Livia Graur, de neconsolat după moartea tatălui! Ce dorință a avut părintele vedetei de la Prima TV, pe patul de moarte?! „L-am incinerat”
Click.ro, 23 ianuarie 2026 22:40
Livia Graur și-a pierdut tatăl, la începutul lunii decembrie.
• • •
O insulă perfect circulară a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume. Are o mișcare neobișnuită # Click.ro
O formațiune naturală din nordul Argentinei a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume, dintr-un motiv de-a dreptul uluitor. Această mică insulă perfect circulară a devenit faimoasă datorită faptului că se mișcă.
Verdictul lui Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare stil „Top Gun” ai lui Emmanuel Macron: „A transmis autoritate și control.” La ce preț se vând? # Click.ro
Verdictul lui Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare în stil „Top Gun”: „Emmanuel Macron a transmis autoritate și control.” La ce preț se vând?
Număr unic la „Românii au talent”. Cine este Yubio, fenomenul care face muzică doar pocnind din degete: „Nu am mai văzut așa ceva” # Click.ro
„Românii au talent” sezonul 16 a început! Într-un decor complet nou, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete stau la masa juriului, iar Pavel Bartoș și Smiley, din culise, urmăresc fiecare moment, gata să descopere și să împărtășească telespectatorilor momentele celor care au curajul s
Valentin Sânfira, soțul ideal: gătește, merge la sală și se întrece în bucătărie cu Codruța Filip. Cu ce preparate își surprinde soția: „Îmi place să gătesc” # Click.ro
Valentin Sanfira (36 de ani) nu este doar un bun artist, ci și un soț deosebit care se pricepe să bucătărească și o face chiar foarte bine.
Noi rute aeriene la Aeroportul Internațional Brașov. Paris și orașe din Spania, pe listă anul acesta # Click.ro
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav își continuă dezvoltarea și pregătește noi rute pentru 2026. După lansarea curselor spre Roma, Katowice și Varșovia, aeroportul se uită acum spre Paris și mai multe orașe din Spania, răspunzând cererii tot mai mari a pasagerilor brașoveni.
3 zodii au norocul scris în stele până pe 19 februarie 2025. 5 planete se mișcă în favoarea lor, sunt în centrul atenție și își schimbă direcția vieții # Click.ro
Pentru trei zodii norocoase, perioada până pe 19 februarie 2025 aduce schimbări semnificative și oportunități neașteptate.
Surpriză pentru șoferii cu permis auto pentru categoria B. Ce alte tipuri de mașini vor putea conduce? # Click.ro
Schimbările din lumea auto vin cu surprize neașteptate pentru șoferi. Noile tehnologii fac ca mașinile să fie mai grele, iar legislația rutieră trebuie să țină pasul. Astfel, conducătorii care dețin permis categoria B se pregătesc să poată urca la volanul unor automobile mai mari decât cele permise
Dacă nu avem grijă să facem curățenie cât mai des, putem observa că pe faianța din baie încep să apară urme de mucegai, calcar sau chiar și de apă dură. Iar odată ce ne confruntăm cu această problemă, devine important să știm la ce fel de trucuri ingenioase putem apela pentru a scăpa de ea.
600 de lei lunar pentru părinții copiilor cu dizabilități dintr-un oraș din România. Sprijin financiar și zile de muncă de acasă # Click.ro
Un municipiu important din țară acordă sprijin financiar constant familiilor care cresc copii cu dizabilități, iar sumele ajung la sute de lei pe lună. În plus, legislația le oferă părinților posibilitatea de a lucra mai multe zile de acasă.Primăria Cluj-Napoca vine în ajutorul familiilor care cres
Afecțiunile hepatice sunt tot mai frecvente, iar steatoza, cunoscută drept „ficatul gras”, afectează milioane de persoane. Excesul de grăsime acumulat în acest organ vital poate duce, în timp, la complicații serioase. Celebrul chirurg Irinel Popescu a explicat ce factori agravează boala, ce rol au p
Andra a trăit momente emoționante în direct la emisiunea „La Măruță”, prezentată de soțul ei, Cătălin Măruță. Artista a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre echipă, familie și noul sezon „Românii au talent”, în contextul închiderii emisiunii după 18 ani de difuzare.
Cu cât se vinde faimosul Nokia 3310 în 2026. Românii care îl au acasă pot câștiga bani frumoși # Click.ro
Acest telefon era faimos la începutul anilor 2000, iar chiar și acum, la mai bine de două decenii distanță, el este cunoscut drept unul dintre cele mai rezistente modele de telefon mobil vândute vreodată.
Gara superbă din România de care puțini au auzit. Are peste 140 de ani, a fost proiectată de Anghel Saligny și a jucat un rol-cheie în transportul de marfă și călători # Click.ro
Este una dintre cele mai vechi și mai frumoase gări din România, însă nu foarte mulți oameni reușesc să o viziteze. Cu o vechime de peste 140 de ani, această clădire a fost proiectată chiar de către renumitul inginer român Anghel Saligny.
Izolația caselor, din Egiptul Antic, Grecia și Imperiul Roman, până în prezent. De ce spuma poliuretanică este alegerea actuală # Click.ro
Izolația locuințelor are o istorie veche, care pornește de la cărămizile de noroi folosite în Egiptul Antic și ajunge până la spuma poliuretanică modernă. De-a lungul secolelor, oamenii au căutat mereu soluții pentru a-și menține casele confortabile și eficiente din punct de vedere energetic.
Taylor Swift (36 de ani) a devenit cea mai tânără artistă inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame (Asociația de Onoare a Compozitorilor), marcând un nou record în cariera sa. Artista, care deține o avere de 1,6 miliarde de dolari, continuă să se afle în topul muzicii mondiale.
Străzile Siciliei au fost inundate zilele trecute, iar locuitorii au fugit disperați din calea apelor. Gunoaie, mobilier de exterior și mai multe mașini au fost văzute plutind pe drumuri, în timpul furtunii.
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători # Click.ro
Horoscop 24 ianuarie. Ziua vine cu provocări care cer adaptare, comunicare atentă și o mai bună înțelegere a propriilor limite.
Controverse asupra impozitului pe mașini. Ce spune industria auto: „Formula actuală este o eroare” # Click.ro
Proprietarii de mașini, în special cei cu vehicule hibrid, au fost puternic afectați de noile norme de impozitare, iar industria auto cere urgent corectarea formulei. Eliminarea emisiei de CO2 din calcul a creat taxe mult mai mari și efecte nedrepte pentru șoferi.
Drogul care ar fi stat în spatele „războiului fulger”. Secretul super-soldaților lui Hitler # Click.ro
Unul dintre secretele victoriilor fulger ale Germaniei naziste în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial a fost un drog puternic, metamfetamina, care le permitea soldaților să lupte și să mărșăluiască zi și noapte fără oprire.
Francisca a făcut primul shooting cu burtica de gravidă. Cum se simte înainte de naștere: „Nu îmi este frică decât de ce urmează după” # Click.ro
Francisca (32 de ani) este pe ultima sută de metri cu sarcina.
Hobby-ul surprinzător al membrilor Familiei Imperiale japoneze. Astăzi e apreciat doar de romantici # Click.ro
Membrii Familiei Imperiale japoneze, cunoscuți pentru discreție și sobrietate, și-au arătat latura personală printr-o tradiție milenară: poezia. Chiar și în rutina lor strictă, regalii găsesc bucurie și liniște în hobby-uri și preocupări intime.
Curtea Constituțională a Bulgariei a încheiat mandatul lui Rumen Radev prin acceptarea în unanimitate a demisiei sale. Decizia intră în vigoare astăzi, 23 ianuarie, și pune capăt definitiv atribuțiilor sale de șef al statului.
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării: „Nu știu cât e de legal” # Click.ro
Românii riscă să își piardă locuințele mult mai rapid din cauza Pachetului 2 de măsuri fiscale propus de Guvernul lui Ilie Bolojan. Economistul Adrian Negrescu avertizează că efectul noii legi este real, nu doar un zvon al opoziției. Persoanele cu datorii la Fisc, inclusiv cei din diaspora cu propri
Care sunt trendurile în materie de nunți în 2026?
Rutina de îngrijire personală se schimbă constant pe măsură ce oamenii caută soluții mai eficiente și mai sigure pentru îndepărtarea părului nedorit. Aparatele moderne au evoluat mult față de variantele inițiale, oferind mai mult control, mai puțină durere și rezultate mai previzibile.
Petiție pentru „Legea Mario”, după ce un băiat de 15 ani a fost ucis de alți minori. Doi sunt arestați, unul nu răspunde penal # Click.ro
Moartea lui Mario, adolescentul de 15 ani ucis cu brutalitate de alți minori, a declanșat o reacție civică concentrată pe schimbarea legii. Inițiativa, denumită „Legea Mario”, cere modificarea regimului penal pentru minorii care comit fapte deosebit de grave.
Ciorba de perișoare este o rețetă foarte populară în țara noastră, iar mulți români o servesc destul de des. Dar, dacă vreți să încercați ceva nou, puteți apela la varianta pregătită de gospodinele din Turcia. Această supă de perișoare are un gust unic și este foarte ușor de pregătit.
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”? # Click.ro
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci” Cât câștiga la o nuntă, în „Epoca de Aur”?
Locuitorii din Transilvania au o mobilitate tot mai ridicată, iar alegerile lor de transport reflectă nevoile lor diverse: de la deplasări interne, până la călătorii frecvente spre restul Europei.
În ce relații au rămas Carmen Tănase și Gheorghe Visu, la 19 ani de la telenovela „Inimă de Țigan”. Actrița a făcut dezvăluirile mult așteptate: „El e frățiorul meu” # Click.ro
Carmen Tănase și Gheorghe Visu au făcut istorie în televiziune românească prin chimia lor din telenovela „Inimă de Țigan”, difuzată acum 19 ani. Relația profesională strânsă s-a transformat într-o prietenie durabilă, iar actrița vorbește deschis despre legătura specială pe care o păstrează cu colegu
Cum a ajuns să vorbească George Mihăiță în chineză în „Tătuțu’”? „Una dintre cele mai interesante scene” # Click.ro
Actorul George Mihăiță a vorbit în chineză în „Tătuțu”, cu ajutorul inteligenței artificiale.
Atunci când auzim vorbindu-se despre o „bombă calorică”, ne vom gândi mereu că este vorba despre alimente care trebuie evitate cu orice preț. Cu toate acestea, există unele situații în care preparate de acest fel pot fi, în mod paradoxal, binevenite în dieta noastră.
Annes, vacanță cu ghinion în Bucovina. Un preparat i-a dat planurile peste cap: „Experiența gastronomică a fost, însă, una atipică” # Click.ro
Annes a fost într-o frumoasă vacanță în Bucovina. Cântăreața și-a dorit să se relaxeze însă acest lucru nu s-a întâmplat din prima.
Drama cutremurătoare a lui George Restivan. Adriana Bahmuțeanu: „Să-ți moară soția la nașterea copilului și să rămâi cu un bebeluș prematur” # Click.ro
Puțini cunosc povestea dureroasă din spatele vieții actuale a lui George Restivan. Adriana Bahmuțeanu a vorbit recent, pentru prima dată, despre una dintre cele mai grele încercări prin care partenerul ei a trecut în tinerețe, o experiență care i-a marcat profund destinul. În spatele echilibrului și
Doi români, suspectați de legături cu o platformă de asasinate la comandă, plătite în criptomonede # Click.ro
Autoritățile britanice anchetează o platformă online suspectată că ar facilita comenzi pentru asasinate, cu ramificații directe în România. În baza unei cereri de asistență judiciară internațională, anchetatorii au efectuat percheziții la București și Râmnicu Vâlcea.
Zeci de mii de români au apreciat atacul dur al lui Tudor Chirilă la adresa lui Sorin Grindeanu pe Facebook # Click.ro
Zeci de mii de români au reacționat la mesajul dur pe care Tudor Chirilă l-a postat pe rețeaua socială Facebook, după ce Sorin Grindeanu l-a vizat într-o declarație catalogată de artist ca fiind „falsă” și acuzându-l pe politician de dezinformare și manipulare.
Avertismentul unui american despre țara noastră: „Când m-am mutat în România nimeni nu mi-a spus” # Click.ro
Un american stabilit în România și-a amuzat urmăritorii de pe TikTok după ce a vorbit despre „problema” cu care se confruntă de când s-a mutat în țara noastră. Bărbatul a povestit că de când s-a mutat aici, a fost nevoit să se confrunte cu o „dependență”, la fiecare colț de stradă.
Gestionarea contabilității pentru afaceri în expansiune: program de contabilitate pentru multiple utilizatori simultan # Click.ro
Creșterea firmei aduce schimbări în modul de lucru și în responsabilitățile echipei. Odată cu extinderea activităților, gestionarea documentelor și a datelor financiare devine mai complexă.
Nunta anului în lumea sportului - Ioana și Radu Drăgușin. Rochiile miresei au costat 7000 de euro și au fost făcute de o româncă din Piatra Neamț # Click.ro
Marți, 20 ianuarie 2026, Bucureștiul a fost martorul unuia dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale începutului de an: nunta fotbalistului Radu Drăgușin cu Ioana.
Pergamon, centrul medical al Imperiului Roman unde bolile erau tratate cu remedii de neconceput astăzi # Click.ro
În Pergamon, unul dintre cele mai prestigioase centre medicale ale Imperiului Roman, doctorii foloseau metode de tratament care astăzi ni se par de neconceput. Printre acestea se numărau remedii pe bază de fecale umane
Ce se va difuza în locul emisiunii „Survivor: Povești din Junglă” după ce Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan au fost scoase de pe post. „Mireasa” rămâne cu două ore # Click.ro
Antena 1 pregătește o reorganizare importantă a programelor de după-amiază, iar una dintre cele mai urmărite emisiuni ale postului este direct afectată. Show-ul matrimonial „Mireasa” va avea, începând de săptămâna viitoare, o durată redusă, potrivit noii grile de programe făcute publice de Viperele
Cornel Păsat rupe tăcerea. Ce se întâmplă în prezent între el și soția lui: „Ne-am dat termen” # Click.ro
După o relație care s-a întins pe parcursul a 23 de ani și din care a rezultat un copil, Cornel Păsat și partenera lui de viață, Bianca, au ales să își continue viața separat. Într-un interviu recent, artistul a făcut dezvăluiri despre discuțiile legate de divorț, efectele rupturii asupra fiului lor
Oana Roman a plecat de la Antena Stars. Vedeta a dezvăluit motivul și a lansat un atac dur la adresa trustului: „Vrea să promoveze mizerii” # Click.ro
La scurt timp după ce a făcut publică revenirea pe micile ecrane, Oana Roman pare să fi renunțat la planul anunțat cu entuziasm la începutul anului. Vedeta dezvăluia recent că urma să revină în televiziune, în cadrul postului Antena Stars, însă colaborarea s-a încheiat neașteptat de repede. La doar
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia” # Click.ro
Un creator de conținut român a stârnit reacții puternice pe TikTok după ce a ales să se cazeze într-un hotel din Mumbai pentru suma de doar 15 lei pe noapte. Este vorba despre Dan Has The Munchies, vlogger cunoscut pentru recenziile sale culinare din restaurante de top ale lumii, inclusiv localuri c
Aproape nimeni nu poate rezolva acest test în numai 11 secunde. Unde se află litera „O” ascunsă în imagine # Click.ro
Este un test de inteligență aparent banal, pe care am putea crede că îl vom rezolva în doar câteva clipe.
Ce face Natalia Mateuț pentru a se menține în formă: „Nu am mâncat de Crăciun nicio sarma!” Ce a făcut în Brazilia și unde vrea să mai plece: „Un Valentine’s Day fierbinte” # Click.ro
Natalia Mateuț (35 de ani) arată pe zi ce trece mai bine și fiind conștientă de calitățile sale fizice, ea a făcut o adevărată paradă a modei în vacanța din Brazilia.
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu despre unirea Rep. Moldova cu România # Click.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pentru prima dată la declarația Maiei Sandu privind un posibil referendum pentru unirea Rep. Moldova cu România. El a subliniat că suveranitatea Republicii Moldova și opinia cetățenilor săi sunt prioritare
Norvegienii au aflat secretul căldurii la - 30 de grade. Cu ce material își izolează casele # Click.ro
Romanii au creat un beton care a rezistat mii de ani, dovadă a ingeniozității lor fără egal. Norvegienii și-au demonstrat la rândul lor priceperea asupra lemnului. Casele din Norvegia nu sunt izolate cu polistiren, ci cu lemn tratat termic care reține căldura chiar și atunci când afară sunt −30 °C.
Nenumărați români locuiesc în apartamente închiriate, iar una dintre primele întrebări pe care și le vor pune este dacă le este permis, sau nu, să schimbe yala de la intrare.
