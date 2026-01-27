Cum se schimbă armura anti-dronă de pe „tancurile arici” ale Rusiei

08:40

Săptămânile de proteste la nivel național constituie una dintre cele mai grave amenințări la adresa conducătorilor clericali iranieni de la Revoluția Islamică din 1979.Autoritățile au răspuns prin blocarea aproape totală a comunicațiilor și prin represiuni împotriva protestatarilor din stradă, grupurile pentru drepturile omului confirmând până miercuri moartea a cel puțin 2.400 de persoane.Președintele SUA, Donald Trump, a promis să sprijine protestatarii și a amenințat că va lua măsuri...