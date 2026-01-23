and #8222;Zone tampon and #8221; şi and #8222;mecanisme de monitorizare and #8221; au apărut ca subiecte în discuţiile trilaterale

19:50

Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, condamnă ferm amatorismul, incapacitatea administrativă şi lipsa de viziune şi de soluţii pe care, în opinia sa, Primarul General Ciprian Ciucu le demonstrează zi de zi. Acesta îi solicită edilului să înceteze cu plângerile repetate şi să se prezinte în faţa bucureştenilor cu soluţii concrete. Totodată, Băluţă consideră absolut inadmisibil cinismul afişat de Primarul General faţă de persoanele vulnerabile, în special faţă de oamenii suferinzi şi persoanele cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora li se transmite, cu nonşalanţă, că nu vor primi aceste sume nici în perioada următoare.