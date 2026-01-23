Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare

17:50

Liderul detașat Arsenal și Man. United, echipa de pe locul al cincilea, se întâlnesc, duminică, în derby-ul etapei a 23-a din Premier League. Unul în care "Diavolii" conduși acum de Michael Carrick vor încerca să rupă o serie neagră care datează, deja, de patru ani în Premier League!