TOP 30 de vedete pe care nici frigul nu le oprește să fie sexy! Ramona Olaru, Bianca Drăgușanu și Ema Uta au făcut din iarnă vară
Cancan.ro, 25 ianuarie 2026 06:00
Frig, vânt, ninsori și temperaturi cu minus? Pentru unele vedete, asta nu înseamnă nimic. În timp ce majoritatea se ascund sub geci groase, vedetele noastre ies pe stradă ca și cum ar fi în plină […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
06:40
Cartea de tarot a zilei de 25 ianuarie 2026. Temperanța aduce echilibru, răbdare și armonie interioară # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de azi, 25 ianuarie 2026. Cartea de tarot a zilei, Temperanța, aduce un mesaj clar despre nevoia de echilibru și măsură într-o perioadă în care extremele pot crea tensiuni inutile. […]
Acum o oră
06:10
Horoscop chinezesc 25 ianuarie 2026. Câinele aduce decizii mature și clarificări importante # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 25 ianuarie 2026. Ziua de azi este marcată de energia responsabilă și lucidă a Câinelui, semn care pune accent pe loialitate, discernământ și nevoia de a face lucrurile corect. Sub această influență, […]
06:00
TOP 30 de vedete pe care nici frigul nu le oprește să fie sexy! Ramona Olaru, Bianca Drăgușanu și Ema Uta au făcut din iarnă vară # Cancan.ro
Frig, vânt, ninsori și temperaturi cu minus? Pentru unele vedete, asta nu înseamnă nimic. În timp ce majoritatea se ascund sub geci groase, vedetele noastre ies pe stradă ca și cum ar fi în plină […]
05:50
Cele 7 obiceiuri care îți antrenează creierul, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă. Așa rămâi agil, indiferent de vârstă! # Cancan.ro
Creierul nu este un organ static, iar sănătatea lui depinde de modul în care îl stimulăm zilnic. Pornind de la recomandările reputatului neurochirurg Leon Dănăilă și susținute de datele științifice despre neuroplasticitate, există o serie […]
Acum 2 ore
05:40
Prognoza meteo azi, 25 ianuarie 2026. România traversează o zi de iarnă liniștită, fără fenomene meteo extreme. Vestul țării rămâne cel mai favorizat din punct de vedere termic, estul și nord-estul se mențin mai reci, […]
Acum 6 ore
01:00
Moment rar în Danemarca. Reginele Margrethe și Mary, un duet regal care sfidează regulile nescrise # Cancan.ro
Regina Mary și regina Margrethe a II-a au apărut din nou împreună, într-un moment neobișnuit pentru orice monarhie europeană. Un gest calculat, elegant și plin de semnificații, relatează Vanity Fair. Pentru o seară, la Copenhaga, […]
Acum 8 ore
00:40
Au existat ani în care trecerea graniței nu ținea de acte, ci de reflex. Un reflex învățat din mers, transmis din șoaptă în șoaptă, practicat fără revoltă. Cinci euro. O sumă mică, dar suficientă cât […]
00:20
Horoscop 25 ianuarie 2026. Află zodia care face cheltuieli neprevăzute, dar și previziunile pentru restâul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia fluctuează pe parcursul zilei, iar corpul îți cere pauze reale. Evită […]
00:00
Cea mai ieftină destinație din Europa. Orașul unde o bere costă 2 euro și cazarea 40 de euro pe noapte # Cancan.ro
Dacă vrei o călătorie cu buget redus, acum o poți avea. Dacă îți dorești să savurezi o halbă cu bere cu doi euro într-un oraș unde Orientul întâlnește Occidentul, înconjurat de munți luxurianți și o […]
24 ianuarie 2026
23:50
Cum a ajuns o avocată celebră, obsedată de asasinarea lui Ioan Crișan, să plănuiască 11 crime în lanț: „Plătesc 10.000 de euro pentru fiecare victimă” # Cancan.ro
CANCAN.RO a aflat detalii incredibile dintr-un caz tulburător, care pare desprins dintr-un film de groază, dar care s-a judecat, pas cu pas, într-o sală de tribunal din România. O avocată cu peste 20 de ani […]
23:40
Filmele James Bond au ajuns, în sfârșit, într-un singur loc. Dacă aveai chef de un maraton 007, acum e momentul perfect: Netflix găzduiește întreaga filmografie oficială James Bond, de la debutul lui James Bond interpretat […]
23:20
Povestea de dragoste dintre Raluca Arvat și Dragoș, trăită departe de lumina reflectoarelor # Cancan.ro
Nu toate poveștile mari vin cu scandal, divorțuri televizate sau declarații lacrimogene. Așa este și povestea Ralucăi Arvat cu Dragoș: o relație care a părut mereu „pe bune” și care, paradoxal, a devenit un mic […]
23:00
Matcha, suplimentele și băuturile vegetale sunt cu adevărat aliați ai sănătății? Ce spun specialiștii # Cancan.ro
Prezentate drept simboluri ale unui stil de viață „healthy”, matcha, suplimentele alimentare, băuturile vegetale și sucurile detox au devenit omniprezente. Însă dincolo de imaginea lor perfectă de pe rețelele sociale, realitatea este mai nuanțată. Așa […]
23:00
Lupu Rednic, botez în Apa Iordanului. Dezvăluiri despre experiența unică: ”Așa am simțit!” # Cancan.ro
Cornelia și Lupu Rednic au bifat o călătorie de suflet în Israel. Cei doi au mers acolo alături de mai mulți prieteni și de Preotul Gherasim. Lupu Rednic a avut parte de o experiență inedită. […]
22:50
Ce vedetă a apărut pe prima copertă Playboy din România. A colaborat cu celebrul fotograf Richard Fegley # Cancan.ro
În redacție, printre reviste vechi, cu colțuri îndoite și miros de tipar din alt secol, a apărut o comoară: primul număr Playboy România. Îl deschizi și dai peste o fotografie caldă, cu fundal roșu, din […]
22:50
Cât a plătit Mira pentru 3 perechi de șosete într-un magazin din Dubai: ”Mi-am luat o țeapă originală!” # Cancan.ro
Mira a plecat în vacanță, însă pare că a începutul totul cu stângul. Artista a încasat țeapă, după țeapă și le-a povestit și fanilor din mediul online prin ce a trecut. Mai întâi, vremea i-a […]
Acum 12 ore
22:20
Machiajul și skincare-ul par să fi fost lăsate în plan secund. În locul lor, vedetele lansează batoane, shake-uri și pudre proteice, transformând nutriția într-un nou teritoriu de lifestyle și business. Un fenomen analizat tot mai […]
22:10
Fotbalistul după care a plâns Gigi Becali a strâns-o cu ușa pe fosta pentru 5000 €. Scandal uriaș după despărțire! # Cancan.ro
Toto Tamuz, fotbalistul pe care Gigi Becali îl voia vârf de lance la FCSB, nu a avut niciodată o viață personală liniștită, dimpotrivă. Sportivul de origine nigeriană a trecut prin relații tumultoase. După ce anumite […]
22:00
Fondul de rulment trebuie plătit obligatoriu de proprietar. Orice abatere poate fi sancționată conform legii. Fondul de rulment reprezintă acea sumă de bani care este colectată de la proprietarii apartamentelor și este destinată acoperirii cheltuielilor […]
21:30
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui copil în vârstă de 11 ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția […]
21:20
Calina Roman a băgat spaima în pacienți. A creat haos total la Spitalul Universitar: “Amenința cu televiziunea” # Cancan.ro
Un nou episod scandalos o are în prim-plan pe Calina Roman, fiica Catincăi Roman, protagonista mai multor situații controversate din ultima perioadă. De această dată, scena s-ar fi petrecut într-un loc în care liniștea și […]
21:10
Ionuț Varodi a părăsit Gașca Zurli, cu scandal în urmă cu aproape trei ani. El a fost urmat și de Vero Căliman și Răzvan Marina, oameni de bază în trupă. „Bucătărașul Lulu” a îndreptat mai […]
21:10
Probleme medicale pentru Cristi Chivu. Cu ce se confruntă antrenorul de la Inter: ”M-am umplut de analgezice” # Cancan.ro
Cristi Chivu face o figură frumoasă în Italia. Inter arată bine sub comanda românului. Formația de pe San Siro se află pe primul loc în Serie A, iar fanii visează la titlu. Însă, antrenorul nu […]
20:20
Drama prin care trec Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa în care locuiau a ars din temelii! # Cancan.ro
Mihaela și Ștefan de la Mireasa încearcă să lase să lase în urmă șocul trăit și să își reia viața. În urmă cu câteva zile, cei doi și-au văzut casa cum arde din temelii și […]
20:20
Femeie din Capitală, sechestrată de fostul iubit! Trupele speciale au interenit de urgență # Cancan.ro
Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă – 24 ianuarie, într-un apartament din București, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit. Aceasta a fost amenințată cu un cuțit și nu era lăsată să plece. […]
19:50
Dana Roba, prezentă la înmormântarea lui Mario Berinde. Detaliul observat de make-up artist: ”Am rămas înmărmurită!” # Cancan.ro
Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus astăzi, 24 ianuarie, pe ultimul drum de familie și apropiați. La înmormântare a participat și Dana Roba. Aceasta […]
19:30
Cancan îți schimbă starea cu un banc bun. Umorul nu rezolvă toate problemele, dar le face mai ușor de dus. Uneori, o glumă ne aduce aminte că lucrurile pot fi mai ușoare decât par, e […]
19:30
Gestul emoționant făcut de colegii lui Mario Berinde la înmormântare. Scene copleșitoare la Cenei # Cancan.ro
Moartea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de un băiat de 13 ani, care îi era și prieten, a lăsat în urmă o durere greu de descris. O tragedie care a […]
19:00
Unchiul lui Mario Berinde, dezvăluiri dureroase după ce și-a înmormântat nepotul. Scena care l-a revoltat: ”Ei râdeau!” # Cancan.ro
Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. La ceremonia de înmormântare au fost prezente numeroase persoane, printre care […]
19:00
Drama neștiută a lui Gogoașă din Trăsniții. Prima fiică a lui Constantin Zamfirescu s-a stins la 19 zile de la naștere, în brațele lui # Cancan.ro
Constantin Zamfirescu, nimeni altul decât Gogoașă din „Trăsniții”, a trecut prin mai multe drame în această viață, dar pierderea fetiței sale, la 19 zile de la naștere, l-a marcat profund. Micuța Anastasia s-a stins chiar […]
18:30
Alimentația te poate predispune la obezitate, boli cardiovasculare, hipertensiune, diabet. Medicul Marius Sava trage un semnal de alarmă asupra unor alimente care pot provoca boli fatale. Medicul Marius Sava este unul dintre specialiștii renumiți în […]
18:30
Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov # Cancan.ro
Puțin sunt cei care știu că Simona Halep este și antreprenoare de succes. Fosta campioană a investit masiv în imobiliare, deținând mai multe pensiuni și hoteluri, iar unul dintre ele îi poartă chiar numele. Situat […]
17:50
”Antrenoarea vedetelor” a confirmat abia acum divorțul! Când s-a produs ruptura de soțul infidel, de fapt # Cancan.ro
Misterul a fost elucidat și a recunosc tot! La aproape un an după ce a semnat actele de divorț, „antrenoarea vedetelor” a ieșit în față și a recunoscut tot. Diana Senteș a confirmat separarea de […]
Acum 24 ore
17:10
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și utilată # Cancan.ro
Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în […]
17:00
Vortexul polar, un fenomen care favorizează pătrunderea maselor de aer arctic, se întoarce în România, în februarie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), următoarele zile vor aduce o ușoară încălzire la nivel național, car nu […]
16:40
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent […]
16:20
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum # Cancan.ro
Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați. La ceremonia de înmormântare a fost prezent și tatăl băiatului, adus […]
16:20
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un bac care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este papagalul Coco. Acesta suna […]
16:10
Lumea în care trăim este uimitoare și plină de fenomene care par desprinse din povești. În natură există creaturi cu abilități incredibile, iar unele dintre ele sfidează legile pe care le considerăm de neclintit. Printre […]
16:00
Tu știai că este recomandat să eviți două legume în luna februarie? Aceasta este o lună oscilantă cu zile reci și zile cu soare. Prin urmare, oferta de fructe și legume este limitată, multe produse fiind […]
15:40
Vlăduța Lupău și-a cumpărat stea pe Walk of Fame din Hollywood! Câți bani a scos artista din buzunar # Cancan.ro
Hollywood Walk of Fame este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale industriei de divertisment din lume. Aflat pe bulevardul Hollywood din Los Angeles, acest traseu celebru adună peste 2.600 de stele dedicate unor personalități […]
15:20
Dorinel Umbrărescu readuce la viață una dintre cele mai vechi fabrici din România. Au început lucrările # Cancan.ro
Dorinel Umbrărescu a început lucrările de reabilitare a clădirii administrative din cadrul combinatului Oțelu Roșu. Zilele sunt numărate până la redeschiderea fabricii cu o istorie de peste două secole. Toate detaliile în articol. Grupul UMB, […]
14:50
Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are 27 de ani. Unde s-au cunoscut cei doi, de fapt # Cancan.ro
Emilia Ghinescu a atras atenția prin relația cu bărbatul mai tânăr cu 20 de ani decât ea. Oamenii au început să dezbată acest subiect, așa că ea s-a decis să spună adevărul. Cum a cucerit-o […]
14:50
Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 32 de ani. Bolidul de lux în care se afla a luat foc # Cancan.ro
Jakli Monika, vedetă TV și fosta soție a sportivului MMA Gábor Boráros, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în sudul țării. Aceasta era din Slovacia și foarte îndrăgită de publicul din țară. Tragedia […]
14:30
Unde s-a retras celebra actriță după moartea bărbatului iubit. A renunțat la carieră și trăiește complet izolată # Cancan.ro
Sandra Bullock, una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Apropiații vedetei supranumite ani la rând „Iubita Americii”, dezvăluie că aceasta ar fi ales să se retragă aproape […]
13:50
Zodiile cărora li se schimbă norocul. Vor avea parte de oportunități financiare și succes # Cancan.ro
Anul 2026 aduce schimbări majore în viețile zodiilor. Patru nativi vor simți cu li se schimbă norocul începând de astăzi, 24 ianuarie, și vor vedea cum oportunitățile și succesul le bat la ușă. Vrei să […]
13:40
Salariu administrator bloc 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul apartamentelor # Cancan.ro
Pentru românii care locuiesc la bloc, pe lângă facturile obișnuite de întreținere, există și o contribuție lunară destinată salariului administratorului. Chiar dacă mulți nu sunt atenți la acest detaliu, funcția de administrator de bloc poate […]
13:20
Marian Piciu a dat petrecere înainte să-și execute pedeapsa de 20 de ani și 9 luni de închisoare: ”Am deranjat pe cineva pe cineva de sus” # Cancan.ro
Marian Piciu și-a petrecut ultimele zile de libertate! Luptătorul RXF s-a bucurat de momentele sale înainte de a fi închis pentru 20 de ani și 9 luni și face petreceri. Mai mult, el a susținut în continuare că este nevinovat, iar condamnarea primită este […]
12:50
Mulți pensionari din România se confruntă cu probleme de sănătate și au nevoie de tratamente care pot fi destul de costisitoare. Pentru a beneficia de medicamente gratuite sau compensate este obligatorie trimiterea de la medicul […]
12:20
Imaginile durerii de la priveghiul lui Mario Berinde. Adolescentul de 15 ani din Cenei va fi condus astăzi pe ultimul drum # Cancan.ro
Familia, apropiații și oamenii șocați de ceea ce s-a întâmplat s-au adunat să își petreacă ultimele momente alături de Mario Berinde. Curtea casei copilului s-a umplut de flori, lumânări și candele, iar imaginile durerii sunt […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.