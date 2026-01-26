Andrei Vlad a rămas liber de contract! „Messi al portarilor” a ratat o șansă uriașă în Kazahstan
Fanatik, 26 ianuarie 2026 20:20
Andrei Vlad, fostul portar al celor de la FCSB, a rămas din nou fără echipă după experiența de la Aktobe. Ce se întâmplă cu cel ce era cândva poreclit „Messi al portarilor”
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
20:50
Mihai Stoica, dezvăluiri în premieră despre Ngezana. Ce se întâmplă, de fapt, cu fundașul FCSB: „L-am avertizat pe Gigi din vară. Chiar am insistat să nu joace” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit deschis despre ce se întâmplă cu Siyabonga Ngezana. Sud-africanul, cândva cel mai bun stoper din SuperLiga, a devenit gafeurul de serviciu de la FCSB
Acum 30 minute
20:40
Ce au strigat suporterii giuleșteni chiar la intrarea pe stadionul din Arad. Tensiuni înainte de UTA – Rapid. Foto # Fanatik
Rapid o întâlnește pe UTA în etapa 23 din SuperLiga. Înainte de startul partidei, suporterii giuleșteni i-au provocat pe fanii arădeni. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum o oră
20:30
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere” # Fanatik
Zeljko Kopic se află din decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, iar tehnicianul croat a avut un impact uriaș asupra clubului. Cum a ajuns, de fapt, acesta la gruparea „roș-albă”.
20:20
Andrei Vlad a rămas liber de contract! „Messi al portarilor” a ratat o șansă uriașă în Kazahstan # Fanatik
Andrei Vlad, fostul portar al celor de la FCSB, a rămas din nou fără echipă după experiența de la Aktobe. Ce se întâmplă cu cel ce era cândva poreclit „Messi al portarilor”
Acum 2 ore
20:00
Fanatik SuperLiga, marți, 27 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după UTA – Rapid # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, marți, 27 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026 alături de Dănuț Lupu, Robert Niță și Marius Șumudică.
19:40
19:40
MM Stoica, detalii de la ședința cu Gigi Becali de la Berceni: „Și-a atins scopul!”. Cine este jucătorul care a lipsit # Fanatik
Mihai Stoica a dat toate detaliile despre vizita pe care Gigi Becali a făcut-o la baza celor de la FCSB. Ce jucător important al campioanei en-titre a lipsit de la ședință
19:40
Detaliul incredibil din trecutul turcului evadat. A colindat la Patriarhie și s-a pozat cu PF Daniel, când era în regim închis # Fanatik
Atas Abdullah, turcul căutat în toată țara după ce a nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, l-a vizitat pe Patriarhul Daniel, în 2022. ”Regele veiozelor” l-a colindat pe șeful BOR
19:30
El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir are în continuare mare încredere în Octavian Popescu şi e de părere că un antrenor de genul lui Zeljko Kopic îl poate revitaliza pe fotbalist.
19:20
Daniel Pancu, procentaj 100% ca antrenor în meciurile cu FCSB. Le-a dat 9 goluri în două meciuri! # Fanatik
Daniel Pancu, coșmarul FCSB-ului. Ce a reușit fostul mare rapidist în calitate de antrenor în meciurile directe contra „roș-albaștrilor”.
Acum 4 ore
19:00
Emoții mari la Galați! A picat nocturna, iar Oțelul riscă să piardă meciul la „masa verde”. Gazdele conduceau cu 3-0 # Fanatik
Microbiștii din Galați trec prin emoții teribile în duelul cu Csikszereda. Deși favoriții conduceau cu 3-0, echipa ar putea pierde la „masa verde”. Ce spune regulamentul după ce a picat nocturna.
18:50
Ștefan Târnovanu, seară de coșmar în FCSB – CFR 1-4: „Nu e normal să-l pui acum în Piața Tiananmen a fotbalului. Se vede că e nefericit” # Fanatik
FCSB a cedat cu 1-4 în fața celor de la CFR Cluj, iar unul dintre actorii principali puși la zid a fost portarul Ștefan Târnovanu. Ce au spus specialiștii și ce se întâmplă, de fapt, cu jucătorul bucureștenilor.
18:50
Durere fără margini în familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Unul din pompierii care îl caută e chiar fratele său! Unde ar putea fi găsit: „Curenții sunt foarte puternici” # Fanatik
Durere fără margini în familia lui Marin Viorel, marinarul dispărut de pe o barjă, pe Dunăre, de zile bune! Trupul bărbatului de 36 de ani nu a fost găsit nici acum.
18:30
„O mai vezi pe FCSB la titlu?”. Sorin Cârțu a fost șocat de ce a văzut la echipa lui Gigi Becali # Fanatik
Universitatea Craiova se îndreaptă cu toate pânzele sus spre primul titlu din ultimii ani 36 de ani. Sorin Cârțu a vorbit despre marele avantaj al oltenilor, ieșirea din cursă a celor de la FCSB, campioana en-titre
18:20
Opt jucători au rămas în cursa pentru marele trofeu de la Australian Open 2026, acolo unde Novak Djokovic caută al 25-lea titlu major al carierei, iar Carlos Alcaraz vrea să-și treacă numele în galeria campionilor […]
18:20
Fie că ești începător sau ai experiență cu cazinourile online, la Winboss Casino ești binevenit cu 400 rotiri gratuite la înregistrare. Dar nu e tot! Bonusul fără depunere este doar un pas spre unul dintre […]
18:10
Un fotbalist a revenit la CFR Cluj după victoria obținută de ardeleni în fața lui FCSB, scor 1-4. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre ultimul transfer efectuat de formația din Gruia.
18:00
Gafă cum rar se vede la Oțelul – Csikszereda, primul meci al zilei din SuperLiga! Portarul s-a făcut de râs în minutul 5. Video # Fanatik
Meciul de la Galați a început cum nu se putea mai rău pentru Csikszereda Miercurea Ciuc! Eduard Pap a făcut o greșeală de începător, care a dus la deschiderea scorului
18:00
Dumitru Dragomir îl apără pe ministrul USR criticat că l-a numit patriot pe Ceauşescu. „Cum au unul mai deştept, îi dau în cap” # Fanatik
Discuţie aprinsă la "Profeţiile lui Mitică" după declaraţiile controversate ale unui ministru din guvernul Bolojan despre Nicolae Ceauşescu. Cum a comentat Dumitru Dragomir întreaga situaţie.
18:00
Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga este fiul unui fost internaţional român # Fanatik
Matei Popa este noul portar titular de la FCSB în SuperLiga. Gigi Becali a anunţat că tânărul în vârstă de 18 ani va apăra în ultimele şapte etape, deşi încă nu a debutat la seniorii roş-albaştrilor.
17:40
Decizia anunțată de Rapid în cazul lui Olimpiu Moruțan, cu câteva ore înaintea meciului de la Arad # Fanatik
Rapid a anunțat lotul pe care se bazează Costel Gâlcă în partida cu UTA, din etapa 23. Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan, cel mai nou transfer al giuleștenilor.
17:30
Iubita lui Cristi Ignat a dezvăluit public negocierile pe care fotbalistul le-a purtat înainte să ajungă la Petrolul Ploiești. Ce variante ar fi avut, de fapt: ”Erau interesați de el” # Fanatik
Iubita lui Cristi Ignat a vorbit despre negocierile pe care sportivul le-a purtat anul trecut. Acesta ar fi primit propuneri inclusiv din străinătate, povestește ea.
17:30
Filmul în care apare legenda Universității Craiova alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones. Va rupe topul în două # Fanatik
Starul de la Universitatea Craiova care poate fi urmărit într-o producție românească. Va apărea împreună cu artiști din Casa del Papel și Games of Thrones.
17:10
De ce n-a semnat fostul atacant al FCSB-ului cu nicio echipă din SuperLiga! Fotbalistul a fost un pas de revenirea în fotbalul românesc # Fanatik
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a plătit 300.000 de euro s-a ținut tare în negocierile cu două echipe din SuperLiga, care n-au putut onora pretențiile lui financiare
17:10
Criza din învățământ se adâncește: sute de clase de liceu sunt desființate, profesorii rămân fără ore, iar elevii plătesc prețul acestor decizii. „Un pericol extraordinar” # Fanatik
Mai puțini elevi de clasa a VIII-a, mai puține clase de a IX-a și o competiție tot mai dură la admitere, în timp ce cadrele didactice rămân fără ore. Cum văd situația profesorii și elevii
Acum 6 ore
16:40
Andra, partenera antrenorului Daniel Pancu, a apărut alături de o legendă giuleșteană, la meciul dintre FCSB - CFR Cluj, scor 1-4. Despre cine este vorba, de fapt.
16:40
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni # Fanatik
Gigi Becali a mers în cantonamentul FCSB după eșecul cu CFR Cluj și a luat o decizie clară privind viitorul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Ce le-a transmis jucătorilor înainte de finalul sezonului regular.
16:30
Scandal uriaș după ce milionarul turc închis la Rahova pentru crimă a dispărut după o permisie: „Intenția clară” # Fanatik
Un scandal uriaș a izbucnit după ce un milionar turc închis pentru crimă a dispărut în timpul unei permisiuni, ridicând întrebări despre siguranța măsurilor de supraveghere.
16:30
FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!” # Fanatik
Gigi Becali a anunţat o decizie surpriză după şedinţa din Berceni. Nici Târnovanu, nici Zima nu vor apăra la FCSB în ultimele şapte etape din SuperLiga, ci un portar U-21.
16:20
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a fost externat după ce a ajuns la spital din cauza unei răceli puternice. Care este starea antrenorului înaintea barajului decisiv cu Turcia.
16:10
Gigi Becali, ședință de urgență după FCSB – CFR Cluj 1-4! S-a dus direct în cantonamentul de la Berceni # Fanatik
Gigi Becali a mers în cantonamentul FCSB după eșecul cu CFR Cluj și a avut un discurs pentru jucători. Situația campioanei devine critică. Omul de afaceri s-a ținut de promisiune.
15:50
Ucigașul lui Mario Berinde o poate lua de la zero în afara țării, însă familia lui nu scapă de răspundere. Controversele crimei din Cenei # Fanatik
Ucigașul lui Mario Berinde ar putea părăsi țara, în anumite condiții. Noi detalii despre ce urmează, din punct de vedere juridic, în cazul crimei care a șocat România.
15:30
A plecat la doar o zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Atacantul cu zeci de selecții la națională a fost cedat de ardeleni și va continua cariera în alt campionat.
15:20
Unul din cinci români e nesigur în privinţa banilor săi, în 2026. În topul investiţiilor conduc acţiunile Nvidia, aurul și ETF-urile # Fanatik
Românii continuă să investească în acțiuni globale, ETF-uri și aur, în timp ce 21% se simt nesiguri în privința finanțelor și 43% vor să evite cheltuielile excesive.
15:10
Mișcări bombă la conducerea lui Dinamo? „Andrei Nicolescu e mult mai bun conducător decât Lupescu. E diabolic!”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat posibilitatea ca Ionuţ Lupescu să devină preşedintele Consiliului de Administraţie de la Dinamo. Fostul şef al Ligii îl vede mai degrabă pe Nicolescu în acea funcţie.
Acum 8 ore
14:50
Crima din Cenei scoate la iveală o statistică neașteptată. Infractorii care nu pot răspunde penal, mai mulți decât cei care au buletin # Fanatik
Crima din Cenei scoate la iveală o statistică neașteptată, în timp ce românii cer modificarea legii cu privire la răspunderea penală a minorilor sub 14 ani.
14:40
Gigi Mustață i-a oprit pe fani să vandalizeze mașinile jucătorilor de la FCSB. „Facem ședință azi”. Exclusiv # Fanatik
Suporterii lui FCSB nu mai acceptă niciun alt rezultat dezamăgitor după 1-4 acasă cu CFR Cluj. Gigi Mustață a spus totul despre planul fanilor bucureștenilor în urma meciului din etapa 23 din SuperLiga.
14:20
Ce a pățit, de fapt, Sorana Cîrstea la meciul cu Osaka din Australia. Anunțul e surprinzător: ”Mi s-a întâmplat pentru prima dată în viață” # Fanatik
Sorana Cîrstea a povestit prin ce a trecut în timpul partidei cu Naomi Osaka, la Australian Open. Jucătoarea de tenis a uimit pe toată lumea cu dezvăluirea sa.
14:10
„Ai scos toată banda stângă la pauză și în 2 minute iei gol acolo”. Mutarea care a decis definitiv derby-ul FCSB – CFR Cluj # Fanatik
Adevăratul motiv pentru care FCSB a cedat fără drept de apel în fața rivalei CFR Cluj. Verdictul specialistului după ce a văzut umilința de pe Arena Națională.
14:10
Nicușor Dan, luptă decisivă cu partidele privind numirile de la șefia SIE și SRI. „Nu e un luptător. Discută mult, dar nu ia decizii” # Fanatik
Nicușor Dan este aproape de a anunța propunerile pentru conducerea serviciilor secrete. Moment decisiv pentru mandatul președintelui. Ce compromis ar putea face șeful statului
14:00
Sondaj INSCOP: Românii nu cad de acord asupra securităţii militare. Cine trebuie să ne apere, statul sau Uniunea Europeană? # Fanatik
Un sondaj INSCOP arată că românii sunt aproape egal împărțiți între cei care vor ca UE să preia mai multe atribuții în materie de securitate și cei care preferă controlul național al apărării.
13:50
Al-Ittihad – Al-Okhdood, live de la 19:30 în etapa a 18-a din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică, față în față cu campioana! # Fanatik
Marius Șumudică are în față un meci extrem de dificil. Al-Okhdood o va întâlni pe Al-Ittihad în deplasarea din etapa 18 din campionatul Arabiei Saudite. Pe FANATIK.ro găsiți toate detaliile despre meci.
13:40
I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul! Baba? Să-l retrogradeze pe Dorinel! Ngezana? Bolovan!” Exclusiv # Fanatik
FCSB a fost umilită de CFR Cluj, scor 1-4. Roş-albaştrii sunt în pericol să rateze play-off-ul, iar cea mai dură reacţie a venit a doua zi, când Târnovanu, Tavi Popescu, Baba Alhassan şi Ngezana au fost puşi la zid.
13:20
Omul care l-a adus pe Alibek la CFR Cluj, detalii din culise. „Am închis transferul în noaptea de Revelion la 23.20!”. Ce salariu are. Exclusiv # Fanatik
Bogdan Mara a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum l-a transferat pe Aliev Alibek la CFR Cluj, chiar în noaptea de Revelion
13:20
Dezvăluiri revoltătoare în cazul crimei din Cenei. DGASPC, sesizată a doua zi de Parchet cu privire la ucigașul lui Mario, nu a făcut nimic # Fanatik
Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș oferă o informație incredibilă pentru FANATIK, în cazul crimei din Cenei. Instituția care nu a făcut nimic de o săptămână.
Acum 12 ore
13:00
Mitică Dragomir, anunț uriaș! Fostul președinte LPF crede că Adrian Mutu va fi noul antrenor de la FCSB. „Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui”.
12:50
Ultimele 48 de secunde din viața lui Alex Pretti. Filmul uciderii bărbatului din Minneapolis contrazice flagrant versiunea agenților # Fanatik
Uciderea lui Alex Pretti de către agenţi federali a declanşat proteste masive, după apariţia unor imagini care contrazic versiunea oficială şi arată că bărbatul a fost împuşcat de zece ori în câteva secunde.
12:40
Cristi Chivu ar putea rămâne fără un star la Inter Milano! Italienii ar putea da lovitura pe piața transferurilor # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu ar putea da o mega-lovitură pe piața transferurilor! Una dintre vedetele echipei ar putea pleca pe o sumă uriașă: toate detaliile
12:10
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova vrea să se despartă de un jucător adus de Mirel Rădoi încă din această iarnă. Fanatik are toate detaliile
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.