Grup de lucru pentru răspunderea penală a minorilor, după crima de la Cenei

Florin Piersic a trimis un mesaj plin de umor cu o zi înainte să împlinească 90 de ani. „Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic."