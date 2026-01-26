Sfântul Grigorie Teologul va fi cinstit la hramul Bisericii Popa Chițu din București
Arhiepiscopia Bucurestilor, 26 ianuarie 2026
Sfântul Grigorie Teologul va fi cinstit la hramul Bisericii Popa Chițu din București
PS Timotei Prahoveanul despre al zecelea lepros: Ceilalți s-au vindecat, dar credința lui l-a mântuit # Arhiepiscopia Bucurestilor
Ambasadorul Israelului, impresionat de formarea elevilor Seminarului Teologic Ortodox din București # Arhiepiscopia Bucurestilor
Sfântul Grigorie Teologul va fi cinstit la hramul Bisericii Popa Chițu din București # Arhiepiscopia Bucurestilor
Slujbă de Te Deum, la Catedrala Patriarhală, de Ziua Unirii Principatelor # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Paisie Sinaitul: Să urcăm și noi, precum Zaheu, în sicomorul pocăinţei, ca să-L putem întâmpina pe Mântuitorul Hristos # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Timotei Prahoveanul: Întoarcerea lui Zaheu rămâne un model de pocăință și schimbare pentru fiecare dintre noi # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel despre legalitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor de Personal din cadrul Bisericii # Arhiepiscopia Bucurestilor
Adunare Eparhială la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025 # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel: Unirea Principatelor Române – temelie a statului modern ROMÂNIA # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel: Dumnezeu dorește să schimbe inimile oamenilor, nu prin pedepse, ci prin copleșitoarea Sa bunătate # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Paisie Sinaitul: Mihai Eminescu nu a fost doar un geniu al literelor, ci, înainte de toate, un fiu al Bisericii # Arhiepiscopia Bucurestilor
Au fost deshumate moaștele Sfintei Evloghia de la Samurcășești: Un exemplu de slujire, spune PS Timotei Prahoveanul # Arhiepiscopia Bucurestilor
Deshumare la Pasărea: Chipul Sf. Elisabeta strălucește asemenea pildei sihaștrilor de demult, spune PS Timotei Prahoveanul # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Varlaam Ploieșteanul: Părinții pustiei și-au făcut din Fericiri un program de viețuire creștină # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Varlaam Ploieșteanul îndeamnă ca atunci când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința și vom primi # Arhiepiscopia Bucurestilor
Să transformăm viața noastră într-un gest de recunoștință continuă, îndeamnă PS Paisie Sinaitul # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel subliniază responsabilitatea comună în promovarea respectului reciproc și a dialogului interreligios # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel: Recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului # Arhiepiscopia Bucurestilor
Ultima zi în care se poate vizita Catedrala Națională: Lucrările continuă # Arhiepiscopia Bucurestilor
Speranța continuă: Frații Ioan și Teodor Rusu au strâns jumătate din suma pentru tratamentul necesar # Arhiepiscopia Bucurestilor
Biserica Domnița Bălașa din Capitală îl va sărbători pe Sf. Grigorie de Nyssa, unul dintre ocrotitorii săi # Arhiepiscopia Bucurestilor
Pocăința nu este supunere oarbă, ci răspunsul nostru liber la chemarea lui Dumnezeu: PS Paisie Sinaitul # Arhiepiscopia Bucurestilor
Sf. Grigorie de Nyssa, promotor al teologiei persoanei, cinstit la Biserica Domnița Bălașa din Capitală # Arhiepiscopia Bucurestilor
Sf. Tatiana cinstită la o parohie din Capitală: Pe lângă moaștele ei, sunt aduse și cele ale Sf. Filofteia # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul României despre Agheasma Mare: Este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel: Legătura dintre Botezul Domnului în Iordan și botezul fiecărui creștin (Text integral) # Arhiepiscopia Bucurestilor
Hristos, Lumina vieții veșnice, dăruiește sens deplin întregii existențe create, spune Patriarhul Daniel # Arhiepiscopia Bucurestilor
Catedrala Națională, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Capitală la final de an # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Timotei Prahoveanul: Trebuie să înțelegem valoarea timpului și să cerem ca Dumnezeu să-l sfințească # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Timotei Prahoveanul despre revoluția spirituală a Sf. Ioan Botezătorul: Pustiul cheamă la apropiere de Dumnezeu # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Paisie Sinaitul: Biserica este chemată să rămână locul unde păcatul este condamnat, dar omul este iubit, vindecat # Arhiepiscopia Bucurestilor
Biserica are misiunea de a susține și întări familia creștină: Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial-comemorativ 2026 # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel a inaugurat Anul omagial 2026: Femeia creștină, factor principal de credință, iubire darnică și evlavie # Arhiepiscopia Bucurestilor
Mesaj de condoleanțe al Patriarhului Daniel în urma tragediei din Elveția # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel face portretul Sfântului Ioan Botezătorul: Trăsături duhovnicești și semnificații teologice # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Paisie Sinaitul ne îndeamnă să „salvăm Crăciunul” și să-L punem pe Pruncul Iisus în centrul sărbătorii # Arhiepiscopia Bucurestilor
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale l-au adus pe Moș Crăciun la copiii din două sate prahovene # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Paisie Sinaitul, semnal de alarmă: Oare societatea noastră îl dorește pe Hristos-Domnul în mijlocul său? # Arhiepiscopia Bucurestilor
Arhim. Dionisie Constantin, despre opțiunea fiecăruia dintre noi: Iosif sau Irod. Ocrotitor sau prigonitor. Ce alegem? # Arhiepiscopia Bucurestilor
PS Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre împlinirea profețiilor în pruncia lui Hristos # Arhiepiscopia Bucurestilor
130 de copii din două localități prahovene au primit daruri din partea Voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul României i-a transmis o scrisoare irenică de Crăciun Patriarhului Ecumenic # Arhiepiscopia Bucurestilor
Nașterea Domnului, vestită la Reședința Patriarhală: Binevestirea nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel: Hristos vine în lume ca să o sfințească și să îi învețe pe oameni să mulțumească lui Dumnezeu # Arhiepiscopia Bucurestilor
Patriarhul Daniel: Lumina Evangheliei lui Hristos ne arată că binecuvântarea lui Dumnezeu se vede într-o familie unită # Arhiepiscopia Bucurestilor
