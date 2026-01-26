Venezuela trimite primul transport de petrol direct în SUA după noul acord
Bursa, 26 ianuarie 2026 08:20
Un tanc petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de ţiţei greu venezuelean a plecat duminică din portul Jose cu destinaţia Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) din Statele Unite.
Acum 30 minute
08:30
Acţionarii BVB pot subscrie la majorarea de capital a societăţii între 27 ianuarie şi 10 februarie # Bursa
* Bursa intenţionează să emită 700.000 de acţiuni noi, la un preţ de 29,3 lei/acţiune, superior valorii nominale şi inferior preţului de piaţă* Fondurile sunt destinate finanţării planurilor de dezvoltare ale BVB, inclusiv capitalizării filialei CCP.RO Bucharest şi proiectului bursei din Republica Moldova* Bursa Română de Mărfuri a cerut în instanţă anularea hotărârii acţionarilor BVB privind aprobarea majorării capitalului social
08:20
08:20
11 ţări UE cer ca Ucraina să poată utiliza împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru a achiziţiona arme şi din Marea Britanie # Bursa
Un grup de unsprezece ţări ale UE, condus de Olanda şi din care face parte şi România, cer ca Ucraina să poată utiliza împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru a achiziţiona arme şi din Regatul Unit, potrivit ANSA.
Acum o oră
08:10
Liderii europeni se reunesc luni la Hamburg pentru a discuta cooperarea în domeniul energetic şi a securităţii în zona Mării Nordului, cu accent pe ameninţarea rusă şi ambiţiile americane legate de Groenlanda.
08:10
Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, va plăti Armatei peste 8 milioane de euro şi, foarte probabil, va fi în pragul falimentului, potrivit G4Media.
08:00
* Finanţele au atras circa 1,9 miliarde lei de la populaţie, o sumă mai mare decât cea atrasă în ultima ofertă a anului trecut * Titlurile vor fi listate la BVB în data de 29 ianuarie
07:50
Israel va redeschide punctul de trecere Rafah din Gaza către Egipt pentru trecerea persoanelor numai după finalizarea operaţiunii de localizare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas în enclavă.
07:50
Fostul preşedinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenţi federali sâmbătă la Minneapolis, drept o and #8222;tragedie cutremurătoare and #8221; şi a lansat un apel la trezire către toţi americanii în faţa and #8222;atacurilor and #8221; comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, conform AFP.
Acum 2 ore
07:40
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat Statele Unite să stea departe de la politica ţării sale, pe care preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să o dicteze, potrivit AFP.
07:30
Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat duminică că guvernul este pregătit să intervină împotriva mişcărilor speculative de pe pieţele financiare.
06:50
Naţionala Serbiei a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatul European de la Belgrad, după finala cu Ungaria. Bronzul a revenit Greciei. Echipa României a încheiat pe locul 8.
06:50
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, că este principalul responsabil pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă, el precizând că se pune la dispoziţia clubului.
Acum 12 ore
00:00
Expunerea prenatală la fumul provenit din incendiile de vegetaţie ar putea fi asociată cu un risc mai mare de diagnosticare cu tulburări din spectrul autist în primii ani de viaţă, potrivit unui studiu publicat recent şi citat de agenţia Xinhua.
00:00
Schimbările climatice ucid diferit: canicula devine mai mortală, în timp ce furtunile fac mai puţine victime # Bursa
Schimbările climatice amplifică frecvenţa şi intensitatea fenomenelor meteorologice extreme - de la valuri de caniculă şi incendii de vegetaţie până la inundaţii şi furtuni devastatoare.
00:00
TradeVille: Sectorul energiei din SUA - venituri susţinute de rafinare şi servicii petroliere # Bursa
Aşteptările pieţei pentru sectorul energiei din SUA indică venituri relativ reziliente în ultimul trimestru din 2025, susţinute de rafinare şi servicii petroliere, în pofida unui context mai slab pentru preţul petrolului, iar profitabilitatea pe acţiune este sub presiune, în special în upstream, urmând să fie inferioară nivelurilor din ultimele trei luni ale anului 2024, pentru majoritatea companiilor din domeniu, potrivit unui raport al Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,63%.
00:00
Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,07 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0943 lei/euro.
00:00
* Tranzacţii de 151 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioarăIndicii Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute, în contrast cu scăderile uşoare ale majorităţii pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,46%, până la 27.146 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,2%, până la 5.427 de puncte.
00:00
Ministerul Sănătăţii a lansat în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate pentru perioada 2026-2030, un document care îşi propune să transforme tehnologia dintr-o sumă de proiecte disparate într-o politică publică coerentă de sistem.
00:00
* (Interviu cu investitorul Vlad Caluş, cofondator al companiei Planable şi autor al cărţii and #8222;Independenţă financiară în 7 paşi and #8221;)
00:00
Lumea s-a cutremurat după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a început să vorbească obsesiv despre Groenlanda. Discursul său s-a and #8221;clătinat and #8221; în toate direcţiile, de la agresivitate la dorinţă de negociere paşnică, preşedintele susţinând că insula poate fi alipită SUA cu forţa armelor sau cu ajutorul banilor. Un cor uriaş s-a ridicat împotriva acestei partituri ciudate.
00:00
Vizita delegaţiei AUR în Statele Unite, prezentată triumfalist de membrii ei ca o incursiune diplomatică de rang înalt, arată, privită atent, mai degrabă ca un tur ghidat prin vitrina populismului american de tip MAGA (Make America Great Again), cu opriri strategice la organizaţii marginale pentru establishmentul de la Washington, cu poze atent regizate şi cu un simbolism geopolitic tratat la nivel de prăjitură festivă. Mai exact o prăjitură cu Groenlanda.
00:00
BCA Research: Cinci scenarii puţin probabile, dar plauzibile, care pot zdruncina pieţele în 2026 # Bursa
Creşterea bruscă a preţurilor petrolului, intrarea economiei mondiale într-o recesiune şi dizolvarea alianţei NATO se află în fruntea listei de scenarii puţin probabile, dar plauzibile, care pot deraia pieţele în 2026, potrivit firmei de cercetare economică şi financiară BCA Research, se arată într-un articol publicat la finele săptămânii trecute de Business Insider.
00:00
00:00
Exerciţiul naval comun BRICS, and #8222;Will for Peace 2026 and #8221;, desfăşurat între 9 şi 16 ianuarie în largul Africii de Sud, marchează un moment de ruptură în arhitectura securităţii maritime globale şi transmite un mesaj greu de ignorat către Occident - protecţia comerţului maritim nu mai este un monopol - se arată într-un articol publicat de site-ul Zerohedge.
00:00
Nicolae Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, a anunţat săptămâna trecută la Strasbourg că a solicitat Comisiei Europene să interzică utilizarea artificiilor în spaţiile închise.
00:00
00:00
* Apetitul pentru risc se menţine solid * Expuneri în creştere la fonduri de capital privat, acţiuni listate şi fonduri speculative
00:00
Lanţul francez de produse pentru îngrijirea pielii L and #39;Occitane Group se apropie din nou de piaţa bursieră, angajând băncile JP Morgan Chase and Co. şi Morgan Stanley pentru evaluarea unei posibile oferte publice iniţiale (IPO) în Statele Unite, potrivit unor surse citate de Bloomberg, informează modaes.com.
25 ianuarie 2026
21:40
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat and #8222;duşman al poporului ucrainean and #8221;, potrivit Digi24.
21:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, duminică seară, că situaţia bugetului este and #8222;dezastruoasă and #8221;, fiind o problemă structurală, potrivit News.ro.
20:50
Preşedintele Elveţiei, despre decizia magistraţilor de a-l elibera pe patronul barului din Crans-Montana # Bursa
Preşedintele elveţian Guy Parmelin a declarat că magistraţii au acţionat independent când l-au eliberat sub cauţiune pe patronul barului din Crans-Motana, dar că indignarea Italiei faţă de acest eveniment este de înţeles, potrivit Reuters.
20:30
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a anunţat că foloseşte AI pentru fabricarea pieselor pentru rachete # Bursa
Agenţia Spaţială Europeană (ESA), prin Programul Future Launchers Preparatory (FLPP), testează cum poate fi folosită AI pentru a dezvolta procese mai eficiente şi chiar forme complet noi de materiale, destinate rachetelor şi navelor spaţiale de mâine, potrivit Techrider.
20:00
Deputatul PSD Mihai Fifor îl atacă, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan, după ultimul sondaj CURS, şi afirmă că atunci când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu te mai pregăteşti de and #8222;încă o asumare and #8221; - and #8222;Te pregăteşti de plecare and #8221;, a transmis social-democratul, pe Facebook, afirmând că and #8222;reforma' premierului, and #8222;făcută cu barda, prin asumări repetate and #8221;, nu a adus nimic bun pentru români.
Acum 24 ore
19:40
Sondaj CURS: and #8222;Doar 19% dintre cetăţeni consideră că ţara noastră merge într-o direcţie bună and #8221; # Bursa
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie.
19:20
Zelenski: and #8222;Documentul privind garanţiile de securitate din partea SUA este complet pregătit and #8221; # Bursa
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
18:20
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii, potrivit News.ro. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii, a relatat sursa amintită.
18:00
Ministrul francez al forţelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susţinut, în contextul protestelor antiguvernamentale din ţară şi a represiunii dezlănţuite de autorităţi, dar că and #8222;ţine de el să scape de acest regim and #8221;, potrivit AFP.
17:40
O mică majoritate a alegătorilor încă susţine agenda de deportare a lui Trump, dar baza Partidului Republican se divizează în privinţa tacticii, arată un sondaj recent de opinie, potrivit Digi24.
17:20
Emisarii preşedintelui american, Jared Kushner şi Steve Witkoff, l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de la Rafah între Gaza şi Egipt, cu prilejul unor convorbiri de la Ierusalim, au relatat duminică media israeliene, potrivit AFP.
17:00
Şeful Armatei: and #8222;În ţara noastră urmează să fie dislocat un detaşament de soldaţi americani dotaţi cu tancuri Abrahms and #8221; # Bursa
Şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, a declarat pentru TVR că SUA a convenit and #8222;să îmbunătăţim calitatea şi lelitatea forţelor dislocate în România and #8221;. Potrivit generalului, în ţara noastră urmează să fie dislocat un detaşament de soldaţi american cu tancurile Abrams.
16:30
Radu Miruţă: and #8222;Nu este benefic pentru România să comenteze intenţiile lui Trump privind Groenlanda and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR), a declarat duminică, la Digi24, că nu este and #8222;benefic and #8221; pentru România să comenteze cu privire la intenţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda.
16:00
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit Reuters, fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.
15:50
Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA, a remarcat duminică Institutul Economic German (IW), potrivit dpa.
15:30
Papa Leon al XIV-lea: and #8222;Conflictul din Ucraina provoacă consecinţe din ce în ce mai grave pentru civili and #8221; # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a declarat că atacurile ruseşti continue împotriva Ucrainei expun civilii din ţară la frigul iernii şi a cerut încetarea conflictului, potrivit News.ro.
15:20
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciţii militare, însoţit de înalţi oficiali militari, într-o nouă zi dedicată activităţilor de apărare a ţării, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, potrivit EFE.
14:50
Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un and #8222;FBI britanic and #8221;, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, potrivit AFP.
14:30
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar pentru securitate internă şi demiterea oficialului superior al patrulei de frontieră americane, Gregory Bovino, care a condus operaţiuni agresive de imigrare în toată ţara, potrivit News.ro.
14:00
Dmitri Peskov: and #8222;Politicienii europeni sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump and #8221; # Bursa
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmă că politicienii europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună preşedintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume, potrivit EFE.
13:50
Larry Fink, şeful BlackRock, gigantul cu active de zeci de trilioane de dolari şi participaţii de sute de milioane de lei la mai multe companii de top din ţara noastră, a avertizat la Davos că AI riscă să devină eşecul capitalismului dacă nu îi transformă pe oameni în and #8222;proprietari ai creşterii, în loc de spectatori and #8221;, potrivit Hotnews.
