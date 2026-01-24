Un orădean și-a amenințat iubita că se sinucide cu medicamente, iar la văzul medicilor, a vrut să-și dea foc. A ajuns la Psihiatrie

19:20

După mai bine de șase ani de când micuța Larisa Ivan, care avea atunci 7 ani, a murit zdrobită de greutatea unei porți de fotbal care s-a prăbușit peste ea în curtea școlii din Crâncești, Judecătoria Beiuș a pronunțat prima sentință. Magistrații au dictat o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru directorul adjunct al școlii și un alt angajat, responsabil de patrimoniul unității de învățământ. În dosar a mai fost trimis în judecată și viceprimarul comunei de la acea vreme, față de care însă judecătorii au stabilit că faptele s-au prescris. În schimb, toți trebuie să plătească familiei Larisei daune morale de peste 230.000 euro.