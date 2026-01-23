Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
Sport.ro, 23 ianuarie 2026 23:20
Marius Marin a încasat un cartonaș galben rapid, s-a contrat dur cu Esposito și a fost lăsat la cabine de antrenor.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
23:50
Remarcatul lui Andrei Nicolescu după Heramnnstadt - Dinamo 1-2: „E cel mai bun din campionat” # Sport.ro
Andrei Nicolescu a lăudat un jucător de la Dinamo, după victoria de la Sibiu.
23:50
Rapid mai dă o lovitură după transferul lui Moruțan: ”Bandă, atacant și în spatele vârfului. Nu are cum să mai fie nemulțumit Gâlcă” # Sport.ro
Rapid a oficializat transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) vineri seară.
Acum o oră
23:20
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare # Sport.ro
Marius Marin a încasat un cartonaș galben rapid, s-a contrat dur cu Esposito și a fost lăsat la cabine de antrenor.
23:10
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă # Sport.ro
Inter a anunțat ce va face Cristi Chivu în cadrul Jocurile Olimpice de Iarnă.
Acum 2 ore
23:00
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor” # Sport.ro
FC Hermannstadt a pierdut cu Dinamo în etapa #23, scor 1-2.
23:00
Naţionalele Serbiei şi Ungariei vor disputa finala Campionatului European, după ce au eliminat vineri, în semifinale, reprezentativele Italiei, respectiv Greciei. România a încheiat pe locul 8, asigurându-şi astfel şi prezenţa la Campionatul Mondial.
22:50
Raul Opruț a fost omul meciului în victoria lui Dinamo de la Sibiu.
22:50
Fotbalistul lăudat de Zeljko Kopic după Hermannstadt - Dinamo: ”Merită din plin creditele” # Sport.ro
Hermannstadt - Dinamo s-a încheiat 1-2.
22:30
Imagini șocante la UFC 324! Cameron Smotherman s-a prăbușit cu fața de podea imediat după cântarul oficial # Sport.ro
Cameron Smotherman a leșinat vineri la cântarul oficial pentru UFC 324, la scurt timp după ce a coborât de pe cântar. Luptătorul s-a lovit puternic, iar meciul cu Ricky Turcios a fost anulat.
22:20
Cătălin Cîrjan a fost aproape să deschidă scorul în prima repriză.
Acum 4 ore
21:40
Adus cu surle și trâmbițe în vară, Dennis Politic poate pleca de la FCSB în această iarnă. Unde ar putea ajunge atacantul # Sport.ro
Dennis Politic (25 de ani) a fost mai mult rezervă la FCSB în actuala stagiune.
21:30
Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026 # Sport.ro
Sorana Cîrstea are motive de bucurie și după eliminarea suferită în turul secund al Openului Australian.
21:30
CSM Târgu Jiu şi Unirea Slobozia, calificate în turul al doilea al Cupei României la handbal feminin # Sport.ro
CSM Târgu Jiu şi CSM Unirea Slobozia s-au calificat, vineri, în turul al doilea al Cupei României la handbal feminin, după ce au obţinut victorii în deplasare.
21:30
Clubul din Liga 1 gata să-l salveze pe Alibec după ruptura de FCSB: „Vine acasă, dar avem o problemă” # Sport.ro
Gică Popescu a anunțat că Farul este gata să îl primească înapoi pe Denis Alibec, pus pe liber de Gigi Becali.
21:10
Florin Gardoș a vorbit despre meciul pierdut de FCSB în deplasarea de la Dinamo Zagreb, scor 1-4.
21:10
Mihai Stoica, după ce Moruțan a semnat cu Rapid: „Accidentarea lui e mai grea decât ruptura de ligamente” # Sport.ro
La scurt timp după ce Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial la Rapid, Mihai Stoica a explicat de ce nu l-a readus pe mijlocaș la FCSB.
20:50
ITIA lovește din nou.
20:40
Olimpiu Moruțan surprinde, la primul interviu ca jucător al Rapidului: ”Nu mă așteptam la asta” # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid în fereastra de transferuri din iarnă.
20:10
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum” # Sport.ro
Mihai Stoica a analizat lupta la vârful Superligii și a numit cele două echipe care, în opinia sa, se bat cu șanse reale la campionat în acest sezon.
Acum 6 ore
19:50
Dennis Politic pleacă de la FCSB.
19:50
Mihai Teja a explodat după o nouă înfrângere suferită de echipa sa.
19:40
Fotbalul iranian este în doliu după ce tânărul portar Salar Behdari, legitimat la Aluminium Arak FC, a fost ucis de regim la doar 20 de ani.
19:40
Piteștenii au deschis scorul în deplasarea de la Metaloglobus cu o execuție superbă.
19:30
Mario Balotelli, prezentat la șase luni după ce a fost dat afară de Genoa lui Dan Șucu: ”Nu are nevoie de introducere” # Sport.ro
Mario Balotelli (35 de ani) a semnat cu Al Ittifaq și va evolua în primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite de acum.
19:30
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a revenit în România.
19:10
„Trepădușii sunt muritori de foame!” Cătălin Cîrjan a greșit că a rămas la Dinamo, crede Dumitru Dragomir # Sport.ro
Dumitru Dragomir este convins că decizia lui Cătălin Cîrjan de a refuza transferul la Metalist Harkov este o eroare.
19:00
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea românilor, după ultima participare a carierei, încheiată în stare de conflict, la Australian Open # Sport.ro
Sorana Cîrstea, gânduri optimiste după ultimul meci jucat în carieră la Openul Australian, în compania japonezei Naomi Osaka.
18:30
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!” # Sport.ro
Denis Alibec a intrat în actul secund al meciului Dinamo Zagreb - FCSB din etapa #7 UEFA Europa League, încheiat 4-1 pentru gruparea croată.
18:30
Încă o plecare de la FCSB! A fost integralist cu Dinamo Zagreb, dar Becali nu-l mai vrea: „Nu e de noi” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a mai pus un jucător pe lista neagră după meciul cu Dinamo Zagreb.
18:30
Islanda - Croația 29-30, la EURO 2026 de handbal masculin, meci de povestit nepoților! Turneul e LIVE pe VOYO # Sport.ro
Meciurile de la Campionatul European de handbal masculin sunt transmise de VOYO.
18:10
Doliu în fotbalul italian: a murit fostul campion cu Inter care i-a antrenat pe frații Inzaghi # Sport.ro
Giancarlo Cella, fost campion cu Inter Milano în 1971, a încetat din viață vineri, la vârsta de 85 de ani. El a fost cel care i-a îndrumat la începutul carierei pe Filippo și Simone Inzaghi.
Acum 8 ore
17:50
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka la Australian Open.
17:50
(P) United și marele complex numit Arsenal. Cum arată cifrele dominării echipei lui Arteta # Sport.ro
Liderul detașat Arsenal și Man. United, echipa de pe locul al cincilea, se întâlnesc, duminică, în derby-ul etapei a 23-a din Premier League. Unul în care "Diavolii" conduși acum de Michael Carrick vor încerca să rupă o serie neagră care datează, deja, de patru ani în Premier League!
17:50
Antrenorul lui Everton, David Moyes, a declarat că este o "mare lovitură" faptul că extrema Jack Grealish are o fractură de stres la picior, informează BBC.
17:40
Dinamo, obligată să revină pe Arcul de Triumf la meciul cu Petrolul! De ce nu se poate juca pe Arena Națională # Sport.ro
Dinamo va disputa partida cu Petrolul pe stadionul „Arcul de Triumf”, fiind nevoită să părăsească temporar Arena Națională. Decizia a fost luată pentru a nu risca pierderea garanției gazonului.
17:30
(P) Cursuri inot copii la un club de excelenta in predarea cursurilor de inot, afiliat FRNPM # Sport.ro
Intr-o lume in care educatia prin miscare devine tot mai importanta, clubul de inot s-a impus ca un reper al profesionalismului si sigurantei in domeniul inotului.
17:20
Maghiarul cu ”apetit deosebit pentru gol” a semnat cu un club din Superliga: ”Sperăm să contribuie la obiectivul nostru” # Sport.ro
Csikszereda se află în ”zona fierbinte” a clasamentului.
17:00
”Cormoranii” au pus ochii pe colegul internaționalului român de la Spurs.
17:00
Croații o desființează pe Dinamo Zagreb după 4-1 cu FCSB: „Rezultatul maschează realitatea, a fost rău” # Sport.ro
Dinamo Zagreb a făcut instrucție cu FCSB, scor 4-1, însă presa din Croația avertizează că scorul este mincinos și ascunde probleme grave de joc, taxând dur prestația gazdelor în ciuda victoriei clare.
16:40
„O nouă celebrare deblocată!” Mundo Deportivo scrie despre gestul viral al lui Ionuț Radu # Sport.ro
Ionuț Radu a oferit imaginea etapei în Europa League după victoria Celtei Vigo cu Lille, scor 2-1. Portarul român a sărbătorit calificarea în play-off într-un mod inedit.
16:40
Performanță uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a îngenuncheat Betis și a intrat într-un club select # Sport.ro
Răzvan Lucescu a reușit o victorie mare cu PAOK, 2-0 cu Betis în Europa League. Echipa românului se alătură giganților Real și Barcelona pe lista scurtă a celor care i-au învins pe andaluzi.
16:40
Gigi Becali a iertat un singur jucător după umilința trăită de FCSB la Zagreb.
16:30
Malcom Edjouma (29 de ani) a plecat liber de contract de la FCSB în această iarnă.
Acum 12 ore
15:50
S-a făcut liniște la Melbourne, când Sorana Cîrstea a întrebat asta: ce a spus românca, în ultima conferință de presă din Australia # Sport.ro
Sorana Cîrstea nu a făcut pași înapoi, în ultima conferință de presă susținută ca jucătoare profesionistă de tenis, în Australia.
15:50
Marele regret al grecilor după plecarea lui Moruțan: "Cum ar fi fost dacă se întâmpla asta?" # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) s-a despărțit de Aris Salonic și a bătut palma cu Rapid pentru o revenire în România.
15:40
Gabriela Ruse, „tenis-kamikaze” în cel mai bun rezultat în Australia. Românca urcă în clasament, deși pierde pe mâna ei în fața numărului 7 WTA # Sport.ro
Gabriela Ruse a fost învinsă de Mirra Andreeva, în turul trei al Openului Australian.
15:20
CFR Cluj a mai renunțat la un jucător în această perioadă de mercato.
14:50
Cristiano Bergodi (61 de ani), fostul mare jucător al lui Lazio, a comentat posibila trecere a lui Radu Drăgușin (23) la AS Roma.
14:40
Echipa de handbal feminin a Rapidului a dat lovitura în materie de transferuri: Laura Glausera a semnat!
14:40
Luis Phelipe (24 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, revine în campionatul nostru.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.