Fără apă caldă și căldură? Cum îți ceri banii înapoi de la Termoenergetica
SportMedia, 27 ianuarie 2026 04:00
Dacă ai calorifere călâi, iar apa abia dezmorțită din cauză că Termoenergetica SA livrează sub parametri, ai dreptul să primești mai mult decât explicații. Poți cere recalcularea facturii, compensații sau chiar penalități de la compania care nu își respectă obligațiile din contract. Am discutat cu președintele Asociației Energia Inteligentă, prof. Dumitru Chisăliță, despre ce poți
Acum o oră
04:00
Este adevărat că pierdem cel mai mult din căldura corpului prin cap? Cum stau lucrurile de fapt
Ideea că organismul pierde până la jumătate din căldura corporală prin cap este una dintre cele mai persistente convingeri despre frig. Originea poate fi urmărită până la un „Manual de supraviețuire al armatei americane" din anii '70, unde se afirma că „40–45% din căldura corpului se pierde printr-un cap neprotejat". Potrivit specialiștilor, această afirmație este
04:00
Deși persoanele care se uită la filme fără oprire o fac din plăcere, dependența de binge-watching este asociată cu singurătatea, arată un nou studiu. Pandemia de COVID-19 i-a ținut pe mulți oameni în case, pe canapea, amplificând îngrijorările legate de sănătatea mintală, mai ales în contextul izolării și al stresului generalizat. Chiar dacă astăzi mulți
04:00
04:00
Horoscop zilnic pentru 27 ianuarie 2026.
Acum 6 ore
00:00
Spitalul "Sf. Pantelimon" a primit o ambulanță de peste 80.000 de euro, dar nu are cine să o conducă
Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Bucureşti a primit, în urma unei sponsorizări, o ambulanţă evaluată la peste 80.000 de euro, însă autosanitara nu poate fi utilizată. Motivul? Nu are cine să o conducă, pentru că instituția nu reușește să angajeze un șofer, din cauza salariului care este foarte mic, de puţin peste 3.000
00:00
Un republican renunță la cursa pentru funcția de guvernator de Minnesota. Acuză administrația Trump de represalii împotriva statului
Chris Madel, un candidat în cadrul alegerilor primare din Partidul Republican pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, și-a anunțat retragerea din cursa electorală, acuzând administrația Trump de represalii împotriva statului. „Nu pot susține represaliile declarate de republicani la nivel național asupra cetățenilor statului nostru și nici nu mă pot considera membru al unui partid
Acum 8 ore
22:00
Comisia Europeană a decis luni că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană, deoarece funcția sa Canale ajunge acum la cel puțin 45 de milioane de utilizatori în blocul comunitar. În conformitate cu Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, furnizorii de "platforme online foarte mari" sunt supuși unor
22:00
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European. "Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteți. Noi nu putem, avem
22:00
Ministrul Apărării: Nu există niciun plan de a tăia pensia militarilor sau solda, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat, luni, că nu există niciun plan pentru a tăia pensia militarilor, nici solda şi nici de a modifica criteriile după care se iese acum la pensie în privinţa calculului pensiei. El a fost întrebat într-o conferință de presă – pornind de la discuțiile privind proiectul referitor la majorarea
Acum 12 ore
20:00
Cum va cheltui România cele 16,6 miliarde de euro din programul SAFE: Autostrăzi, rachete, elicoptere, sisteme de apărare antiaeriană, tren pentru transportul răniților
Guvernul a prezentat, luni, care sunt programele care vor beneficia de finanțare prin programul SAFE. Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), precizează Executivul. Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program
20:00
Nocturna a cedat în timpul meciului dintre Oțelul Galați și Csikszereda, când gazdele conduceau cu 3-0. După aproximativ 30 de minute, problemele s-au rezolvat. În minutul 81, instalația de nocturnă de la Galați s-a oprit brusc. La aproximativ un minut distanță, reflectoarele au fost repornite doar parțial, însă lumina nu era suficientă pentru continuarea partidei.
20:00
Sanitas amenință cu greva generală dacă Guvernul nu renunță la tăierea fondului de salarii cu 10%
Sindicaliştii Sanitas avertizează, luni, că se poate ajunge la grevă generală în sistem, dacă Guvernul nu renunţă la tăierea fondului de salarii cu 10%. O eventuală diminuare a fondului de salarii va avea consecinţe grave, avertizează sindicaliştii, iar preşedintele Sanitas, Ilian Pope, a transmis că este o linie roşie care nu va fi acceptată. "Federaţia
18:00
FCSB a avut o ședință de urgență după ce a pierdut toate cele trei meciuri din acest an. Gigi Becali a mers la baza de pregătire de la Berceni și a avut o discuție de aproximativ două ore cu jucătorii. După ce i-a certat pe jucători, Becali a transmis că anulează amenzile pe care le-a
18:00
Presat de republicanii lui, Trump promite o analiză completă după uciderea lui Alex Pretti. Țarul frontierelor, trimis în Minnesota
Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa „analizează totul" în cazul uciderii lui Alex Pretti, un bărbat de 37 de ani împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru o anchetă amplă și independentă și pentru retragerea agenților ICE din zonă. Într-un interviu telefonic de 5 minute acordat
18:00
Iga Swiatek, numărul 2 mondial, a obținut luni o calificare lejeră în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Australian Open, 6-0,6-3 cu australianca Maddison Inglis, numărul 168 mondial, venită din calificări. Maddison Inglis a ajuns în optimi după ce adversara sa din turul al treilea, japoneza Naomi Osaka, s-a retras din
18:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat chatbot-ul "ANA", un asistent virtual inteligent destinat informării contribuabililor cu privire la obligațiile fiscale. Acesta este disponibil într-o primă etapă în conturile Spațiului Privat Virtual (SPV), urmând ca ulterior să fie accesibil și din portalul instituției, potrivit unui comunicat. "Bună! Eu sunt ANA" – astfel se prezintă
18:00
Evoluția comunicațiilor mobile a parcurs un drum lung de la primele cartele SIM de mărimea unui card bancar până la formatele nano-SIM pe care majoritatea utilizatorilor le folosesc astăzi. Cu toate acestea, cea mai mare schimbare din ultimul deceniu nu vine dintr-o nouă reducere a dimensiunilor fizice, ci din eliminarea completă a necesității unei cartele
18:00
Un român a fost reținut în Austria, după ce a încercat să fure un tren și a rănit o polițistă
Un român de 37 de ani a fost reţinut după ce a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria şi a rănit o poliţistă. Potrivit Kronen Zeitung, în noaptea de duminică spre luni, în gara St. Valentin din districtul Amstetten, din Austria Inferioară, puţin înainte de ora 4 dimineaţa, poliţia a fost chemată
16:00
Consiliul pentru Pace al lui Trump, care acceptă fonduri de la guverne străine, încalcă în mod clar Constituția Statelor Unite. Prin această organizație, Trump primește de fapt mită de la alte guverne, lucru interzis explicit de legea fundamentală a SUA, consideră un expert american. „Niciun titlu nobiliar nu va fi acordat de Statele Unite: și
16:00
Înlăturarea generalului Zhang Youxia, unul dintre cei mai puternici oameni din armata chineză, oferă o imagine rară asupra modului în care funcționează puterea la vârful regimului de la Beijing. Potrivit unei analize Sky News, cazul arată până unde este dispus să meargă președintele Xi Jinping pentru a-și consolida controlul absolut asupra forțelor armate. Ministerul Apărării
16:00
Uniunea Europeană a acordat, luni, aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, transformând angajamentul politic de reducere a dependenței energetice de Rusia într-o obligație legală. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor din statele membre, desfășurată la Bruxelles, potrivit agenției Reuters. Deși Slovacia și Ungaria au votat împotrivă, iar Bulgaria s-a
16:00
CFR Cluj a anunțat, luni, pe site-ul oficial, despărțirea de atacantul gambian Muhammed Badamosi, care își va continua cariera la formația letonă FC Riga. 'Mulțumim, Muhammed Badamosi! Clubul CFR 1907 Cluj și Muhammed Badamosi au ajuns la un acord privind încheierea colaborării, atacantul urmând să își continue cariera la formația letonă FC Riga. Îi mulțumim
16:00
Expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, vernisată simultan la Târgu Jiu și în alte 20 de țări de pe 6 continente
O expoziție de grafică românească dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși va fi vernisată simultan, pe 19 februarie, la Târgu Jiu și în alte 20 de țări de pe șase continente. Proiectul, intitulat „Brâncuși 150", marchează aniversarea marelui sculptor născut în Gorj printr-un eveniment cu desfășurare globală, organizat în
16:00
Moscova a găsit vinovatul pentru răpirea lui Maduro: Armata Venezuelei nu știe să folosească armele rusești
Rusia a găsit un responsabil pentru capturarea lui Nicolas Maduro: armata venezueleană, acuzată că nu știe să folosească armamentul rusesc. Potrivit ambasadorului Rusiei la Caracas, trupele venezuelene au tras cel puțin două rachete din sisteme antiaeriene rusești în timpul operațiunii americane, dar au ratat țintele din cauza lipsei de pregătire, expunând limitele apărării regimului aliat
16:00
Unde a fost dus și ce se poate cu criminalul de 13 ani din Timiș. Ministerul Justiției lucrează la scăderea vârstei pentru răspundere penală
Băiatul de 13 ani implicat în crima din Timiş, dar care nu răspunde penal, este supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei. Pe de altă parte, Ministerul Justiției are două variante de lucru pentru scăderea vârstei în privința răspunderii penale. Specialiştii precizează că aceste demersuri durează şi
Acum 24 ore
14:00
Estul Americii, paralizat de furtună: Cel puțin 10 morți, pană uriaș
O furtună majoră de zăpadă a ucis cel puțin 10 oameni în Statele Unite, a lăsat peste un milion de locuințe fără curent electric și a blocat la sol mii de aeronave. Președintele Donald Trump, un sceptic declarat al schimbărilor climatice, a profitat de ocazie pentru a contesta din nou încălzirea globală. deşi fenomenul nu … The post Estul Americii, paralizat de furtună: Cel puțin 10 morți, pană uriașă de curent, mii de zboruri anulate (Foto & Video). Trump îi întreabă pe „insurgenții ecologiști” unde-i încălzirea globală appeared first on spotmedia.ro.
14:00
O dronă plutește în derivă în apropierea portului Midia din Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze. O dronă s-a prăbușit în Marea Neagră. Luni, la prânz, la fața locului intervin scafandri, Poliția de Frontieră și SRI. Echipajele încearcă să recupereze aparatul de zbor și să asigure siguranței navigației. „Garda de Coastă a descoperit, … The post O dronă a fost semnalată în Marea Neagră appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Un turc condamnat pentru omor calificat și încarcerat la Rahova nu s-a mai întors în închisoare după expirarea permisiei de weekend. Este vorba despre Abdullah Atas, omul de afaceri turc care a ucis un polițist în 2015. Autoritățile au declanșat procedurile specifice cazurilor de evadare și desfășoară ample verificări pentru localizarea acestuia. Potrivit Penitenciarului Rahova, … The post Turcul care a ucis un polițist a evadat de la Rahova (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Jucătoarea americană de tenis Madison Keys, deținătoarea trofeului, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului Australian Open, fiind învinsă în două seturi, 6-3, 6-4, de compatrioata sa Jessica Pegula, într-un meci disputat luni la Melbourne. Keys, numărul 9 mondial, a produs surpriza la ediția trecută a Grand Slam-ului de la antipozi, reușind să … The post Deținătoarea trofeului, eliminată de la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Planurile președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei au provocat tensiuni neașteptate în relația cu aliații săi ideologici din Europa. O legătură care părea solidă între mișcarea MAGA și partidele europene de extremă dreapta începe să scârțâie serios. Este concluzia unei analize publicată de Associated Press care arată cum, dincolo de discursul … The post Trump își pierde aliații din Europa – Groenlanda devine linia roșie a extremei drepte appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Coaliția de guvernare s-a reunit luni, la Palatul Victoria, într-o ședință considerată decisivă pentru direcția guvernării în 2026. Pe agenda liderilor politici se află reforma administrației publice, pachetul de măsuri economice pentru relansarea economiei, situația bugetului – încă neaprobat – și numirile la vârful serviciilor de informații. Discuțiile au loc într-un context de tensiuni tot … The post Ședință de coaliție cu nervi întinși: Se amână asumarea răspunderii? appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Dacia Sandero își menține poziția de lider al vânzărilor la nivel european, în timp ce Duster rămâne în top 10. Dacia a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute la nivel global, de la lansarea primului Logan, în anul 2004, arată o analiză a specialiștilor Romanian Economic Monitor (RoEM) – UBB FSEGA. Datele incluse … The post Dacia Sandero rămâne lider al vânzărilor în Europa. Și Duster e în top 10 appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Cel puțin 18 morți după scufundarea unui feribot în Filipine. Zeci de persoane sunt încă dispărute (Video) # SportMedia
Cel puțin 18 persoane au murit după ce un feribot cu peste 350 de pasageri și membri ai echipajului s-a scufundat în apele din largul coastei sudice a Filipinelor. Potrivit Gărzii de Coastă filipineze, echipele de salvare au reușit să scoată din apă 317 persoane aflate la bordul navei MV Trisha Kerstin 3, însă cel … The post Cel puțin 18 morți după scufundarea unui feribot în Filipine. Zeci de persoane sunt încă dispărute (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Noua șefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acțiune, care ar putea merge până la operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii # SportMedia
Noua directoare a serviciului britanic de informații externe, Secret Intelligence Service (MI6), semnalează o schimbare de strategie într-un moment în care Europa se confruntă cu o escaladare a confruntării cu Rusia. Este concluzia unui articol publicat de Foreign Policy, care analizează primele mesaje publice transmise de Blaise Metreweli, prima femeie aflată la conducerea MI6. Potrivit … The post Noua șefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acțiune, care ar putea merge până la operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Pe lângă Ștefan Târnovanu, FCSB renunță la încă un titular după înfrângerea cu 4-1 din derby-ul cu CFR Cluj. Gigi Becali s-a arătat total nemulțumit de evoluția lui Andre Duarte și a anunțat că nu-l va mai folosi în următoarele meciuri. Mai mult, Becali i-a reproșat lui Mihai Stoica faptul că a insistat pentru titularizarea … The post Încă o victimă la FCSB: Titularul care pierde echipa de start după meciul cu CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Pentru ca Uniunea Europeană să reușească să intre, în sfârșit, în jocul cel mare al reconfigurării geopolitice a lumii, este esențial ca noi, europenii de rând (să nu vorbim acum de lideri și de fragmentatul establishment), să înțelegem acest joc. Nu e simplu – pentru că ultraideologizarea comunicării evenimentelor concrete (Europa socială vs. Capitalismul ”cel … The post 7 certitudini care să ne scoată pe noi, europenii, din dărâmătoarele iluzii appeared first on spotmedia.ro.
12:00
„Don Quijote”, „Turandot”, „Callas – Oana Pellea”, „Don Giovanni” și „Evgheni Oneghin”, deschid luna februarie pe scena ONB # SportMedia
Opera Națională București prezintă în prima săptămână a lunii februarie o selecție de titluri din repertoriul clasic universal precum baletul „Don Quijote” de Ludwig Minkus, operele „Turandot” de Giacomo Puccini, „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski, dar și spectacolul „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally , o producție … The post „Don Quijote”, „Turandot”, „Callas – Oana Pellea”, „Don Giovanni” și „Evgheni Oneghin”, deschid luna februarie pe scena ONB appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș anunță redeschiderea Galeriei Madrigal, cu vernisajul expoziției „Toate liniile converg către mine”, ce prezintă lucrări semnate de artista Mariana Papară. Vernisajul inaugurează anul expozițional 2026 al Galeriei Madrigal, și are loc în prezența artistei Mariana Papară, a istoricului de artă Delia Bran … The post Galeria Madrigal se redeschide cu expoziția artistei Mariana Papară appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Demisie de răsunet la FBI, după ce Washingtonul a îngropat orice anchetă referitoare la uciderea lui Renee Good de către un agent ICE # SportMedia
Un supervizor din cadrul biroului FBI din Minneapolis a demisionat după ce a încercat, fără succes, să-l investigheze pe agentul federal care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, pe 7 ianuarie. Decizia vine într-un moment de maximă tensiune în oraș, după ce un alt cetățean american, Alex Pretti, a fost ucis de agenți federali, … The post Demisie de răsunet la FBI, după ce Washingtonul a îngropat orice anchetă referitoare la uciderea lui Renee Good de către un agent ICE appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Ziua 1433 Kremlinul insistă: Ucraina să dea tot Donbasul. Rafinărie din Rusia în flăcări. Moscova se folosește de Interpol # SportMedia
În ziua 1433 de război Moscova insistă ca Ucraina să cedeze întreg Donbasul în schimbul păcii, deși Kievul a afirmat în repetate rânduri că nu va ceda teritoriul pe care Rusia nu a reuşit să-l cucerească prin luptă. Între timp, forțele ruse continuă să lanseze atacuri aeriene. Aproape 140 de drone au vizat sudul și … The post Ziua 1433 Kremlinul insistă: Ucraina să dea tot Donbasul. Rafinărie din Rusia în flăcări. Moscova se folosește de Interpol appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Sorana Cîrstea, surprinsă de organizatorii de la Australian Open: „Mi s-a întâmplat pentru prima oară în viață” # SportMedia
Sorana Cîrstea s-a arătat surprinsă de ce i-au cerut organizatorii de la Australian Open în timpul meciului cu Naomi Osaka. Sorana a afirmat că nu i s-a mai întâmplat niciodată să nu fie lăsată să facă mișcări de încălzire în timp ce adversara primește îngrijiri medicale. „Au fost acele pauze, 10 minute la toaletă, 10 … The post Sorana Cîrstea, surprinsă de organizatorii de la Australian Open: „Mi s-a întâmplat pentru prima oară în viață” appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Nicușor Dan are linii clare pentru politica externă a țării, chiar dacă ele nu fac parte dintr-o strategie scrisă. A înțeles că trebuie să meargă pe sârmă fără să se dezechilibreze, deşi e bruiat din toate părțile. Nicușor Dan rămâne sceptic față de Consiliul pentru Pace demarat de Donald Trump, spune că „decizia nu e … The post Nicușor Dan, politica externă și mersul pe sârmă appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Horoscop pentru săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026. The post Horoscopul săptămânii 26 ianuarie – 1 februarie appeared first on spotmedia.ro.
10:00
„JE T”AIME” – incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul Ștefan von Korch și invitații, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase # SportMedia
Înainte de Ziua Îndrăgostiţilor, pe 13 februarie, tenorul Ştefan von Korch vă invită în inima Bucureştiului, pe Calea Victoriei – la Teatrul Tănase, să ascultaţi acorduri din inima Parisului, în concertul „Je T’aime.” Armoniile seducătoare ale operelor clasice şi acordurile nostalgice ale şansonetelor se vor îmbina într-un program muzical la fel de vibrant ca o … The post „JE T”AIME” – incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul Ștefan von Korch și invitații, pe 13 februarie, la Teatrul Constantin Tănase appeared first on spotmedia.ro.
10:00
FCSB a decis viitorul antrenorului Elias Charalambous după ce echipa a suferit a treia înfrângere la rând. Gigi Becali a declarat că-l va păstra pe Charalambous până în vară, moment în care va lua o decizie. „La vară, îmi pun problema, să vedem cum stăm. Dacă luăm Cupa, nu mai schimbăm antrenorii. Avem cupele europene, … The post FCSB a decis soarta lui Elias Charalambous după a treia înfrângere la rând appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Sneakers pentru bărbați: ghid complet pentru alegerea încălțămintei sport potrivite în 2026 # SportMedia
Alegerea unei perechi de sneakers pentru bărbați nu mai ține doar de confort sau funcționalitate. În 2026, sneakersii sunt o piesă-cheie de stil, o extensie a personalității și un element care poate face diferența între o ținută banală și una memorabilă. Tocmai de aceea, este important să știi ce tipuri de încălțăminte sport există, ce … The post Sneakers pentru bărbați: ghid complet pentru alegerea încălțămintei sport potrivite în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Clinton și Obama le cer americanilor să ia atitudine, după decesele provocate de agenții ICE în Minneapolis # SportMedia
Foștii președinți americani Bill Clinton și Barack Obama au făcut apel la cetățeni să-și apere valorile democratice, după ce un nou deces provocat de forțele federale a zguduit orașul Minneapolis. Incidentul a avut loc în contextul protestelor față de operațiunile agenției de imigrație ICE, relatează AFP. Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de … The post Clinton și Obama le cer americanilor să ia atitudine, după decesele provocate de agenții ICE în Minneapolis appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Imagini desprinse dintr-un basm la Cascada de la Vidra, în inima Apusenilor: „Mi se pare remarcabilă” # SportMedia
Imagini de basm în Munții Apuseni. Datorită gerului, de această dată Cascada de la Vidra s-a transformat într-un adevărat palat de cleștar. Căderea de apă de 18 metri este acum o perdea spectaculoasă de gheață, în inima muntelui, cu reflexii albăstrui. Iar turiștii nu se lasă până nu obțin fotografia perfectă, cu peisajul parcă desprins … The post Imagini desprinse dintr-un basm la Cascada de la Vidra, în inima Apusenilor: „Mi se pare remarcabilă” appeared first on spotmedia.ro.
08:00
După luni de tatonări, formule diplomatice prudente și eforturi vizibile de a nu-l antagoniza pe Donald Trump, liderii europeni par să fi ajuns la o concluzie comună: există un moment în care „nu” devine inevitabil. Aflați în fața revendicărilor teritoriale ale președintelui american și a disprețului său explicit față de regulile dreptului internațional, europenii au … The post Sfârșitul lingușelii: Cum au ajuns liderii europeni să-i spună „nu” lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
08:00
Cum poţi să ţii evidenţa şi apoi să înţelegi un preşedinte care, într-un singur an, a publicat peste 6.000 de mesaje pe reţelele sociale, a participat la peste 433 de evenimente publice şi a susţinut conferinţe de presă libere care au durat, în medie, aproape două ore? Aceasta este întrebarea de la care porneşte Patrick … The post „Nu vrei să trăiești în mintea lui”: dilema diplomaților în era Trump appeared first on spotmedia.ro.
