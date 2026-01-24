Un orădean și-a amenințat iubita că se sinucide cu medicamente, iar la văzul medicilor, a vrut să-și dea foc. A ajuns la Psihiatrie
Bihoreanul, 24 ianuarie 2026 18:30
Echipaje ale Poliției și ale Ambulanței au intervenit, sâmbătă, pe strada Podgoria din Oradea, unde un bărbat în vârstă de 55 de ani a amenințat că se va sinucide. Inițial, bărbatul i-a spus iubitei sale că a înghițit mai multe medicamente, iar când la poartă au ajuns medicii chemați de femeie, a pretins că-și va da foc. Până la urmă, polițiștii l-au convins să nu-și îndeplinească amenințarea și l-au dus la spital.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
18:30
Acum 2 ore
17:50
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, sâmbătă, în localitatea Chiribiș, în timp ce se afla în mers. Din fericire, șoferul a reușit să iasă singur și la timp din mașină.
17:40
Abia venit din Vietnam, unde-și căuta probabil diploma de BAC, fostul prim-ministru sinistru Marcel Ciolacu a sărit la gâtul premierului. Omul, deși termenul e măgulitor pentru Marcel, susține că de fapt i-a lăsat lui Bolojan o țară țiplă, fără datorii, și că Ilie doar a manipulat cifrele, să bage spaima în români.
Acum 4 ore
16:50
Președintele Nicușor Dan, huiduit și la Iași. „Aveți respectul și simpatia mea, pentru că și eu am huiduit politicieni”, le-a spus șeful statului (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
După ce a fost fluierat și huiduit sâmbătă dimineață la Focșani, cu prilejul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor, președintele Nicușor Dan a avut parte de aceeași întâmpinare și la Iași, unde a participat la o ceremonie similară. Dan le-a spus oamenilor că îi respectă și îi simpatizează, pentru că și el a huiduit politicieni în trecut, dar le-a cerut și să nu huiduie în timpul imnului național sau în timpul comemorării eroilor.
16:20
FC Bihor Oradea a început seria meciurilor amicale din această iarnă cu o victorie. Bihorenii s-au impus cu 2-1 în fața echipei U Cluj U19, sâmbătă, pe terenul sintetic al Bazei Sportive Motorul. Partida a fost primul test înaintea cantonamentului din Antalya.
15:40
Bolojan, replică pentru Olguța Vasilescu: „Eu sunt de vină că la Craiova s-au alocat 168 milioane de euro pentru CET și nu s-a făcut nimic?” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a respins public acuzațiile lansate de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, potrivit cărora Guvernul ar fi lăsat orașul fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice. Prim-ministrul a spus că la Craiova s-au alocat sume mari pentru CET, dar banii nu s-au folosit.
Acum 6 ore
14:30
La cererea orădenilor, Primăria suplimentează abonamentele din parcarea de pe Gheorghe Doja # Bihoreanul
Primăria Oradea scoate la vânzare încă 80 de abonamente pentru parcarea de pe strada Gheorghe Doja, ca urmare a cererii ridicate înregistrate după prima etapă de alocare. Noile abonamente vor putea fi cumpărate începând de luni, 26 ianuarie, de la ora 9.
13:40
Minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario, un copil de 15 ani, a fost testat pozitiv la droguri. DIICOT a deschis dosar penal # Bihoreanul
Noi amănunte terifiante ies la iveală în cazul șocantei crime din Timiș, unde un copil de 15 ani a fost omorât de doi colegi în vârstă de 15, respectiv 13 ani. Cel mai mic dintre ei a fost depistat pozitiv la consum de droguri, așa că acum DIICOT a deschis un dosar penal pentru trafic și deținere de droguri.
Acum 8 ore
12:50
Premierul Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Unirii Principatelor: „România are nevoie de un stat care funcționează” (FOTO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova, marcată anual la 24 ianuarie, subliniind importanța momentului din 1859 pentru nașterea României moderne și legătura dintre reformele de atunci și responsabilitatea guvernării de astăzi.
12:00
Nicușor Dan, huiduit la Focșani, de Ziua Unirii Principatelor. Replica șefului statului: „Dreptul vine cu o responsabilitate” # Bihoreanul
Discursul susținut de președintele României, Nicușor Dan, la ceremoniile organizate la Focșani cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române a fost întrerupt, sâmbătă, de huiduieli venite din partea unor persoane prezente. Unii participanți au cerut inclusiv demisia șefului statului.
11:00
Degeaba a redus prețurile la jumătate, că patinoarul amenajat de o firmă în fața Teatrului orădean poate rămâne fără clienți, având un concurent serios în infrastructura asigurată de municipalitate! Zilele trecute, după bogatele zăpezi căzute peste oraș, orădenii și-au reamintit cât de alunecos este pavajul din stația de tramvai Piața Unirii, una dintre cele mai frecventate din oraș.
Acum 12 ore
09:40
Căpităneasa Júlia: Povestea neștiută a luptătoarei care s-a înrolat într-un batalion din Oradea pe numele soțului ei mort # Bihoreanul
Povestea neștiută a luptătoarei care s-a înrolat într-un batalion din Oradea folosind numele soțului mort. Bányai Júlia a luptat cot la cot cu bărbații în revoluția de independență a Ungariei din 1848 și a obținut gradul de căpitan într-o vreme în care serviciul militar era interzis femeilor, iar apoi s-a măritat cu bărbatul care îi fusese șef.
Acum 24 ore
22:30
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut vineri seara o nouă victorie în deplasare, pe terenul formației CSM BBA Petrolul Ploiești. Bihorenii au controlat jocul după un start echilibrat și s-au impus cu 89–77, menținându-se pe prima poziție în Liga Națională. Succesul confirmă constanța echipei orădene în actualul sezon al campionatului.
19:40
Pasajul subteran din intersecția Tudor Vladimirescu – Oneștilor - Lăpușului a ajuns la două treimi (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările pentru construirea pasajului rutier din intersecția străzilor Tudor Vladimirescu - Oneștilor – Lăpușului avansează semnificativ și au ajuns la 65% din volumul proiectat, în curând urmând să fie fiinalizați toți cei 369 piloți forați care vor sprijini pereții acestuia. Pasajul, finanțat cu fonduri europene, trebuie finalizat în toamna acestui an.
19:00
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune, după ce, în ultima perioadă, tot mai multe persoane au fost contactate telefonic de indivizi care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare.
Ieri
18:30
VIDEO - Ilie Bolojan: Nu vor fi mărite taxele în 2027. Reduceri de personal în două treimi din primării. Trebuie stopate investițiile „făcute prost” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, că taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, dar că statul pregătește un nou soft pentru calculul acestora bazat pe valoarea de piață a imobilelor. În același timp, șeful Guvernului a vorbit despre necesitatea reducerii personalului în administrația locală, despre stoparea investițiilor publice făcute ineficient și despre viitoare reforme privind vârsta de pensionare.
17:40
Proiectul tram-tren în Zona Metropolitană Oradea pornește: Consiliul Județean Bihor a lansat licitația pentru cele 14 vehicule care vor circula pe liniile de tramvai și de tren # Bihoreanul
În Jurnalul de Operațiuni al Uniunii Europene și în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost publicat vineri anunțul oficial potrivit căruia Consiliul Județean Bihor va cumpăra 14 tram-trenuri pentru proiectul de 250 milioane euro care va lega de Oradea, prin astfel de vehicule speciale, mai multe localități din Zona Metropolitană. Doar tram-trenurile ar urma să coste peste 90 milioane euro.
16:40
Ecologiștii, despre defrișările din Băile Felix: Arborii trebuiau lăsați să cadă pe pământ și să se descompună # Bihoreanul
Vestea că peste 700 de arbori sunt doborâți în pădurea din Băile Felix, una îndrăgită de localnici și turiști deopotrivă, i-a luat prin surprindere și pe ecologiștii orădeni. Președintele Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, Paul Iacobaș, susține că, chiar dacă silvicultorii par că n-au greșit, din punct de vedere tehnic, pădurea trebuia administrată și într-o manieră socială și ecologistă. El invocă modele din străinătate, unde în asemenea păduri, arborii sunt lăsați să cadă pe sol și să se descompună.
16:00
Bihoreanul Dan Oros, coordonator regional pe strategie la Google și Youtube, i-a înmânat premiul de 1 milion de abonați pilotului de Formula 1 Charles Leclerc # Bihoreanul
Bihoreanul Dan Oros, în vârstă de 36 de ani, coordonator regional pe Strategie și Operațiuni la companiile Google și Youtube în Europa Centrală și de Est, i-a înmânat joi pilotului monegasc de Formula 1 Charles Leclerc premiul pentru atingerea pragului de 1 milion de abonați pe platforma Youtube. Întâlnirea a avut loc la Maranello, la sediul central al Ferrari.
15:00
Echipa de handbal masculin CSM Oradea dispută sâmbătă, 24 ianuarie, primul meci oficial din 2026 pe teren propriu. Orădenii vor primi vizita formației CSM Făgăraș, ocupanta locului 2 în Seria C a Diviziei A. Partida, programată de la ora 18:00, la Arena „Antonio Alexe”, se anunță un derby cu miză importantă pentru clasament.
14:20
Elevii din Bihor pot deveni poeți premiați. Ei se pot înscrie la concursul județean „Viața prin ochi de poet”, ediția a V-a, cu o creație în versuri cu tema „Cine sunt și cine visez să devin?”. Concursul va fi dotat cu premii. Vezi toate condițiile de participare!
13:50
Site prin care se puteau angaja asasini plătiți, cu legături în România. Sume uriașe de bani descoperite la perchezițiile DIICOT (FOTO) # Bihoreanul
Un site de internet suspectat că ar fi facilitat contractarea de asasini a fost descoperit în cadrul unei anchete desfășurate de autoritățile din Marea Britanie, investigație care a condus și la percheziții efectuate în România. Plățile se făceau în criptomonede, lar la descinderi anchetatorii au descoperit sume foarte mari de bani. Doi români au fost duși la audieri în caz.
13:00
O pregătire inteligentă a bagajului pentru un city break poate face diferența între o escapadă relaxantă și o experiență stresantă. În acest ghid am selectat sfaturi practice, idei pentru optimizarea costurilor și recomandări utile pentru cei care caută un city break cu buget real în 2025.
13:00
Bolojan, despre administrațiile locale: dependență mare de banii de la centru, venituri proprii reduse și salarii peste acestea. Pachetul 3 va corecta dezechilibrele # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a prezentat o sinteză comparativă privind administrațiile locale din România și din alte state UE, care evidențiază trei dezechilibre ce fac ineficiente UAT-urile din țara noastră: dependența mare a acestora de bugetul de stat, venituri reduse din taxe și impozite și faptul că salariile pentru propriii angajați le depășesc veniturile. Bolojan afirmă că o parte din aceste anomalii ar urma să fie corectate prin reforma administrației propusă prin Pachetul 3 de măsuri.
12:30
Defrișări în pădurea din Băile Felix: o firmă doboară peste 700 de arbori, autoritățile spun că erau uscați sau periculoși (FOTO) # Bihoreanul
Una dintre cele mai apreciate păduri de lângă Oradea, prin care se plimbă localnici și turiști deopotrivă, cea din Băile Felix, este în centrul unui scandal. Localnicii acuză că o firmă face aici defrișări serioase, având autorizație pentru doborârea a peste 700 de copaci. Autoritățile nu neagă tăierile, dar spun însă că sunt necesare, pentru că arborii sunt uscați, rupți sau înclinați, și riscă să se prăbușească și să avarieze mașini sau să rănească turiști.
12:10
Crimă cu premeditare: Uciderea băiatului de 15 ani fusese planificată cu o lună înainte! (VIDEO) # Bihoreanul
Ies la iveală detalii oripilante în cazul băiatului de 15 ani ucis de prieteni în localitatea Cenei din județul Timiș. Uciderea lui Alin Mario Berinde a fost planificată cu o lună înainte de doi băieți de 15 ani și de un altul de 13 ani, primii doi fiind arestați, dar cel din urmă fiind lăsat să plece de anchetatori, pe motiv că e prea mic ca să poată răspunde penal.
11:50
Ai fost implicat într-un accident? Repară-ți mașina rapid și economisește până la 30% la piesele originale, cu D&C Oradea # Bihoreanul
Un accident rutier vine întotdeauna cu stres, timp pierdut și costuri neprevăzute. La D&C Oradea, transformăm această experiență într-un proces simplu, clar și eficient, astfel încât să revii pe drum în cel mai scurt timp, fără bătăi de cap.
11:30
Echipa de polo CSM Oradea, program aglomerat la început de an: meciuri amicale, deplasări externe și duel european # Bihoreanul
CSM Oradea a intrat într-o perioadă aglomerată de pregătire, care include meciuri amicale cu echipe de top din Ungaria și deplasări externe importante. Programul poloiștilor orădeni cuprinde atât partide de verificare, cât și un joc oficial în Liga Campionilor, pe terenul formației italiene Brescia.
11:00
Bihorenii sunt invitați, sâmbătă, în Piața Unirii din Oradea, la Statuia Regelui Ferdinand, unde va avea loc ceremonia militară dedicată Zilei Unirii Principatelor Române. Programul manifestărilor.
10:20
Primăria Oradea a preluat sala de evenimente Coloseum. De ce o va folosi ca depozit, înainte să o demoleze # Bihoreanul
La 1 ianuarie 2026, Primăria Oradea a preluat sala de evenimente Coloseum și construcțiile din vecinătate, de pe strada Traian Blajovici, toate cumpărate în anul 2024 cu circa 3,4 milioane euro, pentru a face loc viitorului stadion. Pentru că licitația pentru execuția arenei este încă blocată de contestații, municipalitatea va folosi spațiile preluate pentru a depozita echipamente cumpărate pentru școlile orădene.
10:00
Incendiu într-o gospodărie din Bihor. Pompierii au salvat casa lipită de anexele cuprinse de flăcări # Bihoreanul
Un incendiu izbucnit joi, în jurul orei 16.45, la o gospodărie din localitatea Lacu Sărat, comuna Pomezeu, a mistuit o șură și o parte dintr-o construcție auxiliară din lemn, însă pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la locuința aflată lipită de acestea.
09:40
Proiect de 15 miliarde euro pentru o linie feroviară de mare viteză între Oradea și Constanța. S-ar circula cu 250 km/h # Bihoreanul
România pregătește un plan pentru realizarea unei conexiuni feroviare de mare viteză cu Europa de Vest care prevede ca pe teritoriul țării, de la Constanța până la Oradea, trenurile să circule cu 250 km/h, viteză neatinsă în prezent pe niciuna dintre liniile CFR. Proiectul ar costa 15 miliarde euro și ar presupune atât modernizarea unor linii existente, cât și construirea unor linii noi.
08:50
Pensionară activă: Fosta decană de la Textile se judecă până-n pânzele albe pentru prima de pensionare # Bihoreanul
Universitatea din Oradea s-a înșelat când a crezut că a pus punct telenovelei juridice deschise de fosta decană de la Textile, Daniela Ionescu, care după pensionare a dat în judecată instituția, cerând o primă de retragere.
08:00
Moarte fără vinovaţi: Parchetul Oradea a închis cazul morții copilului înecat cu o bucată de măr într-o grădiniţă clandestină # Bihoreanul
Parchetul Oradea a clasat cazul morții copilului de un an şi cinci luni înecat cu o bucată de măr într-o grădiniţă clandestină din cartierul Europa. Procurorii au stabilit că tragedia nu poate fi pusă pe seama medicilor sau a personalului grădiniţei, evitând însă complet să se pronunțe asupra contextului în care s-a produs tragedia, și anume că unitatea nu era autorizată.
22 ianuarie 2026
21:00
România, locul 8 la Campionatul European de polo de la Belgrad. Jucători de la CSM Oradea, prezenți la turneul final # Bihoreanul
România a terminat pe locul 8 Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, competiție la care au evoluat și trei jucători de la CSM Oradea, dar și portarul orădean Marius Țic, performanța aducând calificarea la Campionatul Mondial de la Budapesta.
20:50
Zelenski, discurs dur la Davos: Europa „evită să ia măsuri”. Viktor Orbán „merită o palmă peste cap” (VIDEO) # Bihoreanul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat joi, la Forumului Economic Mondial de la Davos, un avertisment dur la adresa Europei, pe care a acuzat-o de lipsă de acțiune în fața agresiunii ruse, și a criticat explicit liderii care subminează unitatea europeană, făcând o trimitere directă la premierul Ungariei, Viktor Orbán.
20:00
Incident de securitate la vizita lui Ilie Bolojan în Botoșani: un bărbat, prins cu un rucsac plin cu „pietroaie” (VIDEO) # Bihoreanul
Un incident de securitate a avut loc în timpul vizitei efectuate sâmbăta trecută de premierul Ilie Bolojan la Botoșani, unde acesta a participat la întâlniri cu autoritățile locale și cu mediul de afaceri. Potrivit declarațiilor făcute joi de Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al PNL Botoșani, un bărbat a încercat să pătrundă la o întâlnire oficială având asupra sa un rucsac în care se aflau mai multe pietre.
19:40
Guvernul vrea ca pensionarii speciali care continuă să lucreze la stat să aibă pensiile reduse cu 85%. Sunt și excepții # Bihoreanul
Guvernul a analizat un proiect de lege care stabilește noi reguli în privința beneficiarilor de pensii speciale și pensii militare care continuă să încaseze salarii din instituții publice, acesta prevăzând ca persoanele în cauză să primească pensii reduse cu 85%. Proiectul nu vizează și persoanele care încasează pensii bazate strict pe contributivitate.
19:20
Sentință după 6 ani de la moartea Larisei, fetița zdrobită de o poartă, în curtea unei școli din Bihor: închisoare cu suspendare pentru doi angajați și daune de peste 230.000 de euro # Bihoreanul
După mai bine de șase ani de când micuța Larisa Ivan, care avea atunci 7 ani, a murit zdrobită de greutatea unei porți de fotbal care s-a prăbușit peste ea în curtea școlii din Crâncești, Judecătoria Beiuș a pronunțat prima sentință. Magistrații au dictat o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru directorul adjunct al școlii și un alt angajat, responsabil de patrimoniul unității de învățământ. În dosar a mai fost trimis în judecată și viceprimarul comunei de la acea vreme, față de care însă judecătorii au stabilit că faptele s-au prescris. În schimb, toți trebuie să plătească familiei Larisei daune morale de peste 230.000 euro.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Decizie definitivă în cazul pădurarului din Budureasa acuzat că a lăsat un bătrân să moară: 6 ani de închisoare cu executare # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a pronunțat joi decizia definitivă în dosarul pădurarului din comuna Budureasa, acuzat că a agresat un bătrân care îl suspecta de furt de lemne, l-a târât într-o vale și l-a abandonat, faptă în urma căreia victima a murit. Instanța a redus pedeapsa aplicată în primă instanță de la 11 ani la 6 ani de închisoare cu executare.
18:40
Au fost anunțate nominalizările pentru Premiile Oscar. Actorul Wagner Moura, primul brazilian inclus la categoria de Cel mai bun actor în rol principal (VIDEO) # Bihoreanul
Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar au fost anunțate joi, în direct, pe canalul oficial de YouTube al Academiei Americane de Film. Gala din acest an este programată pentru 15 martie, la Los Angeles, și va fi prezentată de realizatorul și comediantul american Conan O’Brien. Printre cei nominalizați se regăsesc Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet și Jessie Buckley, precum și filmul „Hamnet”.
18:10
„Un proiect așteptat de ani buni”: Colegiul Mihai Eminescu din Oradea va intra în șantier în vară # Bihoreanul
Una dintre cele mai mari și impunătoare clădiri școlare din Oradea, cea a Colegiului Național Mihai Eminescu, unde pe vremuri a funcționat Academia de Drept, va intra într-un necesar șantier. După ani de zile în care a pregătit aceste lucrări, dar fără succes, Primăria a anunțat acum că lucrările vor demara în vară.
17:30
CSM CSU Raiffeisen Oradea revine rapid în Liga Națională de baschet masculin și va juca vineri, de la ora 18, pe terenul formației CSM BBA Petrolul Ploiești. Liderul campionatului are parte de un program extrem de solicitant, partida fiind programată la mai puțin de 48 de ore după meciul european disputat la Sarajevo. Contextul și problemele de lot fac din această deplasare una dificilă pentru echipa orădeană.
17:10
Accident în Bihor: O mașină s-a răsturnat în șanț. O femeie a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital # Bihoreanul
O mașină în care se aflau o femeie și un bărbat s-a răsturnat joi după amiaza într-un șanț de pe marginea DN191 în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, în condiții încă neclare. Femeia a ajuns la Terapie Intensivă, după ce a fost preluată de la locul accidentului cu elicopterul SMURD.
16:40
Sanyi Neguș senior a fost înmormântat cu cântece de jale și aplauze la Oradea. Sicriul, purtat pe o căruță trasă de doi armăsari albi (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 300 de persoane, între care numeroși exponenți ai lumii interlope, au fost prezente, joi după amiază, la ceremonia de înmormântare a lui Sanyi Neguș Senior, odinioară unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea.
15:40
Pasajele de la Crișul și Gară au fost, într-un final, atribuite, dar lucrările nu vor începe încă. Explicația primarului Birta # Bihoreanul
După luni de amânări și multiple contestații depuse de firme, Primăria Oradea a atribuit contractele pentru cele două pasaje rutiere subterane pe care vrea să le construiască în intersecția de lângă magazinul Crișul și lângă Gară. Lucrările nu vor începe însă până la vară, ca traficul orădean să nu fie complet paralizat, a explicat primarul Florin Birta.
15:00
Lucrările la construcția celui de-al doilea corp al pieței Cetate au ajuns la un stadiu de 60% și ar trebui finalizate la finalul primăverii. Asta înseamnă că, în vară, comercianții și cumpărătorii deopotrivă ar putea să folosească noua piață.
14:40
Record la Primăria Oradea: în 2025, a încasat 315 milioane lei din fonduri europene, cea mai mare sumă atrasă într-un singur an # Bihoreanul
Anul trecut, Primăria Oradea a încasat 315 milioane lei numai din fonduri europene, iar suma este un record pentru municipalitate, care n-a mai atras niciodată atât de mulți bani într-un singur an, din surse comunitare. Primarul Florin Birta a explicat că această performanță se datorează proiectelor prin PNRR în derulare în Oradea.
14:20
Marcel Ciolacu îl atacă brutal pe Ilie Bolojan: „Tot ce ai făcut este grosolan și crud, doar ca să-ți lustruiești propria legendă” # Bihoreanul
Fostul prim-ministru al României și actual președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat joi un atac extrem de dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că a prezentat în mod fals o reducere a deficitului bugetar și că a impus măsuri de austeritate fără efect real asupra finanțelor statului.
14:00
Numărul șoferilor vitezomani, redus de 3 ori în Bulgaria, după ce a implementat un sistem care în România s-a blocat # Bihoreanul
În timp ce România abia se pregătește să facă achizițiile necesare pentru un sistem de camere-radar pe autostrăzi și drumuri naționale și a ratat finanțarea prin PNRR, Bulgaria folosește deja, din 2025, o rețea funcțională de camere pentru sancționarea șoferilor care încalcă regulile de circulație. Primele efecte sunt vizibile: numărul celor care depășesc viteza legală a scăzut de trei ori.
