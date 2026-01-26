Meciul Oțelul Galați – FK Csikszereda, întrerupt în minutul 81 din cauza stingerii nocturnei
G4Media, 26 ianuarie 2026 19:10
Meciul dintre Oțelul Galați și FK Csikszereda a fost întrerupt în min. 81, la scorul de 3-0, în etapa a 23-a a Superligii de fotbal, din cauza stingerii nocturnei Stadionului Oțelul din Galați, transmite Agerpres. După câteva minute de așteptare, arbitrul Sorin Vădana a trimis echipele la vestiare. Pentru Oțelul au marcat Patrick Fernandes (5), […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
19:30
Bradul de Crăciun din Piața Sfatului din Brașov se va transforma în mobilier pentru zonele de picnic # G4Media
Bradul de Crăciun din Piața Sfatului se va transforma în mobilier pentru zonele de picnic, au anunțat reprezentanții municipalității brașovene, anunță Agenția de presă Rador care citează Radio Brașov. Pomul, care a fost despodobit zilele trecute, a fost deja scos și segmentat în mai multe bucăți, pentru a putea fi transportat. Trunchiul de brad va […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:20
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel național începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025 # G4Media
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie 2025, potrivit cifrelor furnizate de SATI, și este liderul absolut al internetului în România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025. Acest trend se menține de la finalul anului […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:10
Ministrul Justiției trimite Corpul de control la Penitenciarul Rahova, după evadarea criminalului turc # G4Media
Ministrul Justiției trimite Corpul de control la Penitenciarul Rahova, după evadarea criminalului turc, pentru „verificarea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale și administrative, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul responsabil”. Comunicatul Ministerului Justiției: Ministerul Justiției informează că, în urma situației generate de evadarea deținutului Atas Abdullah, de origine […] © G4Media.ro.
19:10
Meciul Oțelul Galați – FK Csikszereda, întrerupt în minutul 81 din cauza stingerii nocturnei # G4Media
Meciul dintre Oțelul Galați și FK Csikszereda a fost întrerupt în min. 81, la scorul de 3-0, în etapa a 23-a a Superligii de fotbal, din cauza stingerii nocturnei Stadionului Oțelul din Galați, transmite Agerpres. După câteva minute de așteptare, arbitrul Sorin Vădana a trimis echipele la vestiare. Pentru Oțelul au marcat Patrick Fernandes (5), […] © G4Media.ro.
Acum o oră
19:00
Cum își propune România să cheltuiască banii europeni din programul „Acțiunea pentru securitatea europei” (SAFE) # G4Media
România a obţinut a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, după Polonia. Această finanţare prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (capetele […] © G4Media.ro.
18:40
Câini, pisici și miliarde de euro. Cum arată piața de hrană pentru animale din Europa: tradiții culinare, cultură și piețe în plină expansiune # G4Media
Industria de hrană pentru animale din Europa nu este distribuită uniform pe continent, ci este puternic concentrată în anumite regiuni. Această realitate reflectă tradiții vechi din industria alimentară europeană, accesul la materii prime agricole, infrastructura de export și, nu în ultimul rând, modul în care diferite culturi europene privesc animalele de companie: ca membri ai […] © G4Media.ro.
18:40
STUDIU De ce votează românii din diaspora cu Nicușor Dan sau cu George Simion / ”Apariția unui partid de stânga ar avea impact nefavorabil asupra AUR” / ”Simion este soția tolerată, nu iubirea din inimiă” – sociologul Barbu Mateescu # G4Media
Identitatea conservatoare a votanților lui George Simion este limitată, axa ideologică centrală fiind etatismul redistribuționist cu puternice trăsături socialiste – adică dorința ca statul să ocupe un rol central în economie iar averile celor bogați să fie împărțite către restul populației, se arată în concluziile unui studiu sociologic realizat pe focus-grupuri din rândul diasporei românești. […] © G4Media.ro.
18:40
Elveţia a creat un fond de 10,8 milioane de euro pentru victimele incendiului din Crans Montana # G4Media
Guvernul cantonului Valais din sud-vestul Elveţiei, unde un incendiu într-un bar din staţiunea de schi Crans Montana a provocat de Revelion moartea a 40 de persoane, a anunţat luni o alocare de zece milioane de franci elveţieni (10,8 milioane de euro) pentru a ajuta victimele dezastrului, transmite EFE preluată de Agerpres. Într-un comunicat oficial, executivul […] © G4Media.ro.
18:40
Sanitas amenință cu greva dacă Guvernul menține decizia de a reduce fondul de salarii cu 10% # G4Media
Federația Sanitas anunță că membrii săi au votat pentru declanșarea grevei, inclusiv a celei generale, dacă Guvernul nu renunță la tăierea fondului de salarii cu 10%. Federația Sanitas a inițiat, în ultimele zile, un sondaj în rândul membrilor săi din sistemul de sănătate și din cel de asistență socială, pentru a identifica cea mai potrivită […] © G4Media.ro.
18:40
Secretarul de stat Bogdan Despescu, despre turcul care a evadat: Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România # G4Media
Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat că, probabil, turcul care a evadat de la Rahova a plecat din România. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia, a spus Despescu, citat de MEDIAFAX. Declarația a fost făcută luni în cadrul unei conferințe de […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:30
Guvernul suedez a anunţat luni că urmează să prezinte un proiect de lege vizând reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, deschizând calea pentru pedepse cu închisoarea în anumite cazuri, relatează AFP preluată de Agerpres. Mai multe autorităţi, în special poliţia, responsabili din penitenciare şi procurori se opun acestui […] © G4Media.ro.
18:00
Administrația Penitenciarelor vine cu precizări despre omul de afaceri turc care a evadat de la Rahova # G4Media
Administrația Națională a Penitenciarelor a remis un comunicat în care precizează circumstanțele în care omul de afaceri turc Abdullah Ataș, condamnat la 22 de ani de închisoare, a evadat, neprezentându-se la Penitenciarul Rahova după ce îi fusese acordată o permisie. Comunicatul aduce informații suplimentare privind permisiile acordate în anii 2024 și 2025 și rata de […] © G4Media.ro.
17:40
Europa riscă un deceniu de stagnare economică dacă nu crește investițiile în tehnologie, avertizează McKinsey / Cum poate UE să recupereze decalajul față de SUA și China # G4Media
Europa se află într‑un moment decisiv în eforturile de a stimula creșterea economică și competitivitatea globală, iar tehnologia ocupă un loc central. Potrivit unui raport publicat McKinsey & Company, transmis către TechRider.ro, blocul comunitar se confruntă cu un deficit de investiții în tehnologie, infrastructură digitală și inovare, dar există un consens tot mai larg că […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:20
Serviciul secret din Letonia avertizează asupra amenințării tot mai puternice din partea Rusiei # G4Media
Serviciul securităţii statului din Letonia, Biroul de Protecţie Constituţională (SAB), avertizează asupra unei ameninţări tot mai mari din partea Rusiei, relatează Agerpres. Riscurile de securitate provenite din Rusia cresc semnificativ în Europa, scrie instituţia în raportul său anual pentru 2025, publicat luni. Deşi raportul concluzionează că Rusia nu reprezintă în prezent o ameninţare militară directă […] © G4Media.ro.
17:20
Ostaticul israelian Ran Gvili, ucis de organizația teroristă Hamas după atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, a fost găsit și este repatriat, anunță World Jewish Congress. Ran Gvili a fost ultimul ostatic israelian repatriat. Armata israeliană IDF a anunțat luni că, în urma perchezițiilor la un cimitir din orașul Gaza, trupul ostaticului a fost […] © G4Media.ro.
17:00
Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana (etapa a II-a) # G4Media
Comisia de Analiză Tehnică (CAT) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a decis emiterea acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (etapa a II-a), potrivit unui comunicat transmis luni de instituție. Proiectul este amplasat pe teritoriul comunelor Peștișani, Tismana, Godinești, Ciuperceni și Câlnic, în județul Gorj. Ministra mediului, Diana Buzoianu, a declarat că decizia […] © G4Media.ro.
16:50
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretatul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și secretarul de stat de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu susțin o conferință de presă, la Palatul Victoria, despre proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE. G4Media va transmite LIVE conferința […] © G4Media.ro.
16:40
Guvernul se reunește azi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi – o ordonanță de urgență în educație # G4Media
Update 1: Ședința va avea loc la ora 18:30, în format hibrid, potrivit unui anunț al executivului. Pe ordinea de zi e un proiect de OUG legat de educație Articol inițial: Guvernul Bolojan s-ar putea reunit azi în ședință extraordinară pentru a aproba plafoanele bugetare, potrivit informațiilor G4Media. Aprobarea acestor plafoane este primul pas obligatoriu […] © G4Media.ro.
16:40
Scurgere misterioasă la testele F1 din Barcelona: timpii au apărut online, deși totul trebuia să fie secret # G4Media
Testele de la Barcelona au debutat cu o surpriză majoră și nici măcar nu este vorba despre monoposturile de Formula 1. Gpblog.com transmite că timpii pe tur sunt știuți în timp real, cu toate că intenția organizatorilor era ca totul să rămână strict confidențial. Isack Hadjar, cel mai rapid în prima dimineață de teste F1 […] © G4Media.ro.
16:30
Pe 27 ianuarie 1945, Armata Sovietică a eliberat lagărul nazist de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau. Au fost uciși în acest loc infernal peste un milion de oameni. Scriu aceste cuvinte și mi se face pielea de găină. Prima dată, copil fiind, am văzut un număr tatuat pe brațul celei mai bune prietene a mamei mele, […] © G4Media.ro.
16:30
Primele proiecte de reorganizare depuse de Ciucu la CGMB: desființarea, prin comasare, a unor centre culturale și sociale ale Primăriei Capitalei, înființate în mandatul Gabrielei Firea, și lichidarea Companiei Municipale Imobiliare # G4Media
Ciprian Ciucu a înaintat Consiliului General al Municipiului București (CGMB) un pachet de reorganizări instituționale care vizează desființarea unor servicii publice locale și transferul activității acestora către alte structuri din subordinea municipalității. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi afișată luni și urmează să fie supuse la vot în ședința CGMB de joi, 29 […] © G4Media.ro.
16:20
Italia propune includerea Gardienilor Revoluţiei din Iran pe lista UE cu organizaţii teroriste # G4Media
Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat luni că va propune joi colegilor săi din Uniunea Europeană includerea Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) din Iran pe lista UE cu organizaţii teroriste, potrivit AFP preluată de Agerpres. „Pierderile suferite de populaţia civilă în timpul manifestaţiilor de protest necesită un răspuns clar”, a explicat şeful diplomaţiei […] © G4Media.ro.
16:00
Kremlinul afirmă că negocierile pentru încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient # G4Media
Kremlinul a declarat luni că negocierile dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite privind încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient, avertizând împotriva aşteptărilor legate de rezultate tangibile, relatează dpa preluată de Agerpres. „Ar fi greşit să ne aşteptăm la prea multe rezultate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la Moscova, referindu-se la […] © G4Media.ro.
15:50
BREAKING Ministrul Justiției anunță că se analizează „oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege” / Inițiativa vine după crima din Timiș cu unul dintre suspecți de 13 ani # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, „constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege”. Inițiativa vine după crima din Timiș, în care unul dintre suspecți are 13 ani și, potrivit legislației din România, nu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:30
Un bărbat de 44 de ani a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină. Alt bărbat a fost rănit, după ce a căzut de pe sanie pe carosabil. Accidentul a avut loc în comuna Remetea, județul Harghita. Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs duminică seara, în jurul orei 20:50, […] © G4Media.ro.
15:20
Conferință de presă la ora 16.00 despre proiectele României pentru Programul SAFE, cu Radu Miruță, Raed Arafat, Bogdan Despescu / G4Media transmite LIVE # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretatul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și secretarul de stat de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu vor susține la ora 16.00 o conferință de presă, la Palatul Victoria, despre proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE. G4Media […] © G4Media.ro.
15:20
Australian Open 2026 a ajuns la faza sferturilor de finală pe tabloul masculin de simplu. Interesant este faptul că printre cei opt jucători rămași în concurs se găsesc primii șase favoriți. Alcaraz va juca cu De Minaur, iar Sinner cu Shelton. Veteranul Djokovic va juca cu italianul Musetti, în timp ce Zverev, al treilea favorit, […] © G4Media.ro.
15:10
Proiectul de lege care combate femicidul a fost adoptat, în ședință comună, de către Comisia juridică din Senat și Comisia specială ”România fără violență domestică”, potrivit unui comunicat al comisiei speciale. Inițiativa va intra la vot în plenul Senatului, transmite Info Sud-Est. ”Este un moment important și necesar pentru România. Conform datelor oficiale disponibile pentru anul […] © G4Media.ro.
15:00
Peste 3.700 de arestări în urma unei operaţiuni la nivel mondial împotriva traficului de persoane, anunță Interpol # G4Media
O operaţiune întreprinsă în 119 ţări împotriva traficului de persoane a condus la arestarea a 3.700 de suspecţi şi a permis protejarea a peste 4.400 de victime potenţiale, a informat luni Interpol, care a coordonat acţiunea, transmite AFP. Operaţiunea Liberterra III s-a desfăşurat între 10 şi 21 noiembrie 2025 şi a mobilizat mai mult de […] © G4Media.ro.
14:50
O mașină special adaptată pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, pusă la dispoziție gratuit de Primăria Constanța # G4Media
O mașină special adaptată pentru persoanele cu dizabilități locomotorii a fost pusă la dispoziție, gratuit, de Primăria Constanța. Este vorba de serviciul Ability Taxi. transmite Info Sud-Est. Implementat de Primăria Municipiului Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, acest serviciu are un scop simplu și esențial: să le ofere oamenilor șansa de a ajunge acolo […] © G4Media.ro.
14:40
Isack Hadjar a stabilit cel mai bun timp în prima parte de zilei de luni în cadrul testelor de Formula 1 de la Barcelona. Pilotul celor de la RedBull a fost urmat de Kimi Antonelli (Mercedes) și Franco Colapinto (Alpine). F1 în spatele ușilor închise: Motivul pentru care testele de la Barcelona sunt interzise publicului […] © G4Media.ro.
14:30
ANAF lansează chatbot-ul ANA, un asistent virtual pentru informaţii fiscale / A fost dezvoltat cu bani din PNRR # G4Media
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat chatbot-ul „ANA”, un asistent virtual inteligent destinat informării contribuabililor cu privire la obligaţiile fiscale, disponibil într-o primă etapă în conturile Spaţiului Privat Virtual (SPV), urmând ca ulterior să fie accesibil şi din portalul instituţiei, potrivit unui comunicat al instituţiei, transmite Agerpres. „Bună! Eu sunt ANA” – astfel […] © G4Media.ro.
14:20
Interzicerea importurilor de gaze rusești până în 2027, adoptată de Uniunea Europeană / Slovacia și Ungaria s-au opus, Bulgaria s-a abținut la vot # G4Media
Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, transformând angajamentul politic de reducere a dependenței energetice de Rusia într-o obligație legală, transmite Mediafax. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor din statele membre, desfășurată la Bruxelles, potrivit agenției Reuters. Deși Slovacia și Ungaria au votat împotrivă, iar […] © G4Media.ro.
14:10
Patru arestări într-o operațiune polițienească ungaro-română împotriva infractorilor informatici # G4Media
Poliţiile din Ungaria şi România au arestat patru tineri hackeri (piraţi informatici) în cadrul unei operaţiuni coordonate împotriva escrocheriilor şi a apelurilor telefonice de ameninţare, a anunţat luni biroul de anchete al forţei de reacţie rapidă KR NNI pe portalul police.hu, citat de Agerpres. Ancheta a început în iulie anul trecut, după mai multe relatări […] © G4Media.ro.
14:10
Autoritățile din Cipru au instituit stare de urgență în domeniul gestionării apei, după ce nivelul de stocare în baraje a scăzut la doar 10% din capacitate – cel mai mic din ultimele decenii, anunță Mediafax. Guvernul din Cipru cere populației să reducă voluntar consumul, în timp ce accelerează proiectele de desalinizare și solicită ajutor extern, […] © G4Media.ro.
14:10
Medicii veterinari protestează luni la Guvern față de reducerea finanțării de la stat a serviciilor sanitar-veterinare # G4Media
Medicii veterinari protestează luni, în Piaţa Victoriei, acuzând reducerea finanţării şi lipsa consultării profesionale în domeniul sanitar-veterinar, a anunţat luni Colegiul Medicilor Veterinari (CMV), citat de Agerpres. Printre principalele revendicări se află adoptarea OUG 89/2025, care s-a făcut fără avizul consultativ al CMV, deşi legislaţia în vigoare prevede acest lucru. Colegiul Medicilor Veterinari are atribuţia […] © G4Media.ro.
14:10
Val de fraude pe WhatsApp / Mesaje false de la firme de curierat duc la compromiterea contului, avertizează autoritățile # G4Media
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor campanii active de fraudă prin WhatsApp, în care utilizatorii sunt vizați prin mesaje SMS și site-uri de phishing care imită servicii de curierat, trasmite Mediafax. Atacurile încep prin trimiterea de mesaje SMS către potențiale victime, profitând de perioada în care mulți utilizatori fac cumpărături online și […] © G4Media.ro.
14:00
Președintele sârb Vucic, declarație care lansează controversa legată de tranzacția cu Gazprom: Rusia a acceptat oferta de un miliard de euro de la compania ungară MOL, deși Serbia oferea dublu pentru compania petrolieră NIS # G4Media
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat luni că Rusia a acceptat oferta de un miliard de euro de la compania ungară MOL pentru achiziția participației Gazprom în cadrul firmei sârbe de petrol și gaze NIS, deși Serbia oferea dublu, transmite presa locală. El a declarat pentru postul de televiziune pro-regim Blic că Belgradul oficial este […] © G4Media.ro.
14:00
Vreme schimbătoare şi precipitaţii în majoritatea regiunilor, în următoarele două săptămâni, anunță meteorologii # G4Media
Vremea va fi schimbătoare pe durata următoarelor două săptămâni (26 ianuarie – 8 februarie), valorile termice maxime vor fi pozitive pe întreg teritoriul, cu excepţia zonei montane, iar precipitaţiile se vor semnala în majoritatea zonelor aproape în fiecare zi, arată prognoza de specialitate publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În Banat, regimul termic […] © G4Media.ro.
13:50
Consiliul Județean Teleorman a acordat titlul de ”Cetățean de Onoare” al Județului Teleorman doamnei Lavinia Ochea, diplomat de carieră și adjunct al ambasadorului României în Republica Cipru. Distincția, cea mai înaltă oferită de administrația județeană, a fost conferită cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române. Acordarea titlului reprezintă o recunoaștere a contribuției sale la promovarea intereselor […] © G4Media.ro.
13:40
Reducerile de locuri de muncă cauzate de IA afectează cel mai puternic Marea Britanie, afirmă Morgan Stanley # G4Media
Marea Britanie pierde mai multe locuri de muncă decât creează din cauza inteligenței artificiale și într-un ritm mai rapid decât omologii săi internaționali. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de Morgan Stanley, care a constatat că beneficiile semnificative pentru firmele care adoptă această tehnologie au un cost deosebit de mare pentru lucrătorii din Marea Britanie, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:30
BREAKING Comisia Europeană lansează o nouă investigație împotriva X și Grok, companiile lui Elon Musk acuzate că permit afișarea de imaginile sexuale explicite cu copii # G4Media
Comisia Europeană a lansat luni o nouă investigație împotriva companiei X, deținută de miliardarul american Elon Musk în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). În paralel, Comisia și-a extins investigația în curs, lansată în decembrie 2023, cu privire la respectarea de către X a obligațiilor sale de gestionare a riscurilor aferente sistemelor de recomandare, potrivit […] © G4Media.ro.
13:20
Bucureștiul ar putea avea un spațiu public cu numele ”Piața Ilie Ilaşcu” în memoria eroului moldovean care s-a împotrivit teroriștilor transnistreni susținuți de Rusia # G4Media
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres. Proiectul de hotărâre este iniţiat de consilierii […] © G4Media.ro.
13:20
Premierul Bolojan se va întâlni cu cancelarul Friedrich Mertz în vizita oficială în Germania # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan va face marţi şi miercuri o vizită oficială în Republica Federală Germania, în cursul căreia va fi primit de cancelarul german Friedrich Mertz. Pe agenda vizitei sunt programate şi întrevederi cu reprezentanţi ai Parlamentului Federal (Bundestag), ai Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, ai Federaţiei Industriilor, ai Consiliului Central al Evreilor din […] © G4Media.ro.
13:20
Premierul Canadei, Mark Carney, îi răspunde lui Trump: Canada nu va semna un acord de liber schimb cu China # G4Media
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a respins public afirmațiile lui Donald Trump, subliniind că Ottawa nu intenționează să semneze un acord de liber schimb cu China. Declarația vine pe fondul tensiunilor comerciale tot mai mari dintre Canada și Statele Unite, scrie Euronews, citat de Mediafax. Declarațiile lui Carney au fost făcute după ce Trump a amenințat […] © G4Media.ro.
13:10
Peste 36.500 de morți în cel mai sângeros masacru din Iran, dezvăluie documentele / Iran International # G4Media
Peste 36.500 de iranieni au fost uciși de forțele de securitate în timpul reprimării protestelor la nivel național din 8-9 ianuarie 2026, ceea ce a transformat-o în cea mai sângeroasă masacru de protest de două zile din istorie. Consiliul Editorial al Iran International (platformă media independentă de opoziție, n.r.) poate confirma numărul morților după ce […] © G4Media.ro.
13:10
Ce aduce nou pe piața locală lanțul Chili’s Grill & Bar / Produsele extrem de populare în State vor putea fi testate și în România # G4Media
Lanțul american Chili’s se pregătește să deschidă, în zilele următoare, primul restaurant din România, în Băneasa Shopping City. Localul este gândit în jurul conceptului de casual dining și este inspirat de aromele puternice ale Texasului și ale sud-vestului Statelor Unite. Preparatele sunt făcute, însă, cu ingredientele locale, ce provin de la furnizori din România. © G4Media.ro.
13:10
Ziarul pro-Trump New York Post, îndemn pentru retragerea trupelor de militari ucigași din Minneapolis: Domnule Președinte, poporul american nu a votat pentru aceste scene și nu le puteți cere în continuare să nu creadă ceea ce văd cu propriii ochi # G4Media
Ziarul american New York Post, care l-a susținut constant pe Donald Trump, i-a cerut luni acestuia într-un articol asumat de întreaga redacție să retragă trupele de militari ucigași din Minneapolis, orașul zguduit de proteste după ce forțele de ordine ICE trimise de Casa Albă au ucis deja doi cetățeni americani. ”Domnule Președinte, poporul american nu […] © G4Media.ro.
13:10
Garda de Coastă a descoperit în portul Midia un obiect care ar putea fi un fragment de dronă # G4Media
Garda de Coastă a descoperit luni, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de dronă aeriană, potrivit unui comunicat al MApN. Scafandrii militari s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate […] © G4Media.ro.
13:00
Moment istoric în F1: Audi a debutat oficial în testele din Spania alături de Mercedes și Alpine # G4Media
Pe circuitul de la Barcelona a fost consemnat un moment istoric: Audi a ieșit pe pistă în primul test oficial făcut vreodată în Formula 1 de constructorul german. Primul monopost care a luat contact cu asfaltul circuitului de la Barcelona a fost cel de la Mercedes. Echipa condusă de Toto Wolff a ținut să fie […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.