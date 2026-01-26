O poză veche, un om rar. Gianina Corondan și eleganța de a nu semăna cu nimeni
Cancan.ro, 26 ianuarie 2026 22:50
Am găsit într-un plic, alături de o invitație la teatru, o fotografie. O fotografie de acum 21 de ani. Un instantaneu cu un om care, încă de atunci, era foarte diferit de tot ce oferea […]
• • •
Acum 5 minute
23:10
Boșii de la Pro TV, “manevră” de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior # Cancan.ro
Finalul emisiunii „La Măruță” a zguduit din temelii echipa care, ani la rând, a ținut unul dintre cele mai longevive formate din televiziune din România. După valul de concedieri anunțat recent, lucrurile păreau clare: drumuri […]
Acum 15 minute
23:00
De câteva luni circulă zvonuri conform cărora Angelina Jolie ar vrea să calce pe urmele unor vedete precum Ellen DeGeneres și Rosie O’Donnell și să părăsească SUA pentru a se muta în Europa. Se pare […]
23:00
Ce mesaj transmite ținuta purtată de Mario Iorgulescu în ziua interviului acordat lui Dan Capatos. Un expert a dat verdictul: „Este destul de dezordonată” # Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost filmat de echipa CANCAN.ro în centrul orașului Milano într-o ținută care a atras toate privirile, în ziua în care acesta a acordat primul lui interviu în cei 6 ani de la […]
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Indiferent spre ce destinație călătoresc, pentru unii pasageri, cea mai așteptată parte a zborului cu avionul este momentul în care însoțitorii de zbor încep să distribuie gustări și băuturi, în special în cazul zborurilor lungi. […]
22:40
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Astăzi explicăm cum funcționează logica femeii la shopping. Este […]
22:40
Singurul mod în care adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario din Cenei se poate întoarce la școală. Primarul comunei este vehement: „Elevii plâng în clase” # Cancan.ro
Comuna Cenei este în stare de șoc după crima care l-a răpit pe Mario Berinde. La o zi după ce minorul de 13 ani a fost eliberat, primarul a convocat de urgență Consiliul Local pentru […]
22:30
Probleme pentru Sabrina Voinea, după divorțul dintre Camelia Voinea și Dragoș Bănescu! Prin ce trece gimnasta acum # Cancan.ro
Camelia Voinea și Dragoș Bănescu au anunțat că divorțează, iar separarea a fost una cu scandal. S-au aruncat acuzații din fiecare parte, iar întreg războiul s-a dus în spațiul public. Ei bine, se pare că […]
22:20
Natalie Portman, critici dure la adresa Premiilor Oscar 2026. Ce le reproșează organizatorilor # Cancan.ro
Actrița Natalie Portman critică premiile Oscar și spune că Academia Americană de Film a ignorat anul acesta regizoarele la nominalizări. Prezentă la Festivalul de Film Sundance din Utah pentru a-și promova noul film, The Gallerist, […]
22:20
Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut să pornească locomotiva # Cancan.ro
Scenele desprinse parcă din cele mai nereușite filme de comedie au avut loc într-o gară din Austria. Un român de 37 de ani a încercat să fure un tren, însă nu a știut cum să […]
Acum 2 ore
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 27 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:40
Larisa Udilă este în culmea fericirii! Influencerița urmează să aducă pe lumea al doilea copil. De această dată, este vorba despre o fetiță, care ar putea apărea în orice moment. Larisa Udilă a pleca deja […]
21:30
Paștele din 2026 este sărbătorit pe data de 12 aprilie. Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos, angajații din România vor beneficia de câteva zile libere. Cât o să țină minivacanță din acest an, de […]
Acum 4 ore
21:00
Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei: „Am lucrat peste 30 de ani în câmpul muncii” # Cancan.ro
Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Iar aceste creșteri de prețuri și taxe îi afectează în special pe cei vârstnici. Mulți dintre pensionarii din România au venituri mici, […]
20:50
Ce scrie pe biletul de adio al Vivianei Niță. Mesajul de adio al doctoriţei din București a fost dezvăluit # Cancan.ro
Apar noi detalii în cazul morții misterioase a Vivianei Niță, medicul radiolog de 39 de ani din București. Femeia a fost găsită fără viață în locuința sa, iar anchetatorii au luat în calcul ipoteza unui […]
20:30
Specialiștii spun clar că pentru sănătatea noastră trebuie să aerisim casa în fiecare zi. Însă, mulți sunt cei care renunță la acest obicei pe timp de iarnă. Dar aerisirea locuinței rămâne o necesitate și în […]
20:00
Piața imobiliară din România este plină de surprize. Nu mai este un secret faptul că prețurile locuințelor au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, însă există și excepții. Un anunț publicat pe una dintre cele […]
20:00
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul # Cancan.ro
Noi detalii zguduitoare ies la iveală în cazul uciderii lui Mario Berinde (15 ani). Tatăl criminalului de 13 ani, care ar fi participat la omor, ascunde fapte penale grave, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza […]
19:50
Și-au spus iar adio! Vedetele de la Insula Iubirii s-au despărțit: „Au fost multe reproșuri, zile întregi de certuri și discuții” # Cancan.ro
O nouă despărțire răsunătoare! După o relație grea, plină de suișuri și coborâșuri, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii, și-au spus adio definitiv. Deși au încercat să facă lucrurile să […]
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Crin Antonescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:20
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde # Cancan.ro
Martorii de bord reprezintă principala modalitate prin care șoferii află ce se întâmplă cu mașina lor. Fie că este vorba despre o avarie, o piesă stricată, revizie sau simplă atenționare, martorii au rolul de a […]
Acum 6 ore
19:10
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025 # Cancan.ro
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie 2025, potrivit cifrelor furnizate de SATI, și este liderul absolut al internetului în […]
19:00
Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta # Cancan.ro
Gabriela, focoasa brunetă care i-a furat cândva inima lui Alex Bodi, se pare că trecut complet peste relația cu musculosul, iar acum tatonează terenul către o nouă poveste de iubire. Se pare că un bărbat […]
18:50
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani # Cancan.ro
Moartea Vivianei Niță rămâne învăluită în mister. De profesie medic radiolog, femeia a fost găsită fără viață în locuința sa, din sectorul 1 al Capitalei. Fostul iubit al doctoriței a făcut descoperirea. Ce au găsit […]
18:10
Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai făcut!” # Cancan.ro
Vrând să împărtășească o parte din frumusețile locurilor din Jamaica (unde se află în aceste zile), Maria Constantin (38 de ani) s-a ales cu o serie de insulte și jigniri din partea prietenilor virtuali. Artista […]
18:10
Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe # Cancan.ro
Vești bune vin pentru românii care își doresc copii! Aceștia ar putea beneficia de un ajutor de 15.000 de lei. Inițiativa, aflată în dezbatere publică, propune acordarea unor vouchere financiare pentru proceduri de fertilizare in […]
17:50
Calcul estimativ. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter. Ce probabilitate există să se întâmple în următorii 30 de ani # Cancan.ro
Cutremurul din 4 martie 1977 a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural din istoria României. Numeroși oameni și-au pierdut viața, însă nu prea multe lecții par că au fost învățate. Oamenii […]
17:50
Două cicloane mediteraneene schimbă vremea în România până la final de lună. Avertisment ANM # Cancan.ro
România se pregătește pentru o perioadă cu condiții meteorologice neobișnuit de dinamice, influențate de doi cicloane mediteraneene care vor traversa regiunea până la finalul lunii ianuarie. Aceste fenomene atmosferice aduc schimbări semnificative în temperaturi și […]
17:40
Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, după o luptă de aproape 3 ani cu boala # Cancan.ro
Floyd „Uncle Floyd” Vivino, un îndrăgit prezentator TV american, care a fost apreciat de la copii la nume precum David Bowie și John Lennon, a murit la 74 de ani. Fratele lui Vivino, muzicianul Jerry […]
17:20
DGASPC a decis: ce se va întâmpla cu ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde din Cenei. „Este un proces de lungă durată” # Cancan.ro
Minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde, în comuna Cenei, se află în prezent sub strictă supraveghere din partea autorităților și urmează un proces complex de evaluare medicală și psihologică. Direcția Generală […]
17:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Ai la dispoziție maximum 29 de secunde ca să găsești cele trei diferențe acunse în cele două imagini. Spor la treabă! Testul de inteligență […]
Acum 8 ore
17:10
Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club # Cancan.ro
Selly a rupt Parisul în weekend-ul ce a trecut! Chiar în perioada în care se desfășoară „Fashion Week”, celebrul vlogger a dat un party de senzație în Franța, iar printre invitați s-a numărat și Playboi […]
17:10
Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt # Cancan.ro
Atât la restaurant, cafenea sau oricare alt local public, există anumite reguli de bun simț de care femeile și bărbații trebuie să țină cont. Cele mai importante au fost extrase din codul bunelor maniere, iar […]
16:30
Cum a reușit turcul-milionar care a ucis un polițist să câștige încrederea sistemului. Evadare ca-n filme # Cancan.ro
Omul de afaceri Atas Abdullah, condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist în 2015, a reușit o evadarea spectaculoasă! Timp de ani de zile și-a construit meticulos imaginea […]
16:30
Unde s-ar afla acum criminalul din Cenei. Răsturnare de situație: autoritățile intervin în cazul călăului lui Mario Berinde # Cancan.ro
S-a aflat unde este criminalul din Cenei! Băiatul ar fi fost preluat de Protecția Copilului și ar fi fost internat, alături de mama lui, la un spital pentru copii, după ce autoritățile au decis să […]
16:10
Miraj Tzunami, reacție tulburătoare după moartea lui Mario: ”Am și eu copii, am plâns până mi s-au umflat ochii” # Cancan.ro
Moartea violentă a adolescentului Alin Mario Berinde, în vârstă de doar 15 ani, a zguduit profund opinia publică din România și a readus în prim-plan discuțiile despre violența în rândul minorilor, influența mediului social și […]
15:30
Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, mâncare și cazare. Care este condiția ce trebuie îndeplinită # Cancan.ro
Pe fundalul unei depopulări accentuate, autoritățile de pe mica insulă grecească Antikythera au lansat un program inedit pentru a atrage noi locuitori. Situată între Creta și Peloponez, această insulă are în prezent doar 45 de […]
15:30
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. – […]
15:30
EX-concurenta de la MasterChef, pusă la zid pe TikTok. Scandalul care a împărțit internetul în două: “M-au atacat oamenii” # Cancan.ro
Influencerii s-au inflamat pe TikTok, unde o nouă dramă online a împărțit comunitatea în două tabere. Totul a pornit după ce o cunoscută creatoare de conținut din zona de food și lifestyle, fostă concurentă la […]
15:20
15:20
Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem # Cancan.ro
Este doliu în lumea medicală din România, după ce o doctoriță în vârstă de doar 39 de ani a fost găsită fără viață în apartamentul său din nordul Capitalei. Descoperirea tragică a fost făcută în […]
Acum 12 ore
15:10
15:00
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport # Cancan.ro
Situație fără precedent la echipa lui Gigi Becali! Florin Achim, fostul fundaș de la FCSB, este invitatul din această seară. Finul lui Adrian Șut, care tocmai a fost transferat de Al Ain de la FCSB, […]
14:40
Alimentul care îți îmbolnăvește creierul dacă îl consumi după masă. Riscul crește cu 69% # Cancan.ro
Un obicei aparent banal, practicat zilnic de milioane de oameni, ar putea avea consecințe grave asupra sănătății pe termen lung. Specialiștii atrag atenția că un anumit aliment consumat frecvent după masă poate favoriza îmbolnăvirea creierului […]
14:20
14:00
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii” # Cancan.ro
Moartea lui Mario Berinde a șocat o țară întreagă și a stârnit revoltă printre români. Zeci de oameni s-au adunat în fața locuinței criminalului pentru a protesta, iar sute de mii de oameni au semnat […]
14:00
Conflictele fac parte din viața fiecăruia, însă unele persoane par să atragă tensiunile mai des decât altele. Astrologia sugerează că anumite trăsături de personalitate, influențate de semnul zodiacal, pot amplifica reacțiile impulsive, orgoliul sau nevoia […]
13:30
A evadat Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea poliţistului Gheorghe Ionescu # Cancan.ro
Un deținut turc, condamnat definitiv pentru omor calificat, a provocat alerta autorităților după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, unde era încarcerat în regim semi-deschis. Abdullah Atas, în vârstă de 45 de ani, […]
13:30
Animalele de companie nu sunt doar prezențe drăgălașe în viețile noastre. Sunt membri ai familiei. Oferă afecțiune necondiționată. Creează rutine. Aduc echilibru emoțional. Tocmai de aceea, responsabilitatea îngrijirii lor nu poate fi tratată superficial. Un […]
13:20
Omleta japoneză a ajuns să fie populară și printre români datorită aspectului ei apetisant și a texturii pufoase. Prin urmare, numărul celor care au adăugat-o în alimentația lor este din ce în ce mai mare, […]
