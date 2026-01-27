Elgini Tour îşi dublează din nou afacerile şi pregăteşte extinderea externă. 2025, un an and #8222;excepţional and #8221; pentru compania de turism

00:00

Acţiunile Intel Corp. din SUA au scăzut cu 11% în sesiunea de tranzacţionare after-hours din 22 ianuarie, după ce compania a emis un ghidaj dezamăgitor pentru primul trimestru din acest an, care a eclipsat rezultatele peste aşteptări din trimestrul al patrulea din 2025, în contextul în care aceasta continuă să se confrunte cu limitări de ofertă în timp ce face tranziţia către noi tehnologii, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.