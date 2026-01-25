Serbia a câştigat medalia de aur la Campionatul European, după finala cu Ungaria

Primasport.ro, 25 ianuarie 2026 23:50

Serbia a câştigat medalia de aur la Campionatul European, după finala cu Ungaria

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
00:00
VIDEO | AS Roma - AC Milan 1-1. Etapă excelentă pentru Cristi Chivu Primasport.ro
VIDEO | AS Roma - AC Milan 1-1. Etapă excelentă pentru Cristi Chivu
Acum 30 minute
23:50
Serbia a câştigat medalia de aur la Campionatul European, după finala cu Ungaria Primasport.ro
Serbia a câştigat medalia de aur la Campionatul European, după finala cu Ungaria
23:50
David Miculescu nu îşi explică ce se petrece la FCSB. ”Parcă toate sunt contra noastră” Primasport.ro
David Miculescu nu îşi explică ce se petrece la FCSB. ”Parcă toate sunt contra noastră”
Acum o oră
23:20
VIDEO EXCLUSIV | ”Dă pasă de gol la adversar". Noul venit Andre Duarte e criticat deja public de patron Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Dă pasă de gol la adversar". Noul venit Andre Duarte e criticat deja public de patron
23:10
Elias Charalambous, decizie radicală după eşecul la scor cu CFR Cluj! Primasport.ro
Elias Charalambous, decizie radicală după eşecul la scor cu CFR Cluj!
Acum 2 ore
23:00
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali nu mai are răbdare şi anunţă măsuri radicale la FCSB. ” Îi mănâncă creierii” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali nu mai are răbdare şi anunţă măsuri radicale la FCSB. ” Îi mănâncă creierii”
22:50
VIDEO | Daniel Pancu le-a dat o lecţie dură celor de la FCSB. ”Nu suntem încă morţi!” Primasport.ro
VIDEO | Daniel Pancu le-a dat o lecţie dură celor de la FCSB. ”Nu suntem încă morţi!”
22:40
VIDEO | Cordea, înjurat de fanii lui FCSB. ”De asta m-am bucurat la gol” Primasport.ro
VIDEO | Cordea, înjurat de fanii lui FCSB. ”De asta m-am bucurat la gol”
22:30
”La revedere!” Gigi Becali ia o măsură radicală! Jucătorul care e OUT Primasport.ro
”La revedere!” Gigi Becali ia o măsură radicală! Jucătorul care e OUT
22:20
Prima reacţie a lui Gigi Becali după dezastrul cu CFR Cluj! ”Nu ai cum cu echipa asta” Primasport.ro
Prima reacţie a lui Gigi Becali după dezastrul cu CFR Cluj! ”Nu ai cum cu echipa asta”
Acum 4 ore
22:00
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-4. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-4. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie
21:50
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-3. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj 1-3. Incapacitate cronică a campioanei! Play-off-ul pare o utopie
21:40
VIDEO | Juventus - Napoli 3-0. Oaspeţii pierd contactul cu liderul Inter Primasport.ro
VIDEO | Juventus - Napoli 3-0. Oaspeţii pierd contactul cu liderul Inter
21:20
Manchester United s-a impus pe terenul lui Arsenal şi se apropie de podium Primasport.ro
Manchester United s-a impus pe terenul lui Arsenal şi se apropie de podium
21:10
La 39 de ani, Nani a revenit în activitate şi a semnat cu echipa lui Andrei Vlad Primasport.ro
La 39 de ani, Nani a revenit în activitate şi a semnat cu echipa lui Andrei Vlad
21:10
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana e făcută KO Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana e făcută KO
20:50
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica speculează o mare eroare a lui Târnovanu Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica speculează o mare eroare a lui Târnovanu
20:40
Oliver Solberg a câştigat Raliul Monte Carlo, prima etapă a sezonului din WRC Primasport.ro
Oliver Solberg a câştigat Raliul Monte Carlo, prima etapă a sezonului din WRC
20:20
VIDEO | Valentin Mihăilă a marcat în poarta echipei lui Ianis Hagi Primasport.ro
VIDEO | Valentin Mihăilă a marcat în poarta echipei lui Ianis Hagi
20:10
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
Acum 6 ore
20:00
VIDEO | FC Barcelona - Real Oviedo 3-0. Ultima clasată a rezistat mai bine de o repriză Primasport.ro
VIDEO | FC Barcelona - Real Oviedo 3-0. Ultima clasată a rezistat mai bine de o repriză
20:00
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
ANAD va face control doping la meciul FCSB - CFR Cluj Primasport.ro
ANAD va face control doping la meciul FCSB - CFR Cluj
19:30
Succes uriaş obţinut de Genoa lui Dan Şucu în Serie A Primasport.ro
Succes uriaş obţinut de Genoa lui Dan Şucu în Serie A
19:30
În ziua meciului cu FCSB, CFR Cluj pregăteşte un transfer Primasport.ro
În ziua meciului cu FCSB, CFR Cluj pregăteşte un transfer
19:10
Chelsea s-a impus pe terenul lui Crystal Palace în Premier League Primasport.ro
Chelsea s-a impus pe terenul lui Crystal Palace în Premier League
19:00
Schimbări importante în echipa de start a celor de la FCSB. Doi jucători sunt OUT Primasport.ro
Schimbări importante în echipa de start a celor de la FCSB. Doi jucători sunt OUT
18:40
VIDEO | Gloria Bistriţa - Gyor 22-27. Ardelencele sperau după prima parte la un rezultat uriaş Primasport.ro
VIDEO | Gloria Bistriţa - Gyor 22-27. Ardelencele sperau după prima parte la un rezultat uriaş
18:40
VIDEO | Gol românesc în Turcia! Deian Sorescu a marcat pentru Gaziantep din pasa lui Denis Drăguş Primasport.ro
VIDEO | Gol românesc în Turcia! Deian Sorescu a marcat pentru Gaziantep din pasa lui Denis Drăguş
18:30
Xabi Alonso ar putea prelua un club uriaş din Europa Primasport.ro
Xabi Alonso ar putea prelua un club uriaş din Europa
Acum 8 ore
17:30
Atletico Madrid s-a impus fără emoţii cu Mallorca Primasport.ro
Atletico Madrid s-a impus fără emoţii cu Mallorca
17:30
VIDEO | ”Important e să fim sănătoşi”. Cum a răspuns Eugen Neagoe atunci când a fost întrebat despre demisie Primasport.ro
VIDEO | ”Important e să fim sănătoşi”. Cum a răspuns Eugen Neagoe atunci când a fost întrebat despre demisie
17:20
”Ar fi bun pentru noi”. Se cere naturalizarea unui atacant din Superliga Primasport.ro
”Ar fi bun pentru noi”. Se cere naturalizarea unui atacant din Superliga
17:10
Austriacul Manuel Feller s-a impus în slalomul de la Kitzbuhel Primasport.ro
Austriacul Manuel Feller s-a impus în slalomul de la Kitzbuhel
17:10
VIDEO | ”Puteam să pierdem cele 3 puncte”. Ianis Zicu consideră că succesul de la Ploieşti a fost obţinut şi cu noroc Primasport.ro
VIDEO | ”Puteam să pierdem cele 3 puncte”. Ianis Zicu consideră că succesul de la Ploieşti a fost obţinut şi cu noroc
17:00
Austriacul Manuel Feller a câştigat slalomul de la Kitzbuhel Primasport.ro
Austriacul Manuel Feller a câştigat slalomul de la Kitzbuhel
16:50
FCSB scoate un jucător experimentat de pe lista pentru Superliga Primasport.ro
FCSB scoate un jucător experimentat de pe lista pentru Superliga
16:40
VIDEO | Petrolul – Farul 0-1. Dobrogenii îşi menţin speranţele de play-off Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Farul 0-1. Dobrogenii îşi menţin speranţele de play-off
16:20
Dinamo a ofertat un jucător ce s-a despărţit în vară de FCSB Primasport.ro
Dinamo a ofertat un jucător ce s-a despărţit în vară de FCSB
16:10
Mikaela Shiffrin a câştigat şi slalomul de la Spindleruv Mlyn Primasport.ro
Mikaela Shiffrin a câştigat şi slalomul de la Spindleruv Mlyn
Acum 12 ore
16:00
Elina Svitolina a învins-o pe Mirra Andreeva şi s-a calificat în sferturi la Australian Open Primasport.ro
Elina Svitolina a învins-o pe Mirra Andreeva şi s-a calificat în sferturi la Australian Open
16:00
Alex De Minaur s-a calificat în sferturi la Australian Open, unde va evolua cu spaniolul Carlos Alcaraz Primasport.ro
 Alex De Minaur s-a calificat în sferturi la Australian Open, unde va evolua cu spaniolul Carlos Alcaraz
15:50
Se pregăteşte plecarea lui Gnahore! Dinamo i-a găsit deja înlocuitor mijlocaşului francez: un jucător cu experienţă în La Liga şi Ligue 1 Primasport.ro
Se pregăteşte plecarea lui Gnahore! Dinamo i-a găsit deja înlocuitor mijlocaşului francez: un jucător cu experienţă în La Liga şi Ligue 1
15:50
VIDEO | Petrolul – Farul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii aleargă după egalare Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Farul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii aleargă după egalare
15:30
E gata! Au fost anunţate favoritele la câştigarea campionatului! Rapid este OUT din cursă Primasport.ro
E gata! Au fost anunţate favoritele la câştigarea campionatului! Rapid este OUT din cursă
15:20
Gică Hagi, aproape să dea un tun financiar: ”Cel puţin 2,5 - 3 milioane de euro!” Primasport.ro
Gică Hagi, aproape să dea un tun financiar: ”Cel puţin 2,5 - 3 milioane de euro!”
15:10
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:00! Duel pentru play-off pe Arena Naţională Primasport.ro
VIDEO | FCSB – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:00! Duel pentru play-off pe Arena Naţională
15:10
VIDEO | Petrolul – Farul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Ploieşti Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Farul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Ploieşti
15:00
Tensiuni la Benfica! Fanii au dat buzna peste Jose Mourinho după ultimele prestaţii ale echipei! Ce a urmat Primasport.ro
Tensiuni la Benfica! Fanii au dat buzna peste Jose Mourinho după ultimele prestaţii ale echipei! Ce a urmat
15:00
VIDEO | Petrolul – Farul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de dobrogeni Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Farul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de dobrogeni
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.