Sepp Blatter, mesaj pentru suporteri legat de Cupa Mondială: „Un sfat: evitaţi Statele Unite”

17:20

Un român de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria Inferioară folosind un ciocan de urgenţă şi a încercat să plece cu el, dar nu a reuşit să îl pornească. Ajuns în cabina mecanicului, românul a spart mai multe geamuri, a provocat daune şi a activat lumina şi semnalul sonor al garniturii, alertând astfel autorităţile feroviare. Prins şi dus la Poliţie, el a refuzat să-şi decline identitatea şi chiar a lovit şi rănit o poliţistă. În cele din urmă, bărbtul a fost la penitenciarul din St. Pölten, informează Kronen Zeitung.