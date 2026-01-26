Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?”

Sport.ro, 26 ianuarie 2026 23:50

FCSB nu o duce deloc bine. Nici în campionat, nici în Europa League, unde are meci joi seară cu Fenerbahce, ultimul din faza principală a competiției.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
23:50
Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?” Sport.ro
FCSB nu o duce deloc bine. Nici în campionat, nici în Europa League, unde are meci joi seară cu Fenerbahce, ultimul din faza principală a competiției.
23:40
Tăiosul Mihalcea despre arbitrajul din UTA - Rapid: ”E fix problema lor. Azi au fost împotriva noastră” Sport.ro
UTA a pierdut cu Rapid, scor 1-2.
23:40
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali Sport.ro
FCSB a suferit un eșec umilitor pe Arena Națională în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, iar roș-albaștrii sunt în pericol să nu prindă play-off-ul. 
Acum 2 ore
23:00
Mihai Stoica, atac nemilos după ce șefii de la CFR au făcut hora bucuriei: ”Ăia se plâng că nu și-au luat banii de un an și ceva!” Sport.ro
FCSB a fost învinsă la scor de către CFR Cluj, 1-4, în etapa cu numărul 23 din Superliga României, iar campioana României poate rata play-off-ul.
23:00
S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid Sport.ro
Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în victoria de la Arad, contra celor de la UTA, scor 2-1.
23:00
Costel Gâlcă a numit cele două calități ale lui Moruțan după debutul la Rapid: ”Ne vor ajuta” Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) și-a făcut debutul la Rapid luni seară.
22:40
Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!" Sport.ro
Rapid a revenit pe locul secund în Superliga, după 2-1 la Arad contra celor de la UTA.
22:30
Alex Dobre, întrebat de Moruțan și noile achiziții de la Rapid: ”Sper să facă asta” Sport.ro
Rapid a învins-o cu 2-1 pe UTA în deplasare.
22:20
Trei milioane de euro pe loc pentru fotbalistul intrat în dizgrație la FCSB: ”Se face de 10 milioane!” Sport.ro
FCSB se află într-o situație dezolantă.
22:20
Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid: "Normal că poate să fie anul nostru!" Sport.ro
Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid, la câteva zile după ce a semnat cu formația giuleșteană.
22:10
Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova Sport.ro
Rapid a învins-o cu 2-1 pe UTA.
Acum 4 ore
21:50
Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid Sport.ro
Olimpiu Moruțan a bifat primele minute la Rapid în meciul cu UTA Arad din etapa cu numărul 23 din Superliga României.
21:40
Probleme mari pentru Rapid! S-a ”rupt” în timpul meciului cu UTA și Gâlcă a forțat o schimbare Sport.ro
UTA - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Șumudică, eșec la limită contra lui Al Ittihad! Kante, gol splendid. Benzema a fost titular Sport.ro
Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, a pierdut meciul de pe terenul lui Al Ittihad, contând pentru etapa a 18-a din Arabia Saudită, scor 1-2.
21:10
Campioana din Top 5 l-a contactat pe Radu Drăgușin! Transferul pe care nimeni nu-l vedea venind Sport.ro
Radu Drăgușin își dorește să plece în următoarele zile de la Tottenham, în speranța că va ajunge la o echipă la care poate juca înaintea barajului pentru Cupa Mondială.
21:10
Florin Prunea a urmărit prima repriză din UTA - Rapid și a exclamat: ”Imparabil! Meci bun, foarte bun” Sport.ro
UTA - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
21:00
FC Barcelona dă lovitura cu starul cotat la 70.000.000 de €: ”Contract valabil până în 2031!” Sport.ro
Catalanii sunt în fruntea clasamentului din La Liga.
21:00
Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment" Sport.ro
Gigi Becali a decis ca FCSB să folosească un jucător U21 în poartă la meciurile rămase din sezonul regulat, ceea ce înseamnă că Ștefan Târnovanu va fi trecut pe banca de rezerve.
20:20
"Brutal!" Reacția lui Costel Pantilimon după ce Târnovanu a fost scos din poarta lui FCSB Sport.ro
Ștefan Târnovanu (25 de ani) nu va mai apăra poarta lui FCSB în meciurile rămase din sezonul regulat al Superligii, a anunțat Gigi Becali.
20:20
Spaniolii au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Endrick la Lyon: "La Real Madrid era ca un leu în cușcă" Sport.ro
Olympique Lyon l-a împrumutat pentru restul sezonului pe Endrick (19 de ani), iar puștiul adus de la Real Madrid e deja un star în Franța.
20:20
Laszlo Balint și-a explicat reacția din Oțelul - Csikszereda: ”Fantastic! E capabil să facă asta” Sport.ro
Oțelul Galați a învins-o la scor de neprezentare pe Csikszereda Miercurea Ciuc.
20:10
Mihai Stoica, reacție sinceră după ultima decizie majoră luată de Gigi Becali: ”Nu ne convine, dar asta e!” Sport.ro
Nemulțumit după umilința suferită de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali a luat o decizie categorică.
Acum 6 ore
19:30
Mihai Stoica își asumă responsabilitatea pentru sezonul ratat al lui FCSB: ”Nu am reușit! E clar că sunt vinovat!” Sport.ro
FCSB a pierdut fără drept de apel în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, iar campioana României este în pericol să rateze play-off-ul.
19:30
Ilie Dumitrescu i-a spus verde în față lui Gigi Becali: ”E inadmisibil! Acolo sunt cele mai mari probleme” Sport.ro
E doliu în jocul campioanei din acest sezon.
19:20
Dinamo a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan: "5 milioane de euro" Sport.ro
Dinamo este pe cale să oficializeze prelungirea înțelegerii căpitanului Cătălin Cîrjan (23 de ani).
19:00
Carlo Ancelotti, dorit cu insistență: ”Discuții în desfășurare. Ambele părți sunt interesate” Sport.ro
”Don Carlo” este selecționerul Braziliei.
19:00
Oțelul Galați - Csikszereda, întrerupt în minutul 81. Ce s-a întâmplat Sport.ro
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
18:50
Cine este Matei Popa, noul titular de la FCSB?! Tatăl său a fost în lotul României la EURO 2008 Sport.ro
A doua zi după umilința suferită în fața rivalei CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali s-a deplasat la baza de pregătire a celor de la FCSB.
18:50
Ce lovitură! Românul de națională, cumpărat de Ferencvaros cu 1,3 milioane de euro Sport.ro
Marius Corbu (23 de ani), internaționalul U21 al României, a semnat cu Ferencvaros.
18:30
Cristi Chivu are titlul cu Inter în buzunar! Verdictul supercomputerului după etapa de vis din Serie A Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a avut parte de o etapă de vis în Serie A datorită căreia a reușit să se desprindă în fruntea clasamentului.
18:20
Prezentat oficial la o zi după FCSB - CFR 1-4: ”Mult succes și cât mai multe realizări!” Sport.ro
CFR Cluj i-a predat lui FCSB o lecție de fotbal duminică seară.
18:10
Neașteptat! În mijlocul crizei de la FCSB, Gigi Becali a anunțat obiectivul imediat: ”Bîrligea, am dreptate?” Sport.ro
În mijlocul crizei de la FCSB, Gigi Becali a mers azi la baza de pregătire a echipei, la patru ani de la ultima sa vizită.
18:10
Maldini semnează cu Lazio! Sport.ro
Transferul său definitiv costă 14 milioane de euro.
Acum 8 ore
18:00
Rapid a anunțat lotul cu UTA. Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan și cu celelalte transferuri + o revenire importantă Sport.ro
UTA - Rapid este diseară de la ora 20:00.
18:00
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani" Sport.ro
Doar doi jucători noi au sosit la FCSB în fereastra de mercato din această iarnă, ambii liberi de contract.
17:30
Magnifique! Gol superb în Oțelul Galați - Csikszereda: Balint și-a pus mâinile în cap Sport.ro
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
17:20
Ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Selecționerul, gata să ia o decizie categorică Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a avut probleme de sănătate încă de la începutul anului. 
17:10
Bruno Fernandes, la bătaie cu Rooney și Cristiano Ronaldo. Cifrele spun că e cel mai bun transfer post-Ferguson Sport.ro
Antrenorul Michael Carrick a început în forță al doilea mandat de pe Old Trafford. În primele două meciuri sub comanda sa, "diavolii" au câștigat derby-urile cu Manchester City (2-0) și Arsenal (3-2).
17:00
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea” Sport.ro
Campioana României se află într-o situație extrem de complicată.
16:50
Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB Sport.ro
FCSB va avea un nou portar la ultimele meciuri din sezonul regulat al Superligii.
16:40
Dumitru Dragomir a spus cine este omul care poate salva FCSB: ”Să-i dea afară pe ăia!” Sport.ro
FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, în etapa cu numărul 23 din Superliga României și este în pericol să rateze play-off-ul. 
16:40
Borna negativă atinsă de Mo Salah la Liverpool. L-a egalat pe Dirk Kuyt Sport.ro
Bournemouth a învins-o sâmbătă pe Liverpool cu 3-2.
16:30
OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum" Sport.ro
FCSB se pregătește să se despartă de câțiva jucători care nu au convins nici în startul acestui an.
16:10
„Pasă de gol” oferită de un copil de mingi, la Europeanul de Futsal, transmis de VOYO: moment neverosimil Sport.ro
Întâmplare excepțională în Campionatul European de Futsal, transmis în exclusivitate de VOYO.
16:10
Mutarea care îl pune pe gânduri pe Mircea Lucescu. Un atacant român, în campionatul care "a devorat" tricolorii Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a devenit în această iarnă al 10-lea fotbalist român legitimat în Major League Soccer, primul eșalon al fotbalului nord-american.
16:10
Onoare deosebită pentru Simona Halep: fostul număr 1 WTA revine la Cluj, la un an de la retragere Sport.ro
Simona Halep va apărea în finala Transylvania Open 2026, programată sâmbătă, 7 februarie.
Acum 12 ore
15:50
Se pregătește demiterea lui Arne Slot? Liverpool a contactat deja alt antrenor Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
15:50
Iga Swiatek, calificare lejeră în sferturi de finală la Australian Open Sport.ro
Iga Swiatek, victorie clară la Australian Open.
15:30
Arsenal vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu! Starul care poate ajunge în Premier League Sport.ro
Cristi Chivu ar putea pierde un jucător esențial. Arsenal îl vrea pe Federico Dimarco, dar Marotta pregătește contraatacul.
15:30
Ce transferuri a făcut echipa reînființată de Ilie Bolojan, în 2022, și care speră acum la promovarea în Liga 1 Sport.ro
Echipa fanion a județului Bihor are șanse foarte mari să revină în prima divizie, după o absență de 22 de ani. 
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.