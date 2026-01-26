Amber Heard afirmă că pierderea procesului de defăimare intentat de Johnny Depp a redus-o la tăcere: „Nu mai vreau să-mi folosesc vocea”
HotNews.ro, 26 ianuarie 2026 13:40
Actrița Amber Heard a avut o apariție surpriză într-un nou documentar care a avut premiera la Festivalul de Film Sundance, despre bărbați acuzați care folosesc procesele de defăimare ca armă pentru a reduce la tăcere…
Acum 5 minute
14:00
Ce s-a întâmplat cu băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei. Anunțul Parchetului Timiș # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a anunțat luni că minorul de 13 ani implicat în cazul cunoscut drept „Crima de la Cenei” a fost pus sub supraveghere specializată de către Comisia pentru Protecția Copilului…
Acum 30 minute
13:40
13:40
ANAF a prezentat-o pe ANA, primul chatbot virtual. Ce a răspuns, întrebată ce sume datorează Statului cineva care are închiriat un apartament cu 200 de euro lunar # HotNews.ro
„Bună! Eu sunt ANA” — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile…
Acum o oră
13:20
VIDEO Alertă pe litoral: O dronă care plutește în derivă, depistată la intrarea în Portul Midia # HotNews.ro
Autoritățile din Constanța sunt în alertă, luni, după ce o dronă aeriană a fost depistată că plutește înd erivă la intrarea în portul Midia, la mică distanță de poligonul de trageri sol-aer Capu Midia, acolo…
13:10
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de două ori, direct, dacă agentul federal care l-a ucis pe asistentul medical Alex Pretti în stradă, în Minneapolis, a acționat corect # HotNews.ro
„Analizăm, examinăm totul și vom lua o decizie”, a spus președintele. El nu a explicat în ce va consta această analiză și a continuat să apere misiunea agenților federali în Minnesota, într-un moment în care…
Acum 2 ore
13:00
Bruxellesul a deschis o anchetă contra chatbotului Grok al lui Elon Musk: „Acest caz ridică întrebări foarte serioase” # HotNews.ro
Comisia Europeană a demarat o anchetă privind chatbotul AI Grok al lui Elon Musk în legătură cu producția de imagini explicite, a anunțat luni europarlamentara irlandeză Regina Doherty, citată de Reuters Ancheta va evalua dacă…
12:50
Un om de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, în 2015, a evadat din închisoare. Anunțul Poliției # HotNews.ro
Ataș Abdullah ispășea la penitenciarul din Rahova 22 de ani de închisoare, după ce a accidentat mortal în 2015 un poliţist de la Brigada Rutieră. Bărbatul este căutat luni de Poliție, după ce a avut…
12:50
Țările membre ale Uniunii Europene au acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, transformând în obligație legală angajamentul lor de a rupe legăturile cu fostul lor principal…
12:40
McKinsey: Europa are nevoie de investiții anuale de 1,2 trilioane de euro, altfel riscă stagnarea cronică în următoarea decadă # HotNews.ro
Europa are nevoie de investiții private și publice de 1,2 trilioane de euro anual, în următorii cinci ani, pentru a elimina decalajul de competitivitate, conform unui nou raport McKinsey & Company. Aceasta reprezintă o creștere…
12:30
Proiectul de lege care definește „femicidul” merge la Senat: „Este un moment important și necesar pentru România” # HotNews.ro
Raportul primei legi care definește „femicidul” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor a fost adoptat de Comisia juridică din Senat și de Comisia specială „România fără violență”. Proiectul urmează să fie votat în plenul…
12:30
România este sub influența a doi cicloni din Mediterană, până la finalul lunii. Ce înseamnă asta. Anunțul meteorologilor ANM – HARTĂ # HotNews.ro
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în toată țara, cu temperaturi care vor trece de 12 grade Celsius, dar va ploua mai mult, iar la munte va ninge, ca urmare a efectelor…
12:10
Cine este Greg Bovino, devenit imaginea luptei lui Donald Trump contra migranților. Poartă o manta controversată și preferă tactica „turn and burn” # HotNews.ro
Greg Bovino, șeful poliției de frontieră americane care umblă fără să-și acopere fața așa cum o fac agenții poliției anti-imigrație ICE, a devenit figura luptei înverșunate purtate de Donald Trump împotriva imigranților, notează France Presse.…
Acum 4 ore
12:00
Un nou studiu susține că inteligența artificială dezvoltată în prezent se va lovi de un zid matematic # HotNews.ro
S-ar putea ca așa-zișii „agenți AI” pe care companiile din domeniul inteligenței artificiale pariază miliarde de dolari că vor automatiza o mare parte a muncii la birou să ajungă, de fapt, într-o fundătură, relatează Gizmodo.…
11:40
După două zile de negocieri „constructive”, Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră” # HotNews.ro
În ciuda semnelor încurajatoare de la Abu Dhabi, problema teritorială rămâne în continuare nerezolvată, principalul obstacol în calea unui eventual acord de pace în Ucraina, scrie Reuters. Kremlinul a declarat luni că problema teritoriului rămâne…
11:30
Vremea în București pentru următoarele două zile. Meteorologii anunță temperaturi neobișnuite pentru scurt timp # HotNews.ro
După episoadele de ger de săptămânile trecute, Bucureștiul are parte de altfel de temperaturi, informează Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit ANM, în intervalul 26.01.2026, ora 10:00 – 27.01.2026, ora 10:00, valorile termice vor crește și…
11:30
Ultima ședință a coaliției înainte ca Bolojan să-și angajeze răspunderea în Parlament pe reducerile din administrația publică # HotNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc luni pentru ultima oară înainte ca premierul să meargă în fața Parlamentului pentru a trece legea care vizează reducerea cheltuielilor din administrația locală și centrală. În continuare trebuie discutate și puse…
11:30
2026 va fi anul adevărului în IT. De ce IT-ul intră într-o fază de selecție economică dură? # HotNews.ro
Industria IT traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii. După un o lungă perioadă de creștere susținută, alimentată de cerere constantă și expansiune rapidă, piața IT intră într-o fază în care presiunile…
11:20
OFICIAL Depunerea situațiilor financiare anuale 2026. Atenție să nu-ți declare ANAF firma inactivă. Termene și amenzi aplicabile # HotNews.ro
Firmele au obligația de a întocmi și depune situațiile financiare anuale pentru anul 2025 până la 2 iunie 2026, conform unui ordin al Finanțelor publicat în Monitorul Oficial. Totodată, Legea nr. 239/2025 a stabilit că…
11:10
O carte din aur, în licitație la Artmark, de la numai 100 de Euro. Expoziția prezintă și „Visul Unirii: Cărți-document ale României moderne”, cu intrare liberă # HotNews.ro
Artmark anunță o nouă „Licitație de Carte Rară și Autografe, din cinci colecții istorice”. Strălucește, la propriu, între alte peste 270 de cărți excepționale pentru orice pasionat bibliofil, „Cartea de Aur (Il Libro d’Oro)”, care…
11:10
Crima din Cenei: Un alt tânăr spune că a fost bătut de copiii acuzați că l-au ucis pe Mario, dar poliția a oprit ancheta / Reacția IPJ Timiș # HotNews.ro
Cei doi adolescenţi de 15 ani arestaţi sub acuzația că l-au ucis pe Mario Berinde sunt acuzați că au agresat pe stradă un tânăr de 18 ani, tot din localitatea Cenei, cu câteva săptămâni înainte…
11:10
O ţară din Europa vrea să interzică prin lege minciuna politică. Parlamentarii întâmpină însă o problemă # HotNews.ro
Un proiect de lege care ar face ilegale minciunile din timpul campaniilor electorale a trecut de prima etapă în parlamentul din Ţara Galilor. Deși ideea legii este susținută de toţi politicienii, detaliile și viteza cu…
11:00
Inflația rămâne și în acest an una dintre cele mai mari preocupări financiare pentru gospodăriile din România. Oamenii nu mai sunt atenți doar la economisire, ci și la viitorul financiar pe termen lung. Banii „în…
10:50
Un nou film thriller cu doi actori cunoscuți a detronat „Avatar 3” la box office după 5 săptămâni, dar e desființat de critici # HotNews.ro
Noul film „Mercy”, un thriller SF cu Chris Pratt și Rebecca Ferguson în rolurile principale, a avut încasări de 11,2 milioane de dolari la box office-ul nord-american, suficiente pentru a pune capăt în weekendul său…
10:50
La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 40.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și…
10:50
De ce cutreieră lumea o familie de români, într-o autorulotă. Doi adulți, un copil și doi câini în 8 mp, cu libertate infinită # HotNews.ro
Cu 10 ani în urmă, Dan și Sandra (47, respectiv 46 de ani) au încuiat ușa casei lor din Capitală și au pornit la drum prin lumea largă. Au revenit pentru perioade scurte de timp,…
10:30
Gazele s-ar putea scumpi cu până la 3.000 de lei pe an de la 1 aprilie, după liberalizare. Care sunt ofertele de pe piață # HotNews.ro
Liberalizarea pieței gazelor, care va avea loc la 1 aprilie, ar putea aduce scumpiri de până la 3.000 de lei pe an pentru cei care-și încălzesc casele cu acest combustibil, arată o analiză a Asociației…
10:30
Joi, 22 ianuarie 2026, Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer împreună cu Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est și GM BAT România, au susținut o conferință de presă în care s-a discutat despre…
10:30
FOTO În centrul Teheranului a fost ridicat un banner imens cu o imagine-avertisment la adresa SUA: „Cine seamănă vânt, culege furtună” # HotNews.ro
Autoritățile iraniene au desfășurat duminică un banner gigant pe o clădire din centrul Teheranului care reprezintă un avertisment direct adresat Statelor Unite să nu încerce un atac militar asupra țării, notează The Guardian. Bannerul prezintă…
10:20
Cod portocaliu de ploi puternice și lapoviță în 6 județe, până mâine seară. Anunț de ultimă oră de la ANM # HotNews.ro
Meteorologii au emis luni dimineață două alerte cod portocaliu și galben de ploi și lapoviță, însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe ale țării, până mâine seară, 27 ianuarie, la ora 20.00. În același timp,…
10:10
În înregistrări secrete scurse în presă, un puternic senator republican critică politica lui Trump și îl atacă pe JD Vance. „Trump țipa și înjura” # HotNews.ro
Senatorul Ted Cruz, republicanul din Texas care urmărește candidatura la Casa Albă în 2028, l-a atacat dur pe vicepreședintele JD Vance și a criticat politica tarifară a președintelui Donald Trump în cadrul unor întâlniri private…
Acum 6 ore
10:00
Trenurile poloneze de la Pesa au început testele de anduranță pe rețeaua feroviară românească # HotNews.ro
Un prim tren regional polonez de la Pesa a început testele de anduranță pe rețeaua CFR în acest week-end, iar un al doilea va intra în teste miercuri, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Trenurile…
10:00
Un fost ministru PSD îl atacă pe Bolojan după comparația între taxele din România și Europa. „Când lăutarul cântă fals, toată lumea îşi dă seama” # HotNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi spune că românii trăiesc greu nu pentru că nu plătesc destule taxe, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflaţia este „ruşinos de mare” faţă de toate celelalte…
10:00
Într-un birou luminat de ecrane din inima Americii, un antreprenor privește dincolo de granițe și vede o realitate care sfidează logica pieței libere. „Sunt mai muncitori decât oamenii noștri”, mărturisește el, referindu-se la imigranții din…
09:30
Ce riscuri au pentru adolescenți pliculețele cu nicotină. Pneumolog: „Ingredintele nu sunt testate. Nu știm dacă acestea nu vor duce la dezvoltarea de leziuni în cavitatea bucală” # HotNews.ro
Pliculețele cu nicotină sunt promovate ca produse „discrete” și fără fum, dar datele recente arată că devin tot mai populare în rândul adolescenților în special. În același timp, doar o parte dintre părinți reușesc să…
09:10
VIDEO Explozie la o cunoscută fabrică de biscuiți din Grecia, cinci angajate au fost date dispărute # HotNews.ro
Cinci angajate ale unei fabrici de biscuiți sunt date dispărute și alte opt persoane au fost rănite după o explozie urmată de un incendiu de amploare care a izbucnit la unitatea de producție din Grecia,…
09:00
Episcopia din Iași și Vaticanul, acuzate că au ascuns o agresiune sexuală comisă de un preot catolic asupra unei minore din Bacău, fără să anunțe Parchetul # HotNews.ro
Un preot romano-catolic a abuzat sexual o minoră de 13 ani în parohia din județul Bacău unde slujea, iar episcopul de Iași a știut, a trimis cazul la Vatican și a aplicat sancțiuni canonice, dar…
08:50
De ce a ajuns șeful armatei chineze vizat de o anchetă. Suspiciuni privind legături secrete cu SUA # HotNews.ro
Generalul cu rangul cel mai înalt din China, Zhang Youxia, este acuzat că a divulgat către SUA informaţii despre programul de arme nucleare al ţării şi că a primit mită pentru diverse acte oficiale, inclusiv…
08:40
Cum arată o lecție de AI pentru clasele a III-a și a IV-a: cum pui întrebarea bună, cum verifici și cum recunoști erorile # HotNews.ro
Pentru mulți părinți, inteligența artificială vine la pachet cu anxietăți: teme copiate, superficialitate, dependență de răspunsuri rapide. Dar, în aceeași tehnologie, există și o oportunitate, dacă AI este folosită ghidat: să îi înveți pe copii…
08:10
VIDEO Momentul când susținătorii lui Bolsonaro sunt loviți de fulger, la o manifestație în capitala Braziliei / Zeci de oameni răniți # HotNews.ro
Cel puţin 30 de oameni au fost răniți, unii în stare gravă, după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în timpul unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au…
08:10
EY România a primit în 2026 certificarea Top Employer din partea Top Employers Institute pentru al cincilea an consecutiv. Top Employers Institute certifică organizațiile în baza participării și a rezultatelor obținute la studiul HR Best…
08:10
„Se vinde pe bandă rulantă”: O jucărie de pluș cu o cusătură greșită a devenit virală în China # HotNews.ro
La Yiwu International Trade City, cea mai mare piață en-gros din China, clienții se înghesuie într-un mic magazin în căutarea unui produs care are un mare succes la vânzare neașteptat înainte de Anul Nou Chinezesc,…
Acum 8 ore
07:40
Vremea azi, 26 ianuarie. Ploi în toată țara, dar temperaturile sunt diferite de normalul perioadei # HotNews.ro
Vremea este închisă luni, 26 ianuarie, cu ploi în toate regiunile, în timp ce la munte va fi lapoviță. În același timp, se încălzește pe parcursul zilei, iar temperaturile sunt chiar peste normalul perioadei din…
07:20
Cadoul Comisiei Europene pentru marile companii tech din SUA și Donald Trump: noua legislație europeană care atacă direct drepturile noastre digitale / Principalele modificări # HotNews.ro
Comisia Europeană a făcut, spre final de 2025, o mutare care a trecut aproape neobservată de publicul larg, dar care ar putea schimba radical felul în care ne sunt protejate datele, drepturile și libertățile în…
07:20
Un avion cu opt oameni la bord s-a prăbușit în timpul decolării de pe un aeroport din SUA # HotNews.ro
Un avion privat s-a prăbușit în flăcări în timp ce decola de pe un aeroport din Maine cu opt persoane la bord, a anunțat autoritatea de reglementare a aviației din SUA, dar soarta și identitatea…
07:00
Când se vor uni România și Bulgaria cu o autostradă până în Grecia. La Ruse bulgarii vor să iasă în stradă să protesteze / Cum arată la zi planurile pentru o conexiune rapidă între cele două țări # HotNews.ro
România este deja conectată pe autostrada cu Ungaria, iar acum lansează proiectul să construiască Autostrada „Moldovei” până dincolo de Siret, în Ucraina. Despre o conexiune de mare viteză pe rutier cu Bulgaria, statul vecin de…
06:50
Bolojan își va putea lua cozonacul favorit și din Capitală. Producătorul din Oradea își deschide cafenea la doi pași de Guvern # HotNews.ro
Honest Food, care operează două restaurante în Oradea, sub denumirea Piața9 și produce cozonacii Babka, pe care premierul Bolojan i-a făcut cadou de Crăciun miniștrilor, va deschide o cafenea și în București, foarte aproape de…
06:30
Ultimii doi urși panda din Japonia pleacă spre China, pe fondul înrăutățirii relațiilor bilaterale # HotNews.ro
Fanii urșilor panda japonezi s-au adunat duminică pentru ultima întâlnire la grădina zoologică Ueno din Tokyo, înainte ca gemenii Xiao Xiao și Lei Lei să se întoarcă în China marți. Plecarea lor va lăsa Japonia…
Acum 12 ore
05:40
Prețul aurului a crescut pentru prima dată la peste 5.000 de dolari pe uncie, confirmând estimările de la finalul anului trecut care vorbeau de o creștere de peste 60% în 2025. Jurnalistul Dan Popa trimite…
Acum 24 ore
22:50
Obama le cere americanilor să se trezească, după noua tragedie din Minneapolis: „Valorile fundamentale ale SUA sunt atacate” # HotNews.ro
Fostul președinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenți federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare” și a lansat un apel la trezire către toți…
22:50
FCSB a fost învinsă de CFR Cluj duminică seară pe Arena Națională, scor 1-4, și a căzut pe locul al 11-lea în SuperLiga, sub ardeleni, deși înainte de reluarea sezonului era cotată cu mai multe…
