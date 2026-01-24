Nicuşor Dan, întâmpinat cu aplauze şi huiduieli la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi” / „Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele” / Preşedintele a participat la Hora Unirii

Primanews.ro, 24 ianuarie 2026 12:20

Nicuşor Dan, întâmpinat cu aplauze şi huiduieli la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi” / „Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele” / Preşedintele a participat la Hora Unirii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
12:20
Nicuşor Dan, întâmpinat cu aplauze şi huiduieli la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi” / „Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele” / Preşedintele a participat la Hora Unirii Primanews.ro
Nicuşor Dan, întâmpinat cu aplauze şi huiduieli la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi” / „Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele” / Preşedintele a participat la Hora Unirii
Acum o oră
12:10
Nicuşor Dan, despre unirea Republicii Moldova cu România: „Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova” Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre unirea Republicii Moldova cu România: „Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova”
12:10
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără căldură în urma atacului rusesc din noaptea de vineri spre sâmbătă Primanews.ro
Mii de clădiri din Kiev au rămas fără căldură în urma atacului rusesc din noaptea de vineri spre sâmbătă
12:10
Superliga: FC Hermannstadt îşi întăreşte lotul cu mijlocaşul israelian Aviel Zargary Primanews.ro
Superliga: FC Hermannstadt îşi întăreşte lotul cu mijlocaşul israelian Aviel Zargary
Acum 24 ore
21:50
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12 Primanews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12
21:40
The New York Times: „NATO, aşa cum o ştim, se apropie de sfârşit”. Europa, între ruptura de SUA şi şansa autonomiei strategice Primanews.ro
The New York Times: „NATO, aşa cum o ştim, se apropie de sfârşit”. Europa, între ruptura de SUA şi şansa autonomiei strategice
21:00
Bolojan: România va analiza alături de statele europene aderarea la Consiliul pentru Pace. Contribuţia de un miliard de dolari trebuie justificată prin interesul naţional Primanews.ro
Bolojan: România va analiza alături de statele europene aderarea la Consiliul pentru Pace. Contribuţia de un miliard de dolari trebuie justificată prin interesul naţional
18:40
Ilie Bolojan: Corectarea deficitului se încheie anul acesta. Nu vor mai creşte taxe, iar aparatul de stat va prelua greul Primanews.ro
Ilie Bolojan: Corectarea deficitului se încheie anul acesta. Nu vor mai creşte taxe, iar aparatul de stat va prelua greul
18:40
Negocieri istorice la Abu Dhabi: Ucraina, Rusia şi SUA au început prima întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului Primanews.ro
Negocieri istorice la Abu Dhabi: Ucraina, Rusia şi SUA au început prima întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului
17:10
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027. Un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor Primanews.ro
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027. Un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor
17:10
Viena se laudă cu cel mai scump şniţel din lume. Cât costă un Kaiser Franz Primanews.ro
Viena se laudă cu cel mai scump şniţel din lume. Cât costă un Kaiser Franz
17:00
Bolojan anunţă un pachet de relansare economică, angajat de Guvern Primanews.ro
Bolojan anunţă un pachet de relansare economică, angajat de Guvern
17:00
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie Primanews.ro
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie
16:50
Au fost efectuate primele testări pe Linia Electrică Aeriană Vulcăneşti - Chişinău Primanews.ro
Au fost efectuate primele testări pe Linia Electrică Aeriană Vulcăneşti - Chişinău
14:50
Kremlinul afirmă că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul pentru a avea un acord de pace durabil. Primanews.ro
Kremlinul afirmă că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul pentru a avea un acord de pace durabil.
14:40
UE nu cred în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Premierul Spaniei: Trump încearcă să joace Monopoly cu Groenlanda Primanews.ro
UE nu cred în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Premierul Spaniei: Trump încearcă să joace Monopoly cu Groenlanda
14:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan: Sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să fie în următoarele săptămâni
14:40
Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal Primanews.ro
Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal
14:20
Trump dezvăluie detalii din acordul cu privire la Groenlanda Primanews.ro
Trump dezvăluie detalii din acordul cu privire la Groenlanda
13:30
Trump vrea să testeze NATO şi să invoce Articolul 5 Primanews.ro
Trump vrea să testeze NATO şi să invoce Articolul 5
13:30
Reacţia lui Nicuşor Dan la noile declaraţii ale Maiei Sandu despre Unire Primanews.ro
Reacţia lui Nicuşor Dan la noile declaraţii ale Maiei Sandu despre Unire
13:00
Temperaturi peste cele obişnuite în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie Primanews.ro
Temperaturi peste cele obişnuite în ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie
Ieri
12:40
Liderii UE au convenit într-o reuniune discretă că Europa trebuie să acţioneze singură: „Acesta este momentul Rubiconului” Primanews.ro
Liderii UE au convenit într-o reuniune discretă că Europa trebuie să acţioneze singură: „Acesta este momentul Rubiconului”
12:30
Trump vrea să testeze NATO şi invoce Articolul 5 Primanews.ro
Trump vrea să testeze NATO şi invoce Articolul 5
12:20
Kremlinul anunţă că o întâlnire „trilaterală” va avea loc vineri în Emiratele Arabe Unite Primanews.ro
Kremlinul anunţă că o întâlnire „trilaterală” va avea loc vineri în Emiratele Arabe Unite
22 ianuarie 2026
23:40
Zelenski: Garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate, dar disputa teritorială rămâne nerezolvată / Emisarul lui Trump, în negocieri cu Putin la Moscova, la această oră Primanews.ro
Zelenski: Garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate, dar disputa teritorială rămâne nerezolvată / Emisarul lui Trump, în negocieri cu Putin la Moscova, la această oră
23:30
VIDEO. Veronica Duţu şi Adrian Negrescu, la Prima News: analiza atacului lui Ciolacu la adresa Guvernului Bolojan privind bugetul României Primanews.ro
VIDEO. Veronica Duţu şi Adrian Negrescu, la Prima News: analiza atacului lui Ciolacu la adresa Guvernului Bolojan privind bugetul României
23:20
Bolojan reclamă dezechilibre majore în administraţia locală: salarii peste venituri şi dependenţă excesivă de banii de la stat Primanews.ro
Bolojan reclamă dezechilibre majore în administraţia locală: salarii peste venituri şi dependenţă excesivă de banii de la stat
20:20
Dinamo Zagreb - FCSB, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României nu are decât varianta victoriei Primanews.ro
Dinamo Zagreb - FCSB, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României nu are decât varianta victoriei
20:10
Negocieri de pace SUA-Ucraina-Rusia: întâlnire trilaterală la nivel înalt, vineri, în Emiratele Arabe Unite Primanews.ro
Negocieri de pace SUA-Ucraina-Rusia: întâlnire trilaterală la nivel înalt, vineri, în Emiratele Arabe Unite
18:30
Zelenski critică reacţia UE faţă de Groenlanda: Europa riscă să nu fie luată în serios pe securitatea arctică Primanews.ro
Zelenski critică reacţia UE faţă de Groenlanda: Europa riscă să nu fie luată în serios pe securitatea arctică
18:20
Maia Sandu, noi declaraţii despre unirea cu România: Unirea cu România ar putea garanta pacea şi apartenenţa Moldovei la lumea liberă, dar prioritatea rămâne aderarea la UE Primanews.ro
Maia Sandu, noi declaraţii despre unirea cu România: Unirea cu România ar putea garanta pacea şi apartenenţa Moldovei la lumea liberă, dar prioritatea rămâne aderarea la UE
14:40
Mai mulţi răniţi în Spania, într-un nou accident feroviar Primanews.ro
Mai mulţi răniţi în Spania, într-un nou accident feroviar
14:20
Germania ameninţă cu boicotul la CM 2026 din cauza Groenlandei Primanews.ro
Germania ameninţă cu boicotul la CM 2026 din cauza Groenlandei
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Trump îşi dezvăluie, la Davos, ”Consiliul Păcii”, după ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda Primanews.ro
Trump îşi dezvăluie, la Davos, ”Consiliul Păcii”, după ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda
12:20
Ministrul Energiei s-a întâlnit la Davos cu Eric Trump Primanews.ro
Ministrul Energiei s-a întâlnit la Davos cu Eric Trump
12:20
Proiect pe masa Guvernului. Bugetarii care au şi pensii vor rămâne angajaţi doar dacă îşi scad pensia cu 85% Primanews.ro
Proiect pe masa Guvernului. Bugetarii care au şi pensii vor rămâne angajaţi doar dacă îşi scad pensia cu 85%
12:10
Trump spune că a ajuns la un acord cu NATO în privinţa Groenlandei Primanews.ro
Trump spune că a ajuns la un acord cu NATO în privinţa Groenlandei
12:10
Ciolacu, furibund la adresa lui Bolojan: ”Eşti un zapciu al austerităţii” Primanews.ro
Ciolacu, furibund la adresa lui Bolojan: ”Eşti un zapciu al austerităţii”
12:00
RAPORT. România a implementat mare parte din recomandările anticorupţie ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători şi procurori Primanews.ro
RAPORT. România a implementat mare parte din recomandările anticorupţie ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători şi procurori
00:30
LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei, dar nu cu forţa. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA Primanews.ro
LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei, dar nu cu forţa. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA
00:30
Trump, la Davos: Negocierile pentru pacea din Ucraina au ajuns într-un „punct decisiv”. „Putin şi Zelenski ar fi proşti să rateze acordul” Primanews.ro
Trump, la Davos: Negocierile pentru pacea din Ucraina au ajuns într-un „punct decisiv”. „Putin şi Zelenski ar fi proşti să rateze acordul”
00:20
VIDEO. Marius Mureşan, expert financiar internaţional, despre mizele discursului lui Trump de la Davos Primanews.ro
VIDEO. Marius Mureşan, expert financiar internaţional, despre mizele discursului lui Trump de la Davos
21 ianuarie 2026
22:50
ULTIMA ORĂ. Trump renunţă la taxele vamale împotriva Europei şi anunţă negocieri cu NATO pe tema Groenlandei Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. Trump renunţă la taxele vamale împotriva Europei şi anunţă negocieri cu NATO pe tema Groenlandei
21:00
Reprezentanţii Guvernului au discutat cu aleşii locali pe tema sistemului de defalcare a TVA Primanews.ro
Reprezentanţii Guvernului au discutat cu aleşii locali pe tema sistemului de defalcare a TVA
20:50
LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA Primanews.ro
LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA
17:30
VIDEO. Trump promite că nu va folosi forţa pentru a anexa Groenlanda Primanews.ro
VIDEO. Trump promite că nu va folosi forţa pentru a anexa Groenlanda
17:30
AUR: George Simion, premiat în SUA pentru apărarea libertăţii de exprimare Primanews.ro
AUR: George Simion, premiat în SUA pentru apărarea libertăţii de exprimare
17:30
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea ameninţărilor la adresa Groenlandei Primanews.ro
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea ameninţărilor la adresa Groenlandei
16:10
LIVE-VIDEO. Trump şi-a început discursul la Davos: Europa se îndreaptă către direcţia greşită Primanews.ro
LIVE-VIDEO. Trump şi-a început discursul la Davos: Europa se îndreaptă către direcţia greşită
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.