Crima din Cenei: Cei doi băieți de 15 ani au mai bătut un adolescent înainte de Crăciun
Aktual24, 26 ianuarie 2026 20:20
Cei doi adolescenți de 15 ani implicați în crima de la Cenei au bătut un tânăr de 18 ani chiar înainte de Crăciun. Acesta a depus plângere la Poliție pe 23 decembrie. La acel moment, polițiștii au început cercetările, însă 3 săptămâni mai târziu victima și-a retras plângerea. „În data de 23.12.2025, la Postul de […]
• • •
Acum 5 minute
21:00
Băiatul de 13 ani care l-a ucis pe Mario a început o serie de teste la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. De acolo a fost dus de mama sa într-o locație care rămâne cunoscută doar DGASPC # Aktual24
Băiatul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde împreună cu prietenii lui a rămas în familie sub monitorizarea părinților, iar luni s-a aflat în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara, unde a început evaluările. De acolo a plecat de acolo împreună cu mama sa într-o locație care rămâne cunoscută doar celor de la […]
Acum 30 minute
20:40
Fosta ministră de Interne, Suella Braverman, a devenit cel mai recent deputat conservator care trece la Reform UK, partidul „suveranist” și populist din Marea Britanie. Ea este al treilea deputat conservator în funcție care se alătură partidului condus de Nigel Farage în ultimele unsprezece zile, iar numărul total de parlamentari ai Reform UK urcă astfel […]
Acum o oră
20:30
Irakul, sub semnul avertismentului american privind relațiile cu Iranul și viitorul guvern # Aktual24
Tensiunile din Orientul Mijlociu capătă din nou contururi dramatice, iar Irakul se află, încă o dată, în centrul unui joc geopolitic periculos. Statele Unite au transmis un avertisment ferm Bagdadului: orice apropiere de Iran riscă să împingă țara într-o spirală de instabilitate, izolând-o de partenerii occidentali și compromițându-i viitorul politic și economic, potrivit Agerpres. Mesajul […]
20:20
20:10
Se termină „nebunia” din Minnesota? Trump și guvernatorul au vorbit, retragerea ICE e posibilă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel „foarte bun” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, afirmând că cei doi par să fie „pe aceeași lungime de undă”. E un anunț care le dă speranțe celor care vor retragerea agenților antiimigrație de la ICE din acest stat în care doi cetățeni au […]
20:10
Ministrul Justiției anunță un grup de lucru care să analizeze modificarea condițiilor răspunderii penale a minorilor # Aktual24
După crima din Cenei, care a șocat întreaga țară, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor. Grupul de lucru va transmite invitații de conlucrare către mai multe instituții și organizații judiciare, medicale, asociații ale profesioniștilor și alte componente ale societății […]
Acum 2 ore
20:00
Rheinmetall intenționează să construiască rețeaua germană de sateliți pe modelul Starlink împreună cu compania aerospațială OHB # Aktual24
Compania din industria de apărare Rheinmetall, cu sediul la Düsseldorf, și compania aerospațială și tehnologică OHB, cu sediul la Bremen, intenționează să construiască împreună un sistem de sateliți pentru forțele armate germane. Cele două companii sunt în discuții despre proiect, conform relatării din Financial Times (FT). Potrivit Financial Times, discuțiile sunt în stadii incipiente. Rheinmetall […]
19:50
De ce este grăsimea viscerală extrem de periculoasă și ce efecte surprinzătoare apar atunci când pacientul slăbește # Aktual24
Grăsimea viscerală este una dintre cele mai periculoase forme de grăsime din corpul uman, deși rămâne invizibilă ochiului liber. Ea nu se așază sub piele, acolo unde poate fi observată și măsurată ușor, ci se infiltrează adânc între organele interne, în jurul ficatului, pancreasului, rinichilor și intestinelor. Este o prezență tăcută, dar cu efecte devastatoare […]
19:40
ANALIZĂ. Regimul din Iran a ucis până la 30.000 de protestatari. Vor rămâne lucrurile așa? # Aktual24
Regimul de la Teheran a reprimat sângeros protestele din ianuarie 2026. Crimele în masă au constituit singura cale pentru ca guvernarea condusă de liderul religios Ali Khamenei să supraviețuiască. Și asta a făcut. Bilanțul ar putea ajunge chiar la 30.000 de protestatari uciși. Iar informația nu vine de la vreo publicație obișnuită cu exagerările, ci […]
19:20
Centrul Capitalei se transformă. Proiectul de regenerare urbană din zona Casei Poporului se află pe agenda CGMB # Aktual24
Pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) se află joi un proiect ambițios care ar putea transforma profund zona centrală a Capitalei. Consilierii urmează să aprobe încheierea unui protocol între Municipiul Bucureşti, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat, Academia Română, Metrorex şi Patriarhia Română, care vizează realizarea în parteneriat a unui proiect de […]
19:10
Instalația de stocare se află în mijlocul Mării Nordului, la aproximativ 200 de kilometri de coasta daneză, exact acolo unde se extrage încă petrol de pe fundul mării. Câmpul petrolier de aici a fost aproape complet pompat până la golire. Acest lucru a creat spațiu în adâncul pământului – care urmează să fie umplut cu […]
Acum 4 ore
18:50
Veste proastă pentru ”băieții deștepți”. Miruță: ”Achizițiile SAFE nu vor merge cu șmecherii. Dacă își face cineva planul să obțină anumite criterii care să-l avantajeze, vă spun că nu există această opțiune” # Aktual24
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat luni că achizițiile realizate prin programul european SAFE nu vor fi afectate de „șmecherii” sau criterii stabilite pentru a avantaja anumite companii, subliniind că prioritar va fi exclusiv interesul României. „Aceste achiziții SAFE nu vor merge cu șmecherii. Dacă își face cineva planul să obțină anumite criterii care […]
18:40
Gazul rusesc va fi interzis complet în Uniunea Europeană din 2027, iar importurile de gaz lichefiat vor fi oprite începând de anul acesta # Aktual24
Într-o decizie care marchează un moment istoric pentru Uniunea Europeană, statele membre au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale provenite din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Măsura face parte dintr-un plan amplu al blocului comunitar de a-și reduce dependența de energia rusă, după ani de tensiuni geopolitice și incertitudini în aprovizionare, […]
18:20
Arme de ucidere în masă: Dronele ar fi provocat majoritatea zdrobitoare a deceselor în Ucraina # Aktual24
Dronele sunt responsabile pentru între 70% și 80% dintre cei răniți sau uciși de ambele părți în războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport al unuia dintre principalele servicii de informații din Letonia. „Asta face războiul mai dinamic la nivel tactic, dar reduce șansa ca oricare dintre părți să obțină o străpungere strategică”, se arată […]
18:10
Baronul Thuma (PNL), primul atac deschis la adresa lui Bolojan: ”Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie ‘confiscate’ de bugetul central/de stat” # Aktual24
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a declarat, luni, că nu doreşte ca sumele „produse” în comunităţi să fie „confiscate” de bugetul de stat şi, totodată, nu vrea ca autorităţile locale să aibă mai puţină autonomie locală. În opinia sa, până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total Bucureşti – […]
18:00
Marea Britanie se va alătura unui proiect major de parcuri eoliene. Proiect dezvoltat cu alte opt țări europene # Aktual24
Marea Britanie urmează să susțină o nouă flotă vastă de proiecte eoliene offshore în Marea Nordului, alături de alte opt țări europene, inclusiv Norvegia, Germania și Olanda. Pentru prima dată, unele dintre noile parcuri eoliene vor fi conectate la mai multe țări prin cabluri submarine cunoscute sub numele de interconectori, despre care susținătorii spun că […]
17:40
Plămânii noștri muncesc neobosiți, zi de zi, fără ca noi să le acordăm prea multă atenție. Respirăm fără să ne gândim la complexitatea incredibilă a alveolelor sau la fragilitatea țesutului pulmonar. Însă, paradoxal, tocmai această discreție a plămânilor face ca bolile care îi afectează să treacă adesea neobservate până în stadii avansate. Organizația Mondială a […]
17:40
Înarmarea României, ce vom cumpăra prin programul SAFE. Ministrul Apărării: ”Rachete Mistral, 12 elicoptere H225, 12 radare, precum și sisteme de apărare antiaeriană realizate în cooperare cu Germania” # Aktual24
România a depus o aplicație în valoare de 16,6 miliarde de euro pentru finanțare prin Programul SAFE, a doua cea mai mare dintre statele membre ale Uniunii Europene, au anunțat luni oficiali guvernamentali, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat în […]
17:20
Moscova pregătește terenul pentru o noi invazii. Serviciul secret al Letoniei: ”Rusia se vede deja într-o confruntare directă cu Occidentul” # Aktual24
Serviciul securităţii statului din Letonia, Biroul de Protecţie Constituţională (SAB), avertizează asupra unei ameninţări tot mai mari din partea Rusiei, relatează dpa, citată de Agerpres. Riscurile de securitate provenite din Rusia cresc semnificativ în Europa, scrie instituţia în raportul său anual pentru 2025, publicat luni. Deşi raportul concluzionează că Rusia nu reprezintă în prezent o […]
Acum 6 ore
17:00
PSD crede, în mod mult prea optimist, că poate bate AUR la jocul extremism-populismului. Cărare pe care pășește apăsat. De la a arăta că e mai apropiat de ideile lui Donald Trump decât auriștii care fac coadă să se pozez în SUA cu republicani din eșalonul cinci la opoziția populistă față de acordul Mercosur la […]
16:50
Curtea de Apel București invocă „respectarea legii” și „nevoile instanței” pentru a evita explicații clare privind hotărârile secrete ale conducerii, mutarea judecătorilor penali la civil și verificarea unui magistrat cu trecut în serviciul secret al MAI. În decembrie anul trecut, am transmis Curții de Apel București trei întrebări, în baza legii 544/2001 privind liberul acces […]
16:50
Realizare a inginerilor români: cea mai mare rafinărie din Pakistan. Ambasador: ”Rafinăria din Karachi, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români” # Aktual24
Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români, a declarat noul ambasador al Republicii Islamice Pakistan în România, Ilyas Mehmood Nizami, la o întâlnire cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului […]
16:40
Primul tren de mare viteză din România va lega două orașe importante, circulând cu viteze de până la 250 km/h pe o distanță de 800 km # Aktual24
România se pregătește să inaugureze primul coridor feroviar de mare viteză, un proiect ambițios care va lega Constanța de Oradea și va permite viteze de până la 250 km/h, reducând semnificativ timpii de călătorie între marile orașe și conectând țara la rețeaua europeană de transport rapid, potrivit Profit.ro. Investiția totală este estimată la aproape 15 […]
16:20
Bărbați înarmați au luat cu asalt un teren de fotbal din Mexic și au ucis cel puțin 11 persoane # Aktual24
Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 12 rănite când bărbați înarmați au deschis focul asupra localnicilor care se adunaseră pe un teren de fotbal în orașul Salamanca, din centrul Mexicului, duminică. Martorii au declarat că bărbați înarmați au sosit la teren în mai multe vehicule și au tras asupra celor adunați acolo, […]
16:20
Evadarea ”regelui veiozelor”. 442 de deținuți condamnați pentru omor au primit permisiuni de o zi în 2025 # Aktual24
Surse oficiale au prezentat redacției aktual24.ro o statistică privind numărul de permisiuni acordate deținuților, date comparative 2024–2025. Reamintim că Abdullah Ataș, afaceristul turc condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, nu s-a mai întors în penitenciar după ce a beneficiat de o ”permisie”. În […]
16:00
Ce au discutat Bolojan și Dan, azi, la Palatul Cotroceni. Apoi la sediul Guvernului s-au reunit din nou liderii coaliției # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi prim-ministrul Ilie Bolojan au avut, luni, o întrevedere la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia au discutat despre pregătirea vizitei oficiale a şefului Guvernului în Germania şi despre bugetul de stat pe 2026, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale. „Discuţiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum […]
15:50
Pentru o relație mai bună cu contribuabilii, Fiscul apelează la ANA. Ce este și cum funcționează # Aktual24
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat ANA, un chatbot inteligent menit să ofere contribuabililor informații rapide și clare despre obligațiile fiscale. Noua platformă marchează un pas concret în modernizarea serviciilor digitale ale administrației fiscale. Într-o primă etapă, aflată în faza de testare, ANA va fi disponibil exclusiv în conturile Spațiului Privat Virtual (SPV), […]
15:40
Primul transport cu petrol venezuelean a plecat spre SUA. Ce cantitate au luat americanii pentru început # Aktual24
Un tanc petrolier încărcat cu aproximativ un milion de barili de țiței greu Merey a plecat duminică din portul Jose, Venezuela, cu destinația Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), în Statele Unite. Este primul transport trimis direct către un port american în cadrul acordului de 50 de milioane de barili convenit recent între Caracas și Washington, […]
15:40
Bruxelles devine din nou epicentrul deciziilor europene, pe 26 ianuarie 2026, odată cu reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene (CAG). Miniștrii afacerilor europene se vor concentra pe teme cruciale: statul de drept, Scutul european pentru democrație și prioritățile președinției cipriote a UE, potrivit Agerpres. În centrul atenției se află evaluarea situației statului de drept […]
15:10
Impozitul francez pe veniturile mari dezamăgește. Bogații au găsit modalități de a-și salva veniturile # Aktual24
Impozitul pe veniturile mari, introdus anul trecut, se așteaptă să strângă doar 650 de milioane de euro în acest an, comparativ cu 1,65 miliarde de euro prevăzute inițial, au declarat jurnaliștilor surse din cadrul Ministerului Conturilor Publice. Concepută inițial sub fostul prim-ministru Michel Barnier, „contribuția diferențială pentru veniturile mari” (CDHR) a fost introdusă în bugetul […]
Acum 8 ore
14:30
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să nu se implice în politicile țării sale, pe care președintele Donald Trump a declarat că vrea să le dicteze. „Destul cu ordinele de la Washington către politicienii venezueleni. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve diferențele și conflictele interne. Destul cu puterile străine”, […]
14:10
Relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană sunt tensionate. Într-un atac amplu, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, atacă acum oficialii UE. O femeie în special este un spin în coasta Rusiei. Pe fondul căutării unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina, Kremlinul a criticat conducerea politică a UE ca fiind incompetentă și a exclus negocierile […]
13:50
București: S-a sinucis o doctoriță în vârstă de 39 de ani. Numele acesteia este Viviana Niță # Aktual24
O femeie în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără semne vitale, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei, anunță poliția. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, polițiștii de la Secția 2 Poliție au fost sesizați prin apelul de urgență 112, în jurul orei […]
Acum 12 ore
13:00
Canada nu are de gând să încheie un acord de liber schimb cu China. Trump a amenințat cu tarife mărite cu 100% # Aktual24
Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat duminică că țara sa nu are nicio intenție de a încheia un acord de liber schimb cu China. El a răspuns amenințării președintelui american Donald Trump de a impune un tarif de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va continua cu un acord comercial […]
12:50
A evadat ”regele veiozelor” de la Rahova. El era condamnat la 22 de ani pentru uciderea unui polițist și beneficia de ”permisii” # Aktual24
Abdullah Ataș, afaceristul turc condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, nu s-a mai întors în penitenciar după ce a bebeficiat de o ”permisie”. ”Astăzi, Poliția Capitalei a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah), […]
12:40
Împușcăturile Poliției de Frontieră din Minnesota alimentează temerile privind blocarea activității guvernului SUA # Aktual24
Casa Albă speră că „gândirea la rece va prevala”, deoarece democrații încep să-și retragă sprijinul pentru legea de finanțare a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), amenințând să deraieze eforturile de a evita o blocare parțială a activității guvernului. „Democrații au fost parteneri egali în negocierea acestor proiecte de lege, care sunt produsul unui proces bipartizan, […]
12:10
Ucraina, în top 20 al celor mai puternice armate din lume – România este abia pe poziția 52 a clasamentului dominat de SUA, Rusia și China # Aktual24
Clasamentul anual Global Firepower Index 2026 plasează Ucraina pe locul 20 din 145 de țări evaluate, confirmând transformarea rapidă a forțelor armate ucrainene într-una dintre cele mai eficiente și experimentate armate din lume. Statele Unite rămân pe primul loc, urmate de Rusia (locul 2) și China (locul 3). Clasamentul ia în calcul peste 60 de […]
12:10
Accident foarte grav la Poiana Mărului: o fată de 14 ani a murit, alți patru copii au fost răniți # Aktual24
O fată de 14 ani a murit, luni, după ce maşina în care se afla, împreună cu alte cinci persoane, s-a răsturnat şi a ieşit în afara carosabilului, în localitatea Poiana Mărului, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. „Din primele date, conducătorul unui autoturism, un bărbat de 38 de ani, care se afla […]
11:40
Sondaj INSCOP: Aproape jumătate dintre români consideră că „statele membre UE ar trebui să păstreze toate atribuțiile în materie de securitate și apărare” # Aktual24
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane, 43,2% dintre români consideră că „statele membre UE ar trebui să păstreze toate atribuțiile în materie de securitate și apărare pentru protejarea cetățenilor în cazul unor agresiuni militare”. Doar ceva mai puțini, adică 41,7%, susțin varianta opusă: […]
11:30
Prag istoric. Aurul depășește 5.000 de dolari pe uncie, investitorii căutând adăpost de riscurile globale # Aktual24
Aurul a atins un nou maxim istoric, depășind 5.000 de dolari pe uncie luni, investitorii căutând siguranța metalului galben pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice și al riscurilor fiscale globale. Prețurile spot ale aurului și contractele futures pe aur din SUA pentru februarie au crescut cu 1,2%, tranzacționându-se la 5.042 de dolari, respectiv 5.036 de dolari […]
11:30
Măsuri NATO: Granițele României vor fi apărate de roboți tereștri și mii de drone controlate de inteligența artificială. Plus alte sisteme automatizate # Aktual24
NATO ia măsuri pentru a-și consolida apărarea de-a lungul granițelor europene cu Rusia prin crearea unei „zone automate” asistate de inteligență artificială, care nu depinde de forțele terestre umane, a declarat un general german. Această zonă ar acționa ca un tampon defensiv înainte ca orice forțe inamice să avanseze într-un „fel de zonă fierbinte” unde […]
11:10
Dezvăluiri șocante: Rusia s-a folosit de Interpol pentru a obține date despre locația dizidenților pe care urmărește să-i lichideze # Aktual24
O investigație jurnalistică amplă realizată de BBC World Service, în colaborare cu organizația Disclose, a scos la iveală modul în care Rusia folosește instrumentele Interpol pentru a hărțui și persecuta oponenți politici, jurnaliști și activiști în străinătate. Pe baza unei scurgeri masive de mii de documente interne Interpol, obținute de la un avertizor de integritate, […]
11:10
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară la guvern, în jurul orei 16.00, au precizat, surse politice. Potrivit acestora, în cadrul ședinței urmează să fie discutat bugetul pentru anul 2026, cu accent pe Legea plafoanelor, act normativ care stabilește parametrii bugetari pentru anul în curs. Bolojan are luni și o întâlnire cu președintele Dan […]
10:40
Ne așteaptă o nouă pandemie? Un virus transmis de lilieci și semnalat în India are o rată de mortalitate de aproape 80% și nu există vaccin sau tratament # Aktual24
Autoritățile din statul indian Bengalul de Vest, India, luptă să controleze un focar activ de virus Nipah (NiV), un patogen zoonotic extrem de letal, fără vaccin sau tratament specific eficient disponibil. Până pe 26 ianuarie 2026, au fost confirmate cinci cazuri de infecție cu Nipah în zona Barasat (districtul North 24 Parganas, la aproximativ 25-26 […]
10:00
Kremlinul manipulează rezultatele summitului Trump-Putin din Alaska pentru a crea impresia falsă că Rusia și SUA și-ar fi împărțit deja lumea # Aktual24
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) acuză Kremlinul că exploatează în mod deliberat lipsa de claritate privind rezultatele summitului Trump-Putin din Alaska (august 2025) pentru a crea iluzia unui „consens americano-rus” privind împărțirea lumii în sfere de influență și încetarea războiului din Ucraina în condițiile dorite de Rusia. Potrivit unui raport recent al ISW, citat de […]
09:40
America, de nerecunoscut: Sute de femei și copii, închiși într-un centru de detenție din Texas, strigă „Libertate!” și „Dați-ne drumul!” – VIDEO # Aktual24
Aproximativ 1.500 de deținuți – majoritatea femei și copii – au organizat un protest masiv în curtea interioară a Centrului de Detenție Familială South Texas din Dilley, Texas. Ei au scandat în cor „Let us out!” („Dați-ne drumul!”) și „Libertad!” („Libertate!”), ținând pancarte improvizate și purtând jachete colorate în nuanțe diferite, care par a fi […]
09:10
Declarație scandaloasă a unui ministru din guvernul Viktor Orban: „Dacă nu există migranți, cineva trebuie să curețe toaletele de rahat și aceia vor fi romii” # Aktual24
O declarație a ministrului ungar al construcțiilor și transporturilor, János Lázár, a declanșat un val de reacții dure în Ungaria, după ce acesta a vorbit explicit despre comunitatea romă ca „rezervă internă” de forță de muncă pentru locuri de muncă considerate degradante. Afirmațiile, făcute în cadrul unui eveniment public, au fost rapid catalogate drept discriminatorii […]
08:50
Compania Meta, dată în judecată sub acuzația că ar accesa mesajele private ale utilizatorilor de WhatsApp, în ciuda criptării end-to-end # Aktual24
Un grup internațional de utilizatori WhatsApp a intentat un proces colectiv (class-action lawsuit) împotriva Meta Platforms la o instanță federală din San Francisco, acuzând compania că încalcă confidențialitatea utilizatorilor prin acces la mesajele private, în pofida promisiunilor repetate de criptare end-to-end. Potrivit plângerii citate de Bloomberg, Meta și WhatsApp ar stoca, analiza și accesa în […]
08:40
Accident tragic în statul american Maine: Un avion privat de lux s-a răsturnat și a luat foc imediat după decolare # Aktual24
Un avion privat de lux Bombardier Challenger 650 s-a prăbușit duminică seara la Bangor International Airport din statul Maine, SUA. Aeronava, cu 8 persoane la bord (pasageri și echipaj), a decolat la scurt timp după aterizarea altui avion, a câștigat doar câțiva metri altitudine, a început să trepideze violent, s-a răsturnat pe spate și a […]
08:20
Înregistrări secrete: influentul senator Ted Cruz îi critică dur pe Trump și Vance: „Politicile lor sunt periculoase și imprudente” # Aktual24
Senatorul republican Ted Cruz (Texas) se află în centrul unui scandal major după ce publicația Axios a dezvăluit înregistrări audio exclusive din întâlniri private cu donatori ai Partidului Republican din anul 2025. În aceste conversații confidențiale, Cruz îi critică aspru pe președintele Donald Trump și pe vicepreședintele JD Vance, descriind politicile lor – în special […]
