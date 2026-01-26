Doi ROMÂNI la o partidă de fotbal din Champions League! Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu

12:00

O furtună masivă de iarnă care a cuprins SUA a declanșat ceea ce se anunță a fi una dintre cele mai grave crize de călătorii aeriene de la pandemia de Covid-19 încoace, forțând unele companii aeriene mari să anuleze mai mult de jumătate din zborurile programate. Cel puţin şapte persoane au murit până acum din […]