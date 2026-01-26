Meciul Oțelul Galați – FK Csikszereda, întrerupt în minutul 81 din cauza stingerii nocturnei

13:10

Peste 36.500 de iranieni au fost uciși de forțele de securitate în timpul reprimării protestelor la nivel național din 8-9 ianuarie 2026, ceea ce a transformat-o în cea mai sângeroasă masacru de protest de două zile din istorie. Consiliul Editorial al Iran International (platformă media independentă de opoziție, n.r.) poate confirma numărul morților după ce […] © G4Media.ro.