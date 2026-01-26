„Nu este problema noastră” sau tăierea tortului Groenlanda. Cum se poziționează partidele radicale din Europa la amenințările lui Trump
HotNews.ro, 26 ianuarie 2026 20:20
Cele mai recente amenințări ale lui Donald Trump nu plasează doar Uniunea Europeană într-o situație de decizie strategică, dar îi pune în dificultate și pe liderii radicali din Europa, care au reușit în trecut să…
• • •
Acum 5 minute
21:00
Rusia a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul Moldovei pentru vicierea alegerilor parlamentare, spune Maia Sandu # HotNews.ro
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei moldoveneşti) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declaraţii făcute de preşedintele R. Moldova,…
Acum 15 minute
20:50
Zelenski vrea ca negociatorii ucraineni și ruși să se reunească mai devreme. „Ucraina va fi cât se poate de pregătită” # HotNews.ro
Discuțiile dintre negociatorii ucraineni și cei ruși ar urma să fie reluate duminica viitoare, a precizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitând totodată aliaților să nu slăbească presiunea asupra Moscovei, scrie Reuters. În discursul video de…
Acum 30 minute
20:40
Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania # HotNews.ro
Şeful diplomaţiei italiene, Antonio Tajani, l-a convocat la sediul Ministerului de Externe pe ambasadorul Israelului la Roma, după ce doi carabinieri italieni care lucrează la consulatul general italian de la Ierusalim au fost ameninţaţi duminică…
Acum o oră
20:20
20:20
Anunțul lui Trump după ce l-a trimis la Minnesota pe „Țarul Frontierelor”. „Păream pe aceeași lungime de undă” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat luni că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, și că cei doi doresc să colaboreze pentru a îmbunătăți situația din Minnesota, unde agenții…
20:10
O lege împotriva antisemitismului provoacă dispute în Franța. Proiectul este contestat de către partidele de stânga # HotNews.ro
O propunere de lege menită să lupte împotriva „unor noi forme” de antisemitism, mascate ca antisionism, stârneşte controverse în Franţa, relatează luni AFP. Oponenţii săi de stânga văd în aceasta o confuzie între evrei şi…
Acum 2 ore
19:40
UE impune reguli mai stricte și pentru WhatsApp. Măsura vizează o singură funcție a rețelei # HotNews.ro
Comisia Europeană a decis luni că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană, deoarece funcţia sa Canale ajunge acum la cel puţin 45 de milioane de utilizatori în blocul…
19:20
Donald Trump anunță că nu va fi prezent la Super Bowl și critică artiştii invitaţi: „O alegere deplorabilă” # HotNews.ro
Preşedintele american a dezvăluit publicaţiei New York Post că nu va participa la Super Bowl din California, în 8 februarie, unde vor concerta Green Day şi Bad Bunny, doi artişti care critică deschis politica administrației…
19:10
„Mult noroc!”. Șeful NATO ridiculează o idee a Europei apărută în urma ambiției lui Trump de preluare a Groenlandei # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile unor politicieni europeni de seamă pentru înființarea unei armate europene separate, provocate de îndoielile privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, care…
Acum 4 ore
19:00
Și Suedia vrea să reducă vârsta răspunderii penale la 13 ani: „Suntem într-o situație de urgență” # HotNews.ro
Guvernul suedez a anunţat luni că urmează să prezinte un proiect de lege vizând reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, deschizând calea pentru pedepse cu închisoarea în anumite…
18:50
Primarul din Slatina cere Consiliului Local 100.000 lei pentru flori şi mărţişoare de 1 şi 8 martie # HotNews.ro
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a iniţiat un proiect de hotărâre, aflat pe agenda şedinţei de consiliu local de la finalul lunii ianuarie, pentru oferirea a 3.000 de mărţişoare şi a tot atâtea flori,…
18:40
Blocadă cu sute de camioane, în patru țări din Balcanii de Vest. Șoferii, înfuriați de noi reguli ale UE # HotNews.ro
Sute de șoferi de camion din patru țări din Balcanii de Vest au început luni să blocheze mai multe puncte de trecere a frontierei pentru mărfuri către Uniunea Europeană, în semn de protest față de…
18:30
Afaceristul turc evadat de la Rahova a plecat în Turcia, spun autoritățile: „Luăm în calcul într-un procent foarte mare” # HotNews.ro
Autoritățile din România cred „într-o mare măsură” că cetățeanul turc Atas Abdullah, condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare și care a evadat din Penitenciarul Rahova, se află deja în Turcia, a…
18:30
Câți condamnați pentru omor au primit permisii în 2025. Ce spune ANP, după cazul afaceristului turc condamnat pentru omor, care nu s-a mai întors în închisoare după ce a fost lăsat în permisie # HotNews.ro
Administrația Națională a Penitenciarelor precizează că peste 400 de persoane condamnate pentru omor sau tentativă de omor au fost recompensate cu permisie, de 24 de ore sau cu o durată mai mare, în cursul anului…
18:20
Volkswagen spune că nu va mai putea construi fabrica Audi din SUA în condițiile tarifelor lui Trump # HotNews.ro
Grupul german Volkswagen AG nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite, dacă nu sunt reduse taxele vamale, a afirmat directorul general al VW, Oliver Blume, într-un interviu acordat…
18:20
VIDEO Ministrul Apărării, întrebat dacă își cere scuze după declarația legată de Ceaușescu: „Admit că nu a fost cea mai fericită exprimare” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, evită să își ceară scuze, însă admite că nu a avut „cea mai fericită exprimare” atunci când a fost întrebat dacă el consideră că Nicolae Ceaușescu a fost „patriot”. Miruță susține…
18:10
Asociațiile de pacienți îi cer ministrului Sănătății ca o parte dintre bolnavi să aibă plătită și prima zi de concediu medical. Varianta luată în calcul # HotNews.ro
Reprezentanții asociațiilor de pacienți cronici au participat, luni, la o întâlnire cu ministrul Sănătății, căruia i-au cerut soluții pentru ca o parte dintre bolnavii cronici, care au nevoie de internări periodice, să aibă plătită prima…
18:10
Decizie categorică împotriva unei intervenții militare în Iran. Anunțul Emiratelor Arabe Unite, după ce Trump a trimis o „armadă” spre Golf # HotNews.ro
Emiratele Arabe Unite (EAU) nu vor permite utilizarea spațiului său aerian, a teritoriului sau a apelor sale teritoriale pentru acțiuni militare ostile împotriva Iranului, a anunțat luni ministerul de Externe al țării din Orientul Mijlociu,…
18:10
VIDEO Liberalul Hubert Thuma iese la atac și îi aduce aminte lui Ilie Bolojan ce declara în 2017, când era primar / Thuma este principalul contestatar al premierului în PNL # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere „claritate” din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan când vine vorba despre banii de la bugetul de stat care urmează să fie transferați către autoritățile locale pentru investițiile…
18:00
Armata israeliană a anunțat luni într-un comunicat că a recuperat și identificat trupul lui Ran Gvili, ultimul ostatic din Gaza, o operațiune salutată de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, relatează agențiile AFP și DPA, citate de…
17:50
Ungaria va cere în instanță anularea interdicției UE privind achizițiile de gaze lichefiate din Rusia # HotNews.ro
Guvernul ultranaţionalist al Ungariei a anunţat luni că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) aprobarea definitivă a interzicerii achiziţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia, transmite EFE. „Această reglementare…
17:40
„Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”. „PSD ar trebui să se lămurească dacă sunt la opoziție sau la guvernare” – ministrul Pîslaru, despre atacurile parlamentarului PSD Câciu față de Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Partidul Social Democrat ar trebuie să se lămurească singur dacă este la guvernare sau în opoziție, a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ce parlamentarul PSD Adrian Câciu,…
17:30
Îngrijorări că sute de persoane s-au înecat în Marea Mediterană în timpul trecerii ciclonului „Harry” # HotNews.ro
Paza de Coastă a Italiei estimează că alte 380 de persoane care au plecat din Tunisia în timpul ciclonului „Harry”, care a generat valuri uriașe în Marea Mediterană, ar fi murit înecate. Paza de Coastă…
17:30
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria. Dus la secție, el i-a agresat pe polițiști # HotNews.ro
Un român de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria folosind un ciocan de urgenţă şi a încercat să plece…
17:20
UE și India se pregătesc să semneze „mama tuturor acordurilor comerciale”. Ce presupune importantul pact de liber-schimb # HotNews.ro
Uniunea Europeană și India sunt pe punctul de a încheia un acord de liber schimb mult așteptat, anunțul fiind preconizat pentru marți, în cadrul unui summit la New Delhi, scrie Reuters. Mișcarea vine după ce…
17:20
Schema prin care Ministerul Energiei a câștigat 121 de milioane de euro, bani care nu sunt „obiectul controlului altor autorități” # HotNews.ro
Din decembrie 2024, companiile de stat pot să transforme fonduri europene în lei, să le plaseze în bănci sub formă de depozite pentru a aduna alte câștiguri sub formă de dobânzi. Aceste decizii „reprezintă decizii…
17:20
OFICIAL: Pe ce va cheltui România 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Lista de achiziții militare pe care le va face Armata – VIDEO # HotNews.ro
Guvernul a prezentat luni programele ce vor beneficizia de finanțarea militară SAFE și care vor trebui finalizate până în 2030. Programul SAFE (Security Action For Europe) este program de credite cu buget total de 150…
17:20
Mită uriașă primită de președintele unui stat african. Mituitorii au fost puși sub acuzare în țara de origine # HotNews.ro
Doi norvegieni şi o filială a grupului petrolier norvegian Petronor au fost inculpaţi pentru dare de mită în valoare de aproximativ 25 milioane de dolari către preşedintele Republicii Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, şi familia…
17:10
Un raport al spionilor letoni indică amploarea pierderilor de pe frontul din Ucraina cauzate de arma ajunsă mai letală decât tancurile și artileria # HotNews.ro
Rănile și decesele cauzate de vehiculele aeriene fără pilot sunt cu mult mai numeroase decât cele cauzate de arme, tancuri, artilerie și mine, în războiul din Ucraina. Dronele sunt responsabile pentru 70-80% din numărul victimelor…
17:10
Moscova spune că armata venezueleană nu a știut să folosească sistemele de apărare aeriană rusești în timpul capturării lui Maduro: „N-au pregătire” # HotNews.ro
Armata venezueleană a tras două tiruri din bateriile antiaeriene ruse împotriva trupelor americane în timpul operațiunii de capturare a președintelui Nicolas Maduro, dar a eșuat în misiunea sa din cauza lipsei de pregătire a personalului…
Acum 6 ore
17:00
„Cenaclul Flacăra – O Istorie”: o seară de muzică, memorie și emoție, concepută de Andrei Păunescu # HotNews.ro
Pe 15 februarie 2026 „Cenaclul Flacăra – O Istorie” va reveni pe scena Sălii Palatului pentru încă o ediție ce va ține publicul într-o vrie de emoții, așa cum numai la Cenaclu se poate. Pe…
16:50
O mănăstire din patrimoniul UNESCO a fost atacată de drone rusești. Controversele din istoria sa recentă # HotNews.ro
Atacurile masive ruseşti care au vizat sâmbătă Kievul au avariat clădiri ale mănăstirii ortodoxe Lavra Pecerska (Mănăstirea Peşterilor), un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a anunţat luni Ministerul Culturii din Ucraina, relatează AFP, preluată…
16:30
O companie care își propune să simplifice procesul de emitere și obținere a rețetelor medicale cu ajutorul inteligenței artificiale a ajuns la o evaluare de un miliard de dolari, după o rundă consistentă de finanțare.…
16:30
Mutare de ultim moment a armatei ruse în Siria. Trupele de la o bază militară aeriană, retrase # HotNews.ro
Rusia își retrage forțele de la baza aeriană stabilită pe un aeroport din nord-estul Siriei, căutând astfel să pună capăt prezenței sale militare într-o zonă a țării în care guvernul de la Damasc încearcă să…
16:30
PRO TV a anunțat care sunt cele două seriale care vor lua locul emisiunii lui Cătălin Măruţă din 9 februarie. În plus, mai face o modificare în grilă, scrie PaginadeMedia. După 18 ani, PRO TV…
16:30
Decizia anunțată de Donald Trump după ce agenții ICE l-au împușcat mortal pe Alex Pretti la Minneapolis: „Este dur, dar corect” # HotNews.ro
Donald Trump a anunțat luni că îl trimite luni în statul Minnesota pe Tom Homan, principalul său responsabil pentru problemele de frontieră, după un val de critici declanșat de al incident în care ofițeri ai…
16:20
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în interior: „Un risc real și urgent pentru sănătate” # HotNews.ro
O petiție online lansată de Declic și medicul Mihail Pautov cere modificarea legii și interzicerea fumatului cu orice tip de dispozitive, cu sau fără tutun, în toate spațiile publice închise. Petiția „Opriți fumatul de țigări…
16:20
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Noul Duster – lansat. Diferențe mari față de cel din Europa. „Cel mai bun Duster construit vreodată!” # HotNews.ro
Renault a dezvăluit noul Duster, creat și produs pentru piețele internaționale, în primul rând India și, ulterior, posibil America de Sud. Noul Duster aduce diferențe importante la nivel de design, echipamente și motorizări, față de…
16:10
Germania numește pe fondul tensiunilor din NATO „cea mai mare amenințare” la adresa libertății și securității din Europa # HotNews.ro
Ministrul german de externe Johann Wadephul a afirmat luni, înainte de a începe vizite oficiale în Letonia și Suedia, că Rusia rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității și libertății în Europa, insistând că…
16:00
Cine sunt militarii americani care vin în România și de ce SUA trimit tancuri Abrams în țara noastră, după anunțul de anul trecut că își diminuează prezența forțelor în Europa # HotNews.ro
Anunțul șefului Armatei că în România va fi dislocat un detașament de militari americani cu tancuri Abrams nu înseamnă că Statele Unite își vor spori prezența militară în țara noastră, după ce în toamna anului…
15:50
Operații invizibile: chirurgie mare fără nicio tăietură vizibilă. Prof. dr. Laurențiu Pirtea, ginecolog MedLife: „Pacienta nu are nici măcar acele mici incizii pe abdomen” # HotNews.ro
Una dintre cele mai noi tehnici utilizate în chirurgia ginecologică, dincolo de laparoscopie și chirurgie robotică, este vNOTES (chirurgie endoscopică transvaginală prin orificii naturale) – un tip de chirurgie minim invazivă care combină ceea ce…
15:40
Grup de lucru la Ministerul Justiției, după uciderea lui Mario, pentru a decide dacă trebuie scăzută vârsta pentru răspunderea penală # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni că a creat un grup de lucru pentru a se analiza „oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor”. Demersul vine în contextul crimei de…
15:30
Un cunoscut miliardar de pe Wall Street a donat bani familiei lui Alex Pretti, bărbatul împușcat mortal de ICE la Minneapolis într-un nou incident șocant # HotNews.ro
Miliardarul Bill Ackman, un cunoscut investitor de pe Wall Street, a donat 10.000 de dolari pentru o campanie de strângere de fonduri destinată familiei lui Alex Pretti, bărbatul care a fost împușcat mortal de agenți…
15:20
Câți politicieni români știu că astăzi se semnează la New Delhi cel mai mare acord comercial din istorie? # HotNews.ro
Astăzi, 26 ianuarie 2026, Ursula vor der Leyen, președinta Comisiei Europene și Narendra Modi, premierul Indiei, semnează cel mai mare acord comercial de liber schimb din istorie. Este cel mai important eveniment al începutului de…
15:20
Una dintre platformele de streaming de filme crește prețurile în România. La un abonament, majorarea e de 25%, alte variante au scumpiri mai mici # HotNews.ro
Platforma de filme SkyShowtime va majora prețurile abonamentelor începând din 24 februarie 2026, scrie Economica.net. Potrivit notificările pe care le primesc clienții, „dacă te-ai abonat direct prin intermediul SkyShowtime, începând de la prima dată de…
Acum 8 ore
15:00
Cum argumentează autoritățile decizia de a-l lăsa în permisie pe cetățeanul turc condamnat pentru omor: „Conduită foarte bună” / 24 de permisii și 72 de recompense de-a lungul detenției # HotNews.ro
Atas Abdullah a îndeplinit toate condițiile pentru a primi aprobarea de a părăsi Penitenciarul Rahova timp de patru zile, spun reprezentanții închisorii pentru HotNews. Cetățeanul tursc condamnat la 22 de ani și zece luni de…
14:50
[P] tbi bank încheie un parteneriat cu UTB Shop, cel mai mare magazin online din România pentru agricultură, fermă, casă și grădină # HotNews.ro
Nevoia românilor de a avea acces rapid și avantajos la echipamente pentru agricultură, fermă, casă și grădină a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul majorării costurilor și al presiunilor economice din mediul rural și…
14:50
O femeie în vârstă de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită pe 24 ianuarie fără suflare într-o locuință din Sectorul 1 al Capitalei, anunță Poliția Capitalei. „La data de 24 ianuarie 2026, polițiști…
14:40
Ryanair a înregistrat o scădere a profitului net trimestrial cu 80%, compania aeriană irlandeză fiind lovită în special de amenda enormă pe care i-a aplicat-o în decembrie Italia pentru abuz de poziție dominantă, transmite France…
14:20
Roboții umanoizi mai au mult până să-i ajungă pe oameni la capitolul eficiență, susține directorul unei mari companii din domeniu # HotNews.ro
Un director de la un producător chinez de roboți umanoizi este de părere că acești roboți sunt, în cel mai bun caz, doar pe jumătate la fel de eficienți precum lucrătorii umani. UBTech se numește…
