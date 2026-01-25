Ce lovitură! Sergio Ramos vrea să cumpere FC Sevilla pentru a o salva de la dezastru: suma vehiculată este colosală!

Fanatik, 26 ianuarie 2026 01:10

Sergio Ramos este gata să facă un gest colosal pentru a-și salva fosta echipă, FC Sevilla! Suma pregătită este uriașă!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 30 minute
01:10
Ce lovitură! Sergio Ramos vrea să cumpere FC Sevilla pentru a o salva de la dezastru: suma vehiculată este colosală! Fanatik
Sergio Ramos este gata să facă un gest colosal pentru a-și salva fosta echipă, FC Sevilla! Suma pregătită este uriașă!
Acum o oră
01:00
Etapă excelentă pentru Cristi Chivu în Serie A! Inter s-a distanțat în vârful clasamentului Fanatik
Inter a obținut un succes clar, 6-2 cu Pisa, în etapa 22 din Serie A, iar rivalele la titlu au făcut pași greșiți, așadar echipa lui Cristi Chivu s-a distanțat în vârful clasamentului.
00:40
Iuliu Mureșan face anunțul așteptat de toți fanii lui CFR Cluj după meciul cu FCSB: „Era obligatoriu” Fanatik
Președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, a oferit o veste excelentă după meciul pe care echipa l-a câștigat contra celor de la FCSB, 4-1, în etapa cu numărul 23 din SuperLiga.
Acum 2 ore
00:30
Andrei Cordea nu s-a ferit de cuvinte după ce a înscris în victoria lui CFR Cluj, 4-1 cu FCSB: „Am fost înjurat, de asta m-am bucurat la gol” Fanatik
Andrei Cordea a reacționat după ce a reușit să înscrie în partida câștigată de CFR Cluj cu 4-1 pe terenul fostei sale echipe, FCSB. Fotbalistul a dezvăluit de ce a ales să sărbătorească reușita.
00:20
Analiză la rece a lui Andrei Vochin, după FCSB – CFR Cluj 1-4 și Arsenal – Manchester United 2-3: „Duminica oamenilor care sfințesc locul: Carrick și Pancu” Fanatik
Andrei Vochin a analizat derby-urile FCSB - Cluj 1-4 și Arsenal - Manchester United 2-3, iar concluzia este cât se poate de clară: Daniel Pancu și Michael Carrick sunt oamenii care sfințesc locul.
00:10
Andre Duarte, debut de coşmar la FCSB! A greşit la două goluri şi a fost luat în colimator de Gigi Becali Fanatik
Andre Duarte a avut parte de un debut horror la FCSB. Lusitanul a greşit la două dintre cele patru goluri ale celor de la CFR Cluj şi a fost criticat de Gigi Becali de la primul meci.
25 ianuarie 2026
23:50
Primul transfer anunțat după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Liber de contract” Fanatik
Imediat după meciul FCSB - CFR Cluj 1-4, a fost anunțat în direct un nou transfer la echipă! Despre cine este vorba
23:50
Cum arată o zi din viața fiicei unuia dintre patronii din Premier League. E căsătorită cu un angajat din club Fanatik
Fata unuia dintre patronii din Premier League a răspuns curiozităților din partea fanilor. Care sunt activitățile pe care le are pe parcursul unei zile.
Acum 4 ore
23:30
Şefii celor de la CFR Cluj, ironia supremă după 4-1 cu FCSB! Cum au sărbătorit în loja de pe Arena Naţională. Video Fanatik
CFR Cluj a câştigat cu 4-1 derby-ul cu FCSB şi reintră în calculele la play-off. Oficialii ardelenilor i-au ironizat pe rivali, bucurându-se ca jucătorii lui Charalambous în loja de pe Arena Naţională.
23:20
Daniel Pancu, izbucnire nervoasă în direct după 4-1 cu FCSB: „CFR Cluj nu e moartă!” Fanatik
Daniel Pancu a avut o reacție dură după victoria obținută de CFR Cluj pe terenul FCSB-ului, scor 4-1. Ce l-a deranjat pe tehnicianul „feroviarilor”.
23:20
David Miculescu, comparație între FCSB și Real Madrid după eșecul cu CFR Cluj: „Dau un exemplu absurd” Fanatik
Jucătorii FCSB-ului și-au găsit cu greu cuvintele după meciul pierdut categoric de către campioana României, 1-4, cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 23 a SuperLigii.
22:50
Charalambous anunță că e gata să plece de la FCSB după meciul cu CFR Cluj: „Sunt la dispoziția clubului” Fanatik
Elias Charalambous se declară dezamăgit de eșecul pe care formația sa l-a suferit, 1-3, contra celor de la CFR Cluj în runda cu numărul 23 a SuperLigii României.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 26 ianuarie 2026. Câștig de 407 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 26 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 407 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și Serie A.
22:40
Pontul zilei de luni, 26 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,00 la Superbet pentru UTA Arad – Rapid București Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 26 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,00 la meciul UTA Arad - Rapid București
22:40
Gigi Becali a anunțat prima măsură după FCSB – CFR Cluj 1-4! Târnovanu, OUT din poarta campioanei Fanatik
Gigi Becali, prima măsură radicală la FCSB după eșecul scor 1-4 cu CFR Cluj! Ștefan Târnovanu, înlocuit cu Zima în poarta campioanei!
22:30
Elias Charalambous, dat afară de la FCSB!? Anunțul categoric al lui Gigi Becali: „Vedem la vară cum stăm!” Fanatik
Gigi Becali a declarat că Elias Charalambous ar putea fi demis de la FCSB după finalul actualului sezon. Cipriotul se află pe banca echipei din 2023.
22:30
Neluțu Varga, prima reacție după marea victorie a CFR-ului: „Am fost bărbați! Le-am arătat celor de la FCSB că avem adevăratul ADN al performanței”. Exclusiv Fanatik
Ioan Varga a oferit o reacție exclusivă pentru FANATIK imediat după meciul câștigat de CFR Cluj, 4-1, contra celor de la FCSB, în etapa cu numărul 23 din SuperLiga.
22:20
Peluza Nord, reacție violentă la adresa jucatorilor de la FCSB după 1-4 cu CFR Cluj. Târnovanu, huiduit de tot stadionul. Video Fanatik
Ultrașii de la Peluza Nord FCSB au răbufnit înainte de finalul partidei cu CFR Cluj, când oaspeții conduceau cu 3-1 și au început să scandeze împotriva jucătorilor.
22:20
Gigi Becali, prima reacție după umilința FCSB, 1-4 cu CFR Cluj: „Dacă fotbalul e haotic, iei bătaie!” Fanatik
Gigi Becali a avut o reacție dură după eșecul suferit de FCSB, 1-4 pe teren propriu contra lui CFR Cluj. Patronul campioanei nu a avut milă de jucătorii echipei.
22:00
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape Fanatik
FCSB este într-o criză profundă. Roş-albaştrii pierd cu 1-4 derby-ul cu CFR Cluj şi şansele la play-off scad dramatic. FANATIK vă prezintă programul ultimelor etape şi toate calculele.
21:50
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului Fanatik
Un apropiat al lui Dan Petrescu a dat ultimele detalii despre situația medicală a antrenorului. Veștile sunt excelente: „Un semnal foarte bun”
Acum 6 ore
21:30
Ironie maximă a galeriei lui CFR Cluj la adresa FCSB-ului. Ce au putut să strige fanii ardeleni la 3-1 Fanatik
Fanii lui CFR Cluj prezenți pe Arena Națională pentru derby-ul cu FCSB i-au ironizat pe rivali după ce Andrei Cordea a înscris golul de 3-1. Ce au scandat aceștia.
21:20
Gigi Becali, decizie radicală la pauza meciului FCSB – CFR Cluj 1-2! Ce a făcut după golul marcat de Korenica Fanatik
CFR Cluj a întors rezultatul pe Arena Naţională în finalul primei reprize cu FCSB. Ardelenii au marcat prin Aliev şi Korenica, în ultimele secunde ale reprizei. A urmat o decizie radicală a lui Gigi Becali.
21:10
Cine este fostul fotbalist român, cu un talent deosebit, dar care nu și-a atins niciodată potențialul maxim. „Era foarte bun” Fanatik
El este fostul fotbalist român, cu un talent deosebit care nu și-a atins niciodată potențialul maxim. "Era foarte bun".
20:50
Cum l-au tratat suporterii din Peluza Nord pe Daniel Bîrligea la FCSB – CFR Cluj după gafa de la Zagreb Fanatik
Moment intens petrecut între Peluza Nord și Daniel Bîrligea la meciul FCSB - CFR Cluj! Ce s-a întâmplat pe Arena Națională după gafa comisă de atacant la Zagreb
20:40
Horațiu Moldovan, spectator la golul-bijuterie marcat de Lamine Yamal. Barcelona redevine lider în La Liga. Video Fanatik
Barcelona s-a impus cu 3-0 contra echipei lui Horațiu Moldovan, Real Oviedo, iar Lamine Yamal a înscris un gol superb în duelul de pe Camp Nou.
20:20
Fotbalistul pentru care s-a luptat Gigi Becali a ajuns în instanță! Ce acuzații au fost lansate Fanatik
Un celebru fotbalist pe care Gigi Becali l-a dorit la FCSB o bună perioadă de timp a ajuns în fața instanței. Ce s-a întâmplat cu el și care e motivul?
20:10
Informație de impact înainte de FCSB – CFR Cluj! Control doping programat de ANAD după meciul de pe Arena Națională Fanatik
Control doping la finalul meciului FCSB - CFR Cluj de pe Arena Națională! Partida este crucială pentru ambele echipe în lupta pentru play-off!
20:00
Genoa, remontada fantastică în Serie A! Italienii au pus la zid doi jucători. De Rossi, dezlănțuit la final Fanatik
Genoa a reușit o revenire spectaculoasă în Serie A de la 0-2 la 3-2 cu Bologna. Echipa patronată de Dan Șucu a revenit în ultima jumătate de oră, profitând de eliminarea lui Skorupski.
19:50
Fanatik SuperLiga, luni, 26 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după FCSB – CFR Cluj Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 26 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026 alături de Adi Ilie, Marius Mitran și Cristi Balaj
19:40
Simona Țăranu a încins imaginația internauților! Cum s-a afișat prezentatoarea tv: ”Cel mai norocos om de pe pământ” Fanatik
Simona Țăranu a făcut furori pe internet cu cele mai recente imagini postate. Faimoasa prezentatoare tv a plecat într-o vacanță exotică și a profitat din plin de întreaga experiență.
Acum 8 ore
19:20
Imaginile startului de an vin din Turcia! Arbitrul a aplicat regulamentul, iar glumele au venit imediat: „Noroc că a făcut arbitrul testul!” Fanatik
Imaginile din Turcia, acolo unde un arbitru a testat terenul plin de zăpadă pentru a vedea dacă se poate juca în condiții regulamentare, au ajuns virale.
19:10
Coșmarul României rupe plasele și la noua sa echipă! Gol la debut după doar 20 de minute pe teren. Video Fanatik
Fotbalistul care a pornit calvarul României de la Zenica continuă să înscrie și la aproape 40 de ani! Noua sa echipă a revenit pe tabelă după ce atacantul a înscris la debut
18:50
Ce replică i-a dat Ion Țiriac fostului premier al României: „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?” Fanatik
Ion Țiriac s-a remarcat recent cu o replică memorabilă pe care a spus-o în fața unui fost premier al României. Totul s-a întâmplat la un eveniment găzduit de Țiriac Collection.
18:20
Nicolae Stanciu a ajuns în China! Isterie generală la sosirea românului: „Regele!”. Video Fanatik
Nicolae Stanciu a ajuns în sfârșit în China și semnează cu noua echipă! Fanii au luat cu asalt aeroportul la sosirea românului: imagini de senzație!
18:10
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot” Fanatik
Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior despre relația dintre Daniel Pancu și conducerea de la CFR Cluj! Cum funcționează lucrurile în Gruia
18:00
Valentin Mihăilă și Ianis Hagi, spectacol în Turcia! Gol și pasă de gol pentru internaționalii români. Video Fanatik
Valentin Mihăilă și Ianis Hagi au fost decisivi în meciul dintre Rizespor și Alanyaspor! Ce au reușit cei doi: video cu fazele!
17:40
Criză totală la Petrolul! Eugen Neagoe a răbufnit după 0-1 cu Farul: „Facem cadouri meci de meci” Fanatik
Petrolul continuă seria rezultatelor negative în SuperLiga după eșecul cu Farul. Eugen Neagoe este extrem de critic și cere întăriri urgente pentru a salva echipa.
Acum 12 ore
17:20
A plecat peste ocean să trăiască visul american, însă s-a întors în România după doar 5 luni: „E nevoie de putere financiară” Fanatik
Transferul peste ocean părea pasul ideal, însă aventura s-a încheiat rapid. Ce urmează pentru fotbalistul român revenit acasă după o mutare care s-a dovedit ratată.
17:10
Donald Trump a spus ”NU”! Marele eveniment al anului la care liderul SUA a decis să nu participe. Ce motiv a invocat Fanatik
Donald Trump a confirmat că nu va participa la un mare eveniment din acest an. Liderul SUA a explicat și motivul pentru care a luat o astfel de decizie.
17:10
Cum a comentat Giovanni Becali ultimele acuzații de ”hărțuire” în care e implicat prietenul său Julio Iglesias: ”Apar, pentru că e bogat” Fanatik
Ioan Becali a comentat la "Giovanni Show" acuzațiile de hărțuire și abuz care îi sunt aduse cântărețului spaniol Julio Iglesias, cu care e prieten.
16:50
Accidentare cumplită în Petrolul – Farul 0-1. Jucătorul a urlat de durere. FOTO Fanatik
Scene dramatice în Petrolul – Farul! Jakub Vojtus s-a accidentat grav pe finalul meciului de la Ploiești. Echipa din Constanța a câștigat cu 1-0 și se apropie de play-off.
16:40
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță Fanatik
Cristi Borcea are parte de o neplăcere majoră după ce a fost sancționat de polițiștii de la Rutieră. A decis să deschidă un proces în această situație.
16:20
Răzvan Lucescu le-a dat liber, iar jucătorii au închiriat un avion privat! Ce a urmat este de-a dreptul surprinzător. Foto Fanatik
Ce au făcut jucătorii lui Răzvan Lucescu, după ce au primit zile libere de la antrenorul lui PAOK. Fotografia care spune totul.
16:20
România, ”relaxată” în fața amenințărilor de securitate. Cât de pregătită este armata țării și ce rol joacă NATO, de fapt Fanatik
România pare a fi destul de relaxată când vine vorba de amenințările de securitate. Mai mult de atât, țara noastră ar conta foarte mult pe ajutorul venit din partea NATO.
16:10
Un nou scandal la echipa lui Andrei Rațiu! Fotbalistul a repostat un mesaj controversat: „Ce club de rahat!” Fanatik
Scandal de proporții la Rayo Vallecano! Fanii au răbufnit după ce clubul nu i-a adus niciun omagiu fotbalistului senegalez câștigător de Cupa Africii. Cum a reacționat jucătorul
15:50
Mihai Toma s-a autoevaluat. Nota uluitoare pe care și-a dat-o după ce a dat gol cu capul în FCSB – Feyenoord 4-3. Video Fanatik
Mihai Toma (18 ani) este considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din România. Într-un interviu sincer, puștiul de la FCSB, care a marcat primul său gol cu Feyenoord, și și-a autoevaluat calitățile
15:40
Transfer-surpriză pentru Dinamo! Cine i-ar putea lua locul lui Gnahore. Exclusiv Fanatik
Dinamo își pregătește soluțiile pentru a-l înlocui pe Eddy Gnahore în cazul în care mijlocașul nu va dori să-și prelungească contractul. Cine este fotbalistul care le-a atras atenția „câinilor roșii”
15:10
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv Fanatik
Veste de ultimă oră la FCSB. Fotbalistul a fost anunțat de conducere că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Toate detaliile.
15:00
Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu, gol în Gaziantep – Konyaspor, după o combinație de efect cu Drăguș. Video Fanatik
Deian Sorescu a reușit să marcheze în prima repriză a meciului Gaziantep - Konyaspor. Pasa decisivă a fost oferită de un alt internațional român, Denis Drăguș.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.