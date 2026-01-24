Vedete de la Hollywood și cele mai mari nume din modă au luat parte la înmormântarea legendarului creator „Valentino“
Gândul, 24 ianuarie 2026 15:20
Numeroase vedete și unele dintre cele mai mari nume din industria modei s-au adunat, vineri, la Roma pentru a-și lua rămas bun de la creatorul de modă Valentino Garavani, cunoscut sub numele de Valentino, relatează NBC News. Apropiații designerului s-au reunit la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din centrul orașului. Printre ei […]
• • •
Acum 5 minute
15:50
Oana Gheorghiu dezvăluie ce salariu primește pentru funcția de vicepremier și face comparația cu vechea leafă # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-o intervenție live pentru Digi 24, că salariul pe care îl încasează în prezent este mai mic decât cel pe care îl avea înainte de a ocupa funcția de vicepremier. De asemenea, Gheorghiu a transmis că nu are niciun alt beneficiu din partea statului. Întrebată de moderatorul emisiunii dacă, odată […]
15:50
Valentino: Ultimul Împărat. Secretul din spatele succesului celebrului creator de modă: „Moștenirea unei frumuseți fără egal” # Gândul
Valentino a fost un creator de modă care prefera să devină parte din poveste și – chiar în săptămâna morții sale – numele său era pe primele pagini ale presei, datorită rochiei de nuntă Valentino purtată de soția lui Brooklyn Beckham. Fleur Britten l-a analizat pe regele stilului italian, femeile pe care le-a îmbrăcat și […]
Acum 15 minute
15:40
Cele 3 zodii care au parte de schimbări pe borna destinului după 24 ianuarie 2026, după intrarea lui Marte în Vărsător # Gândul
Trei zodii au parte de schimbări pe borna destinului, după data de 24 ianuarie 2026. Schimbările vin odată cu intrarea lui Marte în Vărsător, iar nativii vor beneficia de energii pozitive, precum și de soluții facile pentru a-și rezolva problemele. Vezi mai jos cine sunt norocoșii zodiacului, în următoarea perioadă. Veștile sunt favorabile pentru mai […]
15:40
Cătălin Botezatu, despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos: „A transmis autoritate, control și o doză calculată de nonșalanță” # Gândul
Designerul Cătălin Botezatu a analizat look-ul inedit al președintelui francez Emmanuel Macron, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Mai exact, acei ochelari de soare, purtați la interior, care au cucerit internetul. Multora le-a amintit de șarmantul aviator din filmul „Top Gun”, interpretat de actorul Tom Cruise. „Apariția lui Emmanuel Macron la Forumul Economic […]
Acum 30 minute
15:30
Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani” # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că împreună cu ministrul omolog din Franța a făcut demersuri către Comisia Europeană, pentru a obține protecție pentru fermierii români și din întreaga Uniune Europeană, în cadrul acordului Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, sâmbătă că, încă din vara anului trecut, împreună cu omologul său francez, a cerut […]
Acum o oră
15:20
15:20
Victor Ponta îi critică pe unii politicieni de Ziua Principatelor Române: „În urmă cu 167 de ani aveam cu adevărat ce să sărbătorim” # Gândul
Fostul premier, Victor Ponta, a publicat un mesaj dur pe rețele de socializare, în care critică o parte din actuala clasă politică și pune sub semnul întrebării autenticitatea modului în care este sărbătorită Unirea din 1859. Într-o notă ironică, Victor Ponta susține că momentul istoric din urmă cu 167 de ani reprezenta o adevărată realizare […]
15:10
Ce înseamnă atunci când cineva dă noroc cu pumnul încleștat („fist bump”), in loc de strângerea de mână clasică # Gândul
Ce înseamnă atunci când cineva dă noroc cu pumnul încleștat („fist bump”), in loc de strângerea de mână clasică. Ce înseamnă atunci când cineva dă noroc cu pumnul încleștat („fist bump”), in loc de strângerea de mână clasică Informalitate! Acesta este cel mai des întâlnit motiv pentru care cineva apelează la tradiționalul „fist bump”, scrie […]
15:00
Un român a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India, dar serviciile au lăsat de dorit. El a arătat „ce primeşti, pe lângă păduchi” # Gândul
Un turist român aflat în India a arătat în mediul online după ce a arătat condițiile dintr-o cazare care costă echivalentul a 15 lei pe noapte. Dan Has The Munchies, creator de conținut pe TikTok, a documentat experiența într-un hotel ieftin din Mumbai. Cazarea prezentată de tiktokerul român se află într-o zonă aglomerată a orașului […]
15:00
Nicușor Dan participă la manifestările organizate de Ziua Unirii Principatelor Române la Iași # Gândul
Președintele Nicușor Dan sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române cu un tur prin Moldova. După ce a fost huiduit la Focșani, șeful statului participă, sâmbătă, la evenimentele organizate la Iaşi cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Manifestările oficiale de la Iaşi vor începe în Piaţa Unirii şi vor include discursuri ale oficialităţilor, depuneri de coroane la […]
Acum 2 ore
14:40
Ce îi reproșează ministrul Agriculturii premierului Ilie Bolojan: „Ar trebui o comunicare mai bună” # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat în cadrul unei intervenții pentru Prima TV că premierul Ilie Bolojan nu comunică suficient de mult cu miniștrii din Cabinetul său. Florin Barbu a transmis că una dintre cele mai mari greșeli ale prim-miniștrilor din ultimii ani a fost lipsa de comunicare și colaborare cu miniștrii. Ministrul consideră că […]
14:40
Un incendiu puternic are loc sâmbătă pe o stradă din București, unde ard mai multe case. Zeci de pompieri sunt la fața locului # Gândul
Un incendiu puternic are loc pe Strada Garoafei din București, unde are cel puțin două case. „Au fost luate masuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest moment a fost preluată de către echipajele SMURD o persoana care necesita acordarea primului ajutor. Arderea se manifestă cu degajare intensa de fum. Au fost alertate 9 autospeciale de […]
14:30
Imagini uluitoare cu momentul în care un bărbat din București atacă o femeie. Este vorba de un fost pușcăriaș, arestat pentru agresiune sexuală # Gândul
Polițiștii din Capitală au reținut un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care a încercat să tâlhărească o femeie pe o stradă din Capitală. Imaginile cu atacul bărbatului au fost surprinse de camerele video. „În fapt, la data de 22 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Secției 28 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, […]
14:30
Gigi Becali a încercat să îl transfere pe Denis Alibec la altă echipă, în cadrul unui show TV. Care este echipa aleasă și cu cine a vorbit în direct # Gândul
Gigi Becali (67 de ani) a încercat să profite de relația de prietenie dintre patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru (53) și fostul fotbalist Gică Craioveanu (57) și, în direct la TV, i-a cerut acestuia din urmă să intermedieze un transfer între FCSB și olteni. Este vorba despre mutarea care l-ar putea avea în prim-plan pe Denis […]
14:20
Cutremur în România, sîmbătă la prânz. Ce magnitudine a avut seismul. Un cutremur cu magnitudinea 3, s-a produs, sâmbătă după-masă, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la ora locală 11:51:54, la adâncimea de 70 de km, la: 35 km […]
14:20
Rapid a anunţat că a semnat un contract pentru un an şi jumătate cu internaționalul român de la Aris Salonic, Olimpiu Moruţan. Fotbalistul român este al patrulea transfer efectuat de Rapid în această iarnă, după atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat de la Real Oviedo, fundașul Robert Sălceanu, de la Petrolul Ploiești, și portarul Dejan Iliev, de […]
14:10
„Palatul blestemat al Veneției“: de ce nu-și poate găsi proprietar una dintre cele mai spectaculoase „bijuterii“ de pe malul Canalului Mare # Gândul
Palazzo Dario, o bijuterie arhitecturală, construită în secolul al XV-lea, chiar în inima Veneției, nu a mai reușit de ani de zile să-și găsească un proprietar. De vină, explică agenții imobiliari, ar fi o legendă locală care spune că palatul de pe pe malul Canalului Mare ar fi blestemat, iar cei care se aproprie măcar […]
14:10
Vremea se dă peste cap. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni # Gândul
Vremea se dă peste cap. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea se dă peste cap Vremea joacă feste în continuare în Europa, iar la finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie vom avea parte de schimbări istorice. Meteorologii sunt preocupați de încălzirile stratosferice bruște și cum ar putea evolua vremea în […]
Acum 4 ore
13:30
Florian Coldea a vorbit la Davos despre rolul serviciilor de informații în deciziile statelor: „Vor juca un rol major în viitor” # Gândul
Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a fost invitat la „Davos Lodge 2026”, unde a susținut un discurs despre rolul pe care serviciile secrete și de informații îl vor avea în deciziile statelor, în contextul tensiunilor actuale internaționale. „Davos Lodge 2026” este un eveniment organizat în perioada 19-23 ianuarie 2026, în paralel cu Forumul […]
13:30
Nicușor Dan, o nouă gafă de Ziua Unirii. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială # Gândul
Moment stânjenitor pentru președintele Nicușor Dan. După ce a fost huiduit în timpul discursului său de la Focșani, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Unirii Principatelor, președintele a uitat ca trebuie să meargă pe covorul roșu și a defilat pe lângă el. Președintele României, Nicușor Dan, a ținut un scurt discurs la Focșani, în cadrul ceremoniilor […]
13:20
Sâmbătă, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu elevii de la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a vorbit despre relația dintre stat și cetățeni, rolul educației în luarea deciziilor și pașii prin care un tânăr poate contirbui la viața publică. Nicușor Dan a vorbit inclusiv despre spiritul critic și „curajul” de a contesta greșeleile autorităților. […]
13:00
„Repatriați aurul”: Nemții cer retragerea aurului din seifurile americane. „Este prea riscant să fie păstrat sub administrația Trump“. Ce rezerve are Germania la New York # Gândul
Germanii cer Guvernului de la Berlin să retragă aurul în valoare de miliarde de euro al țării din seifurile americane. Potrivit The Guardian, imprevizibilitatea lui Donald Trump și schimbarea relațiilor transatlantice sunt principalele motive. Conform sursei citate, Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume după SUA, din care aproximativ […]
12:50
Decizia lui Gigi Becali, după ce antrenorul Elias Charalambous a sugerat că ar fi nevoie de o schimbare la FCSB: „Cred că nu-l mai ascultă jucătorii” # Gândul
Gigi Becali a reacționat după ce Elias Charalambous a precizat, la finalul partidei pierdute cu Dinamo Zagreb, că este nevoie de o schimbare la echipă și, în acest sens, va avea o discuție cu oamenii din conducere. Astfel, la o zi după eșecul de pe „Maksimir”, patronul FCSB a precizat i-a oferit în continuare credit […]
12:40
Zodia care se va impune în februarie 2026. Va avea parte de bani, succes și iubire cât cuprinde # Gândul
Zodia care se va impune în februarie 2026. Va avea parte de bani, succes și iubire cât cuprinde! Zodia care se va impune în februarie 2026 Singura zodie care va avea mare succes în luna februarie 2026 va fi cea a Vărsătorilor, scrie bzi.ro. Căutările vor înceta și Vărsătorii vor găsi calea spre „lumina succesului”. […]
12:30
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Unirii Țării Românești cu Moldova: „Un moment care a deschis drumul României moderne” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova. El a precizat că 24 ianuarie 1859 a fost un moment care a deschis drumul României moderne. „Astăzi marcăm Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm […]
12:20
Ion Cristoiu: În chestiunea Relației dintre America și Europa, băiețelul Nicușor Dan apelează la o minciunică # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă pastilă video a sa, că „În chestiunea Relației dintre America și Europa, băiețelul Nicușor Dan apelează la o minciunică”. Știre în curs de actualizare…
12:00
FBI l-a arestat pe campionul olimpic Ryan Wedding, „un Pablo Escobar al zilelor noastre”. Unde se ascundea sportivul de mai bine de 10 ani # Gândul
Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian, acuzat că a coordonat o rețea internațională de trafic de droguri, a fost arestat în Mexic după mai bine de 10 ani de fugă, a declarat directorul FBI, Kash Patel, relatează BBC. Wedding, care se afla pe lista celor mai căutați zece infractori ai FBI, este acuzat că a […]
12:00
Cum s-a îmbrăcat Mario Iorgulescu, în ziua interviului incendiar de la Dan Capatos Show: Imagini în premieră # Gândul
Cancan.ro a prezentat imaginile în premieră cu Mario Iorgulescu, în ziua interviului controversat de la Dan Capatos Show. Cum a apărut fiul lui Gino Iorgulescu, la Milano. Mario Iorgulescu, interviu-bombă la Dan Capatos Mario Iorgulescu a surprins pe toată lumea după ce a acordat un interviu în super-exclusivitate la Dan Capatos Show, emisiune găzduită de […]
12:00
Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla # Gândul
Modelul Spring, singurul automobil electric din portofoliul Dacia, are la început de an un preț redus cu 7.000 de euro față de prețul de listă, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Mașina este echipată cu motorul de 65 CP, fiind probabil ultimele stocuri înainte de lansarea noii versiuni, cu motoare mai mari. Dacia Spring poate fi […]
Acum 6 ore
11:40
ApaVital a dat 667.000 lei pe „combaterea dezinformării”, campanie care a avut un mare beneficiar: o întreprindere individuală din Holboca # Gândul
Compania ApaVital, care în 2024 a preluat în administrare rețelele de apă și de canalizare din municipiul Roman, județul Neamț, a dat 667.000 lei pe „combaterea dezinformării”. Principalul motiv invocat de societatea de apă pentru cheltuirea unor astfel de sume uriașe pe servicii de comunicare este combaterea informațiilor eronate care apar pe fondul unor situații […]
11:30
Cristian Chivu va purta torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 # Gândul
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, va purta torța olimpică pentru Milano Cortina 2026. Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, vineri seara, pe Instagram, că antrenorul Cristian Chivu este oficial purtător al torței pentru Milano Cortina 2026. Anunțul este însoțit de o fotografie cu Cristian Chivu, […]
11:20
Meteorologii anunță o schimbare completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică. Când și unde se va întâmpla fenomenul # Gândul
Un nucleu perturbat al vortexului polar va aduce un aer arctic în America de Nord, în următoarele zile. Dar cele mai recente prognoze arată o potențială prăbușire completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică, la începutul lunii februarie. Datele modelului de înaltă rezoluție arată o defalcare a circulației polare, prognozată să […]
11:10
Cu cât urmează să se scumpească transportul public din Capitală. Supra-taxa sare de la 80 la 200 de lei # Gândul
Primăria București va decide săptămâna viitoare cu cât urmează să se scumpească transportul public din Capitală. Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica costurile de deplasare cu transportul public din Capitală. Propunerile de tarife, potrivit proiectului, vor fi: – o […]
11:10
Rusia a atacat Kievul și Harkovul peste noapte. Mii de clădiri din capitala Ucrainei fără căldură, sute de mii de case fără curent # Gândul
Rusia a lansat, sâmbătă dimineața, un atac masiv cu drone și rachete asupra celor mai mari orașe ale Ucrainei, Kiev și Harkov, în timp ce negociatorii americani, ucraineni și ruși se întâlneau în Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre un acord de pace, relatează The Guardian. Oficialii din Kiev au declarat că o persoană […]
11:00
Cât cere Titi Aur pe vila cu piscină și saună din Bârlad. „Nu este ieftină, dar am investit foarte mult” # Gândul
Cât cere Titi Aur pe vila cu piscină și saună din Bârlad. „Nu este ieftină, dar am investit foarte mult”, spune celebrul pilot de raliu. Ce preț are vila cu piscină și saună a lui Titi Aur din Bârlad. Nu este o casă simplă, ci vine „la pachet” cu garaj, saună și piscină, în total […]
11:00
Călin Georgescu și-a chemat susținătorii în Parcul Carol din București, de Ziua Unirii Principatelor # Gândul
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu i-a chemat pe sustinătorii săi, sâmbătă, în parcul Carol din Capitală, unde spune că va depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut. Călin Georgescu va veni în Parcul Carol la orele prânzului, la ora 12:00. „Unirea se face prin unire. (…) Vă invit să cinstim, prin gest […]
10:40
Victor Ponta: „Dacă România refuză aderarea la Consiliul pentru Pace, cât e Trump la Casa Albă, nu mai avem relații cu America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre neparticiparea României la Forumul de la Davos și lipsa de reacție a președintelui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „România nu există nici la Davos, dar nu există nici în lume” […]
10:30
Barajele din Iași au „căzut” la testul contestațiilor. O mare acumulare a rămas fără finanțare, deși exista un proiect inedit pentru aceasta # Gândul
Una dintre acumulările de apă din județ a pierdut trenul PNRR. Cu acești bani, ar fi intrat într-un proces de reabilitare, iar lucrările ar fi durat 13 luni. Astfel, va rămâne așa cum este acum. Mai mult, licitația pentru un alt baraj a fost contestată, scrie ziaruldeiasi.ro. Este vorba de o licitație pentru atribuirea unui contract […]
10:10
În timp ce aliații Moscovei sunt în corzi, Putin tace. Cum poate fi explicată liniștea de la Kremlin # Gândul
Președintele Vladimir Putin este cunoscut pentru faptul că profită imediat de ocazie pentru a critica Occidentul și a poziționa țara sa ca prietenă a Sudului Global. Însă, pe măsură ce o serie de crize internaționale au lovit regimurile aliate cu Moscova, reacțiile liderului rus au fost discrete sau complet absente. Putin încă nu a vorbit […]
10:10
Cum va fi calculat impozitul pe proprietate, în 2027. Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul și a explicat ce îi așteaptă pe români # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a explicat, la Radio România Actualități, cum va fi reformat sistemul impozitului pe proprietate în România, anul viitor. El a precizat că taxele în sine nu vor crește automat în 2027, deși modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piața imobiliară, potrivit Mediafax. […]
10:00
Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec pleacă de la FCSB. Omul de afaceri nu a fost mulțumit de atacantul de 35 de ani în partida cu Dinamo Zagreb, 4-1, din Europa League. Denis Alibec va fi cedat la orice club care va plăti 200.000 de euro. În acest sezon a jucat 14 meciuri, a […]
Acum 8 ore
09:40
Adrian Severin: „Spionarea aliaților, în special a SUA, a creat un spațiu necontrolat al serviciilor noastre” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin aduce o critică aspră modului de funcționare a serviciilor secrete române, dar și asupra relațiilor statului român cu statul american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin acuză de o oarecare naivitate conducerea serviciilor secrete din România, care în […]
09:40
Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo în vară? „Nu poate să îl ţină din calea unei OFERTE de un milion de euro salariu” # Gândul
Giovanni Becali a declarat că antrenorul lui Dinamo Zeljko Kopic ar putea pleca în vară într-un campionat din străinătate, dacă oferta e bună. Impresarul a spus că tehnicianul de 48 de ani ar putea avea un contract de peste un milion de euro. Dinamo e pe primul loc în Superliga, elevii lui Zeljko Kopic câștigând […]
09:30
Andrei Nicolescu, după ce Dinamo e pe PRIMUL loc în Superliga: „E cel mai bun din campionat” # Gândul
Andrei Nicolescu a spus după victoria lui Dinamo cu Hermannstadt că Raul Opruț, fundașul stânga al roș-albilor, e cel mai bun jucător din Superliga. Opruț a reușit ambele goluri ale lui Dinamo, iar președintele clubului din „Ștefan cel Mare” spune că apărătorul trebuie convocat la echipa națională. Opruț, care a marcat în minutele 71 și […]
09:30
Piedone a fost reactivat de Unirea Principatelor: „O mândrie de neam terfelită de politica fâsâită a noilor vremuri” # Gândul
Ziua Unirii l-a reactivat pe preşedintele PNRR, Cristian Popescu Piedone, dispărut de ceva timp de pe scena publică. De Ziua Principatelor Române, Piedone revine cu un mesaj pentru simpatizanţi. Reîntors în politică, după plecarea din fruntea Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor, Piedone scrie despre vremurile de glorie ale politicii româneşti. „Au fost vremuri când politica era […]
09:20
Ce rămâne după participarea României la Davos? Prezența Oanei Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Trump. Burtiera din timpul emisiei pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA # Gândul
Participarea modestă a României la Davos, în 2026, a fost „încununată” de prezența ministrului de Externe Oana Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Donald Trump. „Ministrul român de Externe îl critică dur pe Trump. Spune că NATO a «răspuns deja apelului»”, a apărut pe burtieră, cu referire la participarea NATO în […]
09:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, a atenționat cu privire la climatul politic instabil din România, dar și la necesitatea unui nou partid de guvernare care să aducă stabilitate în contextul actual. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „AUR […]
09:10
Glume și reacții negative după ce Casa Albă a postat o poză, generată cu AI, cu Trump și un pinguin, cu steagul SUA în mână, mergând prin Groenlanda # Gândul
Un nou meme al Casei Albe care îl înfățișează pe președintele Donald Trump traversând gheața acoperită de zăpadă în ceea ce se presupune că este Groenlanda – alături de un pinguin care ține un steag american – a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare, vineri seară. Incidentul a venit în timp ce […]
09:00
Dinamo este LIDER în Superliga de fotbal! Cum și-a motivat Dorinel Munteanu eșecul de la Sibiu # Gândul
Dinamo, echipa antrenată de Zeljko Kopic, este lider provizoriu în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0). Partida a avut loc vineri seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 23-a. Dinamo este lider în Superliga de fotbal! Cum și-a motivat Dorinel Munteanu eșecul de la Sibiu […]
08:40
Rapoartele World Economic Forum 2025 și 2026. Schimbările climatice, impact major în economia mondială. „Nu mai vorbim doar despre climă, ci despre existența noastră ca societate” # Gândul
În ultimii ani, schimbările climatice au trecut de la statutul de risc de mediu la unul dintre principalii factori care modelează economia globală și relațiile geopolitice. Rapoartele Forumului Economic Mondial pentru 2025 și 2026 surprind această tranziție: dacă raportul din 2025 reflectă o alarmă crescândă legată de riscuri imediate, raportul din 2026 arată că schimbările […]
