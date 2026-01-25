Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Acum 30 minute
09:30
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă # Golazo.ro
Alex Honnold (40 de ani) a reușit duminică dimineață să ajungă până în vârful Taipei 101, unde s-a cățărat 508 metri fără protecție.
09:30
09:20
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City # Golazo.ro
Manchester City - Wolves 2-0. Pep Guardiola (55 de ani), tehnicianul „cetățenilor”, e din nou viral pe rețelele sociale după reacția de la conferința de presă.
Acum 2 ore
08:50
Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră” # Golazo.ro
Alex Honnold (40 de ani), un renumit expert în cățărarea solitară, va încerca să escaladeze Taipei 101, o clădire imensă de 508m, fără echipament de protecție.tai
Acum 12 ore
00:10
Scandal la U Craiova - Botoșani FOTO. Mario Felgueiras, eliminat după izbucnirea de la finalul meciului » Contre pe teren cu Leo Grozavu # Golazo.ro
U Craiova - Botoșani 2-0. Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al oltenilor, a făcut scandal la finalul meciului. Oficialul Craiovei a văzut cartonașul roșu pentru reacția sa, iar înainte să părăsească terenul a avut o discuție aprinsă și cu Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul moldovenilor.
24 ianuarie 2026
23:40
„Nu înțeleg decizia” Filipe Coelho, nemulțumit de arbitrajul cu Botoșani: „Poate am greșit eu, dar nu cred” # Golazo.ro
U Craiova - Botoșani 2-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și Alexandru Cicâldău (28 de ani), marcatorul echipei, au vorbit despre victoria care i-a readus pe olteni pe primul loc.
23:30
„A vrut să-mi arate cine e șeful” Leo Grozavu, furios pe arbitrajul din Bănie: „Se repezea la noi de zici că voia să ne bată!” # Golazo.ro
U Craiova - FC Botoșani 2-0. Leo Grozavu a tras primele concluzii după eșecul din Bănie.
22:50
„Frică mare” Iftime se teme după startul ratat de 2026 al Botoșaniului: „Dacă nu batem Galațiul, nu merităm play-off-ul” # Golazo.ro
U Craiova - FC Botoșani 2-0. Valeriu Iftime a venit cu o primă reacție după ce echipa sa a bifat un nou eșec în Liga 1.
22:40
Gafă de zile mari FOTO. Cel mai simplu gol, după eroarea incredibilă a lui Andrei Miron cu U Craiova! Etim a rămas singur cu portarul # Golazo.ro
U Craiova - Botoșani 2-0. Andrei Miron (31 de ani), căpitanul moldovenilor, a comis o gafă care a dus la golul decisiv al oltenilor.
22:30
Surpriză în Bundesliga FOTO. Bayern, primul eșec al sezonului! Victorie vitală pentru Augsburg pe terenul liderului # Golazo.ro
Bayern - Augsburg 1-2. Victorie extrem de importantă obținută de formația din orașul vecin, în fața rivalei din Munchen.
22:00
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta” # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, i-a dat un răspuns calm lui Jose Mourinho (62 de ani), fostul său antrenor, acum aflat pe banca lui Benfica. Portughezul criticase numirea tehnicienilor fără experiență la echipe importante din Europa.
21:50
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă” # Golazo.ro
Dennis Politic (25 de ani) pare să fie tot mai aproape de o despărțire de FCSB în această iarnă.
21:30
„Nu vreau să pronunț acel cuvânt” Pancu, precaut înainte de derby-ul cu FCSB: „În mod normal, ei n-ar putea fi decât pe locul 1” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a prefațat partida cu FCSB, din etapa #23 a Ligii 1.
Acum 24 ore
20:40
„Fiecare e liber să facă ce vrea” Stelea a reacționat după ce Ilie Dumitrescu a ales să lucreze cu FRF: „Nu pot să spun că văd plusvaloare” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre decizia fostului său coleg de generație, Ilie Dumitrescu (57 de ani), de a colabora cu Federația Română de Fotbal. Stelea a vorbit și despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (60 de ani), liderul Generației de Aur, să preia naționala României după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).
20:40
Podravka - CSM București 28-33 A cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor » Bojana Popovic a trezit „tigroaicele” # Golazo.ro
CSM București a învins echipa HC Podravka, scor 33-28, în deplasare, într-un meci disputat în etapa a 11-a din Liga Campionilor, Grupa B.
20:40
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, a prins doar un minut în remiza cu Burnley, 2-2. În timpul scurt petrecut pe teren, fundașul a reușit să iasă în evidență.
20:20
„N-am urmărit Liga 1” Andrei Coubiș, încântat de debutul la U Cluj + Ce spune despre un transfer definitiv # Golazo.ro
U Cluj - Unirea Slobozia 1-0. Andrei Coubiș (22 de ani) a oferit o primă reacție după debutul în Liga 1, în tricoul „șepcilor roșii”.
20:10
„Sper să-mi treacă” Prima reacție a lui Chivu după ce a aflat că va purta flacăra olimpică # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre rolul special pe care îl va avea la Jocurile Olimpice de iarnă.
19:20
Schimbare de plan la FCSB Patronul campioanei a setat noul obiectiv după eșecul de la Zagreb » Ce echipa va alinia cu CFR Cluj # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) și-a pierdut complet speranțele pentru primăvara europeană, după eșecul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4.
18:50
„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor # Golazo.ro
Patronii lui Manchester United, frații Avram și Joel Glazer, dar mai ales Jim Ratcliffe, acuzați de suporterii „Red Devils”, care anunță un protest de proporții în fața stadionului Old Trafford, pe 1 februarie
18:50
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei” # Golazo.ro
Giuseppe Piraino, impresarul lui Daniel Bîrligea (25 de ani), a anunțat în Italia prețul pentru care atacantul FCSB poate fi cumpărat.
18:10
Echipa Atlassian Williams F1 a anunțat oficial că nu va lua parte la testele private de la Barcelona, programate între 26 și 30 ianuarie 2026. Echipa, care a încheiat sezonul 2025 pe locul 5 la constructori, spune că vrea să obțină „performanță maximă” din mașina pregătită pentru sezonul 2026.
18:10
„E curajos după un meci prost” Hansi Flick, pus la zid de un fost mare jucător: „Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară” # Golazo.ro
Jan Tomaszewski (78 de ani), fostul mare jucător polonez, l-a criticat pe antrenorul german Hansi Flick.
17:50
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri : „Am făcut pe mine de frică” # Golazo.ro
Paul Gascoigne, 58 de ani, a trecut iar prin clipe dificile. „Am căzut pe spate. Am avut șase coaste fracturate și plămânii perforați”, a povestit fostul mare jucător britanic
17:10
Un nou apel la boicot! Un înalt oficial german cere ca naționalele calificate la CM 2026 să nu meargă în SUA: „Oamenii sunt atacați și amenințați de gazdă” # Golazo.ro
Oke Gottlich (50 de ani), președintele clubului german St.Pauli și membru al Comitetului Executiv al Federației Germane de Fotbal, a vorbit despre posibila boicotare a Campionatului Mondial din vara acestui an.
17:10
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist # Golazo.ro
Kevin Johnson, fost jucător în NFL, a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost din Los Angeles.
16:40
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a prefațat partida din etapa #23 a Ligii 1.
16:30
„Ei joacă totul pe atac” Olimpiu Moruțan a identificat vulnerabilitatea Turciei, în vederea barajului pentru CM 2026 # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a vorbit despre șansele României în barajul din martie, cu Turcia, pentru CM 2026.
16:30
„Așteptăm să facă diferența” Constantin Gâlcă, laude pentru Moruțan: „Are multă calitate” + Ce spune despre meciul cu UTA # Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre Olimpiu Moruțan (26 de ani), noul jucător al „giuleștenilor”, dar și despre meciul cu UTA Arad.
16:20
„E stilul lui Becali” Victor Angelescu, mesaj pentru finanțatorul FCSB după transferul lui Moruțan: „Dacă era terminat, de ce l-a vrut?” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, i-a răspuns lui Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, după declarațiile acestuia despre Olimpiu Moruțan (26 de ani).
16:10
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta” # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost chestionat în privința relației cu suporterii de la Rapid și despre cum va reacționa când va fi chemat să înjure Steaua/FCSB.
15:40
3 milioane $ pentru 5 ore pe săptămână! Unul dintre cei mai importanți președinți din fotbalul mondial e implicat într-un scandal uriaș # Golazo.ro
Victor Montagliani, 60 de ani, șeful CONCACAF, organizația nord-americană care organizează CM 2026 (SUA, Canada, Mexic), câștigă milioane muncind doar 20 de ore pe lună!
15:30
Ce se întâmplă cu Alexi Pitu Vejle a făcut anunțul despre jucătorul dorit de Dinamo și de Rapid # Golazo.ro
Mikkel Hemmersam (48 de ani), directorul sportiv de la Vejle, a vorbit despre situația lui Alexi Pitu (23 de ani).
15:30
„Avea mereu armă. Nu știai când va trage” Acuzații grave la federația internațională de handbal. „Nu cred până când nu-l văd în sicriu” # Golazo.ro
Hassan Moustafa, 81 de ani, președintele federației internaționale de handbal din 2000, acuzat de fostul director de competiții IHF
15:20
Moruțan, prezentat la Rapid LIVE, declarațiile mijlocașului, înaintea meciului cu UTA Arad # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) participă la prima conferință de presă ca jucător la Rapid, înaintea partidei cu UTA Arad.
14:50
„Sunt singur, fără adăpost” Fost jucător al lui Real Madrid, cu 6 sezoane în NBA, discurs tulburător: „Am fost exploatat la fiecare pas” # Golazo.ro
Fostul baschetbalist american Kyle Singler (37 de ani) stârnește din nou îngrijorare cu imaginile postate pe social media.
14:50
Ioan Varga e convins Patronul de la CFR Cluj, mesaj înainte de derby-ul cu FCSB: „Prindem play-off-ul dacă facem asta” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a oferit o primă reacție înaintea confruntării din etapa #23 a Ligii 1.
14:30
Partida dintre FCSB și CFR Cluj nu a stârnit un interes mare în rândul suporterilor, chiar dacă meciul are o importanță foarte mare.
14:10
Djokovic, aproape de descalificare! FOTO. Moment tensionat la Australian Open, după ce sârbul s-a enervat » Gest iresponsabil # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a fost la un pas să fie descalificat de la Australian Open, după un moment de furie, în timpul partidei cu olandezul Botik van de Zandsulp (30 de ani, #75 ATP) din turul trei al turneului de la Melbourne.
14:00
Șoc la Australian Open Naomi Osaka s-a retras din turneu, la două zile după conflictul cu Sorana Cîrstea # Golazo.ro
Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA) și-a anunțat retragerea de la Australian Open, chiar înainte de duelul cu Maddison Inglis (28 de ani, #168 WTA).
13:40
S-a prefăcut că s-a accidentat? VIDEO. Moment bizar: a încercat o „Panenka”, dar s-a făcut de râs » Ce a urmat a făcut înconjurul lumii # Golazo.ro
Cristian Zavala (27 de ani), atacantul celor de la Colo Colo, a executat lamentabil o lovitură de pedeapsă în amicalul cu Penarol, iar apoi a ieșit șchiopătând în afara terenului, acuzând o accidentare.
13:40
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea # Golazo.ro
Radu Drăgușin încă nu poate să se transfere de la Tottenham. Motivul pentru care Spurs întârzie eliberarea fundașului central și care ar fi clubul care ar putea ajuta ambele părți: și pe „tricolor”, și pe londonezi
13:30
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a ironizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după declarațiile acestuia de la finalul partidei cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, din Europa League.
13:10
Atacat de presa apropiată de guvernul de la Belgrad, Novak Djokovic nu a renunțat să-i susțină pe protestatarii din Serbia.
13:00
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!” # Golazo.ro
Pentru mulți dintre fanii lui Inter, Yann Sommer (37 de ani) a devenit persona non grata.
12:50
„Banii adevărați îi faci afară” Gică Popescu, discurs dur despre fotbalul românesc: „Nu ne putem permite astfel de aroganțe” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), președintele celor de la Farul, este de părere că echipele din România nu pot concura cu cele din străinătate, în ceea ce privește partea salarială a jucătorilor.
12:50
Arena din Timișoara, aproape gata Dominic Fritz, detalii despre cel mai nou stadion din România » Cum arată și când va fi inaugurat # Golazo.ro
Dominic Fritz (42 de ani), primarul Timișoarei, a oferit noi detalii despre Stadionul „Eroii Timișoarei”, arena care va fi inaugurată spre finalul acestui an.
12:40
Sportiv olimpic, arestat de FBI! Ryan Wedding, snowboarderul care a devenit narcoterorist, a fost capturat în Mexic: „Pablo Escobar al timpurilor noastre” # Golazo.ro
FBI a anunțat arestarea lui Ryan Wedding (44 de ani), fost sportiv canadian acuzat că a condus o rețea de trafic internaţional de droguri, care importa 60 de tone de cocaină pe an.
12:30
Contract istoric Fiica legendarului Dennis Rodman a devenit cel mai bine plătită fotbalistă din lume » Va încasa o sumă record # Golazo.ro
Trinity Rodman (23 de ani), atacantul echipei naționale de fotbal feminin a Statelor Unite, a devenit cea mai bine plătită fotbalistă din lume.
12:30
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul, din etapa viitoare, nu se poate juca pe Arena Națională.
