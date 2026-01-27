Elgini Tour îşi dublează din nou afacerile şi pregăteşte extinderea externă. 2025, un an and #8222;excepţional and #8221; pentru compania de turism
27 ianuarie 2026
Elgini Tour, unul dintre jucătorii cu o creştere accelerată din industria de turism din România, marchează în 2025 un nou prag strategic: compania reuşeşte pentru al doilea an consecutiv să îşi dubleze cifra de afaceri faţă de anul precedent, după ce şi în 2024 raportase o evoluţie semnificativă.
• • •
Ministerul Sănătăţii a purtat discuţii cu reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi pe mai multe teme din sistemul sanitar. Cea mai importantă problemă a vizat neplata primei zile de concediu medical, măsură care urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2026. Ministrul Sănătăţii a propus ca pacienţii cu boli cronice, care au nevoie de internări periodice, să fie exceptaţi de la aplicarea noii reguli.
COTAR: and #8222;Stabilitatea and #8221; pieţei RCA este o minciună care ascunde profituri uriaşe şi o povară insuportabilă pentru români # Bursa
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.), Federatia EUROPA,APULUM,APTE2000,FNCOTR,FNSSR,CNTR, şi Confederaţia Naţională Patronală and #8222;Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR-1903 and #8221;, către vicepreşedintele ASF, Sorin Mititelu: Opriţi manipularea! and #8222;Stabilitatea and #8221; pieţei RCA este o minciună care ascunde profituri uriaşe şi o povară insuportabilă pentru români, se arată într-un articol de presă remis redacţiei.
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European, relatează AFP.
Volodimir Zelenski, a declarat că Forţele de Apărare ale ţării trebuie să provoace armatei ruse un nivel al pierderilor suficient de ridicat încât aceasta să nu îşi mai poată reface efectivele.
India intenţionează să reducă drastic taxele vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană, de la niveluri care ajung în prezent până la 110% la doar 40%, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor, în contextul în care cele două părţi se apropie de finalizarea unui acord de liber schimb.
Donald Trump a anunţat luni creşterea tarifelor vamale pentru produsele importate din Coreea de Sud, de la 15% la 25%.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, la Antena 3, că datele pentru luna în curs arată că statul nu mai are obligaţii neachitate către firmele care aşteaptă rambursări de TVA, în condiţiile în care, la jumătatea anului trecut, datoriile statului din aceste rambursări se ridicau la 5 miliarde de lei.
România va fi reprezentată de cinci arbitri la cea de-a 34-a ediţie a UEFA Advanced Course for Top Referees, programată să se desfăşoare în perioada 2-5 februarie 2026, la Limassol, în Cipru.
Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat, într-un mesaj publicat luni pe reţeaua de socializare X, în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din 2026 (11 iunie-19 iulie) din motive de siguranţă.
Sarajevo, sufocat de aer toxic: capitala Bosniei, din nou în fruntea clasamentului mondial al poluării # Bursa
Sarajevo, capitala Bosniei şi Herţegovinei, s-a aflat săptămâna trecută, din nou, în fruntea clasamentului celor mai poluate oraşe din lume, după ce nivelurile de particule fine din aer au atins valori considerate extrem de periculoase pentru sănătate.
Universitatea din Bucureşti lansează o platformă care aduce cercetarea mai aproape de societate # Bursa
Universitatea din Bucureşti (UB) a anunţat lansarea platformei descopeRO.unibuc.ro, un proiect dedicat comunicării ştiinţei, care îşi propune să facă vizibilă activitatea cercetătorilor români din cadrul instituţiei şi să evidenţieze contribuţiile acestora la înţelegerea problemelor esenţiale ale vieţii şi ale calităţii vieţii din România.
Magnatul american Stan Kroenke, cunoscut pentru imperiul său din sport şi imobiliare, a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai mari proprietari privaţi de terenuri din Statele Unite, controlând peste 2,7 milioane de acri (1 hectar, aproximativ 2,47 acri), potrivit celui mai recent raport publicat de The Land Report.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut la 5,65%, de la 5,63% în sesiunea anterioară.
Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,17 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0960 lei/euro.
Acţiunile Intel Corp. din SUA au scăzut cu 11% în sesiunea de tranzacţionare after-hours din 22 ianuarie, după ce compania a emis un ghidaj dezamăgitor pentru primul trimestru din acest an, care a eclipsat rezultatele peste aşteptări din trimestrul al patrulea din 2025, în contextul în care aceasta continuă să se confrunte cu limitări de ofertă în timp ce face tranziţia către noi tehnologii, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Bursele europene au crescut ieri, fiind atente la evoluţiile geopolitice.
* Ultima emisiune de titluri de stat Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier * Schimburile cu titluri Digi Communications - pe prima treaptă în topul rulajului
Programul and #8222;Înapoi Acasă and #8221;, anunţat cu solemnitate de AUR ca un răspuns la and #8222;eşecul statului român faţă de Diaspora and #8221; şi lansat în 24 ianuarie, nu este, în acest moment, nici program, nici politică publică, nici măcar un proiect conturat, ci o operaţiune de marketing politic ambalată emoţional, în jurul unei promisiuni vagi şi al unei platforme de colectare de date personale.
Prognoza pentru RomâniaValorile de temperatură, în scădere în majoritatea regiunilor, se vor situa în continuare peste cele specifice perioadei.
Fost director al Fidelity International: Tesla este and #8221;cea mai mare bulă din istoria pieţei bursiere and #8221; # Bursa
* George Noble consideră că acţiunile Tesla ar trebui să fie între 60 şi 140 de dolari, nivel care, la limita inferioară, este cu 87% sub preţul de vineri* and #8221;Totul ţine de poveşti; Musk trece constant de la o poveste la alta - în urmă cu ani era vorba despre energia solară, apoi a apărut The Boring Company, de asemenea promite robotaxiuri de zece ani and #8221;, spune investitorul
Apărare, ordine publică şi protecţie civilă - radiografia completă a investiţiilor României prin SAFE # Bursa
Ministerul Apărării Naţionale va primi 9,53 miliarde euro din mecanismul SAFE pentru finanţarea a 21 de proiecte de înzestrare a Armatei, a declarat ieri ministrul Radu Miruţă, în cadrul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o la Palatul Victoria cu Mihai Jurca - şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Bogdan Despescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Raed Arafat - coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, eveniment în cadrul căruia au fost prezentate toate proiectele ce vor fi finanţate prin respectivul mecanism european.
*Vuelo.ro - noul brand online travel agency Compania Christian Tour investeşte masiv în tehnologie, dezvoltând proiecte importante cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, după cum a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Cristian Pandel, fondator şi CEO al operatorului turistic: 'Toată lumea vorbeşte de AI, aprofundăm şi noi din ce în ce mai mult Inteligenţa Artificială şi avem proiecte importante, nu pentru a înlocui oamenii, ci pentru a creşte productivitatea, care poate fi de zeci de ori mai mare cu ajutorul AI.
Preţul aurului a crescut puternic ieri, pe pieţele externe, ajungând pentru prima oară la un nivel record de peste 5.100 de dolari uncia, în măsura în care investitorii s-au îndreptat către acest activ refugiu, pe fondul intensificării incertitudinilor geopolitice globale.
Compania ungară MOL va plăti între 900 de milioane euro şi un miliard de euro pentru achiziţia unei participaţii de 56% din societatea petrolieră sârbă NIS, conform anunţului făcut ieri de preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, informează Tanjug, conform Agerpres.
Semnarea Acordului de Parteneriat UE-Mercosur şi paralizia politică şi juridică apărută aproape simultan nu reprezintă un accident procedural. Succesiunea rapidă a evenimentelor indică o schimbare de regim: regulile comerciale nu mai funcţionează într-un cadru stabil, iar decizia economică este tot mai frecvent subordonată arbitrajului politic.
Vremea rece şi dependenţa crescută faţă de furnizarea gazelor lichefiate din SUA au condus la apariţia unor turbulenţe majore pe piaţa europeană a gazelor naturale.
După alegerile din 2024 şi corecţia parţială din mai 2025, diaspora românească a devenit unul dintre cele mai sensibile spaţii ale confruntării politice şi ideologice.
În 1889 Mark Twain a publicat un roman istoric ajuns celebru: Un yankeu la curtea regelui Arthur, în care un american, Hank Morgan, se trezeşte, în urma unei lovituri la cap, în secolul al VI-lea. Este o poveste amuzantă, în care americanul nostru foloseşte cu multă dibăcie ştiinţa şi tehnologia secolului al XIX-lea pentru a moderniza societatea medievală.
Un număr impresionant de solicitanţi de azil dispar din centrele de cazare din Europa de Vest, iar acest fenomen, tratat mult timp ca o disfuncţionalitate administrativă minoră, a devenit între timp una dintre cele mai serioase breşe de securitate şi guvernanţă ale Uniunii Europene, se arată într-un articol publicat de site-ul german de ştiri Welt.
Mihai Savin a fost numit preşedinte al Autorităţii Vamale Române, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan publicată luni în Monitorul Oficial.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut luni o întâlnire cu Raymond Piselli, vicepreşedintele pentru Operaţiuni Strategice Internaţionale al companiei americane Lockheed Martin, în cadrul căreia au discutat despre stadiul programelor de înzestrare a Armatei Române cu sisteme de înaltă tehnologie.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord că autorităţile locale au emis un avertisment privind fenomene meteorologice severe asociate furtunii Chandra, care vor afecta teritoriul ţării luni şi marţi.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles pentru discuţii privind bugetul şi va susţine un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026, conform deciziei luate în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European
Canada nu intenţionează să negocieze un acord de liber schimb cu China, a declarat premierul Mark Carney, în contextul ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump privind impunerea unor tarife de 100% pentru exporturile canadiene, transmite CNBC. Carney a afirmat duminică, în faţa presei, că Ottawa îşi respectă angajamentele din acordul comercial Canada-SUA-Mexic (CUSMA/USMCA) şi că nu va demara negocieri comerciale cu Beijingul fără notificarea prealabilă a Washingtonului şi a Ciudad de Mexico.
Netanyahu: and #39;Următorul pas este dezarmarea Hamas, nu reconstrucţia Gazei and #39; and #39; # Bursa
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat luni în Parlament că după recuperarea rămăşiţelor ultimului ostatic din Fâşia Gaza and #39;următoarea etapă este dezarmarea Hamas and #39; şi nu reconstrucţia enclavei devastate de război
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a dispus luni declanşarea de urgenţă a unui control la Penitenciarul Bucureşti-Rahova, după evadarea cetăţeanului turc condamnat pentru omor
20:50
Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic vor putea funcţiona cu un număr mai mic de elevi, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate luni de Guvern. Actul normativ modifică Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi Legea învăţământului superior nr. 199/2023.
Partidul SENS solicită demararea procedurilor de audit la Societatea de Transport Bucureşti, fără majorarea tarifelor de călătorie.
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat luni o serie de măsuri menite să reducă costurile alimentelor pentru familiile cu venituri mici, care se confruntă cu creşterea cheltuielilor de trai, inclusiv prin extinderea unui credit fiscal pentru produsele alimentare.
Premierul Ilie Bolojan a informat, luni, conducerea PNL că, în zilele următoare, coaliţia va decide modalitatea de adoptare a pachetului de relansare economică. PNL susţine ferm adoptarea acestui pachet şi a avansat o serie de propuneri menite să crească impactul măsurilor.
Suma alocată apărării şi protecţiei civile în cadrul Programului SAFE este de aproximativ 900 de milioane de euro, iar România este una dintre foarte puţinele ţări europene care a inclus acest domeniu între beneficiarii programului, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precizând că se are în vedere achiziţia de echipamente care vizează mai multe riscuri.
Chirurgia robotică reprezintă una dintre cele mai avansate inovaţii din medicina contemporană. Această tehnică, ce combină expertiza chirurgului cu tehnologia de ultimă generaţie, permiţând intervenţii complexe prin incizii foarte mici şi vizualizare tridimensională de mare rezoluţie
Miruţă: and #8221;Asumarea răspunderii pe cele două pachete de măsuri, o chestiune importantă pentru guvern and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni, despre data la care coaliţia a decis asumarea răspunderii pe cele două pachete de măsuri, reforma administrativă şi relansarea ecoonomiei, că este o chestiune extrem de importantă pentru guvern şi avem nevoie să se întâmple cât mai repede, însă aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un consens
Ministrul Sănătăţii, discuţii cu pacienţii: and #8222;Regulile nu trebuie să lucreze împotriva lor and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut luni o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, afirmând că au căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. and #8222;Când regulile nu mai servesc pacientului, ele trebuie corectate, cu echilibru şi decizii asumate and #8221;, a adăugat Rogobete.
Ministrul italian de Externe Antonio Tajani anunţă luni că urmează să le propună - joi - colegilor săi din Uniunea Europeană (UE), într-o reuniune la Bruxelles, să introducă Gardienii Revoluţiei din Iran pe lista europeană a organizaţiilor teroriste
Portavionul american USS Abraham Lincoln şi escorta sa aeronavală au ajuns în Orientul Mijlociu, anunţă luni armata americană, care-şi consolidează astfel prezenţa în regiune în contextul unor tensiuni puternice cu Iranul
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FK Csikszereda, în etapa a 23-a a Superligii
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că apărarea împotriva pericolului reprezentat de Rusia se desfăşoară pe întreg flancul estic al NATO. El a precizat că şi în România există o astfel de apărare, care se consolidează constant, iar proiectele de achiziţii pentru drone şi sisteme de apărare antiaeriană sunt realizate în acest scop. and #8222;Da, în strategia României, Rusia rămâne un principal pericol, atât pentru România, cât şi pentru Europa and #8221;, a subliniat ministrul.
