Mikaela Shiffrin a bifat primul podium după accidentare la slalom uriaş
Primasport.ro, 24 ianuarie 2026 18:10
Mikaela Shiffrin a bifat primul podium după accidentare la slalom uriaş
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
18:10
Mikaela Shiffrin a bifat primul podium după accidentare la slalom uriaş
18:00
Daniel Bîrligea are 15 milioane de euro clauză, însă poate pleca pe o sumă mult mai mică! Agentul jucătorului a făcut anunţul: „Rămâne de trecut obstacolul FCSB” # Primasport.ro
Daniel Bîrligea are 15 milioane de euro clauză, însă poate pleca pe o sumă mult mai mică! Agentul jucătorului a făcut anunţul: „Rămâne de trecut obstacolul FCSB”
Acum o oră
17:50
Cu Raţiu accidentat, Rayo Vallecano a pierdut acasă contra celor de la Osasuna
17:40
Bomba zilei la FCSB! Tănase pleacă în Serbia
17:40
Echipele calificate în optimile de finale ale Cupei României. SCM Râmnicu Vâlcea a dat 50 de goluri! # Primasport.ro
Echipele calificate în optimile de finale ale Cupei României. SCM Râmnicu Vâlcea a dat 50 de goluri!
Acum 2 ore
17:20
Pivotul Alba Spugnini, contract prelungit pe doi ani cu Minaur Baia Mare
17:20
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
17:10
Ioan Varga atenţionează înainte de duelul cu FCSB: „Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ce s-a întâmplat la Zagreb” # Primasport.ro
Ioan Varga atenţionează înainte de duelul cu FCSB: „Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ce s-a întâmplat la Zagreb”
17:00
Un club cu şanse reale la promovarea în Liga 2 şi-a dat afară toţi jucătorii! Se apelează la juniori pentru restul sezonului # Primasport.ro
Un club cu şanse reale la promovarea în Liga 2 şi-a dat afară toţi jucătorii! Se apelează la juniori pentru restul sezonului
17:00
Gigi Becali nu a mai stat la discuţii şi l-a sunat pe MM Stoica. Ce urmează pentru FCSB: ”M-am înşelat. Sunt şi eu om” # Primasport.ro
Gigi Becali nu a mai stat la discuţii şi l-a sunat pe MM Stoica. Ce urmează pentru FCSB: ”M-am înşelat. Sunt şi eu om”
17:00
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 4 ore
16:30
Mărturia emoţionantă a lui Xavi Simons despre bunica sa bolnavă de Alzheimer. ”Uităm cât de preţioasă este viaţa” # Primasport.ro
Mărturia emoţionantă a lui Xavi Simons despre bunica sa bolnavă de Alzheimer. ”Uităm cât de preţioasă este viaţa”
16:30
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! „Câinii” sunt nevoiţi să plece de pe Arena Naţională # Primasport.ro
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! „Câinii” sunt nevoiţi să plece de pe Arena Naţională
16:20
Cine este jucătorul care pleacă de la Dinamo, dacă va fi transferat Vladislav Blănuţă # Primasport.ro
Cine este jucătorul care pleacă de la Dinamo, dacă va fi transferat Vladislav Blănuţă
16:10
Un fost jucător din NFL a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost unde locuia # Primasport.ro
Un fost jucător din NFL a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost unde locuia
16:10
Italianul Giovanni Franzoni a câştigat proba de coborâre de la Kitzbuhel
15:20
Novak Djokovic, victoria cu numărul 400 la un Grand Slam. El a reuşit accederea în optimi la Australian Open, după un meci în care a riscat descalificarea # Primasport.ro
Novak Djokovic, victoria cu numărul 400 la un Grand Slam. El a reuşit accederea în optimi la Australian Open, după un meci în care a riscat descalificarea
15:10
Bombă la FCSB! Au început negocierile pentru transferul lui Daniel Bîrligea! Anunţul şoc făcut de impresarul atacantului: „15 milioane de euro” # Primasport.ro
Bombă la FCSB! Au început negocierile pentru transferul lui Daniel Bîrligea! Anunţul şoc făcut de impresarul atacantului: „15 milioane de euro”
14:40
6.000.000 de euro pentru atacantul mult dorit! Gigi Becali nu mai stă la discuţii şi sparge banca: „I-am spus lui MM” # Primasport.ro
6.000.000 de euro pentru atacantul mult dorit! Gigi Becali nu mai stă la discuţii şi sparge banca: „I-am spus lui MM”
Acum 6 ore
14:20
FCSB, părăsită de fani în primul meci al anului pe teren propriu! Câte bilete a vândut campioana pentru derby-ul cu CFR Cluj, decisiv pentru accederea în play-off # Primasport.ro
FCSB, părăsită de fani în primul meci al anului pe teren propriu! Câte bilete a vândut campioana pentru derby-ul cu CFR Cluj, decisiv pentru accederea în play-off
14:10
Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. El a băut la final o bere cu ghimbir # Primasport.ro
Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open. El a băut la final o bere cu ghimbir
13:50
Cristi Chivu nu s-a mai abţinut şi i-a dat replica lui Jose Mourinho: „Atât prietenii, cât şi duşmanii” # Primasport.ro
Cristi Chivu nu s-a mai abţinut şi i-a dat replica lui Jose Mourinho: „Atât prietenii, cât şi duşmanii”
13:40
Lovitură în SuperLiga! Trei jucători, aşteptaţi să semneze cu Dinamo! Anunţul conducerii la o zi după victoria de la Sibiu: „E o parte importantă din proiect” # Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! Trei jucători, aşteptaţi să semneze cu Dinamo! Anunţul conducerii la o zi după victoria de la Sibiu: „E o parte importantă din proiect”
12:50
Naomi Osaka s-a retras înainte de meciul din turul trei de la Australian Open
Acum 8 ore
12:20
Gigi Becali a anunţat lovitura începutului de an la FCSB: „10.000.000€”
11:50
Daniel Pancu taie în carne vie! CFR Cluj cedează un jucător la o echipă din Italia
11:10
OFICIAL | Transfer anunţat a doua zi după FC Hermannstadt - Dinamo 1-2: „Bine ai venit” # Primasport.ro
OFICIAL | Transfer anunţat a doua zi după FC Hermannstadt - Dinamo 1-2: „Bine ai venit”
10:50
Madison Keys şi Jessica Pegula, calificate în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare # Primasport.ro
Madison Keys şi Jessica Pegula, calificate în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare
10:40
Veştile proaste nu se mai opresc la FCSB! Un titular s-a accidentat şi ratează derby-ul cu CFR Cluj # Primasport.ro
Veştile proaste nu se mai opresc la FCSB! Un titular s-a accidentat şi ratează derby-ul cu CFR Cluj
Acum 12 ore
10:10
Cristi Chivu nu s-a abţinut după ce Inter a dat de pământ cu Pisa: „Familia mea e prioritatea” # Primasport.ro
Cristi Chivu nu s-a abţinut după ce Inter a dat de pământ cu Pisa: „Familia mea e prioritatea”
10:00
Cutremur în Ştefan cel Mare! Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo?! „1.000.000 de euro salariu” # Primasport.ro
Cutremur în Ştefan cel Mare! Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo?! „1.000.000 de euro salariu”
09:40
Ce lovitură! Alexandru Musi e faţă în faţă cu transferul carierei
09:30
Jannik Sinner a avut crampe din cauza căldurii, dar s-a calificat în optimi la Australian Open # Primasport.ro
Jannik Sinner a avut crampe din cauza căldurii, dar s-a calificat în optimi la Australian Open
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de play-off în Bănie # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FC Botoşani, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de play-off în Bănie
09:10
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Unirea Slobozia, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 24 ore
00:20
Dennis Politic e pe picior de plecare de la FCSB! S-a aflat unde este dorit
00:10
Dennis Politic pe picior de plecare de la FCSB! S-a aflat unde este dorit
23 ianuarie 2026
23:50
VIDEO | Inter - Pisa 6-2. Succes la scor de tenis pentru Cristi Chivu în disputa cu Marius Marin # Primasport.ro
VIDEO | Inter - Pisa 6-2. Succes la scor de tenis pentru Cristi Chivu în disputa cu Marius Marin
23:30
VIDEO EXCLUSIV | Victor Angelescu, detalii despre transferul surprinzător al brazilianului Talisson. ”Am plătit o sumă mică” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Victor Angelescu, detalii despre transferul surprinzător al brazilianului Talisson. ”Am plătit o sumă mică”
23:10
Serbia şi Ungaria vor juca finala Campionatului European de polo de la Belgrad
23:10
PSG obţine un succes la limită pe terenul celor de la Auxerre
23:10
Andrei Nicolescu propune un jucător la naţională: "Cel mai bun din campionat" VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu propune un jucător la naţională: "Cel mai bun din campionat" VIDEO EXCLUSIV
23:00
Transfer surpriză la Rapid! A aterizat în această seară şi va semna
23:00
VIDEO | Dorinel Munteanu are foarte mult de tras la Sibiu. ”Am încredere în jucători” # Primasport.ro
VIDEO | Dorinel Munteanu are foarte mult de tras la Sibiu. ”Am încredere în jucători”
22:50
VIDEO | ”Avem stilul nostru”. Filosofia lui Kopic dă roade la Dinamo
22:40
VIDEO | Raul Opruţ a făcut meciul vieţii contra fostei echipei. ”Este prima dublă, a fost o seară memorabilă” # Primasport.ro
VIDEO | Raul Opruţ a făcut meciul vieţii contra fostei echipei. ”Este prima dublă, a fost o seară memorabilă”
22:20
Ce onoare! Cristian Chivu va purta torţa olimpică pentru JO Milano Cortina
22:00
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo 1-2. Sibienii, răpuşi de un fost jucător! ”Câinii” preiau şefia Superligii # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo 1-2. Sibienii, răpuşi de un fost jucător! ”Câinii” preiau şefia Superligii
21:50
Reacţie după după eşecul FCSB-ului la Zagreb: "Unii nu se încadrează, e groasă rău"
21:50
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Încă un gol superb semnat de Opruţ # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Încă un gol superb semnat de Opruţ
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.