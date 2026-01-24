Reproșuri la adresa lui Bolojan lansate de un ministru PSD: Vorbește rar cu membrii cabinetului său
HotNews.ro, 24 ianuarie 2026 15:20
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relație „destul de bună” cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu își face timp să comunice cu miniștrii din Guvernul său. „Cea mai mare…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
15:40
Italia își recheamă ambasadorul din Elveția după ce a fost eliberat patronul barului din Crans-Montana. „Un afront grav” # HotNews.ro
Autoritățile italiene și-au exprimat indignarea față de decizia autorităților elvețiene de a-l elibera pe cauțiune pe proprietarul barului din Crans-Motana unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a zeci…
15:40
Nu funcționează sistemul de achiziționare a rovinietei, anunță CNAIR. Precizări pentru șoferi # HotNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, sâmbătă, că sistemul de achiziționare a rovinietei întâmpină „probleme tehnice” și se lucrează pentru remedierea situației. CNAIR a spus că echipele sale tehnice „fac eforturi…
Acum 30 minute
15:30
Piața Sfântul Anton, locul unde s-a născut Bucureștiul. De la maidan cu oi la zona vibrantă de azi din Centrul Vechi # HotNews.ro
În Centrul Vechi, lângă Biserica și ansamblul Curtea Veche, bătrâna Piață Sfântul Anton rămâne un loc istoric reprezentantiv pentru memoria Bucureștiului. Masiv betonată în timpul mandatului primarului Sorin Oprescu, Piața Sf. Anton, cândva cea mai…
Acum o oră
15:20
Reproșuri la adresa lui Bolojan lansate de un ministru PSD: Vorbește rar cu membrii cabinetului său # HotNews.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relație „destul de bună” cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu își face timp să comunice cu miniștrii din Guvernul său. „Cea mai mare…
Acum 2 ore
14:50
OFICIAL Se scumpește călătoria cu STB. Cât vor costa biletele și abonamentele, potrivit unui proiect # HotNews.ro
Tarifele percepute de Societatea de Transport București urmează să crească, arată un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința de joi, 29 ianuarie, a Consiliului General al Capitalei. Astfel, biletul pentru o călătorie…
14:50
Divergențe la NASA înainte de zborul spre Lună: Avertismente critice privind lansarea unei misiuni cu un defect tehnic nerezolvat # HotNews.ro
În timp ce NASA susține decolarea navei Orion pe 6 februarie 2026, un fost astronaut și expert în sisteme termice avertizează că trimiterea oamenilor la bord cu un scut termic defect este «o nebunie». Deși…
14:10
Palatul „blestemat și bântuit” din Veneția. Nouă dormitoare și șapte morți suspecte. Cum arată clădirea istorică scoasă la vânzare pentru 20 de milioane de euro # HotNews.ro
Un palat cu o istorie întunecată din Veneția, care datează din secolul al XV-lea, despre care se spune că este „blestemat și bântuit”, după o serie de crime, sinucideri și accidente misterioase, a fost scos…
Acum 4 ore
13:40
Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, sâmbătă la prânz, în zona seismică Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), informează Agerpres. Deși inițial INCDFP a raportat o magnitudine…
13:20
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, din subordinea ANAF, a publicat, vineri, o serie de informații privind aplicarea sumei minime neimpozabile la salariul minim, în anul 2026. Citește mai departe pe StartupCafe.
12:50
Decizia radicală a Berlinului care poate lăsa SUA fără miliardele Germaniei. Ce se întâmplă cu tezaurul național în fața imprevizibilității lui Trump # HotNews.ro
Berlinul se află în fața unei presiuni interne fără precedent pentru retragerea celor 1.236 de tone de aur de la New York. În timp ce guvernul de la Berlin evită o decizie radicală, economiștii avertizează…
12:40
Numărul locuințelor Airbnb din România a crescut cu 60% într-un an. Care e situația în alte orașe europene și ce impact au aceste locuințe asupra pieței imobiliare # HotNews.ro
Peste 18.000 de locuințe erau înregistrate, în 2024, la ANAF ca apartamente de închiriat pentru platforme precum Booking sau Airbnb, a transmis instituția la cererea HotNews. Este o creștere cu 60% față de anul precedent,…
12:20
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace # HotNews.ro
Cele mai recente lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei au avut loc după ce negociatorii din cele două țări implicate în război și Statele Unite au încheiat prima zi din cele două de negocieri din Emiratele…
Acum 6 ore
11:40
Provocare pentru Nicușor Dan. Cum convinge în cinci minute un elev de 18 ani să nu plece din țară # HotNews.ro
Prezent sâmbătă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, președintele Nicușor Dan a fost provocat de o elevă să dezvăluie ce i-ar spune unui tânăr pentru ca acesta să nu părăsească România. O adolescentă care urmează…
11:40
VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica președintelui: „Responsabilitatea este să vă uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele” # HotNews.ro
Discursul președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenți. Confruntat cu această reacție, președintele a subliniat că au acest drept…
11:30
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” ca replică la orice atac # HotNews.ro
Diplomația turcă trage un semnal de alarmă: Israelul caută pretexte pentru o ofensivă împotriva Teheranului. Avertismentul vine pe fondul mobilizării militare americane în Golf, în timp ce Teheranul avertizează că este pregătit pentru cel mai…
10:50
Un elev care vrea să dea la Matematică l-a întrebat pe Nicușor Dan cum a ajuns în politică. „Unoeri e necesar” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a mers sâmbătă la Focșani la Colegiul Național „Unirea”, ocazie cu care a decorat instituția de învățământ la împlinirea a 160 de ani. Vizita șefului statului, de Ziua Unirii Principatelor, a fost…
10:40
Statele Unite au efectuat, vineri, un atac letal asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Aceasta este prima lovitură de acest gen de la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro pe…
10:20
Deși a fost lansat doar cu câteva zile în urmă, un film românesc a urcat rapid în topul Netflix. O comedie românească s-a instalat pe primul loc în top filme pe platforma de streaming, după…
10:10
Cancerul ar putea proteja împotriva bolii Alzheimer, au descoperit cercetătorii, care au și o explicație. „Au o piesă din puzzle” # HotNews.ro
De zeci de ani, cercetătorii au observat că boala Alzheimer și cancerul apar rar la aceeași persoană, alimentând speculațiile că una dintre aceste afecțiuni ar putea oferi un anumit grad de protecție împotriva celeilalte, scrie…
Acum 8 ore
09:50
Manifestații în țară de Ziua Principatelor. Nicușor Dan, la Focșani și Iași, Ilie Bolojan în București. Unde și-a chemat Călin Georgescu susținătorii # HotNews.ro
La 24 ianuarie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române. În 2026, se împlinesc 167 de ani de la alegerea în unanimitate la 24 ianuarie 1859 a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn…
09:40
Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată, în timp ce Europa primește un averisment # HotNews.ro
Pentagonul a publicat, vineri, noua Strategie de Apărare Națională, care marchează o schimbare de priorități fără precedent. În timp ce China este retrogradată din poziția de amenințare principală, aliații europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul…
09:20
Un bogat consilier general PSD de la Capitală, noul director al televiziunii lui Florentin Pandele. Metropola TV are datorii la ANAF # HotNews.ro
Compania Publivol Creativ SA, înființată special pentru a controla Metropola TV, televiziunea de casă a edilului Florentin Pandele, are un nou director general, scrie Pagina de Media. Este vorba despre Dan Cristian Popescu, consilier general…
08:30
Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Presa de stat la Moscova scrie despre ce s-a discutat în spatele ușilor deschise # HotNews.ro
Negociatorii care reprezintă Rusia, Ucraina și SUA s-au întâlnit vineri la Abu Dhabi pentru primele discuții directe trilaterale privind un plan susținut de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului care durează de…
08:10
Cine urmează după Bulgaria? România și Ungaria, cele mai puțin pregătite pentru adoptarea euro, deși au cei mai doritori cetățeni – raport # HotNews.ro
România mai îndeplinește un singur criteriu pentru adoptarea euro, cel privind datoria publică, însă nici acest lucru nu va mai fi valabil mult timp, în contextul deficitelor bugetare foarte ridicate. Ungaria stă, în multe privințe,…
08:00
Mega-furtuna de iarnă lovește SUA. Stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate, drumuri și școli închise. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări catastrofale de gheață # HotNews.ro
Peste 180 de milioane de oameni, aproximativ două treimi din populația SUA, sunt în alertă maximă în acest weekend, în timp ce o furtună de iarnă „monstruoasă” și un val de frig extrem traversează țara.…
Acum 12 ore
07:50
Acuzat că a lăsat craiovenii în frig, Ilie Bolojan îi dă replica primarului Lia Olguța Vasilescu. „Haideţi să discutăm foarte deschis” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat vineri seară la acuzațiile lansate de primarul municipiului Craiova, care a susținut în weekendul trecut că locuitorii orașului suferă de frig din cauza refuzului Guvernului de a aloca fonduri pentru…
07:40
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario, depistat pozitiv la droguri. DIICOT a deschis dosar penal # HotNews.ro
DIICOT Timișoara a deschis dosar penal in rem în cazul crimei de la Cenei, după ce băiatul de 13 ani implicat în cauză a fost depistat pozitiv că a consumat droguri la testul examinării medicale,…
07:10
Weekend trending în București, 24-25 ianuarie: cafea cu proteine și Ziua Unirii, etnofolk și astronomie, Divertis, Micutzu, Marty Supreme și Hamnet # HotNews.ro
Sfârșitul de săptămână în care se sărbătorește Ziua Unirii aduce în București un amestec interesant de concerte, câteva încercări de a pune știința în dialog cu publicul larg, umor, artă și câteva forme de evadare…
07:10
Ce leagă Feldioara de Groenlanda: semnele de întrebare ale afacerii economice propuse statului român # HotNews.ro
O firmă, Critical Metals Corp., a propus către Nuclearelectrica să construiască împreună o fabrică de procesare la Feldioara, județul Brașov. Acolo urmează, spune firma, să se proceseze eudialitul, un mineral rar care conține zirconiu, pe…
07:00
Cele mai mari două orașe ale Ucrainei au fost atacate de Rusia sâmbătă dimineața, rănind mai multe persoane au declarat oficialii ucraineni, transmite Reuters. Loviturile vin la scurt timp după prima întrevedere trilaterală de la…
07:00
INTERVIU cu una dintre cele mai importante scriitoare ale lumii: „Soarta omenirii a ajuns în mâinile unor politicieni vârstnici, narcisiști și rupți de realitate” # HotNews.ro
„Putin, Trump, Xi, Erdogan și alții ca ei au devenit o amenințare pentru fiecare dintre noi. Oamenii ăștia ne-au trăit viața, iar acum încearcă s-o trăiască și pe cea a copiilor noștri, impunându-le perspective primitive…
06:40
Românii au talent. Cine este adolescenta de 14 ani care a convins-o pe Andra să ofere primul Golden Buzz al sezonului 16 # HotNews.ro
Emisiunea divertisment Românii au talent a revenit vineri cu un nou sezon, cel de-al 16-lea, la ProTV. Show-ul are un nou decor iar la masa juriului sunt Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase şi Mihai Bobonete,…
Acum 24 ore
23:50
Dinamo București s-a impus vineri seară pe terenul lui Hermannstadt, scor 2-1, și a urcat cel puțin pentru moment pe prima poziție în SuperLiga. Ambele goluri ale oaspeților au fost înscrise de fundașul stânga Raul…
23:50
Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, deoarece își dorește un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ceea ce privește războiul, dar guvernul ungar va continua să-și protejeze țara și…
23:30
VIDEO Beatles, detronată. Recordul stabilit de Robbie Williams cu cel mai recent album al său # HotNews.ro
Solistul pop Robbie Williams are oficial un al 16-lea album pe locul 1 în topurile muzicale britanice, depășind astfel recordul stabilit de Beatles în 2000, potrivit The Guardian și AFP. Cel mai recent album al…
23:20
Câți bani a cheltuit Rusia cu atacul care a lăsat Kievul fără căldură și electricitate, în plină iarnă # HotNews.ro
Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (aproximativ 131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie, care a lovit rețelele de electricitate și încălzire ale Kievului în plină iarnă, a anunțat…
22:50
Metafora aleasă de Traian Băsescu pentru a descrie starea relației dintre România și SUA. „Poate e puțin forțată” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri, pe B1 TV, că România trebuie să devină atractivă pentru Statele Unite „din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere strategic, și să se țină…
22:30
Prințul Harry, mesaj după ce Trump a minimalizat rolul aliaților în Afganistan: „Aceste sacrificii merită discutate cu onestitate și respect” # HotNews.ro
Prințul Harry a transmis vineri seară un mesaj în care afirmă că sacrificiile făcute de trupele NATO în Afganistan „merită să fie discutate cu onestitate și respect”, ca reacție la declarațiile lui Trump, care a…
22:30
Inter Milano, clubul la care antrenează Cristian Chivu, a anunțat vineri seară că românul va fi unul dintre purtătorii torței olimpice la Jocurile de Iarnă de la Milano-Cortina. „Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul…
22:00
Judecătorul Laurențiu Beșu, despre efectele investigației Recorder: „În sistem nu s-a întâmplat nimic” / Despre numirea de la Tribunalul București: „Acest grup își pregătește viitorul” # HotNews.ro
Laurențiu Beșu, judecător al Tribunalului București și unul dintre magistrații intervievați în investigația Recorder „Justiție capturată”, a declarat vineri pe B1 TV că în sistemul de justiție nu s-a produs nicio schimbare după apariția materialului…
21:40
Meloni spune că vrea să-l nominalizeze pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace, dacă obține pacea în Ucraina # HotNews.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să îl poată propune pentru Premiul Nobel pentru Pace. „Sper ca, într-o zi,…
21:10
Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, eliberat pentru o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni # HotNews.ro
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat vineri punerea în libertate sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar împreună cu soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu a provocat…
21:10
Bolojan spune că niciun lider din coaliție nu i-a cerut demisia în ședințe: „Scenaritele sunt la ordinea zilei” / Cum explică declarația lui Nicușor Dan despre problemele din coaliție # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Digi24, că nu are „niciun fel de emoție” cu privire la posibilitatea de a fi înlăturat din funcție și că actuala majoritate parlamentară „va fi testată” cu ocazia…
20:50
Ministerul Energiei cere ca luna viitoare să fie luată decizia finală de investiție în mini-reactoarele de la Doicești # HotNews.ro
Nuclearelectrica a anunțat, vineri seara, pe BVB, că a primit o solicitare din partea Ministerului Energiei pentru a completa ordinea de zi a ședinței acționarilor din 12 februarie, cu un punct legat de mini-reactoarele de…
20:30
Bolojan, întrebat dacă va trimite România trupe în Groenlanda: „Cred că o astfel de ipoteză este exclusă” / „Noi nu putem fi altfel decât un susținător al granițelor” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Digi24, că pentru țara noastră „calea sigură” este să susțină regulile internaționale în relațiile externe, având în vedere „în ce zonă a lumii stăm și ce evenimente istorice…
20:10
Peste 100 de persoane reținute în Kosovo, pe fondul acuzațiilor care au marcat alegerile din decembrie. Criza politică se prelungește # HotNews.ro
Autoritățile kosovare au reținut 109 persoane într-un dosar cu acuzații de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post.…
20:00
Scufundarea navei-amiral Moskva, recunoscută accidental de un tribunal militar rus într-un document șters # HotNews.ro
Un tribunal militar din Moscova a confirmat joi, în mod involar, că rachetele antinavă ucrainene au lovit și au scufundat nava-amiral a Flotei ruse a Mării Negre, crucișătorul Moskva, 20022. în Comunicatul de presă care…
19:40
Procurorii de pe lângă Înalta Curte a Spaniei au clasat ancheta preliminară care îl viza pe Julio Iglesias, spunând că instanța nu are competență în acest caz, deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în străinătate,…
19:20
Anchetă în Franța după decesele a doi sugari care consumaseră formule de lapte praf retrase de pe piață # HotNews.ro
Anchetatorii francezi analizează decesele a doi sugari care consumaseră formule de lapte praf pentru bebeluși, produse care au făcut obiectul unei retrageri preventive de pe piață la începutul acestei luni, a anunțat vineri Ministerul Sănătății…
19:00
Președintele filialei PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră că partidul din care face parte ar fi criticat și dacă iese din actuala coaliție de guvernare, și dacă rămâne, și este de părere că ar trebui „să…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.