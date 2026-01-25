Stare de urgenţă în aproape jumătate din SUA, din cauza furtunii de zăpadă şi a gheţii

19:10

„Ce pot să vă spun este că Tarom are un plan de restructurare în curs, care este aprobat de Comisia Europeană, care se închide la finalul anului 2026, cu un buget alocat pentru a achiziţiona aeronave. Dacă mă întrebaţi pe mine dacă trebuie sau nu să existe... Cred că există o emoţie la nivelul societăţii pentru această companie. Asta e percepţia mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la Digi 24.