Venezuela trimite primul transport de petrol direct în SUA după noul acord

* Tranzacţii de 151 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioarăIndicii Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute, în contrast cu scăderile uşoare ale majorităţii pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,46%, până la 27.146 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,2%, până la 5.427 de puncte.