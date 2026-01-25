Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo

Fanatik, 25 ianuarie 2026 14:20

Cine este, de fapt, ”copia” Georginei Rodriguez, care este o prezență activă pe rețelele de socializare. Oamenii cred că este logodnica lui Cristiano Ronaldo.

Acum 5 minute
15:00
Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu, gol în Gaziantep – Konyaspor, după o combinație de efect cu Drăguș. Video Fanatik
Deian Sorescu a reușit să marcheze în prima repriză a meciului Gaziantep - Konyaspor. Pasa decisivă a fost oferită de un alt internațional român, Denis Drăguș.
15:00
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv Fanatik
Rapid este lăudată pentru transferurile lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv. Un fost antrenor al giuleștenilor consideră că echipa lui Costel Gâlcă a dat lovitura în mercatorul de iarnă
Acum 30 minute
14:40
Decizia UEFA în cazul transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo! Ucrainenii au făcut anunțul Fanatik
Situația transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo București rămâne complicată. Regulamentele UEFA blochează mutarea până în vară. De ce nu poate pleca din Ucraina.
Acum o oră
14:20
14:10
De nicăieri! Steven Nsimba, propus la naționala României: „Ar fi bun pentru noi” Fanatik
Steven Nsimba, soluția perfectă pentru atacul României!? Fotbalistul Universității Craiova a fost propus în direct la naționala lui Mircea Lucescu: „Ne trebuie un jucător ca el”
Acum 2 ore
13:50
Genoa – Bologna, în etapa a 22-a din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, față în față cu clubul care a învins FCSB în Europa League! Fanatik
Echipa patronată de Dan Șucu, Genoa, întâlnește Bologna în etapa 22 din Serie A, duminică, 25 ianuarie, de la ora 16:00. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul „grifonilor”.
13:40
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu Gică Hagi: „Nu a fost ca în cazul Nadiei” Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Miodrag Belodedici înainte de Revoluție. Discuția purtată cu Valentin Ceaușescu, legătura cu Gică Hagi și rugămintea lui Anghel Iordănescu. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
13:20
Suporterii lui Dinamo, banner exploziv: Politic, ironizat, Cîrjan, idolatrizat! Cum a reacționat căpitanul din Ștefan cel Mare: „Alții, pentru un ban…”. Foto Fanatik
Cătălin Cîrjan a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro din străinătate și a ales să rămână la Dinamo. Gestul mijlocașului a fost apreciat de fani, care l-au ironizat pe Dennis Politic, plecat la FCSB.
13:10
FCSB, pe cale să mai primească o lovitură după derby-ul cu CFR Cluj. Doi titulari sunt în pericol! Fanatik
Emoții uriașe pentru FCSB înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Campioana are nevoie de aer ca de puncte și va trebui să o facă fără Florin Tănase. În plus, după acest meci, roș-albaștrii mai pot pierde doi jucători
Acum 4 ore
12:50
La 30 de ani, celebra campioană olimpică a făcut anunțul trist. A pierdut sarcina în timp ce primea medalia de aur Fanatik
Renumita sportivă a dezvăluit că a suferit un avort spontan în momentul în care i se înmâna medalia de aur. A vorbit deschis despre experiența traumatizantă.
12:40
Haos la clubul din România aflat pe poziție de play-off! A reziliat contractele jucătorilor și va continua competiția cu juniorii Fanatik
Deși se află într-o poziție foarte bună în clasament, clubul din România a luat o decizie surprinzătoare! Și-a dat toți jucătorii importanți afară și va continua doar cu fotbaliști extrem de tineri
12:00
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1 Fanatik
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Fostul mare pilot de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat. Ce se întâmplă cu el însă?
11:50
„Veteranul” lui CFR Cluj a făcut calculele pentru play-off, înaintea derby-ului cu FCSB: „E aproape imposibil dacă pierzi. E greu și cu un egal” Fanatik
FCSB și CFR Cluj se întâlnesc într-un meci decisiv pe Arena Națională, cu play-off-ul în joc. Mario Camora avertizează înaintea duelului care poate decide sezonul ambelor echipe.
11:30
Alex Băluță, la un pas de revenirea în SuperLiga! Liber de contract, atacantul a făcut anunțul: „Sunt pregătit” Fanatik
Alexandru Băluță a rămas fără echipă după despărțirea de LA Galaxy și caută o revenire în Superliga. Ce se întâmplă cu transferul la CFR Cluj
11:20
Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică Hagi. Exclusiv Fanatik
Gică Hagi așteaptă propuneri interesante de a prelua o echipă. Ce răspunsuri a primit agentul Giovanni Becali când l-a propus antrenor în Arabia Saudită.
11:10
Vacanțe făcute cu inteligența artificială: dispar agențiile de turism? Specialiștii sunt reticenți. „Intervine un sentiment de frustrare” Fanatik
Inteligența artificială vine ca o unealtă în multe domenii, chiar și în cel al turismului. Ce riscuri sunt când alegi să folosești aplicații AI pentru planificarea vacanțelor și ce recomandă specialiștii
Acum 6 ore
11:00
Mbappe l-a răzbunat pe Brahim Diaz după penalty-ul ratat în finala Cupei Africii! Gest fabulos al francezului în Villarreal – Real Madrid 0-2 Fanatik
Kylian Mbappe, gest de mare clasă pentru Brahim Diaz! Ce a făcut golgheterul lui Real Madrid pentru colegul său atât de criticat pentru ratarea din finala Cupei Africii
10:40
Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înaintea derby-ului crucial FCSB – CFR Cluj. Exclusiv Fanatik
Peluza Nord a transmis un mesaj pentru jucătorii campioanei înainte de meciul crucial FCSB - CFR Cluj. Ce avertisment a oferit Gigi Mustață.
10:20
Antrenorul lui Dennis Man de la PSV, foc și pară după ce l-a înlocuit pe român la pauză: „Groaznic. Mă gândeam: la ce mă uit?!” Fanatik
Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven, echipă la care evoluează Dennis Man, nu s-a ferit de cuvinte după remiza din campionat. Ce a declarat după ce l-a scos pe român la pauza meciului
10:10
L-au așteptat șase luni și s-a „rupt” după zece minute! Ce se petrece cu fotbalistul din SuperLiga care a speriat defensiva FCSB-ului Fanatik
Echipa din Superligă a crezut că va da lovitura prin transferul fotbalistului care a impresionat în meciurile cu echipa campioană dar realitatea este cu totul alta
09:50
Cum arată conacul pe care și l-a construit Cristiano Ronaldo în Portugalia. E o casă unică, are 8 dormitoare, un tunel subteran și aur în bucătărie și băi Fanatik
Imagini spectaculoase cu conacul pe care și l-a construit Cristiano Ronaldo în Portugalia. Ridicarea imobilului a durat mai bine de 3 ani. De ce a decis starul portughez să vândă această casă unică.
09:40
FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Derby cu play-off-ul „pe masă”! Fanatik
Toate informațiile despre meciul FCSB - CFR Cluj din etapa 23 din SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
09:20
Ion Țiriac știe cum ar putea România să devină o mare putere regională! Cât de important este sportul, de fapt, în opinia miliardarului Fanatik
Ion Țiriac a vorbit despre modul în care România ar putea evolua la nivel de putere regională. Iar sportul joacă un rol mai important decât ar fi crezut oricine.
09:10
„Visa 40 de milioane de euro pe el”. Gigi Becali nu mai poate acum să scape de el la FCSB: episod-șoc cu iubita jucătorului Fanatik
Giovanni Becali a făcut dezvăluiri tari despre „perla” lui Gigi Becali. Reputatul agent FIFA a povestit cum familia lui Octavian Popescu a încercat să o dea afară din casă pe iubita fotbalistului
Acum 8 ore
08:50
Bijuteria care se construiește într-un loc special din România. E o investiție istorică de peste 64 de milioane de euro Fanatik
Se construiește o adevărată bijuterie într-un loc special din România. Vorbim despre o investiție uriașă de ordinul zecilor de milioane de euro.
08:30
Povestea incredibilă a antrenorului care a fost răpit în Maroc! De la un contract pe bani mulți în Arabia Saudită la răpire și amenințare cu moartea Fanatik
Un antrenor cunoscut a fost răpit în Maroc. După ce a fost ademenit de un contract pe bani mulți în Arabia Saudită, tehnicianul a ajuns să fie sechestrat și amenințat cu un cuțit
08:10
Radu Drăgușin a fost propus la AC Milan! Ce planuri au oficialii gigantului din Serie A Fanatik
Încă o variantă de transfer pentru Radu Drăgușin! După Juventus și AS Roma, românul a fost propus la încă un gigant din Serie A, AC Milan
07:50
Colegul lui Dennis Man de la PSV este dorit de Inter: „Chivu va insista pentru el” Fanatik
Coechipierul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven are șanse mari să ajungă sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Anunțul presei din Italia
07:40
Campionul olimpic care a ajuns să fie arestat. A devenit cel mai mare traficant de droguri și a fost căutat timp de 10 ani Fanatik
Un mare campion a ajuns să fie arestat. Era căutat de oamenii legii de aproape 10 ani și este considerat unul dintre cei mai mari traficanți de droguri.
07:20
Ionuț Panțîru a fost dat afară și din Liga 2 după plecarea de la FCSB. S-a contrat cu fanii pe internet: „Scuză-mă pe mine” Fanatik
După calvarul de la FCSB, Ionuț Panțîru a fost pus pe liber și de Arsenal Tunari și a fost ironizat de fani pe internet! Răspunsul său a venit imediat
07:10
Jose Mourinho, confruntat de suporterii Benficăi la baza de antrenament! Ce a urmat Fanatik
Aproximativ 200 de suporteri ai celor de la Benfica au fost prezenți la baza de antrenament a clubului, unde au dialogat cu antrenorul Jose Mourinho și cu cei din conducere.
Acum 12 ore
06:00
Cine a făcut, de fapt, rochia purtată de soția lui Radu Drăgușin, Ioana. Surpriza e mare Fanatik
Ce designer a gândit, în realitate, ținuta în care Ioana, partenera lui Radu Drăgușin, a strălucit în ziua cea mare. Nimeni nu se aștepta la acest lucru.
Acum 24 ore
01:00
Meciul din NBA, amânat cu doar câteva ore înainte de start după ce un cetățean american a fost ucis de agenții federali ai administrației Trump! Fanatik
Meciul din NBA dintre Minnesota Timberwolves și Golden State Warriors a fost amânat după ce o persoană a fost ucisă de agenții federali trimiși de administrația Trump în Minneapolis.
00:10
Cum se fac transferurile la Dinamo. Procesul complex prin care trece un jucător înainte să fie prezentat oficial în Ștefan cel Mare: „Alegem din 5 opțiuni” Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre cum se fac transferurile la Dinamo. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre procesul complex prin care se aleg jucătorii înainte de a fi aduși la echipa din „Ștefan cel Mare”.
00:00
Monday Etim, amuzat după ce l-a înfruntat pe Friday Adams în Craiova – Botoșani: „Ne-am strâns mâna” Fanatik
Marcator în meciul pe care Universitatea Craiova l-a câștigat cu FC Botoșani, 2-0, Monday Etim a fost amuzat de o întrebare la finalul confruntării din Bănie.
24 ianuarie 2026
23:40
Dezastru pentru Dennis Man și PSV! Ce s-a întâmplat în meciul cu penultima clasată din Olanda Fanatik
Dennis Man a fost titular în meciul pe care PSV l-a disputat pe teren propriu contra celor de la NAC Breda, echipa care ocupă penultimul loc în Eredivisie, însă rezultatul a fost unul nefast pentru gruparea din Eindhoven.
23:30
Leo Grozavu, atac la Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „A vrut să-mi arate cine e șeful. Se repezea la noi de zici că voia să ne bată” Fanatik
Leo Grozavu a avut o reacție dură la adresa „centralului” Marcel Bîrsan după eșecul suferit de FC Botoșani la Craiova, 0-2. Tehnicianul a analizat și meciul de pe „Ion Oblemenco”.
23:20
Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe toată lumea Fanatik
Alisha Lehmann, numită cea mai fermecătoare fotbalistă, a dezvăluit că se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii. Cine este bărbatul care a cucerit-o.
23:20
Pontul zilei de duminică, 25 ianuarie. Bet Builder de cotă 6,42 la Superbet pentru FCSB – CFR Cluj Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 25 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6,42 la meciul FCSB - CFR Cluj.
23:10
Alex Cicâldău se gândește la barajul Turcia – România după ce a fost omul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „Cu mare drag voi merge acolo” Fanatik
Alex Cicâldău, omul meciului Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0! Ce a spus despre o convocare pentru barajul Turcia - România
22:50
A fost eliminat imediat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Motivul pentru care a început scandalul. Video Fanatik
Fluierul final al partidei dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, 2-0, a adus momente tensionate între cele două părți, care s-au încheiat cu un cartonaș roșu.
22:50
Ștefan Baiaram a aruncat bomba după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „La vară sigur voi pleca!”. Ce a spus despre accidentarea suferită Fanatik
Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova! Ce a declarat la finalul meciului Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, după ce s-a accidentat
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 25 ianuarie 2026. Câștig de 292 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică ,25 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 292 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Serie A.
22:40
Filipe Coelho a dezvăluit ce probleme a avut cu Bîrsan în U Craiova – FC Botoșani 2-0. Ce i-a zis, de fapt, arbitrului Fanatik
Filipe Coelho spune că echipa sa a meritat victoria obținută în fața celor de la FC Botoșani, 2-0, după golurile marcate de Alexandru Cicâldău și Monday Etim.
22:30
Valeriu Iftime a răbufnit după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „Am auzit doar cât de bună e FCSB și cât de slabi suntem noi” Fanatik
Supărarea lui Valeriu Iftime după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0 a fost provocată de FCSB! Ce a spus finanțatorul grupării moldovene
21:40
Alertă la Universitatea Craiova! Ștefan Baiaram a ieșit accidentat din meciul cu FC Botoșani Fanatik
Starul Universității Craiova, Ștefan Baiaram, a ieșit accidentat din duelul de pe teren propriu cu FC Botoșani, iar imaginile cu jucătorul nu erau tocmai îmbucurătoare.
21:10
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani Fanatik
Cine este starul de pe Netflix care va lua parte la Jocurile Olimpice de iarnă, la 12 ani după ce a fost premiat cu o medalie olimpică. E încântat de noua experiență.
21:10
Nicolae Stanciu și-a anunțat următoarea echipă după despărțirea de Genoa lui Dan Șucu: „Abia aștept!”. Va fi coleg cu un fost golgheter din SuperLiga Fanatik
Nicolae Stanciu s-a despărțit recent de Genoa lui Dan Șucu și și-a găsit deja o altă echipă! Internaționalul român i-a anunțat deja pe fani: „Abia aștept să vă cunosc!”
20:40
Marcel Bîrsan, fază complicată încă din minutul 4 la U Craiova – FC Botoșani. Oltenii au cerut eliminare, VAR nu a intervenit Fanatik
Startul partidei dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani a adus o fază controversată la poarta oaspeților, care au scăpat după o greșeală mare în defensivă.
20:20
Andrei Coubiș a explicat de ce a preferat-o pe U Cluj în detrimentul lui Dinamo. Cum a fost convins fostul jucător al lui AC Milan Fanatik
Dorit de Dinamo, Andrei Coubiș a ajuns până la urmă la U Cluj. De ce s-a ajuns în această situație: fotbalistul a dat toate detaliile
