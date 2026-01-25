N. Dan a decorat Colegiul Național Unirea din Focșani. „Îndemnul meu pentru elevi e să continue să creadă în România”
PSNews.ro, 25 ianuarie 2026 10:50
Sâmbătă s-au împlinit 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. 24 ianuarie 1859 este momentul în care românii au decis să unească Moldova și Ţara Românească. L-au ales pe Alexandru Ioan Cuza, întâi pe 5 ianuarie la Iași, ca domn al Moldovei. Apoi pe 24 ianuarie la București, ca domn al Ţării Românești. Președintele […] Articolul N. Dan a decorat Colegiul Național Unirea din Focșani. „Îndemnul meu pentru elevi e să continue să creadă în România” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
10:50
N. Dan a decorat Colegiul Național Unirea din Focșani. „Îndemnul meu pentru elevi e să continue să creadă în România” # PSNews.ro
Sâmbătă s-au împlinit 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. 24 ianuarie 1859 este momentul în care românii au decis să unească Moldova și Ţara Românească. L-au ales pe Alexandru Ioan Cuza, întâi pe 5 ianuarie la Iași, ca domn al Moldovei. Apoi pe 24 ianuarie la București, ca domn al Ţării Românești. Președintele […] Articolul N. Dan a decorat Colegiul Național Unirea din Focșani. „Îndemnul meu pentru elevi e să continue să creadă în România” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Prețurile la carburanți, mai mici în Marea Britanie decât în România. Român: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?” # PSNews.ro
Un român a comparat prețurile carburanților din România cu cele din Marea Britanie, pe rețelele sociale. El arată că benzina și motorina sunt mai ieftine în Anglia decât la noi, în ciuda diferențelor uriașe de salarii. Totuși, comparația este făcută pentru o benzinărie din Regatul Unit renumită pentru prețurile competitive și ofertele periodice. Potrivit postării […] Articolul Prețurile la carburanți, mai mici în Marea Britanie decât în România. Român: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?” apare prima dată în PS News.
21:30
Experţi: Apa din dozatoarele comerciale poate avea o încărcătură microbiană mai mare decât cea de la robinet # PSNews.ro
Distribuitoarele de apă din spaţiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că, în anumite condiţii, apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din reţeaua […] Articolul Experţi: Apa din dozatoarele comerciale poate avea o încărcătură microbiană mai mare decât cea de la robinet apare prima dată în PS News.
19:30
România, Franța și Rusia se numără printre țările europene care vor fi cele mai grav afectate de încălzirea globală până în 2100, potrivit datelor recente publicate de Reinders Corporation, potrivit Euronews. Studiul a analizat datele de modelare climatică, frecvența undelor de căldură și temperaturile medii față de cele maxime în țările europene. „Aceștia sunt indicatori mici, […] Articolul România, Franța și Rusia vor fi cele mai afectate țări din Europa de criza climatică apare prima dată în PS News.
19:30
Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate” # PSNews.ro
Politologul Remus Ștefureac a publicat pe contul său de Facebook concluziile sale în urma aprobării de Pentagon a Strategiei de Apărarea a SUA. „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii”, comentează el. „Având în vedere efectele profunde pentru România, aceasta ar trebui să fie știrea anului pentru noi […] Articolul Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate” apare prima dată în PS News.
19:30
„Scumpirea lui Bolojan”, aplicată inegal. Județele în care taxele locale s-au dublat și cele în care s-au scos de tot # PSNews.ro
De la 1 ianuarie 2026, Guvernul a schimbat regulile în fiscalitatea locală, însă aceeași reformă votată la centru a început să producă efecte radical diferite de la un județ la altul. În timp ce în marile orașe primăriile vorbesc despre „aplicarea strictă a legii”, iar impozitele cresc cu 50–80%, în unele comune nota de plată […] Articolul „Scumpirea lui Bolojan”, aplicată inegal. Județele în care taxele locale s-au dublat și cele în care s-au scos de tot apare prima dată în PS News.
18:00
Transportul public din Capitală se scumpește. Proiectul de hotărâre de pe masa Consiliului General # PSNews.ro
Săptămâna viitoare, pe 29 ianuarie, Primăria București va decide asupra unui proiect care va modifica toate costurile de deplasare cu transportul public din București. Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica costurile de deplasare cu transportul public din Capitală. Propunerile de tarife, […] Articolul Transportul public din Capitală se scumpește. Proiectul de hotărâre de pe masa Consiliului General apare prima dată în PS News.
18:00
29 de consilii din Anglia au amânat alegerile locale până în 2027 din cauza lipsei de capacitate # PSNews.ro
În Anglia, 29 din cele 136 de alegeri locale programate pentru acest an au fost amânate până în 2027. Anunţul a fost făcut de secretarul de stat pentru guvernul local, Steve Reed. Amânările au fost solicitate de consiliile locale din cauza lipsei de capacitate. Totul în urma unei reorganizări a structurilor guvernului local. Deși majoritatea […] Articolul 29 de consilii din Anglia au amânat alegerile locale până în 2027 din cauza lipsei de capacitate apare prima dată în PS News.
18:00
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași. „Vă rog să nu mai huiduiți imnul național și ceremoniile de comemorare a eroilor” # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj puternic de unitate, dialog și respect, cu ocazia manifestărilor dedicate Unirii Principatelor Române, desfășurate la Iași. Șeful statului a vorbit despre tensiunile din societate, dreptul democratic la protest, dar și despre limitele acestuia, subliniind că imnul național și ceremoniile de comemorare a eroilor trebuie să rămână deasupra […] Articolul Nicușor Dan a fost huiduit la Iași. „Vă rog să nu mai huiduiți imnul național și ceremoniile de comemorare a eroilor” apare prima dată în PS News.
18:00
Securitate internă, prioritate în faţa sprijinului acordat aliaţilor. Pentagonul dezvăluie noua sa strategie de apărare # PSNews.ro
Armata americană intenţionează să acorde un sprijin „mai limitat” aliaţilor Washingtonului din Europa. Aceasta pentru a acorda prioritate securităţii interne şi descurajării Chinei. „Strategia de apărare naţională 2026” marchează o ruptură cu politica anterioară a Pentagonului. Marchează atât prin accentul pus pe faptul că aliaţii Statelor Unite trebuie să-şi asume mai multă responsabilitate pentru apărarea […] Articolul Securitate internă, prioritate în faţa sprijinului acordat aliaţilor. Pentagonul dezvăluie noua sa strategie de apărare apare prima dată în PS News.
18:00
Singurul automobil electric din portofoliul Dacia are la început de an un preț redus cu 7.000 de euro față de prețul de listă, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Mașina este echipată cu motorul de 65 CP. Sunt probabil ultimele stocuri înainte de lansarea noii versiuni, cu motoare mai mari. Dacia Spring poate fi cumpărată în […] Articolul Reducere importantă de preț. Dacia Spring de 65 CP, mai ieftin decât cu Rabla apare prima dată în PS News.
18:00
Ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani” # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că împreună cu ministrul omolog din Franța a făcut demersuri către Comisia Europeană, pentru a obține protecție pentru fermierii români și din întreaga Uniune Europeană, în cadrul acordului Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, sâmbătă că, încă din vara anului trecut, împreună cu omologul său francez, a cerut […] Articolul Ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani” apare prima dată în PS News.
18:00
Sistemul de achiziție a rovinietei, indisponibil din cauza unor probleme tehnice. Anunţul CNAIR # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat sâmbătă că sistemul de achiziționare a rovinietei este temporar nefuncțional. Nu funcţionează din cauza unor probleme tehnice. Potrivit unui comunicat de presă, rovinieta nu poate fi cumpărată, la acest moment, prin niciuna dintre metodele puse la dispoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere, inclusiv prin SMS, platforme online sau […] Articolul Sistemul de achiziție a rovinietei, indisponibil din cauza unor probleme tehnice. Anunţul CNAIR apare prima dată în PS News.
18:00
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte. Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România România anului 2026 presupune o piață a muncii deschisă celor cu studii gimnaziale (8 clase). Sectoarele disponibile sunt retail, logistică, construcții și pază. Începând cu ianuarie 2026, salariul minim […] Articolul Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești apare prima dată în PS News.
18:00
Ce spune Nicușor Dan despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier. „Coaliția are un acord” # PSNews.ro
Președintele României susține că nu va numi un nou premier și aduce în discuție acordul dintre cele patru partide aflate în Coaliție. Astfel, șeful statului a reamintit faptul că în protocolul stabilit este menționat faptul că PNL are funcție de premier până în primăvara anului 2027. „România are o Coaliție formată din patru partide. Coaliția […] Articolul Ce spune Nicușor Dan despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier. „Coaliția are un acord” apare prima dată în PS News.
17:00
Ce spune Bolojan despre scenariul că ar ajunge interimar la Justiţie şi va alege şefii parchetelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins scenariul potrivit căruia, din cauza plagiatului de care este acuzat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ar putea ajunge el ministru interimar la Justiţie, iar din această calitate să aleagă şefii pachetelor. ”Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă”, a afirmat Bolojan, precizând că nu […] Articolul Ce spune Bolojan despre scenariul că ar ajunge interimar la Justiţie şi va alege şefii parchetelor apare prima dată în PS News.
17:00
Gheorghiu: Schimbarea pe care o aşteptăm în companiile de stat se poate face. Provocarea, consiliile de administraţie # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că cele peste 1.500 de companii de stat aveau, la finalul anului 2024, datorii de 14 miliarde de lei, situaţie care va fi actualizată în luna mai, cu datele pentru anul 2025. Ea a precizat că reforma a început deja, cea mai mare provocare fiind alegerea consiliilor de administraţie. Legislaţia a […] Articolul Gheorghiu: Schimbarea pe care o aşteptăm în companiile de stat se poate face. Provocarea, consiliile de administraţie apare prima dată în PS News.
17:00
Indignare în Ungaria după ce ministrul transporturilor a spus că romii ar trebui „să frece toaletele murdare” # PSNews.ro
Opoziţia maghiară şi asociaţiile romilor au cerut vineri demisia ministrului transporturilor, Janos Lazar. Acesta a declarat că respectiva comunitate ar trebui să „frece toaletele murdare” din trenuri. Guvernul nu acceptă solicitanţi de azil dispuşi să facă această muncă, a menţionat el. „Ei bine, dacă nu există imigranţi şi cineva trebuie să cureţe toaletele din trenuri, […] Articolul Indignare în Ungaria după ce ministrul transporturilor a spus că romii ar trebui „să frece toaletele murdare” apare prima dată în PS News.
17:00
Barbu: Agricultura de azi e mai productivă decât pe vremea lui Ceauşescu. Avem cel mai performant sistem de irigaţii # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu susţine că în prezent există mai multă productivitate în domeniul agricol comparativ cu epoca Ceauşescu datorită utilajelor şi a sistemelor de irigaţii moderne. ”Avem cel mai performant sistem de irigaţie la nivelul Uniunii Europene”, a explicat ministrul. În urmă cu 10 ani, erau irigate doar 180.000 de hectare în România, în […] Articolul Barbu: Agricultura de azi e mai productivă decât pe vremea lui Ceauşescu. Avem cel mai performant sistem de irigaţii apare prima dată în PS News.
17:00
Indicii ROBOR și IRCC intră în 2026 pe un platou relativ ridicat, dar cu presiune lent descendentă, ceea ce sugerează un an de stabilizare ușoară, nu de scăderi spectaculoase ale ratelor la credite. Pentru debitorii cu credite variabile în lei, efectul probabil este o ușoară relaxare a ratelor pe parcursul anului, cu impact mai rapid […] Articolul ANALIZĂ Prognozele pentru Robor și IRCC în 2026. Recomandări pentru credite apare prima dată în PS News.
17:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație pentru implementarea sistemului e-Sigur. Este un proiect în valoare de 82 de milioane de lei. Acest sistem va include montarea a 400 de radare cu cameră pe drumurile naționale, având scopul de a monitoriza viteza medie a vehiculelor pe anumite porțiuni. De exemplu, […] Articolul 400 de radare pe drumurile naționale. CNAIR a scos la licitație proiectul e-Sigur apare prima dată în PS News.
15:50
Bogdan Ivan despre importanţa participării României la Forumul de la Davos: Construirea de relații și oportunități # PSNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a evidențiat că scopul participării României la Forumul Economic Mondial de la Davos nu este doar de imagine. Se concentrează pe construirea de relații și deschiderea de dialoguri pentru a crea oportunități concrete. Aceasta în special în sectorul energetic. Pe rețelele sociale, Ivan a menționat discuțiile directe avute cu personalități de […] Articolul Bogdan Ivan despre importanţa participării României la Forumul de la Davos: Construirea de relații și oportunități apare prima dată în PS News.
15:50
În emisiunea Marius Tucă Show, fostul premier Victor Ponta a lansat o critică la adresa conducerii actuale de la București. O acuză că a ratat o oportunitate istorică odată cu revenirea lui Donald Trump la putere. Discuția s-a axat pe scenariul în care Nicușor Dan ar fi rămas în fruntea României, putând negocia direct cu […] Articolul Victor Ponta: „Nicușor Dan este prizonier al Sistemului” apare prima dată în PS News.
15:50
Radu Miruță la manifestările de Ziua Unirii Principatelor: România astăzi are nevoie de a uni încrederea # PSNews.ro
Vicepremierul României, Radu Miruță, a participat sâmbătă la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române de la Focșani, alături de președintele Nicușor Dan. Acesta a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului și a participanților la eveniment. Radu Miruță a vorbit despre cât de importante sunt unitatea, solidaritatea și responsabilitatea civică. A făcut legătura între actul […] Articolul Radu Miruță la manifestările de Ziua Unirii Principatelor: România astăzi are nevoie de a uni încrederea apare prima dată în PS News.
15:50
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins case şi anexe gospodăreşti din Bucureşti şi se manifestă cu degajare mare de fum. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti în stradă Garoafei, suprafaţă estimată de 700mp. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor”, a transmis, sâmbătă, […] Articolul Incendiu puternic în Capitală. Au fost cuprinse de flăcări case şi anexe apare prima dată în PS News.
15:50
Marș AUR la Iaşi, de Ziua Unirii. Petrișor Peiu: „A început un drum care nu s-a sfârșit încă” # PSNews.ro
Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată sâmbătă, la Iași, printr-un marș la care au participat peste 2.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Evenimentul a fost organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și a avut loc în contextul manifestărilor dedicate momentului din 1859, considerat începutul construcției statului român modern sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. […] Articolul Marș AUR la Iaşi, de Ziua Unirii. Petrișor Peiu: „A început un drum care nu s-a sfârșit încă” apare prima dată în PS News.
15:50
Meloni avertizează: Lupta cu Trump ar fi o greşeală pentru Europa. „Nu-l considerați nebun sau imprevizibil” # PSNews.ro
Giorgia Meloni a încercat să tempereze tensiunile dintre Uniunea Europeană și președintele american Donald Trump. Surse participante la summitul de urgență de la Bruxelles au dezvăluit acest lucru. Într-o ședință închisă, Meloni le-a spus liderilor europeni că a se confrunta cu Trump ar fi „contra-productiv”. Ea a avertizat că Europa are totul de pierdut dintr-un eventual […] Articolul Meloni avertizează: Lupta cu Trump ar fi o greşeală pentru Europa. „Nu-l considerați nebun sau imprevizibil” apare prima dată în PS News.
15:50
Managerul spitalului „Victor Babeș” propune o campanie de vaccinare antigripală similară cu cea antifumat # PSNews.ro
Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ‘Dr. Victor Babeș’, prof. univ. dr. Simin-Aysel Florescu, a lansat o propunere pe 22 ianuarie pentru o campanie de promovare a vaccinării antigripale, asemănătoare cu campaniile împotriva fumatului. Ea a subliniat importanța utilizării mass-mediei pentru a ilustra complicațiile gripei, precum bronhopneumonia și detresa respiratorie acută, prin imagini […] Articolul Managerul spitalului „Victor Babeș” propune o campanie de vaccinare antigripală similară cu cea antifumat apare prima dată în PS News.
14:50
Nicuşor Dan despre Consiliul pentru Pace: Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. El a vorbit şi despre plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu. A precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani. ”Analizăm compatibilitatea între […] Articolul Nicuşor Dan despre Consiliul pentru Pace: Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească apare prima dată în PS News.
14:50
Primăria Sectorului 6, veste bună pentru bucureşteni: „Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari!” # PSNews.ro
„Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari! Acum, microbuzele sunt parcate peste tot. Și nu doar!”, este anunțul transmis de Primăria sector 6, din capitală. Pe Strada Preciziei 18 au început lucrările pentru amenajarea unei parcări, de 4.000 mp, dedicată exclusiv șoferilor de microbuze și autobuze. În felul acesta, nu va mai fi blocat […] Articolul Primăria Sectorului 6, veste bună pentru bucureşteni: „Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari!” apare prima dată în PS News.
14:50
Ilie Bolojan către PSD-iștii care cer schimbarea ”lăutarului”: Cineva trebuia să-și asume guvernarea # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre declaraţia lui Claudiu Manda care a spus că s-ar putea schimba „lăutarul”, şeful Guvernului răspunzând că cineva trebuia să îşi asume responsabilitatea când România trecea printr-o situaţie dificilă. Ilie Bolojan s-a referit, vineri seară, la Digi 24, la declaraţiile liderilor PSD – preşedintele Sorin Grindeanu şi fostul preşedinte […] Articolul Ilie Bolojan către PSD-iștii care cer schimbarea ”lăutarului”: Cineva trebuia să-și asume guvernarea apare prima dată în PS News.
14:50
Zelenski, după prima zi de negocieri SUA-Ucraina-Rusia: Este încă prea devreme pentru a trage concluzii # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, după prima zi de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA, că „este încă prea devreme pentru a trage concluzii”. Discuțiile continuă sâmbătă, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. La Abu Dhabi au început negocierile între Rusia, Ucraina și SUA privind încheierea războiului care a început în februarie 2022. […] Articolul Zelenski, după prima zi de negocieri SUA-Ucraina-Rusia: Este încă prea devreme pentru a trage concluzii apare prima dată în PS News.
14:50
Pesimismul politic în România și în lume. Radiografia fenomenului. Două cercetări sociale # PSNews.ro
În contextul transformărilor tehnologice accelerate și al tensiunilor geopolitice tot mai vizibile, peisajul social contemporan este marcat de o tendință îngrijorătoare spre izolare și neîncredere. Două studii de referință publicate la începutul anului 2026, „2026 Edelman Trust Barometer” și „Barometrul Informat.ro” realizat de INSCOP Research, oferă o radiografie detaliată a acestui fenomen, subliniind o fractură […] Articolul Pesimismul politic în România și în lume. Radiografia fenomenului. Două cercetări sociale apare prima dată în PS News.
14:50
Ziua Unirii Principatelor. Grindeanu: „Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm”. Mesaje de 24 ianuarie # PSNews.ro
Ziua de 24 ianuarie, care marchează Unirea Principatelor Române din 1859, a fost prilej pentru oficiali să sublinieze importanța acestui moment istoric și să reamintească rolul unității, respectului pentru lege și al responsabilității în construcția statului român modern. Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu, a subliniat, sâmbătă, că Unirea Principatelor Române realizată în 1859 de […] Articolul Ziua Unirii Principatelor. Grindeanu: „Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm”. Mesaje de 24 ianuarie apare prima dată în PS News.
14:50
Un ministru îi reproşează lui Bolojan că vorbeşte foarte rar cu miniştrii din Guvernul său # PSNews.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproşează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniştrii. ”Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare. Nu şi-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniştrii”, a spus Florin […] Articolul Un ministru îi reproşează lui Bolojan că vorbeşte foarte rar cu miniştrii din Guvernul său apare prima dată în PS News.
14:50
Daniel Băluţă anunţă stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii. A patra secțiune a noii plăci de beton a fost turnată # PSNews.ro
Daniel Băluță a anunțat pe Facebook că lucrările de refacere a Planșeului Unirii continuă în ritm susținut. „Constructorii au turnat astăzi a patra secțiune a noii plăci de beton din Piața Unirii. Pentru realizarea acesteia (lățime de 32 metri, lungime de 22 de metri și grosime de 1,4 metri), au fost folosiți 432 de metri […] Articolul Daniel Băluţă anunţă stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii. A patra secțiune a noii plăci de beton a fost turnată apare prima dată în PS News.
14:50
Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu: Pentru un CET s-au alocat 4 ani 168 de milioane de euro şi nu s-au făcut lucrări # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări. El spune că n-a avut nicio vină şi nicio implicare, potrivit News.ro. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum. Se rezolvă prin implementarea unui […] Articolul Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu: Pentru un CET s-au alocat 4 ani 168 de milioane de euro şi nu s-au făcut lucrări apare prima dată în PS News.
14:50
Moment decisiv pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doiceşti. Avansează spre decizia finală de investiţie # PSNews.ro
Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie. Proiectul SMR de la Doiceşti, tehnologie NuScale, vă avea o capacitate instalata de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Nuclearelectrica anunţă că solicitarea de completare a ordinii de zi […] Articolul Moment decisiv pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doiceşti. Avansează spre decizia finală de investiţie apare prima dată în PS News.
13:40
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj-manifest pe social-media. Este un gest de revoltă împotriva acuzațiilor care i s-au adus de-a lungul timpul, din cauza ideilor exprimate în spațiul public. „MARȘ LA MOSCOVA! Nu l-ai votat pe Nicușor? Marș la Moscova! Ai păreri proprii? Marș la Moscova! Îți iubești țara? Marș la Moscova! Vrei […] Articolul George Simion, mesaj manifest: „Marș la Moscova!” apare prima dată în PS News.
13:40
Ponta: Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie # PSNews.ro
Victor Ponta a vorbit despre intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. El a comentat şi reacția liderilor europeni cu privire la aceste declarații. Ponta susține că politicienii români care ar fi fost de acord în trecut cu diverse abuzuri înfăptuite în justiția românească, acum, cu ipocrizie, critică acțiunile lui Donald Trump privind Groenlanda. „Toți […] Articolul Ponta: Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie apare prima dată în PS News.
13:40
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi # PSNews.ro
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii. Şeful statului i-a îndemnat pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele. Să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a […] Articolul Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi apare prima dată în PS News.
13:40
Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut. Au venit să-l susţină zeci de oameni # PSNews.ro
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. ”Călin Georgescu este preşedinte”, scandează aceştia. Călin Georgescu şi-a mobilizat susţinătorii pe reţelele de socializare pentru a participa la un eveniment în […] Articolul Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut. Au venit să-l susţină zeci de oameni apare prima dată în PS News.
13:40
Florin Barbu: După trei ani de zile, România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că a pus accent mare pe realizarea de unităţi de procesare în România, fiind semnate contracte în valoare de 2 miliarde de euro. În trei ani de zile, unităţile ar trebui finalizate, iar ”România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator”. ”Să ştiţi că, încă din 2023, […] Articolul Florin Barbu: După trei ani de zile, România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator apare prima dată în PS News.
13:40
Șeful PSD Vâlcea: PNL și USR sunt cei care ar trebui să iasă de la guvernare. Cu AUR lucrez foarte bine # PSNews.ro
Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze. Dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR, spune el. „Să plece ei! USR, PNL… Evident că ieşirea de la guvernare, pentru unii, pare o salvare pentru PSD. O să vedeţi ce se […] Articolul Șeful PSD Vâlcea: PNL și USR sunt cei care ar trebui să iasă de la guvernare. Cu AUR lucrez foarte bine apare prima dată în PS News.
13:40
Importăm anual bunuri de 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde. Oana Ţoiu: Avem o problemă # PSNews.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat, vineri, că deși s-a vorbit mult despre securitate anul acesta la Forumul Economic Mondial de la Davos, conferința a rămas, în esență, despre economie și colaborare. „Deși anul acesta la Davos s-a vorbit mult despre securitate, conferința rămâne, în esență, despre economie și colaborare. Pentru că un comerț […] Articolul Importăm anual bunuri de 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde. Oana Ţoiu: Avem o problemă apare prima dată în PS News.
12:40
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina. Astfel îl va putea nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian. „Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferenţă în […] Articolul Giorgia Meloni speră să-l nominalizeze pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în PS News.
12:40
Ciucu acuză existența unor sabotori în PNL, care ar prefera ca partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a dat de înțeles că există sabotori în interiorul PNL. Ei ar prefera ca Bolojan să fie debarcat de la conducere și partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD. Edilul liberal i-a avertizat și pe social-democrați că PNL și-a recâștigat sufletul de când este condus de Ilie Bolojan. Nu mai […] Articolul Ciucu acuză existența unor sabotori în PNL, care ar prefera ca partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD apare prima dată în PS News.
12:40
Anul acesta nu vor mai crește taxele. Bolojan: Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice # PSNews.ro
Prezent la Digi24, premierul Ilie Bolojan a spus că anul acesta nu vor mai crește taxele, dar că trebuie îndreptate unele nedreptăți și probleme sistemice. „Da, anul acesta nu mai cresc taxele”, a spus el. „Ceea ce trebuie să facem este să corectăm aceste nedreptăți care au fost acumulate și să mutăm și în nota […] Articolul Anul acesta nu vor mai crește taxele. Bolojan: Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice apare prima dată în PS News.
12:40
Studiu Harvard: România, poveste de succes a integrării economice. Caramitru: Concluzii contrare la ce zic zuzuraniştii # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru prezintă, într-o postare pe Facebook, faptul că o analiză Harvard arată că România a devenit o economie sofisticată, depășind așteptările. “Harvard e olecuta mai credibil decât cegeu și istericii cu 4 clase de pe TikTok sau securilii frustrați și afundați in alcool ai lui ceașcă, totuși”, precizează el. Am reușit asta […] Articolul Studiu Harvard: România, poveste de succes a integrării economice. Caramitru: Concluzii contrare la ce zic zuzuraniştii apare prima dată în PS News.
12:10
Sâmbătă avem o zi cu mulți nori, însă precipitațiile apar doar pe spații mici. Avem burniță sau fulguieli în sud și în est, iar în extremitatea nordică o să fie lapoviță. Temperaturile cresc în vest, în nord-vest, în centru și la munte, iar maximele pleacă de la -2 grade în nordul Moldovei și ajung pe […] Articolul METEO Vremea azi, 24 ianuarie. Burniţă şi mulţi nori. Temperaturile cresc apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.