Elev de 16 ani, găsit inconștient în grupul sanitar al unui liceu din Bucureşti. Ar fi consumat un praf alb
ObservatorNews, 23 ianuarie 2026 21:50
Un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri, într-un grup sanitar al Colegiului German Goethe din București, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112.
• • •
Acum 5 minute
22:30
Survivor România, 23 ianuarie 2026. Lovitură pentru Faimoși: o coechipieră părăsește competiția # ObservatorNews
Episodul 7 din data de 23 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Faimoșii intră în jocul de recompensă cu un dezavantaj major. Yasmin a fost nevoită să părăsească competiția din motive medicale, iar echipa rămâne astfel în inferioritate numerică, chiar înaintea unei probe decisive.
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:30
Bolojan: Dacă decizia CCR privind pensiile magistraţilor întârzie, riscăm să pierdem jalonul de 200 mil. euro # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă decizia Curţii Constituţionale întârzie, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este deosebit de important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile, scrie News.ro.
21:30
Proprietarul barului din Crans-Montana, eliberat sub cauțiune după incendiul soldat cu 40 de morți # ObservatorNews
Decizie controversată în dosarul incendiului mortal de la Crans-Montana. Proprietarul francez al barului în care 40 de persoane au murit în noaptea de Anul Nou a fost eliberat din detenție provizorie, după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni. Instanța a impus însă măsuri stricte pentru a preveni fuga, în timp ce ancheta penală continuă, transmite AFP, citat de Agerpres.
21:20
"Absolut oribile". Starmer, despre afirmațiile lui Trump că aliații SUA au stat deoparte în Afganistan # ObservatorNews
Premierul britanic Keir Starmer a calificat vineri drept ofensatoare afirmația fostului președinte american Donald Trump, potrivit căreia forțele NATO din Afganistan ar fi evitat confruntările directe cu talibanii, lăsând trupele americane să poarte greul luptelor, transmite agenția EFE, conform Agerpres.
21:10
"Trebuie justificat interesul naţional". Ce spune Ilie Bolojan despre preţul aderării la Consiliul pentru Pace # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la "Consiliul pentru Pace". În privinţa taxei de un miliard de dolari, premierul a precizat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă, însă trebuie justificat interesul naţional, scrie News.ro.
21:10
O companie de lux, amendată cu aproape un milion de euro în România, pentru o înţelegere ilegală # ObservatorNews
Distribuitorul ochelarilor de lux ai grupului Louis Vuitton a fost amendat cu aproape un milion de euro în România. Consiliul Concurenței a constatat că firma a făcut o înțelegere ilegală prin care a interzis unei alte companii să vândă online ochelari de lux. Potrivit autorităților, această practică a redus concurența și a limitat opțiunile pentru cumpărători.
21:00
Mai puține clase de a noua în noul an școlar. Profesorii vor fi nevoiți să-și caute ore în alte școli # ObservatorNews
Noul an şcolar va începe cu mai puţine clase de a noua. Ministerul susţine decizia prin faptul că numărul liceenilor va fi mai mic iar clasele vor avea mai mulţi elevi. Profesorii se plâng însă că îşi vor pierde orele de la catedră iar sindicatele anunţă proteste.
20:40
Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod # ObservatorNews
Dispariţie învăluită în mister la Constanţa. O adolescentă de 15 ani e de negăsit de aproape 12 ore, după ce a plecat la şcoală, dar nu a mai ajuns. Câteva obiecte care îi aparţin au fost găsite pe podul din Agigea, care trece peste canalul Dunăre - Marea Neagră.
20:40
Încă un deces după explozia din Rahova. Bilanțul a ajuns la 4 morți. Ancheta vizează noi responsabili # ObservatorNews
Bilanțul exploziei din Rahova creşte la 4 decese, după ce o femeie rănită grav, internată în spital, a murit din cauza rănilor. Între timp, ancheta se extinde. Procurorii au decis extinderea urmăririi penale și față de distribuitorul de energie electrică, dar și față de un agent al companiei de gaze naturale. Sunt verificate posibile neglijențe în exploatarea și monitorizarea rețelelor, care ar fi contribuit la producerea exploziei.
Acum 4 ore
20:30
(P) Cum funcționează psihanaliza în practică: ce se întâmplă în terapia psihanalitică # ObservatorNews
Psihanaliza are, pentru mulți oameni, o "imagine distinctă": pare o formă de terapie intensă, "clasică", greu de înțeles sau rezervată unor probleme foarte grave. În realitate, terapia psihanalitică este un proces psihologic bine structurat, cu o tradiție clinică solidă și o bază teoretică complexă, folosit și astăzi în forme adaptate vieții moderne.
20:30
Trump spune că soldații NATO din statele UE au stat "în spate" în Afganistan, deși au murit 1.000 dintre ei # ObservatorNews
Forumul Economic de la Davos a schimbat definitiv relația dintre Europa și Statele Unite. Criticați la scenă deschisă de Donald Trump, șefii de state și guverne au tras concluzia că nu se mai pot baza pe Washington. Pe drumul spre casă, liderul de la Casa Albă a explicat că Groenlanda va deveni un punct major în sistemul de apărare antiaeriană american și a pus la îndoială articolul 5 al Tratatului NATO.
20:30
Putin le-a transmis din nou oficialilor americani condiţiile pentru a face pace în Ucraina # ObservatorNews
Europa are din nou speranţe de pace, după ce Rusia a acceptat negocieri cu Ucraina şi Statele Unite. Întâlnirea va avea loc în Abu Dhabi, la o zi după ce Vladimir Putin a purtat tratative la Moscova cu oamenii lui Donald Trump. Ambele tabere au explicat că mai există un singur lucru care stă în calea unui acord - problema teritoriilor din estul Ucrainei.
20:30
Imagini bizare cu Kim Jong Un la piscină. În costum și haină groasă, printre palmieri și șezlonguri de hotel # ObservatorNews
Imagini de colecţie cu liderul nord coreean! Kim Jong Un a inaugurat un nou complex turistic şi a verificat personal dotările acestuia. Nu a nimerit însă ţinuta. A mers în camerele termale îmbrăcat la costum şi cu o haină groasă peste. A fost totuşi bine dispus.
20:20
Noutăţile digitale de la Academia de Poliţie. Viitorii poliţişti, pregătiţi cu tehnologie de ultimă generaţie # ObservatorNews
Laboratoare VR, poligoane cu scenarii virtuale și anchete reconstruite digital. Viitorii ofițeri de poliție se pregătesc astăzi cu tehnologie de ultimă generație. De la trageri simulate, cu reacții în timp real, până la scanări 360 ale locului faptei, instruirea clasică este completată cu cea digitală.
20:10
Cartierele din București cu cele mai multe furturi și tâlhării la început de an:"Cu poliţia nu am făcut nimic" # ObservatorNews
Bucureștiul începe anul cu furturi şi tâlhării pe bandă rulantă. Pe stradă, în scări de bloc sau în supermarketuri, hoții lovesc rapid şi dispar cu bunuri pe care le vând sau le amanetează imediat. Poliţia a înregistrat zeci de cazuri doar în primele trei săptămâni din ianuarie.
20:10
20:00
Premierul anunţă noi concedieri la stat: două treimi din primării au personal supradimensionat # ObservatorNews
"Coaliția de guvernare stă mai prost decât acum 6 luni". Asta spune președintele Nicușor Dan despre tensiunile dintre PSD și Ilie Bolojan. Întrebat dacă ar trebui schimbat premierul, așa cum și-ar dori unii lideri social-democrați și chiar liberali, șeful statului a evitat răspunsul. A spus doar că nu poate anticipa cum vor decurge negocierile dintre partide. Între timp, Ilie Bolojan își continuă programul de reformă: anunță concedieri și tăieri de cheltuieli în toate instituțiile statului.
20:00
EXCLUSIV. Imagini cu lucrările la metroul spre Otopeni. Cârtiţa Sfânta Maria a ajuns la Gara Băneasa # ObservatorNews
Începe să se vadă luminiţa de la capătul tunelului de metrou spre Otopeni. O echipă Observator a intrat pe şantierul celei mai ample lucrări de infrastructură din Capitală şi a filmat imagini spectaculoase cu maşinăria care forează în subteran la Gara Băneasa. De la transporturi vin noi asigurări: în 2029 vom merge cu metroul la aeroport.
19:50
Pentru că fiecare leu contează, tot mai mulți români se uită spre rafturile cu "vânzare accelerată", adică produse cu termen de valabilitate mai scurt, dar cu prețuri mult reduse. Magazinele spun că aceste alimente se vând primele. De ofertă profită toată lumea: clienții economisesc, iar supermarketurile reușesc să reducă risipa alimentară.
19:50
Un elev de clasa a doua îşi ţine colegii în teroare şi îi ameninţă cu moartea. Reacţia tatălui # ObservatorNews
Scandal la o şcoală din Dâmboviţa! Părinţii unor copii de clasa a doua se plâng că cei mici sunt terorizaţi de un coleg de clasă, care îi loveşte şi chiar îi ameninţă cu moartea. După cazul din Timiş, de frică, oamenii nu mai vor să şi lase copiii la şcoală. Astăzi, au fost chemaţi poliţişti şi jandarmi pentru a calma situaţia. După trei ani, directoarea a găsit soluţia: transferă elevul problemă la o altă şcoală.
19:40
După ce l-a ucis şi l-a îngropat pe Mario, a doua zi criminalul de 13 ani i-a trimis un mesaj pe telefon # ObservatorNews
Crima între copii din Timiş scoate la iveală noi detalii terifiante.Agresorul de 13 ani i-a trimis victimei un mesaj a doua zi după ce l-a îngropat pentru a părea nevinovat în faţa anchetatorilor. Mai mult, se pare că ar fi fost drogat în momentul în care şi-a ucis colegul. Cu toate astea, e liber pentru că nu are vârsta pentru a răspunde penal. Apropiaţii lui Mario cer schimbarea legii astfel încât minorii sub 14 ani să plătească pentru faptele lor.
19:40
Se scumpesc biletele la transportul public din Bucureşti. Preţul unei călătorii aproape că se dublează iar abonamentul anual va ajunge la 900 de lei. În plus, pensionarii cu venituri mari nu vor mai avea gratuitate. Este decizia primarului general Ciprian Ciucu, care recunoaşte că măsura este nepopulară, însă spune că este absolut necesară. Noile tarife vor fi supuse la vot săptămâna viitoare în şedinţa de consiliu general.
19:30
Doi români sunt implicați într-o rețea de asasini la comandă. Gruparea avea o pagină pe Dark Web, unde primea comenzi pentru crime, iar plata se făcea în criptomonede. Ancheta a fost deschisă de polițiștii din Marea Britanie, dar s-au făcut astăzi percheziții și în Râmnicu Vâlcea și București. În casele românilor s-au găsit peste 800 de mii de dolari.
18:50
Căutările tânărului britanic, dispărut în Munţii Bucegi, fără speranţă. Mesajul emoţionant al celor dragi lui # ObservatorNews
Căutările tânărului britanic de 18 ani, dispărut în urmă cu două luni în Munţi Bucegi, par tot mai deşarte. Cu multă durere, familia a transmis un mesaj emoţionant prin intermediul clubului sportiv din care făcea parte George. Deşi nu îşi iau adio oficial de la tânăr, apropiaţii cer ca povestea lui să fie dusă mai departe.
18:50
Cum ne protejăm de gripa de sezon. Specialist: Puţini dintre cei vaccinaţi ajung să facă forme severe # ObservatorNews
Gripa a mai ucis încă 20 de oameni, în doar şapte zile, dublu faţă de săptămâna trecută şi încă nu am atins vârful sezonului de îmbolnăviri. Cazurile severe umplu spitalele şi camerele de gardă. Chiar selecţionerul Naţionalei, Mircea Lucescu, a fost internat recent în urma unor complicaţii. Este pentru a doua oară în această iarnă când antrenorul în vârstă de 80 de ani ajunge în spital din cauza gripei. Alături de copii şi bolnavi cronici, cei mai în vârstă sunt cei mai vulnerabili în faţa bolii. Ştim că vaccinul ne fereşte de formele agresive, însă totuşi oferă protecţie parţială. Întrebarea este: ne ajută şi în cazul formelor noi de gripă? Despre asta a vorbit managerul Institutului Matei Balş, Adrian Marinescu, specialist în boli infecţioase.
18:40
Oraşul din România care renunţă la ghenă şi tomberoane şi le înlocuieşte cu pubele inteligente # ObservatorNews
Bun venit în viitor. La Iași, începând din primăvară, gunoiul nu se mai duce tradiţional, la tomberon sau ghenă. Containerele vor fi înlocuite de 150 de insule cu pubele inteligente care vor putea fi folosite doar cu ajutorul unei cartele sau al unei aplicaţii speciale. Totul va fi supravegheat atent chiar de Uniunea Europeană, deci nu mai e treabă uşoară sau simplă. Evident, ca orice lucru uşor care se complică, şi noua ordine a gunoiului îi deranjează pe mulţi dintre locuitori.
Acum 6 ore
18:30
Şoferii cu permis auto pentru categoria B vor putea conduce şi alte tipuri de maşini # ObservatorNews
Evoluţia din lumea auto produce schimbări fără precedent în legislaţia rutieră. Şoferii care deţin permis pentru categoria B vor putea conduce maşini mai grele. Totul pentru a ţine pasul cu noile tehnologii, din cauza cărora automobilele au devenit mai grele decât modelele clasice. Vorbim de o directivă europeană care va aduce schimbări pentru milioane de conducători auto.
18:20
Fostul primar din Roşiori, găsit mort în casa sa cuprinsă de flăcări. Focul ar fi pornit de la coșul de fum # ObservatorNews
Fostul primar al comunei Roșiori, din județul Brăila, Neculai Soceanu, a murit vineri dimineață într-un incendiu izbucnit în locuința sa. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei, iar bărbatul, care locuia singur, a fost găsit decedat de pompieri într-una dintre camere.
18:10
18:10
Chiar şi atunci când ne protejăm, aşa cum tocmai am discutat, şi chiar şi atunci când nu facem parte din grupele de risc, pot apărea complicaţii. Mai ales dacă tratăm superficial gripa şi nu cerem sfatul unui specialist atunci când vedem un test pozitiv. Şi asta pentru că tratamentul este specific şi suprainfecţiile sau complicaţiile pot agrava starea pacientului galopant. Un caz neobişnuit este chiar al unei tinere, studentă la medicină, vaccinată, care este acum la terapie intensivă, în stare gravă. Complicaţiile sunt atât de severe, încât tânăra a fost transferată la Elias cu afecţiuni neurologice.
18:10
Accesoriile de lux clarifică rapid direcția unei garderobe: rafinează o ținută simplă, aduc coerență între piese și arată atenția pentru materiale și finisaje. În majoritatea cazurilor, câteva alegeri bine gândite ajută mai mult decât o colecție mare de opțiuni greu de asortat.
18:00
Rudele lui Mario Berinde cer pedepsirea criminalului de 13 ani. "Nu are voie să scape" # ObservatorNews
Mario a fost ucis cu propria armă de cel care până nu demult îi era prieten. Băiatul de 13 ani era drogat în momentul în care i-a smuls cuţitul din borsetă şi i-a dat lovitura finală. Şi din ce în ce mai multe probe strânse de poliţişti arată că vorbim despre o crimă planificată în detaliu şi pe care autorii, nişte copii practic, au făcut tot posibilul să o ascundă. Cei doi băieţi de 15 ani sunt după gratii acum. Nu şi cel de 13 ani, prea tânăr ca să răspundă penal. Drept revoltă, zeci de mii de oameni cer, într-o petiţie, legea Mario, în care şi copiii sub 14 ani, care comit crime violente, să plătească pentru faptele lor. Mario va fi înmormântat, mâine, la ora 13.
17:50
Student român, dispărut în circumstanţe misterioase după ce a luat trenul spre Verona, în drum spre facultate # ObservatorNews
Dispariţie misteriosă a unui tânăr de origine română, student în Italia. Sunt deja trei zile de când Erik Tini a plecat de acasă şi nu s-a mai întors. În plus, nu a dat niciun semn de viaţă şi nici nu a lăsat vreun indiciu cu privire la plecarea sa.
17:30
Pe 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române sau Mica Unire, un eveniment istoric care s-a petrecut pe 24 ianuarie 1859.
17:00
Copii de 4 şi 5 ani, căzuţi în Someşul îngheţat, după ce s-au dat pe derdeluş. Unul a fost salvat de un tânăr # ObservatorNews
Un copil este căutat de echipele de intervenție după ce a dispărut în râul Someșul Mic, în municipiul Gherla. Incidentul a avut loc joi, 23 ianuarie, în jurul orei 15:00, în zona digului râului.
16:40
Vremea de mâine 24 ianuarie. Temperaturile cresc uşor în aproape toată ţara. Ploi slabe şi maxime de 12 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine se anunță în general închisă în regiunile extracarpatice și local în zonele joase din centru. În restul țării, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi izolate și slabe. Temperaturile vor fi în creștere în vest, nord-vest, centru și la munte, depășind valorile climatologice normale pentru această perioadă. Maximele vor varia între -2 și 12 grade, iar noaptea sunt posibile depuneri de polei în mai multe zone.
16:40
Surse: Criminalul de 13 ani din Timiş, drogat la momentul crimei. A ieşit pozitiv la canabis # ObservatorNews
Descoperire șocantă în ancheta crimei din Timiș: copilul de 13 ani implicat în uciderea, incendierea și îngroparea unui adolescent de 15 ani ar fi fost sub influența drogurilor. Potrivit surselor Observator, minorul a fost testat pozitiv la canabis în urma expertizei medico-legale psihiatrice efectuate la IML Timișoara, în timp ce doi dintre suspecți, ambii în vârstă de 15 ani, au fost arestați preventiv pentru omor calificat.
Acum 8 ore
16:20
Copil de 5 ani, reţinut de ICE când se întorcea de la grădiniţă. L-au folosit ca "momeală" pentru tatăl său # ObservatorNews
Ofiţerii Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) au reţinut cel puţin patru copii, inclusiv unul de 5 ani, în suburbia Columbia Heights a oraşului Minneapolis, potrivit oficialilor şcolari şi avocatului familiei. Aceştia contestă versiunea autorităţilor în legătură cu reţinerea copilului de 5 ani, Liam, prezentată anterior de vicepreşedintele JD Vance, scrie Reuters.
16:20
Polonia livrează generatoare Ucrainei pentru populaţia afectată de atacurile ruseşti asupra infrastructurii # ObservatorNews
Polonia va livra Ucrainei câteva sute de generatoare, au anunțat vineri autoritățile de la Varșovia împreună cu inițiatorii unor campanii de strângere de fonduri, în contextul în care atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat populația ucraineană fără electricitate și încălzire în plină iarnă, relatează Reuters, conform Agerpres.
16:20
A fost ucisă pe bicicletă, făcând ce iubea, într-un accident de maşină. Ultimul mesaj către soţ # ObservatorNews
O mamă în vârstă de 35 de ani i-a trimis soțului un ultim mesaj tragic cu doar câteva minute înainte să fie ucisă într-un accident rutier devastator, produs în Bridgend, South Wales, în timp ce se afla pe bicicletă, relatează The Sun.
16:00
TikTok obține undă verde pentru a rămâne funcţional în SUA, în urma unei înțelegeri Trump-Xi Jinping # ObservatorNews
Aplicația TikTok a înființat o unitate americană care se va ocupa de securitatea datelor și a algoritmului, în urma unui acord intermediat de Donald Trump, punând capăt unei lungi dispute geopolitice privind soarta sa în SUA.
16:00
Femeie din Arad, reţinută după ce şi-a bătut soţul cu făcăleţul, din gelozie. Victima nu a necesitat internare # ObservatorNews
Un scandal conjugal pornit din gelozie s-a încheiat cu reţinerea unei femei din Arad. Într-o criză de furie, aceasta și-ar fi agresat soțul cu un făcăleţ, iar bărbatul a fost cel care a cerut ajutor la 112. Polițiștii au emis ordin de protecție și au deschis dosar penal, potrivit Agerpres.
15:50
Bolojan: Fără taxe noi în acest an. Vrea creșterea vârstei de pensionare "pentru cei care ies la 48-50 de ani" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan promite o schimbare de direcție în politica fiscală: anul acesta se încheie corecțiile de deficit, fără noi taxe sau impozite pentru populație și firme, scrie Mediafax. Guvernul mută presiunea ajustărilor către aparatul de stat și pregătește pachete de sprijin pentru investiții, în timp ce reforma pensiilor va fi tratată separat.
15:40
Donald Trump a susţinut că a negociat soarta Groenlandei doar cu secretarul general al NATO. Dar, dincolo de această discuţie, au avut loc negocieri discrete între Statele Unite şi Danemarca, susţine o sursă prezentă la convorbiri. Varianta asupra căreia ar fi convenit a fost să renegocieze acordul de apărare cu privire la Groenlanda semnat în anul 1951.
15:40
Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România necesită reduceri de personal # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în mod cert, acolo unde, în baza unui calcul corect al numărului de angajaţi şi se constată că personalul este supradimensionat, vor avea loc reduceri de personal. Ilie Bolojan a menţionat că reducerea deficitului trebuie preluată şi de către aparatul de stat, care în multe locuri, este supradimensionat. El a mai spus că în peste 700 de unităţi administrativ-teritoriale, care au personalul, chiar cu noua grilă, mai mic, nu trebuie să facă absolut nimic.
15:40
Românca de pe locul 79 WTA a fost eliminată de la Australian Open în turul trei. Ruse a avut un parcurs bun și a obținut cel mai bun rezultat al carierei la Melbourne.
15:30
Șapte din zece români sunt de părere că România se află pe un drum greșit, potrivit celei de-a șaptea ediții a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, desfășurată între 12 și 15 ianuarie, conform Agerpres.
15:30
15:30
Elias Charalambous se teme că FCSB poate retrograda, după prestaţia cu Dinamo Zagreb # ObservatorNews
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este supărat pentru că bucureştenii nu au jucat nimic în partida cu Dinamo Zagreb şi recunoaşte că trebuie făcute schimbări pentru remedierea situaţiei.
