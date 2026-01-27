Peste 300 de elevi și profesori de la un liceu din Baia Mare, evacuați după ce în clădire s-a simțit miros de gaze | VIDEO
Europa FM, 27 ianuarie 2026 11:00
Peste 300 de elevi ai Colegiului Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați, marți dimineață, după ce în incinta unității de învățământ s-a simțit miros de gaze. Autoritățile au intervenit de urgență. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, Detașamentul de Pompieri Baia Mare a fost alertat printr-un apel la 112, în care […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
11:00
Maramureș: Circulație rutieră închisă temporar pe DJ188, după ce o grindă a podului peste râul Vișeu a cedat | AUDIO # Europa FM
Circulația rutieră a fost închisă temporar pe Drumul Județean 188, la Vișeu de Jos, în județul Maramureș. Măsura a fost luată din cauza unor probleme structurale la podul peste râul Vișeu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a decis închiderea temporară a circulației rutiere pe drumul județean 188, în zona podului peste râul Vișeu, […]
11:00
Franța: Adunarea Națională a aprobat interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Când ar urma să fie aplicată interdicția | AUDIO # Europa FM
În Franța, Adunarea Națională a aprobat interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Se întâmplă pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de bullying-ul online și riscurile pentru sănătatea mintală. Președintele francez dorește ca interdicția să fie aplicată la începutul noului an școlar, în septembrie. Proiectul votat de deputații francezi din Adunarea […]
11:00
Peste 300 de elevi și profesori de la un liceu din Baia Mare, evacuați după ce în clădire s-a simțit miros de gaze | VIDEO # Europa FM
Peste 300 de elevi ai Colegiului Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați, marți dimineață, după ce în incinta unității de învățământ s-a simțit miros de gaze. Autoritățile au intervenit de urgență. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, Detașamentul de Pompieri Baia Mare a fost alertat printr-un apel la 112, în care […]
11:00
UE și India au încheiat negocierile pentru un acord istoric de liber schimb. Vor fi reduse sau eliminate tarife vamale pentru mașini, produse farmaceutice și produse agro-alimentare # Europa FM
Uniunea Europeană și India au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb istoric, cel mai mare acord de acest gen încheiat vreodată de către cele două părți. Astfel, vor fi reduse taxele vamale pentru autoturisme, piese auto, precum și pentru diverse produse agro-alimentare. Toate importurile din India vor trebui să respecte normele stricte ale […]
11:00
Iași: O femeie de 35 de ani fost ucisă în bătaie de concubinul ei. Ea avusese ordin de protecție până în septembrie anul trecut | AUDIO # Europa FM
Un nou caz de femicid în România. O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, aseară, de iubitul său. Fapta s-a petrecut în localitatea Hârlău, din judeţul Iaşi. Agresorul, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. În august anul trecut, bărbatul avea emis pe numele său […]
11:00
Vâlcea: Doi minori au fost mușcați pe stradă de un ciobănesc belgian. Stăpânul animalului este cercetat penal | AUDIO # Europa FM
Doi minori din Râmnicu Vâlcea au fost mușcati de un câine dat dispărut de către stăpân. Animalul a fost capturat, iar stăpânul său este cercetat penal pentru neluarea măsurilor necesare privind atacul canin. Cei doi copii se jucau într-un loc special amenajat din municipiul Râmnicu Vâlcea când au fost atacați și mușcați de picioare de […]
11:00
Italia cere să facă parte din comisia care anchetează cazul incendiului de la Crans-Montana. Șase italieni s-au numărat printre cei 40 de oameni decedați | AUDIO # Europa FM
Italia cere o anchetă comună în cazul incendiului de la Crans-Montana. Guvernul de la Roma a cerut înfiinţarea unei echipe din care să facă parte și anchetatori italieni. Până când această condiţie nu va fi îndeplinită, Roma a avertizat că ambasadorul său în Elveţia, rechemat în semn de protest faţă de eliberarea pe cauţiune a […]
11:00
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, care este și deputat PNL, explică de ce casa care i-a fost jefuită nu apare în declarația de avere | AUDIO # Europa FM
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputatul PNL, Marilen Pirtea vine cu explicații după ce casa în care locuiește a fost jefuită, însă nu apare în declarația de avere. Marilen Pirtea spune că a încheiat la notar o tranzacție cu proprietarul imobilului și nu s-a făcut deocamdată transferul dreptului de proprietate. Rectorul Universității de Vest […]
Acum 12 ore
23:00
Reprezentantul Asociației pentru depolitizarea educației, Zeno Șuștac: „În România, educația este construită pe beneficii de grup și nu are în prim-plan interesele elevilor.”/„Sistemul nu caută miniștri de tip Spiru Haret” | VIDEO # Europa FM
Recent, a fost dat publicității un raport independent privind politizarea învățământului preuniversitar din România în 2025, realizat de Asociația pentru depolitizarea educației. Despre concluziile raportului, precum și despre ce pași trebuie făcuți pentru a scoate influența politică din școli, a discutat autorul raportului și reprezentantul asociației, Zeno Șuștac, în cadrul emisiunii „Academia Europa FM”, moderată […]
23:00
Secretarul de stat al MAI, despre deținutul turc care a evadat de la Rahova: Luăm în calcul, într-un procent foarte mare, varianta că a plecat din România | AUDIO # Europa FM
Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat că turcul Atas Abdullah, care a evadat de la Rahova, a plecat din țară și se află, cel mai probabil, în Turcia. Bărbatul fusese condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor calificat și executase aproape jumătate din pedeapsă. Secretarul de stat din […]
23:00
Radu Miruță admite că nu a „avut cea mai fericită exprimare” când a discutat despre patriotismul lui Ceaușescu: Scopul a fost să demontez argumentele celor care îl cred patriot | AUDIO # Europa FM
Ministrul Apărării, Radu Miruță, recunoaște că nu a avut cea mai fericită exprimare atunci când a vorbit despre – cităm – patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. El spune că, de fapt, a încercat să demonteze argumentele celor care încă îl consideră pe fostul lider comunist un erou. Precizările vin după ce Institutul de Investigare a Crimelor […]
23:00
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru în Germania, unde se va întâlni cu cancelarul Friedrich Merz. Pe agenda, negocierile pentru contractele militare comune prin programul SAFE | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan pleacă în Germania, într-o vizită de lucru care va cuprinde întâlniri cu cancelarul Friedrich Merz și cu reprezentanți ai Parlamentului și ai mediului de afaceri. Șeful Guvernului a avut și o discuție cu președintele Nicușor Dan. Printre subiectele abordate în timpul acestei vizite se vor număra și negocierile pentru contracte militare comune […]
23:00
Copiii între zero și trei ani pot primi gratuit primul bilet la Opera Comică pentru Copii prin proiectul „OCC Golden Ticket” | AUDIO # Europa FM
Copiii între zero și trei ani pot beneficia gratuit de primul bilet din viața lor la Opera Comică pentru Copii. Este vorba despre un parteneriat între instituția de cultură și Administrația Spitalelor din București. „Cultura începe din prima zi de viață! OCC Golden Ticket” este denumirea proiectului de care vor beneficia copiii născuți în patru […]
Acum 24 ore
18:40
Cod portocaliu de ninsori și viscol în șase județe, valabil până marți seară. Se miercuri vremea se va încălzi în mare parte a țării | AUDIO # Europa FM
Șase județe din țară se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol. Până mâine seară, la ora 20:00, meteorologii anunță că, la altitudini de peste 1.700 de metri, se va depune un strat de zăpadă de cel puțin 30 cm. Sunt posibile și avalanșe. De miercuri însă, vremea se va încălzi în mare […]
18:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Aceste achiziții SAFE nu vor merge cu șmecherii.” Nu există posibilitatea ca cineva să-și creeze avantaje prin acest mecanism. „Prioritar este exclusiv interesul României” | VIDEO # Europa FM
Ministrul Apărării a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, componenta de apărare inclusă în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE. Ministerul Apărării a obținut, prin mecanismul european de finanțare, investiții record pentru înzestrare, în condiții avantajoase pentru România, subliniază ministrul. Proiectele, aprobate de CSAT și Parlament, vizează 21 de achiziții în domeniul apărării, […]
18:40
Timiș: Băiatul de 13 ani, acuzat de implicare în uciderea lui Mario Berinde, a fost mutat într-o locație secretă. Acesta a părăsit clinica de neuropsihiatrie alături de mama sa | AUDIO # Europa FM
Băiatul de 13 ani, acuzat de implicare în uciderea lui Mario, a fost scos aseară, sub pază, din locuința bunicilor și adus la Timișoara. Mama lui a acceptat ca el să fie internat în clinica de Neuropsihiatrie a Spitalului de Copii. În cursul acestei zile însă, băiatul, împreună cu mama lui, au plecat din spital, […]
16:40
Producătorul Vitagermine anunță retragerea de la vânzare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari | AUDIO # Europa FM
Încă un producător de lapte praf retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte pentru sugari ca măsură de precauție. Este vorba despre trei loturi marca BabyBio, scoase la vânzare în Franța, despre care există suspiciuni că ar fi contaminate cu o bacterie ce provoacă diaree și vărsături. După Nestle, Lactalis și Danone, un […]
16:40
Fostul antrenor al echipei ruse Sochi, Robert Moreno, a fost dat afară după ce a folosit ChatGPT la antrenamente și transferuri | AUDIO # Europa FM
Fostul antrenor al echipei ruse Sochi, Robert Moreno, a fost dat afară după ce s-a folosit de inteligența artificială pentru a-l ajuta să ghideze antrenamentele, să facă transferuri și să-și construiască echipa, dezvăluie presa britanică, la cinci luni după demiterea antrenorului spaniol. Îndemnat de asistentul virtual ChatGPT, Robert Moreno i-a lăsat pe jucători nedormiți timp […]
16:40
ANAF lansează chatbot-ul ANA, un asistent virtual care oferă informații despre taxe și impozite # Europa FM
ANAF face un pas spre digitalizare și lansează ANA, un asistent virtual. ANAF face un pas spre digitalizare și lansează ANA, un asistent virtual care îi ajută pe contribuabili să afle mai ușor informații despre taxe și impozite. Noul chatbot este, deocamdată, în fază de testare și poate fi accesat prin Spațiul Privat Virtual. „Bună! […]
16:40
Brăila: Elev de 15 ani, bătut în toaleta liceului de un coleg. Incidentul a fost făcut public acum, după ce agresorul a postat o filmare cu incidentul pe rețelele de socializare | AUDIO # Europa FM
Un nou caz de agresiune într-un liceu din România. Un elev de 16 ani de la Colegiul Economic Ghica din Brăila și-a bătut un coleg de 15 ani în toaleta unității. Incidentul s-a petrecut în noiembrie, dar a fost făcut public acum, după ce agresorul a publicat o filmare pe rețelele de socializare. În filmarea […]
16:40
Juristul Cristi Danileț, despre o modificare a legii pentru ca minorii să răspundă penal: „Este o ficțiune juridică vârsta de 14 ani. Dacă Parlamentul vrea să facă într-adevăr ceva util, să stabilească clar” | VIDEO # Europa FM
Pragul de vârstă de la care un minor poate răspunde penal în România ar trebui eliminat din legislație atât timp cât un medic legist stabilește că respectivul minor a avut discernământ când a comis o faptă penală, afirmă fostul judecător Cristi Danileț, într-o intervenție telefonică la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM. Potrivit juristului, […]
16:40
Comisia Europeană lansează o nouă investigație împotriva X din cauza imaginilor sexuale realizate de motorul de căutare Grok | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană lansează o nouă investigație împotriva companiei X, din cauza imaginilor sexuale realizate de motorul de căutare cu inteligență artificială Grok. Investigațiile se vor desfășura în conformitate cu Legea serviciilor digitale a blocului comunitar. Platforma online X riscă amenzi de până la 6% din veniturile globale anuale, dacă nu reușește să combată conținutul ilegal. […]
16:40
Academia Europa FM. Cât de politizat este învățământul românesc? Invitat este Zeno Sustac, reprezentant al Asociației pentru depolitizarea educației # Europa FM
Recent, a fost dat publicității un raport independent privind politizarea învățământului preuniversitar din România în 2025, realizat de Asociația pentru depolitizarea educației. Care sunt concluziile și ce pași trebuie făcuți pentru a scoate influența politică din școli, discutăm astăzi cu Zeno Sustac, autorul raportului și reprezentantul Asociației. Așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră la numărul de […]
16:40
Ministrul Justiției a dispus crearea unui grup de lucru care să analizeze modificarea condițiilor în care un minor va putea răspunde penal pentu faptele sale # Europa FM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că la ministerul pe care îl conduce va fi constituit un grup de lucru care să analizeze „oportunitatea modificării condițiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege”. Măsura vine după uciderea lui Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, de către alți trei minori […]
16:40
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat interzicerea completă a importurilor de gaze naturale rusești până cel târziu la sfârșitul anului 2027 # Europa FM
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat interzicerea completă a importurilor de gaze naturale rusești până cel târziu la sfârșitul anului 2027. 24 de state membre au votat în favoarea noii reglementări, care a fost deja adoptată de Parlamentul European. În următoarele luni, Comisia vrea măsuri pentru renunțarea la importurile de țiței rusesc prin conducte […]
16:40
SONDAJ: Un procent ridicat de români cred că o vor duce mai greu în 2026, comparativ cu anul trecut. În ce politicieni au încredere | AUDIO # Europa FM
La început de an, cei mai mulți dintre români cred că o vor duce mai greu în 2026 față de 2025. Sunt de această părere peste 60% dintre participanții la un sondaj CURS. Pe de altă parte, în plan politic – AUR ar obține 35% din voturi, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, iar […]
16:40
Aproape 4.000 de suspecți au fost arestați într-o operațiune Interpol împotriva traficului de persoane, care a vizat 119 țări | AUDIO # Europa FM
Aproape 4.000 de suspecți au fost arestați într-o amplă operațiune Interpol împotriva traficului de persoane. Operațiunea a vizat 119 țări, printre care și România. Cele mai multe victime provin din America de Sud și Asia. Operațiunea Liberterra III a avut loc în noiembrie anul trecut. Au participat 14.000 de agenți de poliție din peste 100 […]
16:40
Este pericol de inundații în șapte județe din România. Hidrologii au emis un cod portocaliu, valabil din această seară, de la ora 18:00, până mâine la ora 14:00, pe râuri din județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Potrivit hidrologilor, se pot forma viituri rapide pe râurile mici, care pot provoca inundații locale. […]
12:40
Ucraina: Atacurile rusești cu drone și rachete au lăsat peste 1.300 de clădiri rezidențiale fără căldură | VIDEO # Europa FM
Peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană Kiev nu au nici acum încălzire după atacurile ruseşti cu rachete şi cu drone de săptămâna trecută. Rusia şi-a intensificat puternic bombardamentele asupra sistemului energetic din Ucraina după ce a invadat ţara vecină în 2022. Federația Rusă a lansat un atac amplu asupra sistemului energetic din […]
12:40
Arad: Un zid vechi, dintr-o zonă circulată a orașului, s-a prăbușit peste o mașină. Paznicul din Parcul Reconcilierii a auzit printre primii ce s-a întâmplat: „Am crezut că a explodat o butelie” | GALERIE FOTO # Europa FM
La un pas de tragedie în centrul Aradului. Un zid vechi s-a prăbușit peste un trotuar, lângă care se află mai multe locuri de parcare. Incidentul a avut loc in contextul în care județul a fost sub cod galben de vânt până luni dimineață. Zona în care a avut loc prăbușirea este una extrem de […]
12:40
Grecia: Patru oameni au murit în urma unei explozii la o fabrică de biscuiți din centrul țării, în apropiere de Trikala | AUDIO # Europa FM
Patru femei și-au pierdut viața, iar o a cincea este căutată de pompieri în Grecia, după o explozie care a avut loc luni dis-de-dimineață, la o fabrică de biscuiți din centrul țării. Flăcările au izbucnit în jurul orei 04:00 dimineață la fabrica de biscuiți din apropierea orașului Trikala, regiunea Thessaly, aflată în centrul Greciei. În […]
12:40
SUA: Foștii președinți Barack Obama și Bill Clinton îi îndeamnă pe americani să își apere valorile după ce agenții pentru imigrație au împușcat încă un om în Minneapolis | AUDIO # Europa FM
Doi foști președinți americani reacționează după ce agenții federali pentru imigrație au împușcat mortal un bărbat în Minneapolis. Barack Obama şi Bill Clinton i-au îndemnat pe americani să îşi apere valorile, după moartea celor doi tineri, împușcați de poliţia federală. Pe de altă parte, preşedintele american Donald Trump a dat vina pentru cele două decese […]
12:40
Reacția profesorului universitar Nicolae Radu, după ce a fost acuzat de IICCMER de elogierea lui Nicolae Ceaușescu: „Nu am promovat cultul personalităţii lui” | AUDIO # Europa FM
Profesorul universitar Nicolae Radu transmite că este nevinovat după ce IICCMER a cerut ca acesta să fie urmărit penal, acuzându-l că încalcă legea, întrucât l-ar fi elogiat pe fostul dictator Nicolae Ceaușeacu într-un articol publicat în decembrie anul trecut. Profesorul Nicolae Radu susține, într-un răspuns pentru Europa FM, că „nu a promovat cultul personalității” fostului […]
12:40
IICCMER îi cere ministrului Apărării să prezinte scuze celor care au suferit din cauza regimului comunist, după o serie de declarații cu privire la Nicolae Ceaușescu | AUDIO # Europa FM
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi cere ministrului Apărării să prezinte public scuze tuturor celor care au avut de suferit în timpul regimului comunist și celor care cred în adevărul istoric. Reacția vine după ce, într-o emisiune TV, ministrul Radu Miruță a evitat un răspuns tranșant la întrebarea dacă fostul dictator Nicolae Ceaușescu a […]
12:40
Anamaria Gavrilă spune că cei doi soți deputați excluși din POT nu vor mai fi niciodată membri, după ce Tribunalul București a decis că hotărârea de a-i da afară este nulă | AUDIO # Europa FM
Scandal la Partidul Oamenilor Tineri: șefa Anamaria Gavrilă vine cu precizări după ce a dat afară doi soți deputați din partid, însă Tribunalul București a decis că excluderea a fost făcută ilegal. Scandalul a pornit acum un an, după ce foștii membrii ar fi agresat un alt membru de partid, ce a dus la excluderea […]
12:40
Cum a ascuns Episcopia Romano-Catolică din Iași o agresiune sexuală comisă de un preot asupra unei minore în vârstă de 13 ani | AUDIO # Europa FM
O agresiune sexuală comisă de un preot catolic asupra unei minore din Bacău a fost ascunsă de Episcopia Iași, precum și de superiorii de Vatican. Aceștia au aplicat sancțiuni canonice, dar nu au sesizat Poliția sau Parchetul. Abia după trei ani de la comiterea faptelor, preotul a fost judecat și condamnat la patru ani de […]
12:40
Coaliția de guvernare intră în ședință înainte ca Guvernul să își angajeze răspunderea asupra reformei administrației publice | AUDIO # Europa FM
O nouă ședință a Coaliției de guvernare are loc luni, 26 ianuarie, înainte de angajarea răspunderii pe reforma administrației publice, spun surse pentru Europa FM. Se va discuta și despre bugetul acestui an: „împărțeala” de la Guvern are miză mare. Dacă social-democrații nu vor fi mulțumiți de cum se împart banii, coaliția s-ar putea bloca. […]
Ieri
08:40
Timiș: Peste 200 de localnici au protestat duminică la Sânmihaiu Român, unde s-ar fi ascuns băiatul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde | AUDIO # Europa FM
A fost protest ieri în Timiș, la Sânmihaiu Român, în fața casei bunicului băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde. Peste 200 de persoane au cerut nu doar că acesta să plece din comună, dar și să răspundă penal, chiar dacă are doar 13 ani. Zeci de polițiști și jandarmi, inclusiv trupele […]
25 ianuarie 2026
16:40
„De la ignorare la anomie este doar un pas”, spune sociologul Gelu Duminică la Europa FM, în contextul crimei din Cenei, județul Timiș | AUDIO # Europa FM
„De la ignorare la anomie este doar un pas”, spune sociologul Gelu Duminică la Europa FM, în contextul crimei din Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis de alți doi minori, unul de 15 ani, iar altul de 13. Nu este un accident izolat și nici un act fără explicații, […]
12:40
Vaslui: Doi adolescenţi răniţi, după ce au dat foc unor avelope şi au intrat accidental cu sania în ele # Europa FM
Doi adolescenţi de 14 şi 17 ani au suferit arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 10% din suprafaţa corporală şi au fost transportaţi la spital în urma unui incident petrecut la săniuş în localitatea vasluiană Bârlăleşti din comuna Epureni. Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, cei doi ar fi dat foc unor anvelope […]
12:40
ANM: Cod galben de vânt puternic în 11 judeţe, până luni dimineaţă | Cod galben de precipitaţii în 18 judeţe, de luni, până marţi dimineaţa # Europa FM
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabilă de duminică după-amiaza, până luni dimineaţa, şi o alta de precipitaţii însemnate cantitativ pentru 18 judeţe, valabilă de luni dimineaţa, până marţi dimineaţa. Potrivit meteorologilor, de duminică, ora 14.00, până luni, ora 08.00, în Banat, sudul Crişanei […]
12:40
Danemarca: Capitala Groenlandei, realimentată din nou cu energie electrică, după o pană de curent # Europa FM
Alimentarea cu energie electrică la Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost restabilită, a anunţat duminica aceasta compania locală de utilităţi, după o pană de curent care a cufundat oraşul în întuneric timp de câteva ore, informează AFP, citată de Agerpres. Alimentat în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 […]
12:40
Apar noi elemente în ancheta morții lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de prietenii lui la începutul acestei săptămani în localitatea Cenei, județul Timiș. Pe fir au intrat și polițiștii anti-drog după ce s-a aflat că cei 3 tineri implicați în moarte băiatului ar fi consumat stupefiante. Politiștii de la Combaterea Crimei Organizate […]
12:40
Statele Unite ale Americii: Stare de urgență în aproape jumătate din teritoriu, din cauza furtunii de zăpadă și a gheții | AUDIO # Europa FM
Stare de urgență în aproape jumătate din Statele Unite, din cauza furtunii de zăpadă și a gheții. Peste 20 de state sunt amenințate de ger extrem, cu temperaturi resimțite care pot ajunge, local, la valori de peste -20 de grade Celsius. Zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric, iar mii de zboruri […]
12:40
Incendiu violent și solidaritate umană în satul Fizeș din Banatul Montan În cursul serii de sâmbătă, prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii militari din cadrul ISU Semenic au fost anunțați despre producerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Fizeș, comuna Berzovia. La locul intervenției au fost mobilizate de urgență forțe […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Femeie şi copil de un an, salvaţi de poliţişti după o intervenţie într-un caz de violenţă domestică # Europa FM
O femeie şi copilul său de un an au fost salvaţi de poliţişti, sâmbătă, în urma unei intervenţii a poliţiştilor, după ce o prietenă a victimei a sesizat faptul că aceştia erau ţinuţi cu forţa într-o locuinţă de către fostul concubin al femeii, care o ameninţa cu un cuţit, a informat Direcţia Generală de Poliţie […]
24 ianuarie 2026
16:40
Sărbătoare fracturată la Focșani, de Ziua Unirii Principatelor. După 15 ani de absență a șefilor de stat de la ceremoniile din 24 ianuarie, președintele Nicușor Dan a fost prezent din orașul unirii. Șeful statului a fost întâmpinat cu onoruri academice la Colegiul „Unirea”, unde a fost dimineață, și un cor de huiduieli în centrul orașului. […]
16:40
Preţul călătoriei cu STB urmează să crească de la 3 la 5 lei. Asta prevede un proiect ce urmează să fie dezbătut în ședința Consiliului General al Capitalei pe 29 ianuarie . Ultima majorare a prețului transportului public a avut loc în urmă cu 5 ani. Proiectul prevede următoarele tarife pentru transportul cu autobuzul, troleibuzul […]
16:40
Constanța: Băiat de 13 ani, bătut cu sălbăticie de un alt minor de aceeași vârstă | AUDIO # Europa FM
Un baiat de 13 ani din Constanța, bătut cu sălbăticie de un alt minor de aceeași vârstă, a ajuns la spitalul județean cu mai multe traumatisme. Cazul a fost preluat de poliție și de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. S-a întâmplat vineri seara in jurul orei 18:30 într-un parc din Constanța. Politiștii au […]
16:40
Pentagonul a publicat noua Strategie de Apărare Națională. Statele Unite vor oferi un sprijin „mai limitat” aliaților. Ce înseamnă asta pentru Europa și România | AUDIO # Europa FM
Pentagonul a publicat noua Strategie de Apărare Națională. Sunt schimbări importante, remarcă analiștii. Statele Unite vor oferi un sprijin „mai limitat” aliaților, se arată în document. „Cooperarea americo-europeană nu ar mai avea aceeași formă, ca după Al Doilea Război Mondial” a explicat pentru Europa FM profesorul univrsitar, Cristian Pârvulescu. Documentul publicat vineri seară de administrația […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.