fost arestate, a adăugat purtătorul de cuvânt, fără a putea confirma în acest moment […]
07:00
Donald Trump anunță candidatura SUA la organizarea expoziției universale din 2035: „Poate fi următoarea etapă în noua noastră Epocă de Aur” # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat oficial joi intenția Statelor Unite de a candida pentru găzduirea Expoziției Mondiale 2035, propunând orașul Miami din Florida ca locație principală. Anunțul a fost făcut pe platforma Truth Social, imediat după participarea sa la Forumul Economic Mondial de la Davos, și marchează un nou pas în ambițiile administrației Trump de […]
