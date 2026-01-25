FCSB, pusă în alertă de un fost mare internațional: „CFR Cluj e mai stabilă și mai disciplinată”
Gazeta Sporturilor, 25 ianuarie 2026 15:40
Emil Săndoi, 60 de ani, a prefațat pentru Gazeta Sporturilor duelul dintre FCSB și CFR Cluj, extrem de important în calculele pentru lupta la play-off. Partida va avea loc în această seară, de la ora 20:00, pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională, fiind transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului. ...
• • •
Acum 15 minute
15:40
Acum 30 minute
15:30
Peter Bosz, după ce l-a înlocuit pe Dennis Man la pauză: „În primele 15 minute m-am gândit: «La ce mă uit?»” # Gazeta Sporturilor
PSV Eindhoven a reușit doar o remiză, 2-2, cu NAC Breda pe teren propriu, iar antrenorul Peter Bosz a răbufnit la final.Dennis Man a fost titular cu NAC Breda și n-a făcut o primă repriză rea, dar a ratat în câteva situații favorabile. Driouech a deschis scorul pentru PSV (27), numai că oaspeții au răsturnat situația chiar înaintea pauzei, 1-2, ceea ce l-a nemulțumit pe antrenorul Peter Bosz.Peter Bosz: „Nu ar trebui să mă plâng, dar o voi face. ...
Acum o oră
15:20
Carlos Alcaraz stă departe de controverse: „Nu-mi pot imagina ce înseamnă să joci un meci în astfel de condiții, Jannik Sinner a arătat că este un campion” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) a fost întrebat după victoria sa din optimile de finală de la Melbourne despre momentele dificile prin care a trecut Jannik Sinner din cauza căldurii extreme.Carlos Alcaraz este pentru a treia oară în sferturile de finală la Australian Open, singurul turneu de Mare Șlem care îi lipsește din palmares. E o fază pe care nu a depășit-o până acum la Antipozi, el urmând să-l întâlnească pe Alex de Minaur. ...
15:20
Fundașul central Juan Foyth a suferit o accidentare gravă în timpul meciului de sâmbătă seară dintre Villarreal și Real Madrid (0-2) și va fi supus unei intervenții chirurgicale, ceea ce îl va împiedica să joace pentru Argentina la viitoarea Cupă Mondială.Fotbalistul de 28 de ani de la Villarreal are o ruptură a tendonului lui Ahile la piciorul stâng și va fi indisponibil cel puțin până în septembrie. ...
15:10
Deian Sorescu (28 de ani), fotbalistul celor de la Gaziantep, a marcat în partida echipei sale împotriva celor de la Konyaspor, într-un meci contând pentru etapa #19 din Superliga.Reușita celor de la Gaziantep a venit pe o axă 100% românească. Denis Drăguș, noua adiție în „colonia” de români de la Gaziantep, a venit cu pasa decisivă. ...
15:10
Aiuritor! Fostul selecționer, DEMIS după ce și-a obligat echipa să stea trează 28 de ore la sfatul ChatGPT # Gazeta Sporturilor
Situație absolut aiuritoare! Robert Moreno (48 de ani), fostul selecționer al Spaniei, a fost dat afară de la clubul rus FC Soci pentru că s-a bazat excesiv pe ChatGPT în luarea deciziilor la echipă, inclusiv în planificarea antrenamentelor.Moreno a părăsit clubul din prima ligă rusă în septembrie anul trecut, după ce a obținut un singur punct în șapte meciuri. ...
Acum 2 ore
14:50
Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei din Spania.Acest lucru s-a văzut și în această săptămână. Aflat în aeroport, Radu a fost oprit de trei fani ai Celtei, care au dorit să aibă o amintire inedită cu românul. Unul dintre aceștia s-a așezat cu capul în jos, imitând celebrarea pe care portarul o face la finalul meciurilor.VIDEO. ...
14:50
Turcii insistă pentru transferul lui Musi: care este poziția celor de la Dinamo # Gazeta Sporturilor
Presa din Turcia a scris astăzi despre interesul celor de la Trabzonspor, cea mai importantă echipă din „Țara Semilunei”, după granzii Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, pentru Alexandru Musi, extrema stângă a celor de la Dinamo.Totuși, potrivit informațiilor GSP, Dinamo are o poziție fermă în privința lui Musi: tânărul fotbalist este considerat netransferabil în această iarnă. ...
14:40
Anunțul zilei în Premier League » A avut loc primul contact între Liverpool și Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
Liverpool continuă să traverseze forma slabă din acest sezon, fapt care s-a văzut și la ultima partidă jucată în Premier League, înfrângere cu Bournemouth, scor 2-3.Potrivit publicației spaniole AS, Xabi Alonso (44 de ani), fostul antrenor de la Real Madrid, ar urma să îi ia locul lui Arne Slot, actualul tehnician al „cormoranilor”. ...
14:40
Echipa care vrea în Superliga a luat trei goluri în nouă minute de la o echipă de Liga a 3-a # Gazeta Sporturilor
Poli Iași a jucat astăzi al doilea meci de verificare din acest an. Formația antrenată de Tibor Selymes a trecut de Bucovina Rădăuți, grupare clasată pe locul 7 în Seria 1 a Ligii a 3-a, cu 4-3.Pe terenul cu gazon sintetic din Copou, formația care are ca obiectiv oficial promovarea în Superliga s-a confruntat cu o trupă din eșalonul trei, Bucovina Rădăuți. ...
14:30
Elina Svitolina s-a calificat pentru a 14-a oară în sferturile de finală ale unui turneu de Mare Șlem » S-a apropiat de totalul Simonei Halep # Gazeta Sporturilor
Elina Svitolina (31 de ani, 12 WTA) a trecut în două seturi de Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), cu 6-2, 6-4, în optimile de finală la Australian Open. Cu această reușită, care o duce la 14 prezențe între primele opt, Elina Svitolina se apropie de totalul sferturilor de finală disputate de Simona Halep în carieră, românca fiind prezentă în această fază de 16 ori. ...
14:30
Mai mult aur decât benzină » Așa arată „MONSTRUL” de jumătate de milion de euro # Gazeta Sporturilor
Un model de motocicletă Suzuki Hayabusa este mai degrabă o bijuterie pe două roți, cu mai mult aur decât benzină. Aceasta a fost expusă la Motor Bike Expo 2026 și pare desprinsă direct dintr-o vitrină de lux din Dubai. Prețul, pe măsură: jumătate de milion de euro, iar la expoziție a atras toate privirile. Componentele modelului Suzuki Hayabusa sunt placate cu aur, deoarece metalul obișnuit a fost considerat, se pare, insuficient, potrivit inmoto.it. ...
14:30
Mihai Toma și-a dat note singur » Capitolul la care e de doi: „Acolo nu prea...” # Gazeta Sporturilor
Provocat să își noteze abilitățile singur, Mihai Toma (18 ani), jucătorul U21 al celor de la FCSB, a numit capitolul la care suferă cel mai mult: jocul cu capul. Deși a marcat cu capul în partida FCSB - Feyenoord, scor 4-3, Mihai Toma consideră că suferă la jocul de cap. Cea mai mare notă a oferit-o la capitolul „viteză”: 8 în provocarea lansată de deținătorul de drepturi TV ale Superligii, eAD. ...
14:10
14:10
Hegemonia FCSB și CFR Cluj » 31 de trofee și 342 de meciuri europene în ultimele două decenii: azi luptă pentru un loc de play-off # Gazeta Sporturilor
Partida dintre FCSB și CFR Cluj din această seară îi prinde pe cei doi granzi într-o ipostază rară, aproape neverosimilă pentru ultimii 20 de ani ai fotbalului românesc: în afara locurilor de play-off, departe de zona în care s-au obișnuit să respire, să domine și să decidă campionate.De la promovarea „feroviarilor” în 2004, duopolul FCSB-CFR a devenit o constantă aproape matematică în Superligă. ...
14:10
Bayern nu intră în panică după primul eșec al sezonului » Harry Kane: „Avem un lot bun și mentalitate!” # Gazeta Sporturilor
Bayern a pierdut pentru prima dată în acest sezon din Bundesliga. După înfrângerea de sâmbătă, scor 1-2, cu Augsburg pe Allianz Arena, aceștia au subliniat, în unanimitate, că nu există motive de panică și că reacția echipei va fi crucială.Bavarezii au pierdut în campionat după zece luni. ...
14:00
Basarab Panduru l-a văzut debutând în Superliga și îl propune la națională: „Avem probleme acolo” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Basarab Panduru (55 de ani) l-a văzut pe Andrei Coubiș (22 de ani), noul fundaș central de la U Cluj, debutând în Superliga și consideră că în câteva luni acesta poate reprezenta o soluție pentru echipa națională a României, mai ales că acel post este deficitar. Coubiș, jucător venit în această iarnă la gruparea lui Bergodi din Italia, a jucat primele minute la U Cluj sâmbătă seara, în partida cu Unirea Slobozia, scor 1-0. ...
14:00
Amprenta lui Coelho » Cum s-a schimbat jocul Universității Craiova, la două luni de la instalarea noului antrenor # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, în runda cu numărul 23, la capătul unui un joc diferit față de cel conturat de Mirel Rădoi. Chiar dacă nu a modificat sistemul, antrenorul Filipe Coelho și-a pus amprenta în cele două luni de mandat, iar meciul disputat sâmbătă seara, în Bănie, este elocvent. ...
14:00
Mesajul lui Drăgușin după ce a fost folosit doar un minut: „Aceeași mentalitate” # Gazeta Sporturilor
În remiza dintre Burnley și Tottenham, scor 2-2, Radu Drăgușin a fost introdus la oaspeți abia în prelungiri.Revenit după o ruptură de ligament încrucișat care l-a ținut aproape un an pe tușă, Radu Drăgușin adună cu greu minutele la Tottenham. Dar strânge din dinți și merge mai departe. ...
Acum 4 ore
13:30
Deja nu mai e o speculație, deja tinde să devină un lucru cert. Acea schimbare a lui Vinicius contra Barcelonei, în octombrie, a fost scânteia care a dat foc echilibrului din vestiarul lui Real Madrid și a ars în cele din urmă etapele pe care Xabi Alonso le gândise pentru cariera lui de antrenor al grupării „blanco”. Deja nu mai e o speculație, deja tinde să devină un lucru cert: Vincius a preluat de la Karim Benzema rolul de preferat al președintelui Florentino Perez. ...
13:30
Antonio Sefer (25 de ani), jucătorul român al celor de la Maccabi Bnei Raina, a revenit pe gazon după 4 luni și a adus trei puncte importante echipei sale după ce a marcat din penalty în minutul 80 al confruntării cu Hapoel Haifa, în etapa #20 din prima ligă a Israelului.Echipa lui Sefer, aflată în lupta pentru salvarea de la retrogradare, a câștigat cu 1-0. ...
13:20
Adrian Porumboiu analizează lupta la vârful Superligii: „Cel mai bun antrenor!” + Ironii pentru FCSB și CFR Cluj: „Ca Ceaușescu” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) a analizat într-un dialog cu Gazeta Sporturilor lupta de la vârful Superligii.Fost finanțator de la FC Vaslui a lăudat-o pe Dinamo și a declarat că îl consideră pe Zeljko Kopic drept cel mai bun antrenor din prima divizie. În plus, a avut cuvinte frumoase și pentru Universitatea Craiova și Leo Grozavu, dar și o ironice către FCSB și CFR Cluj, echipe aflate în prezent în afara locurilor de play-off. ...
13:20
Mobilizare generală » Fanii echipei care speră la play-off au pus mâna pe lopeți și au deszăpezit terenul # Gazeta Sporturilor
În ciuda temperaturilor scăzute și vremii rea, fanii echipei Oțelul Galați s-au mobilizat pentru a deszăpezi terenul de antrenament al clubului.Gălățenii se pregătesc de partida cu Csikszereda, programată mâine, 26 ianuarie, de la ora 17:00. Suporterii au venit cu lopeți pentru a ajuta echipa să se antreneze la capacitate maximă.VIDEO. ...
13:10
Emil Săndoi laudă inovația lui Filipe Coelho cu FC Botoșani: „Nu știu dacă Dinamo poate ține ritmul cu Universitatea Craiova” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi, 60 de ani, fost fundaș central cu peste 300 de meciuri pentru Universitatea Craiova, echipă cu care a cucerit un titlu și două Cupe ale României, își menține opinia exprimată înainte de startul sezonului: „juveții” sunt favoriți la câștigarea campionatului. ...
13:10
Scandal cu vedeta Borussiei Dortmund » Contre între cluburi și pe rețelele de socializare! # Gazeta Sporturilor
Căpitanul Emre Can (32 de ani) a fost la un pas de-o eliminare în meciul pe care Borussia Dortmund l-a câștigat la Berlin, în fața lui Union (3-0).În repriza secundă, Emre Can s-a aflat în mod repetat în centrul atenției. Fie prin intrări dure, fie prin provocări. Una a declanșat chiar o încăierare generală. Antrenorul Nico Kovac l-a scos pe Emre Can ca să nu ia „roșu”„Centralul” Hartmann i-a arătat un cartonaș galben, dar degeaba. ...
13:00
AS Roma - AC Milan, meciul zilei în Italia » Se pot apropia de echipa lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
AS Roma - AC Milan, una dintre cele mai așteptate confruntări din campionatul italian, se va consuma în etapa a 22-a din Serie A, în această seară, de la ora 21:45 pe stadionul „Olimpico” din Roma. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.Milan ocupă locul al doilea în clasamentul din Serie A, cu 46 de puncte după 21 de meciuri jucate. ...
13:00
Emil Săndoi laudă inovația lui Filipe Coelho cu FC Botoșani » Mesaj pentru „câini”: „Nu știu dacă Dinamo poate ține ritmul în luptă cu Universitatea Craiova” # Gazeta Sporturilor
12:40
Daniil Medvedev (29 de ani, 12 ATP), finalist la Australian Open în 2021, 2022 și 2024, a fost învins în „optimi de finală„ la Melbourne de americanul Learner Tien (20 de ani, 29 ATP) cu 6-4, 6-0, 6-1.Anul 2026 a început la fel ca precedentul pentru Daniil Medvedev, cu o înfrângere la Australian Open în fața lui Learner Tien. ...
12:30
Până în acest moment, fanii olteni și dinamoviști au toate motivele să spere că a venit clipa să sărbătorească un nou titlu, dar să nu uităm de Rapid.Când trec anii și ajungi la vârsta maturității, când iubești fotbalul, ai senzația că prezentul nu mai stă singur în picioare, că în spatele fiecărei faze, fiecărui gol, fiecărei etape se aliniază umbrele altor ani, alte seri, alte inimi care au bătut la fel. ...
12:30
Arsenal și Manchester United se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 23 din Premier League. Partida de la Londra va si transmisă în format liveTEXT pe GSP.RO și pe platforma Voyo, contra cost.„Tunarii” sunt lideri în campionat, în timp ce „diavolii roșii” se află pe locul 5. ...
12:30
Simona Țăranu a incendiat internetul cu pozele în costum de baie din Caraibe: „Iubitul tău e cel mai norocos om de pe pământ” » Ce loc a evitat # Gazeta Sporturilor
Simona Țăranu (36 de ani), prezentatoarea știrilor la Digi Sport, a plecat într-o vacanță în Caraibe și a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare din croaziera exotică.Prezentatoarea TV și-a început excursia din Miami, iar apoi s-a mutat pe insula Saint Martin din Caraibe, o bucată de pământ de 87 de km pătrați, la aproximativ 300 de kilometri distanță de Puerto Rico. ...
12:20
Jucătoarea de la CSM București a fost prezentată în străinătate » Contract pe trei sezoane # Gazeta Sporturilor
Interul stânga de la CSM București, Djurdjina Jaukovic (28 de ani), a fost prezentată de Buducnost, echipă la care va evolua din sezonul viitor. Multe mișcări de trupă la CSM București în această iarnă, atât în sensul venirilor, cât și în cel al plecărilor. Marcatoare a patru goluri sâmbătă seara, în succesul cu Podvka Koprivnica, din etapa a 11-a a Ligii Campionilor, scor 33-28, Jaukovic va pleca din vară de la „tigroaice”, după două sezoane la CSM. ...
12:00
„Dacă nu Craiova, atunci cine?” » Rodion Cămătaru e sigur că oltenii sunt favoriți la titlu: „FCSB nu mai are timp” # Gazeta Sporturilor
Rodion Cămătaru, 67 de ani, nume de legendă în Bănie, de două ori campion alături de „juveți” și de patru ori câștigător al Cupei României, o vede pe Universitatea Craiova favorită certă la titlu.Descrie meciul de aseară cu FC Botoșani, câștigat de trupa lui Filipe Coelho cu 2-0, grație reușitelor lui Cicâldău și Etim, drept unul de „uzură”, important fiind succesul, mai puțin jocul, care nu l-a impresionat. ...
12:00
Jakub Mensik a declarat forfait, iar Novak Djokovic avansează în sferturile de finală la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Cehul Jakub Mensik (20 de ani, locul 17 ATP) s-a retras din cauza unei accidentări la mușchii abdominali, iar Novak Djokovic va avea mai mult timp de recuperare, urmând să lupte pentru un loc în semifinale cu învingătorul din partida Lorenzo Musetti – Taylor Fritz.Novak Djokovic a avansat direct în sferturile de finală ale Australian Open 2026, după ce Jakub Mensik și-a anunțat retragerea. Fostul lider mondial este pentru a 16-a oară în această fază la Melbourne. ...
12:00
Aurel Țicleanu (67 de ani), fost mare jucător la Universității Craiova, laudă modul în care Filipe Coelho a abordat meciul cu FC Botoșani, încheiat cu victoria oltenilor, scor 2-0.Acesta consideră că decizia de a schimba sistemul în timpul jocului de sâmbătă seară a fost decisivă în obținerea celor trei puncte. ...
Acum 6 ore
11:50
Maurizio Sarri nu-și iartă patronul: „Jucătorii nu pleacă din cauza mea, ci a lipsei de ambiție a...” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Lazio, Maurizio Sarri, a reacționat „contondent” după 0-0 în deplasarea de la Lecce. Atacul său îl vizează pe proprietarul lui Lazio, Claudio Lotito.Nemulțumirea crește la Lazio, după un nou rezultat sub așteptări. În conferința de presă de la finele meciului cu Lecce (0-0), jurnaliștii l-au confruntat pe antrenorul Maurizio Sarri cu faptul că mulți jucători ar pleca din cauza lui. ...
11:40
Campionul cu FCSB, negocieri cu CFR Cluj » Dinamo și alte două echipe din Superliga s-au interesat și ele # Gazeta Sporturilor
Alexandru Băluță (32 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB și Los Angeles FC, în prezent liber de contract, după plecarea din America, a dezvăluit că a fost foarte aproape de a semna cu CFR Cluj în această perioadă, dar totul a picat pe ultima sută de metri. După doar 3 luni, în care a bifat 14 minute în tricoul americanilor, experiența lui Băluță a ajuns la final. ...
11:40
Gloria Bistrița - Gyor, în etapa a 11-a din Liga Campionilor » Campioana Europei nu are niciun pivot în echipă # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița o întâlnește astăzi pe Gyor, în etapa a 11-a din Liga Campionilor. Meciul începe la ora 17:00 în Teraplast Arena și va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și Digi Sport 2.Gloria Bistrița a pierdut ambele meciuri din acest an în Liga Campionilor, cu Buducnost (24-28) și la Esbjerg (28-32), și cu 12 puncte este pe locul 4 în clasament. ...
11:30
Florin Prunea, iritat de arbitrul din Superliga: „Poftim! Vrei să ieși tu în evidență, chiar dacă ai greșit!” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fost internațional român, a comentat situația lui Marcel Bîrsan, „centralul” care a oficiat Universitatea Craiova - FC Botoșani, meci din etapa #23 din Superliga.Marcel Bîrsan nu a avut cea mai inspirată seară în Bănie. „Centralul” a reușit să irite ambele formații, a dat 5 galbene în primele 45 de minute (2 au fost pentru antrenori) și a fost huiduit ulterior de fanii de pe „Ion Oblemenco”. ...
11:20
Aryna Sabalenka, după calificarea în sferturile de finală la Australian Open. „Sunt pentru pace. Asta este tot ce pot spune” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), campioană la Melbourne în 2023 și 2024, s-a calificat pentru a patra oară la rând în sferturile de finală la Australian Open, ea trecând de Victoria Mboko (19 ani, 16 WTA) în două seturi, cu 6-1, 7-6 (1). Jucătoarea din Belarus a fost întrebată la conferința de presă despre un nou comentariu al ucrainencei Oleksandra Oliynykova, cea care a criticat Gucci pentru că a semnat un contract cu liderul mondial. ...
11:20
Universitatea Craiova sperie Superliga! Botoșani nu a avut nicio șansă cu oltenii: statistică amețitoare a trupei lui Coelho # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova s-a impus aseară cu FC Botoșani, scor 2-0, grație reușitelor semnate de Cicâldău și Etim în repriza secundă. GSP a analizat raportul platformei de specialitate Wyscout pentru această partidă, iar concluziile sunt interesante. Succesul de aseară le garantează oltenilor prima poziție în clasament și la finele rundei #23. ...
11:20
Barcelona - Real Oviedo, duel în runda 21 din La Liga » Catalanii primesc vizita „lanternei roșii” # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Real Oviedo se întâlnesc astăzi, de la ora 17:15, într-un duel din cadrul etapei cu numărul 21 din La Liga. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.În timp ce Barcelona se află pe locul doi în La Liga și speră să depășească liderul Real Madrid, Real Oviedo se află pe ultimul loc. ...
11:10
Juventus primește astăzi vizita celor de la Napoli, într-un meci din etapa #22 din Serie A, cu implicații puternice în lupta pentru titlu. Partida a fost programată de la ora 19:00 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
11:10
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, BT Arena, este prima locație unde vor fi interzise spectacolele de manele începând din acest an. Decizia a fost luată de conducerea instituției și este numită drept strategică, privind profilul cultural și artistic al sălii. În mod normal BT Arena este casa celor de la U BT Cluj Napoca, însă sala polivalentă de 10. ...
11:00
11:00
