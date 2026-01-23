De ce nu se ține pâinea în frigider. Cum ne afectează sănătatea
Cancan.ro, 23 ianuarie 2026 21:50
Pâinea este un aliment esențial în aproape orice gospodărie și se regăsește zilnic pe mesele românilor, indiferent de tip, precum albă, integrală, cu semințe sau artizanală. Cu toate acestea, deși este atât de des consumată, […]
Acum 15 minute
22:20
Un român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte. Ce a găsit acesta când a intrat în cameră # Cancan.ro
Un român a vrut să petreacă câteva zile de vacanță în India, însă hotelul din Mumbai unde s-a cazat, cu doar 15 lei pe noapte, pare desprins din filmele de groază. Daniel Ciprian a descoperit […]
22:20
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese # Cancan.ro
Discret până la capăt în privința vieții sale private, „împăratul modei” Valentino Garavani a trăit una dintre cele mai profunde și longevive povești de iubire din universul creativ al secolului XX alături de Giancarlo Giammetti. […]
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:30
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul de conducere, dar a primit o nouă lovitură. Ce a pățit vloggerul # Cancan.ro
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul. Vloggerul a dat vestea pe rețelele de socializare, unde a postat și o imagine edificatoare. Vestea dată de Bisoi Petruț nu a lăsat pe nimeni indiferent. Unii l-au felicitat, în […]
21:10
Fostul primar al comunei Roșiori, județul Brăila, Neculai Soceanu, a murit vineri dimineață într-un incendiu care a izbucnit în locuința sa. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei, iar bărbatul, care locuia singur, a fost găsit […]
21:10
Cine e fosta soție a lui Abush, de fapt. Andreea Bostănică, adevărul gol-goluț despre Doinița Lazarenco: ”Dansam cu ea la ziua mea de naștere” # Cancan.ro
După ce Akbar Abdullaev (Abush) s-a afișat alături de o altă domnișoară și a înșelat-o pe Andreea Bostanică, au ieșit multe detalii la iveală despre relația lor. Milionarul din Uzbekistan a povestit despre fostul său […]
21:00
Adolescentă de 15 ani, dispariție inexplicabilă! Ghiozdanul și telefonul, găsite pe podul din Agigea # Cancan.ro
Alertă în Constanța! O fată de 15 ani este de negăsit de aproape 12 ore, după ce a plecat dimineață spre școală și nu a mai ajuns la cursuri. Familia a intrat în panică atunci […]
20:40
O badantă a găsit un bon poștal vechi în casa bătrânei pe care o îngrijește. A rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 108 ani a aflat, după zeci de ani, că are în casa moștenită o adevărată comoară, un certificat de depozit de 1.000 de lire emis în anii ’50. Valoarea acestuia […]
Acum 4 ore
20:30
Clipe de groază în Gherla, județul Cluj. Un băiețel de doar 4 ani a căzut în apele reci ale Someșului Mic, după ce a mers la derdeluș pe malul râului. Totul s-a petrecut într-o fracțiune […]
20:30
Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii # Cancan.ro
Vedete de la Hollywood, nume importante din lumea modei modei și sute de admiratori s-au adunat vineri la Roma pentru a-și lua rămas bun de la legendarul designer Valentino Garavani. Ceremonia a avut loc în […]
20:00
O îndrăgită prezentatoare TV a murit la 50 de ani după o lungă luptă cu o boală necruțătoare. Deși familia ei nu a dat încă detalii despre tipul de cancer cu care fusese diagnosticată, anumite […]
19:40
Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale # Cancan.ro
Mama celui de-al treilea suspect implicat în cazul morții lui Alin Mario a făcut declarații cutremurătoare despre ceea ce i-a povestit fiul ei despre noaptea tragediei. Băiatul în vârstă de 15 ani a fost ucis […]
19:30
Zodia care va primi o majorare de salariu la începutul lunii februarie. Încep luna cu energie și vești extraordinare # Cancan.ro
Luna februarie se anunță a fi una extrem de favorabilă pentru nativii unei zodii din punct de vedere financiar. Aceștia se pot aștepta la venituri neașteptate sau la oportunități la care nici nu s-au gândit […]
19:00
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!” # Cancan.ro
George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, ascunde o poveste tristă de viață. El și-a pierdut fosta soție într-unul dintre cele mai fericite momente din viața lor de cuplu. Femeia a murit la nașterea fiului lor. George Restivan […]
18:50
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice # Cancan.ro
Crima care a șocat o țară întreagă. Mario, un copil, a fost ucis cu propria armă. Ancheta scoate la iveală detalii greu de digerat. Iar tot mai multe probe indică faptul că atacul ar fi […]
Acum 6 ore
18:30
Adela Gleijer a murit la 92 de ani. Marea actriță lasă în urmă o carieră de succes în teatru și film. A fost admirată pe scenele din Argentina, dar a cunoscut faima în toată lumea, […]
18:20
Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis # Cancan.ro
Alin Mario avea doar 15 ani când viața i-a fost curmată brutal de doi adolescenți pe care îi considera prieteni. Crima este una infiorătoare, mai ales că planul a fost pus la cale în urmă […]
18:00
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, perfect pentru a intra în atmosfera de weekend. Amuză-te alături de noi în rândurile ce urmează. Am fost aseară la una…A stins becul și mi-a zis: […]
17:50
Uneori, un credit bancar poate părea o soluție rapidă pentru acoperirea unor cheltuieli urgente sau pentru finanțarea unor proiecte personale, însă costul total depinde în mod direct de dobânda aplicată de bancă. În prezent, instituțiile […]
17:50
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la stilul care l-a consacrat # Cancan.ro
Ilie Năstase, 79 de ani, a fost reperat din nou de CANCAN.RO la Băneasa Shopping City, unde Năstase obișnuiește să-și facă tabieturile. Și de data asta Ilie este singur, ușor îngândurat, dar asta nu înseamnă […]
17:40
O singură linguriță este suficientă. Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu # Cancan.ro
Există un aliment care poate face minuni dacă suferi de steatoză hepatică. Unele plante sunt, de asemenea, indicate. Steatoza hepatică apare atunci când excesul de grăsime se acumulează în ficat. Boala începe cu o steatoză […]
17:20
Test de perspicacitate exclusiv pentru genii | Găsiți pasărea flamingo ascunsă în această iluzie optică # Cancan.ro
Ești gata pentru un test rapid de inteligență vizuală? Această iluzie optică te provoacă să găsești un flamingo roz ascuns într-o imagine, în doar 17 secunde. Provocarea îți pune la încercare atenția la detalii, capacitatea […]
17:00
Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor # Cancan.ro
Autoritățile pregătesc un set nou de obligații pentru dezvoltatorii imobiliari, ca urmare a numeroaselor sesizări depuse de cumpărători în ultimii ani. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în consultare publică la Ministerul Economiei, […]
16:50
Vărsătorii traversează o perioadă benefică. După multe căutări, pășesc pe drumul dorit. Nativii pot cunoaște o mare iubire, pot obține, în sfârșit, jobul dorit, sau se pot bucura de o mărire de salariu. Vărsătorii au […]
16:40
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei # Cancan.ro
O crimă odioasă a șocat întreaga țară, după ce Alin, un băiat în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața în urma unui atac comis de alți minori. Acesta a fost ademenit într-o curte, unde […]
Acum 8 ore
16:20
Joburile part time bazate pe micro tasking specializat au devenit o soluție reală pentru cei care vor să câștige bani fără un program fix și fără presiunea unui job tradițional. Modelul este simplu: îndeplinești sarcini […]
16:20
Modelul Alana Hadid își exprimă și ea opinia cu privire la drama din familia Beckham. Sora vitregă a lui Gigi și a Bellei Hadid, al cărei frate, Anwar Hadid, a avut o relație cu Nicola […]
15:40
Andreea Bostănică o face praf pe Emily, presupusa iubită a lui Abush. Reacție suburbană, în văzul tuturor # Cancan.ro
Andreea Bostănică a răbufnit după dezvăluirile făcute de Akbar Abdullaev (Abush). Influenecerința a explodat în mediul online. Mai mult, a avut o reacție suburbană și la adresa lui Emily, presupusa iubită a lui Abush. I-a […]
15:40
Ajunşi la scurtă distanţă de incipitul weekendului, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc perfect pentru a dobândi o bună stare de spirit şi a încheia ziua cu un zâmbet. Află de ce își umple cu adevărat […]
15:30
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni” # Cancan.ro
Ali Asghar, un muncitor pakistanez în vârstă de 38 de ani, lucrează de cinci ani în cadrul unei companii de construcții din județul Prahova, unde a ajuns în încercarea de a-și asigura un trai mai […]
15:30
Cum mențin Anca Țurcașiu și Călin Șerban flacăra pasiunii aprinsă: „Am greșit că n-am făcut mai devreme asta” # Cancan.ro
După un 2025 plin de călătorii, reușite profesionale și transformări, Anca Țurcașiu a ales să înceapă noul an în Thailanda, alături de partenerul ei, Călin Șerban. Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre echilibru, […]
15:00
Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!” # Cancan.ro
Dan Negru a reacționat dur după crima de la Cenei, cazul în care un copil de 13 ani ar fi ucis un alt minor. Prezentatorul TV a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care […]
15:00
O experiență recentă petrecută în metroul londonez a atras atenția în mediul online, după ce creatoarea de conținut Lorena Vișan a relatat, într-un material publicat pe TikTok, modul în care a fost perceput comportamentul trecătorilor […]
Acum 12 ore
14:10
Ciorba de burtă este unul dintre cele mai îndrăgite preparate ale bucătăriei românești, dar și unul care nu iartă greșelile de condimentare. Deși la prima vedere pare o mâncare robustă, gustul său depinde de un […]
14:00
Piața animalelor de companie din România continuă să se transforme într-un adevărat fenomen economic, în special în zona raselor de lux, unde prețurile cresc de la an la an. Un exemplu este cel al unui […]
13:50
Prima reacție a primarului din localitatea care a eliminat taxele și impozitele: ”Nu mi-e frică” # Cancan.ro
Un oraș din România se pregătește să facă un pas rar întâlnit în administrația locală: eliminarea aproape completă a taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice. Decizia aparține primarului, care a venit acum cu mai […]
13:30
Iarna anului 2026 a venit cu variații bruște de temperatură, transformând peste noapte numeroase curți din România în suprafețe alunecoase. În fața acestor condiții, mulți proprietari au apelat instinctiv la sarea obișnuită pentru a îndepărta […]
13:20
13:10
”Survivor: Povești din junglă” a fost ANULAT! Antena 1, decizii în lanț, mai multe emisiuni sunt vizate # Cancan.ro
Antena 1 pregătește una dintre cele mai ample reorganizări de grilă din ultimii ani, iar efectele se resimt deja puternic în zona emisiunilor de divertisment difuzate în a doua parte a zilei. Anularea formatului „Survivor: […]
12:50
Industria fast‑food din România intră în 2026 cu un ritm accelerat de angajări și cu o presiune tot mai mare pe salarii, în special în orașele mari. Lanțurile internaționale continuă să se extindă, iar brandurile […]
12:40
Andreea Bostănică reacție virulentă! A dat de pământ cu Abush: „Mă urmărește de când aveam 17 ani” # Cancan.ro
După dezvăluirile făcute de Akbar Abdullaev (Abush) despre relația cu Andreea Bostănică, acum a venit rândul influenceriței să dea replica. În cadrul uni live pe TikTok, aceasta a explodat și a aruncat cu acuzații în […]
12:20
O furtună hibernală de proporții uriașe se pregătește să afecteze Statele Unite în această săptămână, expunând sute de milioane de oameni la condiții meteo extreme și perturbări majore. Fenomenul, denumit „Fern”, se va întinde de […]
12:10
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat, joi, modificarea politicii fiscale locale și diminuarea mai multor taxe, ca urmare a reacțiilor venite din partea locuitorilor. Decizia a fost comunicată public de primarul Antal Arpad printr-o declarație […]
11:50
Mașinile de lux ale legendarului parașutist Felix Baumgartner, scoase la vânzare! Cu cât poți achiziționa Lamborghini, McLaren și Mercedes G500 Brabus # Cancan.ro
La șase luni după decesul neașteptat al parașutistului austriac Felix Baumgartner, familia acestuia a decis să scoată la vânzare colecția de automobile de lux pe care sportivul o deținea. Procesul de valorificare a bunurilor a […]
11:40
Igrasia apărută pe pereți indică în mod clar existența unui nivel ridicat de umiditate în locuință, o problemă care afectează atât confortul, cât și siguranța spațiului de locuit. Totodată, pe lângă aspectul inestetic și mirosul […]
11:10
Prima luna din an nu a fost una prea ușoară pentru unele seme zodiacale, însă lucrurile sunt pe cale să se schimbe. După 23 ianuarie, viața se vede mai roz pentru unii nativi. Scapă de […]
10:50
Izolația unei locuințe are un impact direct asupra consumului energetic și asupra durabilității construcției, iar Norvegia este adesea dată exemplu pentru modul în care arhitectura tradițională poate fi adaptată eficient la un climat sever. În […]
10:30
Tatăl lui Alin nu va fi prezentat la înmormântare? De ce se află bărbatul în spatele gratiilor # Cancan.ro
Comuna Cenei, județul Timiș, se află sub șoc după descoperirea trupului neînsuflețit al unui adolescent de 15 ani, dispărut de la domiciliu pe 20 ianuarie. Ancheta preliminară a scos la iveală detalii tulburătoare despre circumstanțele […]
10:20
Oana Roman a plecat de la Antena Stars și lansează un atac dur: ”Televiziunea vrea să promoveze mizerii” # Cancan.ro
După ce a anunțat că revine în televiziune, Oana Roman pare că s-a răzgândit. La început de an, aceasta a anunțat că se reîntoarce pe micile ecrane, mai precis la Anena Stars. Însă, imediat după […]
09:50
În România anilor de dinainte de 1989, carnetul CEC era un element aproape indispensabil în viața de zi cu zi. Fie că era folosit pentru economii personale, pentru depunerea unor sume destinate copiilor sau pur […]
