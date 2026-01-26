Furtună de zăpadă devastatoare în SUA: Cel puțin 18 victime și stare de urgenţă în 23 de state
ObservatorNews, 26 ianuarie 2026 21:20
O furtună teribilă de zăpadă a paralizat jumătate din America şi a făcut cel puţin 18 victime. Sute de accidente s-au produs pe autostrăzile înzăpezite, iar aeroporturile s-au blocat. Doar în perioada COVID au fost anulate mai multe zboruri într-o singura zi în Statele Unite.
Acum 15 minute
21:20
Acum 30 minute
21:10
NATO pregătește apărări cu drone și roboți la granița cu Rusia. Primele teste au loc în România și Polonia # ObservatorNews
NATO pregăteşte apărări automatizate la graniţa cu Rusia, cu drone şi roboţi. Primele teste se fac deja în România şi Polonia. Românii îşi pun toată baza pe ajutorul dat de alianţa nord atlantică în cazul în care Rusia ar declanşa un conflict militar, arată datele celui mai recent sondaj Avangarde. Situaţia volatilă a împins autorităţile să pregătească populaţia de război şi să modernizeze armata română.
21:10
A furat 8 telefoane în mai puţin de 60 de secunde. Toată operaţiunea, surprinsă pe camerele de supraveghere # ObservatorNews
Jaf la minut, azi noapte, în Târgu Jiu. Un bărbat cu cagulă şi mănuşi intră într-un magazin şi fură opt telefoane expuse pe un stand de prezentare. Toată operaţiunea durează mai puţin de 60 de secunde. Poliţiştii l-au reţinut la scurt timp pentru furt calificat.
Acum o oră
21:00
Se adânceşte lipsa de încredere între stat şi mediul privat. Este mesajul transmis astăzi de marile companii din România la forumul Dezvoltăm România Împreună pe care l-am organizat la Parlament. Mediul de afaceri cere predictibilitate si dialog cu statul inainte de orice decizie esentiala. Si avertizeaza că mesajele alarmiste au provocat teama populaţiei care acum nu mai are curaj să cheltuie banii.
21:00
Desertul care a cucerit internetul: are nevoie de două ingrediente de câţiva lei şi nu necesită coacere # ObservatorNews
Un desert banal, păstrat la rece, din doar două ingrediente, a reușit să cucerească internetul. Iaurtul cu biscuiți, prezentat drept cheesecake japonez fără coacere, e acum pe buzele tuturor. Este primul trend culinar al anului 2026 şi poate înlocui chiar şi micul dejun, arată nutriţioniştii.
20:50
Buchetele de Valentine’s Day, mai scumpe anul acesta. Ce flori sunt căutate şi cât costă # ObservatorNews
Îndrăgostiţi, dar cumpătaţi. Valentines Day se apropie, iar pregătirile au început deja în sere și florării. Ca să prindă o ofertă bună, clienții și-au rezervat din timp buchetele pentru jumătatea pe care vor s-o impresioneze. Prețurile vor fi mai mari cu aproximativ 10–20% față de anul trecut.
20:40
Noua tehnologie pentru a "plomba" drumurile pline cu gropi. Aceasta ar putea fi aplicată în toată ţara # ObservatorNews
Nouă tehnologie anti-gropi, testată la Cluj. Direcţia de Drumuri încearcă o nouă soluţie pentru "plombarea" şoselelor în condiţii de iarnă, până la -12 grade Celsius. Dacă funcţionează, metoda ar putea fi folosită în toată ţara.
Acum 2 ore
20:10
Cafeaua se bea uşor şi se plăteşte greu la noi. Mai scumpă decât în marile capitale, cere 40 de minute de muncă, în medie, pentru un latte, de aproape trei ori mai mult decât în Italia. Şi, cel puţin la Bucureşti, povestea cafelei este dulce-amară. Avem băuturi fine, de calitate, dar printre cele mai scumpe de pe continent.
20:10
Banii românilor din Pilonul 2, investiţi în anumite companii. Burnete: "Nu e nimic ieşit din comun" # ObservatorNews
Banii românilor din Pilonul 2 de pensii ar putea fi direcţionaţi către anumite companii. E propunerea cu care vine Radu Burnete, consilier economic prezidenţial.
20:00
O parte din banii din Pilonul II de pensii ar putea ajunge la companiile româneşti care vor să se extindă # ObservatorNews
Încă un plan controversat pentru banii din Pilonul II. O parte din fonduri ar putea ajunge la companiile româneşti care vor să se extindă în regiune. Ideea a fost anunţată de consilierul prezidențial Radu Burnete.
19:50
Statul vrea să ajute românii cu venituri mici să îşi plătească facturile la curent. Cu 50 de lei. Doar iarna # ObservatorNews
Românii cu venituri mici vor primi un nou pachet de ajutoare de la stat ca să îşi plătească facturile la curent şi gaze. Nota de plată s-a dublat pentru unii. Până şi ministrul Energiei crede că a plătit cam mult.
19:40
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti # ObservatorNews
O doctoriţă cu o carieră de succes din Bucureşti a fost găsit fără viaţă în propria locuinţă. Apreciată de pacienţi şi colegi, tânăra de 39 de ani ascundea, însă, un secret teribil. Trei cuvinte scrise pe un bilet înainte să moară îndreaptă ancheta poliţiştilor pe un făgaş dureros.
19:40
Părinţii despre propunerea ca anul şcolar să înceapă mai devreme: Septembrie e luna concediilor ieftine # ObservatorNews
Şcoala începe mai devreme la toamnă. Pe 7 septembrie, propune ministerul Educaţiei. Asociaţiile de părinţi şi patronii hotelurilor se opun categoric. Cer prelungirea vacanţei cu cel puţin o săptămână, dar oficialii refuză - vorbesc despre alinierea la standardul european.
Acum 4 ore
19:30
PSD i-a cerut lui Bolojan să-şi dea demisia în pline negocieri pentru stabilirea noului buget # ObservatorNews
Preşedintele şi premierul au discutat astăzi despre cum poate fi construit mai repede bugetul naţional de anul acesta, mult întârziat din cauza tensiunilor din Coaliţie. În paralel, mai multe voci importante din PSD i-au cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze. În pline negocieri pentru buget, social-democraţii au cerut ajutoare de peste două miliarde de lei pentru pensionari.
19:20
Filmul evadării "Sultanului Veiozelor". Cum a plecat milionarul turc, închis la Rahova, de sub nasul poliţiei # ObservatorNews
Este alertă naţională. Abdullah Ataş, omul de afaceri turc care a ucis un poliţist de la rutieră, după ce l-a călcat cu maşina intenţionat, a evadat. Încarcerat la Rahova, unde avea de executat 22 de ani de închisoare, turcul a profitat de o permisie de trei zile şi a fugit. Nu e exclus să fie deja ieşit din ţară, cel mai probabil cu destinaţia Turcia. Închis pentru omor, cel supranumit "sultanul veiozelor" s-a bucurat de 24 de învoiri ca să iasă din spatele gratiilor.
19:20
"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş # ObservatorNews
Crima între copii din Timiş schimbă legea. Ministrul Justiţiei anunţă că minorii sub 14 ani ar putea răspunde penal atunci când comit fapte grave. Între timp, în comuna în care s-a mutat băiatul acuzat că şi-a ucis prietenul e tensiune maximă. Localnici au pornit o răscoală. Au intrat în casa unde bănuiau că se ascunde copilul şi n-au ieşit până nu s-au convins că nu e acolo. Mama apucase să-l ia şi să-l ducă la spital. DGASPC spune că băiatul este într-un loc sigur şi că după o perioadă de evaluare va fi decisă soarta lui.
19:00
ICE conduce misiunea lui Donald Trump de a deporta milioane de imigranți ilegali. Ce au voie să facă agenții săi atunci când aplică legea?
18:50
UE interzice importurile de gaz rusesc până în 2027. Ungaria va contesta decizia în instanţă # ObservatorNews
Ţările Uniunii Europene au aprobat definitiv, luni, interzicerea importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027, transformând angajamentul de a rupe dependenţa energetică de Moscova într-o obligaţie legală, la aproape patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Decizia a fost adoptată la Bruxelles cu o majoritate consolidată, în pofida opoziţiei Ungariei şi Slovaciei, Budapesta anunţând deja că va contesta noua lege la Curtea Europeană de Justiţie.
17:50
Peste un milion de dolari strânşi pentru familia lui Alex Pretti, după ce acesta a fost ucis de agenţii ICE # ObservatorNews
Peste un milion de dolari au fost strânși printr-o strângere de fonduri online pe platforma GoFundMe pentru familia lui Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, împușcat mortal de un agent ICE în Minneapolis pe 24 ianuarie.
17:50
Poliția americană de imigrație l-a ucis pe tânărul de 37 de ani după ce a fost dezarmat. Analiză CNN # ObservatorNews
Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani care lucra la o unitate de terapie intensivă a unui spital pentru veterani, a fost împușcat mortal sâmbătă în timpul unui protest la adresa unui raid anti-migranți al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE). În imaginile video analizate până acum de CNN nu apare nicio acțiune violentă din partea protestatarilor la adresa agenților federali care să justifice folosirea forței. Mai mult, Pretti nu este surprins ținând în mână arma pe care un agent federal i-a scos-o din brâu cu câteva secunde înainte să fie împușcat.
17:40
Statul analizează acordarea de ajutoare pentru plata facturilor la gaze. Care sunt condiţiile # ObservatorNews
Persoanele singure sau familiile cu venituri mici ar putea primi sprijin de la stat pentru plata facturilor la gaze, pe modelul acelui tichet care se acordă deja în cazul facturilor la energie electrică. Concret, statul le-ar putea da câte 50 de lei în lunile de vară şi 100 în cele de iarnă.
17:40
Alunecare masivă de teren în Sicilia. Peste 1.000 de oameni evacuaţi, pagube de 740 de milioane de euro # ObservatorNews
O alunecare masivă de teren a obligat autorităţile din Sicilia să evacueze peste 1.000 de oameni. Guvernatorul regiunii estimează că pagubele se ridică la 740 de milioane de euro.
Acum 6 ore
17:30
Anul școlar ar putea începe mai devreme. Părinții și patronatele din turism se opun # ObservatorNews
Părinții care își planifică deja vacanța de vară sunt sfătuiți să fie prudenți înainte de a profita de ofertele early booking, mai ales pentru începutul lunii septembrie. Ministerul Educației ia în calcul ca anul școlar să înceapă mai devreme decât anul trecut, o decizie care ar putea limita opțiunile pentru concedii mai accesibile.
17:30
SUA au trimis portavionul Abraham Lincoln lângă Iran. Reacţia Teheranului: "Nu ne afectează nava de război" # ObservatorNews
Iranul a avertizat luni împotriva unei intervenţii americane după recentele manifestaţii de protest reprimate în sânge, într-un moment în care SUA îşi consolidează prezenţa în regiune, trimiţând în regiune portavionul Abraham Lincoln, potrivit AFP, citată de Agerpes.
17:20
Crima din Timiş, sub ochii specialiştilor: "Dacă din nou punem accent pe pedeapsă, nu rezolvăm problema" # ObservatorNews
S-au făcut noi audieri în cazul crimei din Timiş. Doi tineri de 17 şi 24 de ani au ajuns în faţa anchetatorilor, după ce adolescentul de 13 ani a fost depistat că a consumat droguri, iar DIICOT a intrat pe fir. În mai multe locuinţe s-au făcut percheziţii de amploare şi au fost găsite zeci de grame de substanţe interzise. Între timp, Mario, băiatul de 15 ani, ucis cu sânge rece de prietenii săi, a fost condus pe ultimul drum de peste o mie de oameni.
17:20
Vremea de mâine 27 ianuarie. Maxime de până la 12 grade, dar cu vreme închisă şi ploi în mai multe regiuni # ObservatorNews
Vremea de mâine se anunţă în general închisă în toată ţara, însă temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Sunt prognozate ploi temporare în toate regiunile, mai abundente în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări locale. La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini mari se va depune strat nou de zăpadă. Dimineaţa şi noaptea, ceaţa va persista local, în special în zonele joase.
16:40
Ministerul Justiției discută scăderea vârstei de răspundere penală sub 14 ani, după crima comisă de copii # ObservatorNews
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că a dispus formarea unui grup de specialiști care să analizeze posibilitatea reducerii vârstei de răspundere penală sub pragul actual de 14 ani. Măsura vine în urma cazului tulburător din Timiș, unde un copil de 13 ani este acuzat că a premeditat uciderea unui alt minor.
16:40
Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit la săniuş. Au căzut de pe o sanie cu 6 persoane trasă de o maşină # ObservatorNews
Un bărbat de 44 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o sanie tractată de un autoturism în comuna Remetea, județul Harghita. Un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani, a fost rănit în urma incidentului, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul.
16:40
"Tremur, nu dorm, nu mănânc". De ce nu a investigat nimeni problema drogurilor care a dus la crima din Timiş # ObservatorNews
Când spunem "nu e treaba noastră", sau "e la ei în familie", ori... "nimeni nu face nimic" în momentul în care vedem cum circulă drogurile printre copii, nu facem altceva decât să contribuim, prin tăcere, la nivelul de violenţă, care tot creşte şi se dezvoltă sub ochii noştri. Apoi ne trezim la realitate, de fiecare dată mult prea târziu. În localitatea în care a avut loc crima, toată lumea ştia că cineva le furnizează acestor copii droguri. Toată lumea îi vedea că nu merg în direcţia potrivită, dar toată lumea a privit de pe margine.
16:30
Revoltă în faţa casei bunicii ucigaşului lui Mario. Nimeni nu ştie unde se află tânărul de 13 ani acum # ObservatorNews
Moartea lui Mario şi tot ceea ce s-a întâmplat lângă Timişoara ne-a arătat că nu ştim nici cum să prevenim astfel de cazuri, nici cum să le gestionăm atunci când se petrec. Azi-noapte, sute de localnici au protestat în faţa casei în care credeau că se ascunde băiatul de 13 ani. Au cerut dreptate, dar au ameninţat cu răzbunare şi chiar au intrat, cu forţa, în casă, sub privirile jandarmilor care nu au ştiut cum să reacţioneze.
16:10
Analist: Trump i-a făcut lui Putin promisiuni pe care nu le poate îndeplini. Kievul forţat să accepte concesii # ObservatorNews
Kremlinul a avertizat luni că discuțiile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA sunt abia la început și că nu trebuie așteptate rezultate concrete prea curând. În negocierile din Emiratele Arabe Unite s-au discutat subiecte dificile, dar Moscova consideră pozitiv faptul că dialogul a început. Totodată, Kremlinul a menționat existența unei presupuse înțelegeri secrete, numită "formula de la Anchorage", despre care se spune că ar fi fost stabilită între Trump și Putin în 2025 în Alaska, și ar prevedea cedarea întregului Donbas către Rusia și înghețarea frontului ca bază pentru un viitor acord de pace. Ucraina respinge însă orice cedare de teritorii.
16:00
(P) Suspensii pe aer Peugeot - cum îmbunătățești stabilitatea mașinii și de unde din România le poți cumpăra # ObservatorNews
Confortul la volan și siguranța în trafic depind, în mare măsură, de sistemul de suspensie. Tot mai mulți șoferi aleg suspensii pe aer Peugeot pentru un plus de stabilitate, adaptabilitate și control, indiferent de condițiile de drum sau gradul de încărcare a mașinii.
16:00
SUA trimit în România un detaşament de tancuri Abrams. Anunţul făcut de şeful Statului Major al MApN # ObservatorNews
SUA vor trimite în România un detaşament de tancuri Abrams. Anunţul a fost făcut de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.
15:50
DGASPC: Copilul de 13 ani care l-a ucis pe Mario ar putea fi instituționalizat într-un centru rezidenţial # ObservatorNews
Băiatul de de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se află în prezent sub supravegherea autorităţilor şi este supus unor evaluări medicale şi psihologice complexe, menite să stabilească măsurile ce pot fi luate în cazul său. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş anunţă că aceste proceduri sunt esenţiale şi de durată, iar în funcţie de rezultate, minorul ar putea rămâne în familie sau ar putea fi instituţionalizat într-un centru rezidenţial, pe fondul tensiunilor şi protestelor apărute în localitatea în care a avutloc crima, dar şi în comuna unde criminalul de 13 ani s-a mutat la bunici.
15:50
ANAF a lansat un chatbot pentru a interacţiona mai uşor cu utilizatorii. Cu ce ajută asistentul virtual # ObservatorNews
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat un nou instrument pentru o interacțiune extinse cu utilizatorii.
15:50
Kremlin: Nu vom discuta niciodată cu Kaja Kallas. Liderii europeni slabi nu vor putea să i se opună lui Trump # ObservatorNews
Kremlinul critică dur liderii europeni, pe care îi consideră prea slabi pentru a se opune președintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante din lume. El susține că actualii politicieni din Europa sunt rezultatul standardelor duble și al ipocriziei și că nu pot rezista presiunilor lui Trump. De asemenea, Kremlinul a anunțat că nu va discuta niciodată cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, până când aceasta nu își va încheia mandatul, și a sugerat că nici Washingtonul nu ar avea astfel de discuții cu ea
15:40
Rusia a trimis pe front un nou tip de drone, mai puternice şi mai letale. Ce sunt Upyr-18 # ObservatorNews
Rusia a început să folosească un nou model de dronă, Upyr-18, în războiul din Ucraina, a raportat luni agenţia TASS, citată de Agerpres.
15:40
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 27 ianuarie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
Acum 8 ore
15:30
"Aveți un colet la numărul dvs". Nou val de fraude pe WhatsApp: cum funcţionează escrocheria # ObservatorNews
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor campanii active de fraudă prin WhatsApp, în care utilizatorii sunt vizați prin mesaje SMS și site-uri de phishing care imită servicii de curierat.
15:20
Președintele Donald Trump a dat vina pe democrați pentru escaladarea violenței după ce agenții federali ICE au ucis un alt protestatar sâmbătă, ceea ce a alimentat și mai mult îngrijorarea faţă de direcția pe care o ia țara sub Trump.
15:10
Un român, care muncea la negru, ar fi renovat clubul Le Constellation din Crans-Montana. 40 de oameni au murit # ObservatorNews
Un român, care muncea fără acte, ar fi renovat barul Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de tineri şi-au găsit sfârşitul în noaptea de Revelion. Dezvăluirea ar fi fost făcută de patronul Jacques Moretti în timpul audierilor.
15:00
Întâlnire Nicușor Dan - Ilie Bolojan la Cotroceni. Discuții despre vizita în Germania și bugetul pe 2026 # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre pregătirile vizitei oficiale pe care șeful Guvernului o va efectua miercuri în Germania, la Berlin, la invitația cancelarului federal Friedrich Merz. În cadrul întâlnirii, cei doi au abordat și subiectul proiectului de buget pentru anul 2026, conform News.ro.
15:00
Daily Mail: Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat. După 12 ani, fostul pilot este în scaun cu rotile # ObservatorNews
După ani de tăcere şi zvonuri cu privire la starea fostului pilot de curse, presa britanică a aflat că starea lui Michael Schumacher, care îşi petrece mare parte a timpului în vila sa din Mallorca, a cunoscut o uşoară ameliorare. Schumacher a suferit un accident la schi pe o pârtie din Alpii francezi în anul 2013, iar de atunci s-au propagat mai multe zvonuri referitoare la starea lui. Daily Mail a făcut puţină lumină în ceea ce priveşte speculaţiile care circulă de ani de zile în presă.
14:50
Ungurii cumpără de la ruși, cu un miliard de euro, pachetul majoritar de la compania petrolieră sârbă NIS # ObservatorNews
Compania ungară MOL va cumpăra pachetul majoritar de 56% din compania petrolieră sârbă NIS de la ruși, pentru o sumă estimată între 900 milioane și 1 miliard de euro. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a confirmat tranzacția și a spus că Serbia ar fi fost pregătită să plătească chiar mai mult, dar nu i s-a permis. Statul sârb își va majora participația cu 5%, ajungând la 34,9%.
14:40
27 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 ianuarie de-a lungul timpului.
14:40
Ambasador rus: Militarii venezueleni nu au ştiut să folosească rachetele în timpul operațiunii americane # ObservatorNews
Ambasadorul Rusiei în Venezuela, Serghei Melik-Bagdasarov, a declarat că armata venezueleană a lansat două rachete din sisteme antiaeriene rusești asupra trupelor americane, în timpul operațiunii care a vizat capturarea președintelui Nicolas Maduro. Potrivit acestuia, acțiunea a eșuat din cauza lipsei de pregătire a militarilor implicați, conform EFE, informează Agerpres.
14:20
Într-un bloc de locuințe, deratizarea nu este doar o măsură de confort, ci o necesitate pentru sănătatea tuturor locatarilor. Spațiile comune, subsolurile și ghenele de gunoi pot deveni rapid focare pentru șoareci și șobolani, mai ales atunci când nu există un program clar de prevenție. Frecvența deratizării influențează direct riscul de infestare și apariția problemelor sanitare.
14:10
27 ianuarie, Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Marţi, 27 ianuarie 2026, este prăznuită Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
14:10
Ucigaşul lui Mario, internat sub pază la spital. Tensiuni în Sânmihaiu Român după vânătoarea din comună # ObservatorNews
Scandalul continuă şi astăzi. La primăria din comuna unde a avut loc crima este o şedinţă extraordinară la care participă inclusiv reprezentanţi ai şcolii din localitate, dar şi părinţi care au venit să afle care este exact situaţia. Îngrijorarea nu s-a risipit şi mulţi vorbesc încă de răzbunare, după ce suspectul de 13 ani a rămas în libertate.
14:10
Doctoriţa găsită moartă în casă suferea de ani întregi de depresie. Femeia a lăsat un bilet de adio # ObservatorNews
O femeie în vârstă de 39 de ani, medic radiolog a fost găsită moartă în casă de fostul SAU partener de viaţă care a găsit şi un bilet de adio
