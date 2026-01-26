Cadoul Comisiei Europene pentru marile companii tech din SUA și Donald Trump: noua legislație europeană care atacă direct drepturile noastre digitale / Principalele modificări
Comisia Europeană a făcut, spre final de 2025, o mutare care a trecut aproape neobservată de publicul larg, dar care ar putea schimba radical felul în care ne sunt protejate datele, drepturile și libertățile în…
Vremea azi, 26 ianuarie. Ploi în toată țara, dar temperaturile sunt diferite de normalul perioadei # HotNews.ro
Vremea este închisă luni, 26 ianuarie, cu ploi în toate regiunile, în timp ce la munte va fi lapoviță. În același timp, se încălzește pe parcursul zilei, iar temperaturile sunt chiar peste normalul perioadei din…
Un avion cu opt oameni la bord s-a prăbușit în timpul decolării de pe un aeroport din SUA # HotNews.ro
Un avion privat s-a prăbușit în flăcări în timp ce decola de pe un aeroport din Maine cu opt persoane la bord, a anunțat autoritatea de reglementare a aviației din SUA, dar soarta și identitatea…
Când se vor uni România și Bulgaria cu o autostradă până în Grecia. La Ruse bulgarii vor să iasă în stradă să protesteze / Cum arată la zi planurile pentru o conexiune rapidă între cele două țări # HotNews.ro
România este deja conectată pe autostrada cu Ungaria, iar acum lansează proiectul să construiască Autostrada „Moldovei” până dincolo de Siret, în Ucraina. Despre o conexiune de mare viteză pe rutier cu Bulgaria, statul vecin de…
Bolojan își va putea lua cozonacul favorit și din Capitală. Producătorul din Oradea își deschide cafenea la doi pași de Guvern # HotNews.ro
Honest Food, care operează două restaurante în Oradea, sub denumirea Piața9 și produce cozonacii Babka, pe care premierul Bolojan i-a făcut cadou de Crăciun miniștrilor, va deschide o cafenea și în București, foarte aproape de…
Ultimii doi urși panda din Japonia pleacă spre China, pe fondul înrăutățirii relațiilor bilaterale # HotNews.ro
Fanii urșilor panda japonezi s-au adunat duminică pentru ultima întâlnire la grădina zoologică Ueno din Tokyo, înainte ca gemenii Xiao Xiao și Lei Lei să se întoarcă în China marți. Plecarea lor va lăsa Japonia…
Prețul aurului a crescut pentru prima dată la peste 5.000 de dolari pe uncie, confirmând estimările de la finalul anului trecut care vorbeau de o creștere de peste 60% în 2025. Jurnalistul Dan Popa trimite…
Obama le cere americanilor să se trezească, după noua tragedie din Minneapolis: „Valorile fundamentale ale SUA sunt atacate” # HotNews.ro
Fostul președinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenți federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare” și a lansat un apel la trezire către toți…
FCSB a fost învinsă de CFR Cluj duminică seară pe Arena Națională, scor 1-4, și a căzut pe locul al 11-lea în SuperLiga, sub ardeleni, deși înainte de reluarea sezonului era cotată cu mai multe…
Ciucu, despre amenințările social-democraților cu ieșirea de la guvernare: „Să nu își imagineze PSD că PNL mai este atât de prost cum poate a fost în trecut” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, l-a apărat pe premierul liberal Ilie Bolojan și a spus că partidul riscă să își piardă credibilitatea la nivel național dacă va lăsa PSD „să dicteze”…
Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este 100% finalizat: „Aşteptăm să confirme data şi locul semnării” # HotNews.ro
Un document al Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat, iar Kievul așteaptă stabilirea datei și a locului pentru semnare, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski, sugerând că discuțiile de la…
Un lider PSD, atac la premier după ce un sondaj a arătat că trei sferturi din români cred că țara merge într-o direcție greșită: „Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă” # HotNews.ro
Invocând datele unui sondaj publicat duminică de CURS, liderul PSD Arad, Mihai Fifor afirmă că atunci „când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% declară că nu mai…
Mărturia șoferului STB care a găsit copilul dat dispărut prin RO-Alert, într-un troleibuz din București: „A avut încredere cel mai mult în mine” # HotNews.ro
Șoferul unui troleibuz STB de pe linia 90 care a găsit, sâmbătă seară, copilul de 11 ani dat dispărut în Capitală, a povestit cum l-a recunoscut pe minor. Mărturia a fost publicată de Primăria Municipiului…
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi cere ministrului Apărării „să adreseze public scuze” după declarațiile „alarmante și periculoase” despre Ceaușescu # HotNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a declarat, duminică seară, că a luat „act cu îngrijorare” de declarațiile ministrului Radu Miruță, „care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist”. Într-o apariție…
Președintele Elveției „înțelege indignarea” Italiei. Ce spune despre decizia magistraților de a-l elibera pe patronul barului din Crans-Motana # HotNews.ro
Președintele elvețian Guy Parmelin a declarat că magistrații au acționat independent când l-au eliberat sub cauțiune pe patronul barului din Crans-Motana, dar că indignarea Italiei față de acest eveniment este de înțeles, transmite Reuters. Un…
Radu Miruță, încurcat de o întrebare despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu. Cum a răspuns ministrul și care a fost reacția jurnalistului # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a evitat să dea un răspuns direct când a fost întrebat – de trei ori – dacă el consideră că dictatorul Nicolae Ceaușescu a fost „patriot”, într-un interviu la Digi24, spunând…
Soldat israelian suspectat că a simulat răpirea unui deținut palestinian. A fost lansată o anchetă # HotNews.ro
Armata israeliană a anunțat, duminică, că a lansat o investigație cu privire la un soldat suspectat că a simulat răpirea unui deținut palestinian și a cerut răscumpărare de la familia acestuia, potrivit AFP. Bărbatul palestinian…
VIDEO Revoltă în Timiș. Localnicii s-au strâns în fața casei bunicilor ucigașului lui Mario și vor să-l scoată din sat: „Lăsați-ne să intrăm” # HotNews.ro
Localnicii din comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș, protestează duminică după ce au aflat că minorul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe prietenul lui de 15 ani Mario Berinde, împreună cu un băiat de…
FOTO / VIDEO Un autobuz cu pasageri din Brăila a rămas cu roțile blocate într-un crater apărut brusc în asfalt # HotNews.ro
Un autobuz a rămas blocat duminică în Brăila, după ce ambele roți din spate au căzut într-un crater format chiar în timp ce acesta trecea pe stradă, potrivit publicației locale Obiectiv Vocea Brăilei. Incidentul s-a…
Sondaj CURS. Care sunt politicienii în care românii au cea mai mare încredere: Rezultat strâns între primii trei # HotNews.ro
Călin Georgescu, George Simion și Nicușor Dan sunt politicienii care au cel mai mare procent de încredere, potrivit unui sondaj CURS. Cu toate acestea, în cazul fiecărui politician numărul celor care spun că au puțină…
FOTO/VIDEO Zboruri anulate, drumuri închise și sute de mii de oameni fără curent electric. SUA se confruntă cu o furtună majoră de iarnă # HotNews.ro
Aproximativ 730.000 de gospodării din statele americane Mississippi, Louisiana și Texas sunt afectate de pene de curent din cauza furtunii de iarnă din SUA, conform site-ului PowerOutage.us. Autoritățile estimează că aproape 190 de milioane de…
INTERVIU. În valul de reacții pe tema legalizării serviciilor sexuale în România, un istoric intervine: „În cea mai naționalistă perioadă, statul român nu avea o problemă cu reglementarea lor”. Există și un mare risc însă al legalizării # HotNews.ro
De la podăresele din spațiul moldo-valah la bordelurile controlate sanitar din interbelic, prostituția – denumirea istorică a serviciilor sexuale – a fost un fenomen tolerat, legiferat și administrat în România. Istoricul Bogdan Bucur explică, într-un…
INFOGRAFIC Cei mai bogați oameni din lume. Averile au crescut în ritm uimitor din 2020 încoace # HotNews.ro
Cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, are o avere de 714 miliarde de dolari, susținută de participația sa de 366 miliarde de dolari în SpaceX, companie evaluată la 800 de miliarde de dolari.…
„E limpede pentru oricine nu e fan Trump”. Verdictul lui CTP după cazul americanului ucis de agenții federali la Minneapolis # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat cazul lui Alex Pretti, un cetățean american în vârstă de 37 de ani, care a fost împușcat mortal de agenții federali sâmbătă la Minneapolis. „Un fleac. L-au ciuruit”, a fost…
Sondaj CURS: AUR pe primul loc, dar sub scorul din precedentele sondaje. Cât au partidele care se află acum la guvernare # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj CURS publicat astăzi. AUR este cotat la 35%, sub rezultatul pe care îl dădea miercuri…
Parisul critică regimul de la Teheran, dar spune că „o intervenție militară nu este opțiunea preferată” de Franța. Mesaj de susținere pentru poporul iranian # HotNews.ro
Ministrul francez al forțelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susținut, în contextul protestelor antiguvernamentale din țară și a represiunii dezlănțuite de autorități, dar că „ține de el să scape de acest…
India pregătește cea mai mare deschidere de până acum a pieței auto: taxe vamale de până la 40% pentru mașinile importate din UE # HotNews.ro
India intenționează să reducă drastic taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană, până la 40%, de la niveluri care ajungeau chiar și la 110%, au declarat surse citate de Reuters. Măsura ar reprezenta cea…
Neliniște la Kremlin din cauza scutului american antirachetă Golden Dome. „Armata noastră va analiza îndeaproape aceste planuri” # HotNews.ro
Armata rusă monitorizează cu atenție planurile SUA privind scutul antirachetă Golden Dome, inclusiv în ceea ce privește Groenlanda, a declarat duminică Kremlinul, informează Reuters. „Ce fel de cupolă va fi?”, a declarat purtătorul de cuvânt…
Șeful Armatei anunță că în România „urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms” # HotNews.ro
Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a declarat pentru TVR că SUA a convenit „să îmbunătățim calitatea și lelitatea forțelor dislocate în România”. Potrivit generalului, în țara noastră urmează să fie dislocat un detașament…
Replica avocatei care le ia apărarea patronilor, după explicațiile ANAF, în privința TVA datorat pe ultimii 5 ani: „Scopul nu scuză mijloacele” # HotNews.ro
Avocata bucureșteană care ia apărarea patronilor de firme mici cărora ANAF le cere zeci de mii de euro, TVA pe ultimii 5 ani cu penalități, a făcut o nouă analiză privind, în replică la explicațiile…
„Alerte aeriene aproape în fiecare noapte” pe telefonul operativ de la MApN. Radu Miruță: „Noi nu putem sta cu mâinile în sân” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică la Digi24 că în timpul atacurilor efectuate de forțele ruse asupra porturilor de pe malul ucrainean al Dunării se fac „analize militare” pentru a vedea care sunt implicațiile…
Ministrul Apărării: „Nu este benefic pentru România să comenteze intențiile lui Trump privind Groenlanda. Avem beneficii și din interacțiunea cu Statele Unite, și cu UE” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruţă (USR), a declarat duminică, la Digi24, că nu este „benefic” pentru România să comenteze cu privire la intenţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda. Întrebat dacă România va fi pusă,…
După zece ani petrecuți în sistemul de educație, Lara s-a mutat în Austria și și-a schimbat radical meseria: „Asta nu făcea parte din plan. Nu m-am trezit într-o dimineață spunând: gata, vreau să fiu brutar”. Acum e singura româncă cu acest job # HotNews.ro
Lara Schütz, 50 de ani, este prima româncă cu titlul de somelier de pâine. Stabilită de 18 ani în Austria, a devenit maestru brutar după o carieră în educație și lucrează astăzi în analiză senzorială…
VIDEO Un alpinist a escaladat un zgârie-nori de peste 100 de etaje fără coardă și echipament de protecție # HotNews.ro
Alpinistul american Alex Honnold a escaladat duminică turnul Taipei 101, una dintre cele mai înalte clădiri din lume, fără coardă sau echipament de protecție, potrivit Sky News și BBC. Clădirea din capitala Taiwanului, denumită „Taipei…
Prima statuie din București e în curtea spitalului Colțea. Spătarul Mihail Cantacuzino și povestea sa de peste 150 de ani # HotNews.ro
Într-un oraș care se ia deseori cu treaba și cu agitația și nu apucă să vadă câteodată nici istoria scrisă fațadele clădirilor vechi sau pe tăblițele cu în numele străzilor, există un monument care stârnește…
Guvernul britanic va prezenta săptămâna aceasta planul pentru un „FBI național” specializat în anchete complexe, precum terorismul și crima organizată, în contextul celei mai mari reforme a ordinii publice din ultimii 200 de ani, potrivit…
Scandal la un eveniment AUR din Diaspora. Un român, scos din sală după ce a criticat partidul și pe George Simion: „Să îți fie rușine! Nu ții cu țara ta!” # HotNews.ro
Incidentul s-a produs sâmbătă la evenimentul AUR de lansarea a ceea ce partidul condus de George Simion a anunțat că este programul „Înapoi acasă” din Suedia. Un român acuză reprezentanții și simpatizanții partidului că l-au…
Rusia, atac dur la adresa Bruxelles-ului: „Nici noi, nici americanii nu vom discuta nimic cu Kaja Kallas” / Liderii UE, considerați prea slabi pentru a i se opune lui Trump # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lansat duminică un atac dur adresa conducerii Uniunii Europene, afirmând că Moscova va ignora complet dialogul cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit Reuters. „Cum poți discuta…
INTERVIU. Unul dintre cei mai importanți oameni de știință din lume vorbește despre soluțiile la care pot apela femeile într-un moment de cotitură al vieții: „Nu e o boală, ci o tranziție” # HotNews.ro
Insomnii, bufeuri, palpitații, schimbări de dispoziție, dificultăți de concentrare sau acea senzație greu de descris că mintea funcționează altfel decât înainte. De prea multe ori, aceste simptome ale menopauzei sunt privite ca inevitabile odată cu înaintarea…
VIDEO Tâlhărie de 3.000 de lei în Capitală. Suspectul, filmat în timp ce fugea cu geanta smulsă unei femei, a fost reținut # HotNews.ro
Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, după ce a jefuit o femeie în Sectorul 4. Camerele de supraveghere l-au surprins pe tânăr fugind cu geanta victimei, în care se aflau…
Unde este acum Liam, copilul de 5 ani reținut de agenții federali ICE când se întorcea de la școală # HotNews.ro
Zeci de familii de imigranți au protestat sâmbătă în spatele gardurilor centrului de detenție din Texas unde un băiat ecuadorian în vârstă de 5 ani și tatăl său au fost duși săptămâna aceasta, după ce…
Frustrarea lui Trump din culise: Haosul din Minnesota îi dinamitează agenda de deportări. Ce le-a cerut președintele consilierilor săi # HotNews.ro
La un an de la preluarea mandatului, administrația Trump se confruntă cu o criză majoră de imagine provocată de revoltele din Minnesota, unde două persoane au fost ucise de agenții federali în mai puțin de trei săptămâni,…
Surpriză de proporții la Antena 1. O cunoscută emisiune a fost scoasă brusc din grilă la nicio lună de la lansare # HotNews.ro
Postul tv a renunțat la emisiunea Survivor: Poveşti din junglă, prezentată de Anamaria Prodan şi Raluca Bădulescu, scrie PaginadeMedia. Emisiunea era difuzată zilnic de la oa 18.00. Ultima ediție a emisiunii a fost difuzată vineri,…
Vasile Bănescu, reacție dură după uciderea lui Alex Pretti de ICE și o întrebare pentru fanii lui Trump din politica românescă. „Tăcerea asurzitoare în fața crimei e complicitate abjectă” # HotNews.ro
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române și actual membru al CNA, a lansat un mesaj extrem de dur după uciderea lui Alex Pretti, al doilea american împușcat mortal de agenți ICE,…
Planul României pentru locuințele Airbnb: controale fiscale și taxe mai mari. Alte țări europene încearcă să oprească fenomenul # HotNews.ro
Tot mai multe orașe europene încearcă să limiteze numărul locuințelor listate pe platforme precum Airbnb și Booking, după ce localnicii s-au plâns că nu-și mai pot permite să trăiască în anumite cartiere devenite exclusiv turistice.…
Testul major al anului 2026. „Stăpânului Universului” cere reforma capitalismului înainte ca AI să-i transforme în „spectatori” pe angajați, inclusiv pe cei din România # HotNews.ro
Larry Fink, șeful BlackRock, gigantul cu active de zeci de trilioane de dolari și participații de sute de milioane de lei la mai multe companii de top din România, a avertizat la Davos că AI…
Capitala Groenlandei, în întuneric total din cauza unei pene de curent care a afectat tot orașul # HotNews.ro
Capitala Groenlandei, Nuuk, a suferit o pană de curent la nivel municipal sâmbătă seara, care, potrivit furnizorului local de utilități Nukissiorfiit, a fost cauzată de un accident, informează Reuters. Potrivit martorilor oculari, pană de curent…
Ce au găsit procurorii DIICOT la perchezițiile din localitatea unde a fost ucis Mario. Doi tineri au fost reținuți # HotNews.ro
Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute de poliţişti şi procurorii DIICOT în localitatea Cenei, judeţul Timiş. Cei doi tineri vor fi cercetați pentru trafic…
Meteorologii au actualizat prognoza pentru Capitală. În următoarele două zile, vremea va fi neobișnuită pentru această perioadă din an. Potrivit ANM, temperaturile de duminică și de la începutul săptămânii vor fi mai ridicate decât în…
ANM a transmis duminică dimineață mai multe avertismente de vreme rea. Prima va intra în vigoare din această după-amiază. Temperaturile sunt mai ridicate decât în mod normal în cea mai mare parte a țării, însă…
