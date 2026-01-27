ANUNȚ Scăpăm de ger. Vremea se mai încălzește în februarie
Profit.ro, 27 ianuarie 2026 13:20
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice, până în 23 februarie, în toată țara.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:50
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0959 lei, de la 5,0960 lei, curs înregistrat luni.
Acum 15 minute
13:40
Spionarea utilizatorilor - Google plătește zeci de milioane dolari pentru a scăpa de acuzații # Profit.ro
Gigantul american Google a fost de acord să plătească 68 de milioane de dolari pentru a evita un proces în care era acuzat că a încălcat intimitatea utilizatorilor.
Acum 30 minute
13:30
ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor explică deficitul bugetar de 7,65% - cifra exactă anunțată de Profit.ro - semnificativ sub ținta de 8,4% # Profit.ro
Guvernul a închis anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, 146 miliarde lei, în scădere cu 1 punct procentual față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Nivelul de 7,65% al deficitului este sub ținta de 8,4% dijn PIB asumată la rectificarea din toamnă de către guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Potrivit Finanțelor, deficitul mai mic este determinat de mutarea de proiecte de pe componenta de împrumut a PNRR pe cea de grant, dar și de veniturile mai mari din taxe și impozite.
Acum o oră
13:20
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice, până în 23 februarie, în toată țara.
13:10
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, susține că intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, în principal din cauza politicilor fiscale din ultimii ani.
13:00
Hackerii chinezi ar fi “spart” telefoanele unor membri de rang înalt ai guvernului britanic - The Telegraph # Profit.ro
The Telegraph a aflat că hackerii chinezi ascultă de ani de zile telefoanele guvernului britanic.
13:00
ULTIMA ORĂ România, cea mai mare scădere din Europa la mașini electrice, pe o piață europeană în creștere puternică # Profit.ro
Înmatriculările de autoturisme noi la nivelul întregii Uniuni Europene UE au crescut anul trecut modest, cu numai 1,8% față de anul precedent, dar acest lucru poate fi privit ca o performanță, în condițiile dificile de piață din ultimii ani. Vestea cea mai bună este cea care privește segmentul de vehicule complet electrice (BEV), care au reușit să crească cu 30% procente, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 2 ore
12:50
Prima TV lansează, în curând, România, cine ești?, o emisiune de dezbatere și jurnalism, prezentată de Mădălina Dobrovolschi, care propune o schimbare de paradigmă în felul în care sunt discutate marile teme ale societății românești.
12:40
FOTO Bolojan și Nazare au discutat cu reprezentanții agenției Fitch, care va actualiza în curând ratingul României # Profit.ro
Premierul Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-au întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. Agenția Fitch are prevăzută pentru 13 februarie o nouă evaluare de rating pentru România, conform datelor oficiale.
12:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează două noi curse din România.
12:10
În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut primele poziții în topul orașelor unde se trăiește cel mai bine, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale
Acum 4 ore
11:50
Premieră în UE: Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani și telefoanele mobile în licee - lege adoptată de Adunarea Națională # Profit.ro
Adunarea Națională franceză a adoptat, în primă lectură, un text care interzice folosirea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, după ani de controverse pe tema efectelor negative ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale și fizice a minorilor și a tehnicilor de reglementare, relatează Le Figaro.
11:30
Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar spune că își dorește stabilitate politică și că ”nu este o ipoteză de lucru” # Profit.ro
Premierul Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar spune că își dorește stabilitate politică și că ”nu este o ipoteză de lucru”.
11:30
Investiție de amploare în România - MetaWealth, cu Michael Topolinski cofondator, intră pe piața energiei și lansează în România o investiție de 110 milioane de euro în sisteme de baterii pentru stocare a energiei la scară industrială # Profit.ro
MetaWealth, platformă europeană de investiții în active imobiliare, intră pe piața sistemelor avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) cu mai multe proiecte de stocare energie la scară largă în România, pe măsură ce creșterea producției de energie regenerabilă sporește cererea pentru infrastructuri energetice flexibile.
11:30
O companie românească lansează un sistem integrat de interceptare a dronelor bazat pe inteligență artificială, testat în condiții reale # Profit.ro
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, anunță lansarea SkyLock, un sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile, dezvoltat pe platforma Nemesis AI.
11:30
Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru a extinde producția în Parcul Industrial Edineț, situat în regiunea de nord-vest a Republicii Moldova.
11:30
Rafinărie de aur în România. Rafinor a produs 5.000 de lingouri din aur și a depășit pragul de 40 de milioane de euro cifră de afaceri # Profit.ro
Compania Rafinor, jucător în prelucrarea metalelor prețioase, a încheiat 2025 cu rezultate financiare și operaționale solide, ceea ce confirmă rolul strategic al producției locale de aur în dezvoltarea pieței românești de investiții și în consolidarea unui sector industrial cu tradiție îndelungată pe plan național.
11:30
Skinmed Clinic închide anul 2025 cu o cifră de afaceri de 2,2 milioane de euro, în creștere cu 20% și a realizat tratamente pentru peste 15.000 de pacienți.
11:30
Bolojan îi amenință pe șefii companiilor de stat care au contracte ”blindate”: În noile bugete vom pune presiune, să alerge puțin. Dacă nu respectă noii indicatori, pot fi schimbați # Profit.ro
Bugetele companiilor de stat vor fi aprobate de Guvern în primul trimestru, iar în acestea vor exista indicatorii de îmbunătățire a activității companiilor, pentru care managerii care nu-și fac datoria pot fi schimbați, a anunțat premierul Bolojan.
11:20
Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, continuă să se extindă pe piața din România.
11:20
FOTO Gigantul GARBE demarează în România primul proiect logistic, alături de Fortress CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul antreprenorial GARBE, unul dintre cei mai mari investitori în spații logistice și industriale din Germania și Europa, a încheiat un parteneriat cu Fortress Real Estate Investments, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Africa de Sud, cu operațiuni în Europa Centrală și de Est.
11:20
investiție totală estimată se ridică la 25 de milioane de euro.
11:20
Diverzum, platformă digitală de reduceri și loialitate dedicată studenților din Europa Centrală și de Est, s-a lansat oficial în România, continuându-și extinderea regională.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Anta Sports Products, producător chinez de articole sportive, a ajuns la un acord pentru a prelua o participație de 29,06% în Puma.
10:50
India și UE au finalizat un acord comercial negociat două decenii: „Oamenii din întreaga lume numesc acest acord mama tuturor acordurilor” # Profit.ro
Premierul indian Narendra ModiI a anunțat că India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA, relatează Reuters.
10:50
Trump pedepsește Coreea de Sud pentru că „nu respectă” acordul comercial. Tarifele vamale urcă de la 15% la 25% # Profit.ro
Donald Trump a anunțat că majorează tarifele vamale pentru produsele din Coreea de Sud de la 15% la 25%.
10:50
INTERVIU Cloud9 Evolution, expresia unui stil de viață premium construit pe principiile orașului de 15 minute # Profit.ro
În nordul Bucureștiului, între clădiri contemporane și artere vibrante, în continuă dezvoltare, proiectele Cloud9 conturează o nouă viziune asupra locuirii urbane moderne, devenind un ecosistem coerent, în care fiecare detaliu, fiecare formă și fiecare culoare este gândită pentru a transforma experiența cotidiană într-un moment de confort și inspirație.
10:40
Parola este prima barieră, dar pe X nu este suficientă dacă ai cont vizibil, dacă postezi des sau dacă ai un istoric de parole refolosite
10:40
Bolojan: Nu suntem pregătiți în momentul de față pentru impozitarea progresivă. Ne-ar da sistemele peste cap! # Profit.ro
Introducerea impozitării progresive pe venituri nu a fost discutată în coaliție, iar România nu este pregătită în momentul de față pentru această măsură, susține premierul Bolojan, care arată că ar fi nevoie de circa un an și jumătate de modificări în sistemul de finanțe ca să poată fi aplicată.
10:30
Anta Sports Products, producător chinez de articole sportive, a ajuns la un acord pentru a prelua o participație de 29,06% în Puma.
10:20
Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, a cerut Guvernului scutiri fiscale, după ce cotațiile țițeiului rusesc Ural au scăzut semnificativ.
10:10
Trezoreria SUA anulează contractele cu Booz Allen după ce un angajat a publicat informații despre declarațiile fiscale ale lui Trump # Profit.ro
Firma de consultanță Booz Allen Hamilton a pierdut toate contractele cu Trezoreria SUA.
10:00
Bolojan amână pentru februarie reforma administrației și ia în calcul adoptarea rapidă prin ordonanță de urgență # Profit.ro
Promovarea proiectului privind reforma administrației nu va mai avea loc la finalul lunii ianuarie, ci în cursul lunii frebruarie, a anunțat premierul Bolojan, care a adăugat că este analizată posibilitatea adoptării acestor măsuri prin ordonanță de urgență.
Acum 6 ore
09:40
Pe fondul reevaluării politicilor lui Trump și al tensiunilor geopolitice, dolarul american din nou sub presiune.
09:10
Vinul zilei: o Cava care exprimă veselie și exuberanță, un spumant cu o paradă de fructe de livadă, accente citrice și florale, completate de nuanțe de patiserie fină # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cava Cabaret Velvet Brut, aduce tradiția Cataloniei într-un spumant premiat la nivel internațional.
09:00
Statul american California va deschide o investigație pentru a vedea dacă TikTok îl favorizează pe actualul președinte american, cenzurând mesajele prin care acesta este criticat.
08:50
Gigantul american Meta anunță că va începe să testeze funcționalități premium pentru platformele sociale pe care le deține, care ar urma să fie oferite utilizatorilor în schimbul unui abonament lunar.
08:40
Pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit opt oferte.
08:20
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a atribuit societății One Software, în urma unei licitații, un contract pentru furnizarea unei platforme software pentru managementul resurselor umane.
08:00
Luptă strânsă între BMW și Mercedes, Tesla se menține ușor peste Audi, dar toată lumea scade în China # Profit.ro
Segmentul de automobile premium a înregistrat un ușor regres la nivel global, ca urmare a condițiilor tot mai dificile din China, unde concurența mărcilor locale este tot mai puternică, în timp ce pe piețele occidentale condițiile au fost potrivnice. BMW a reușit să-și conserve poziția de lider, atât la nivel de companie, cât și la nivel de marcă, dar anul 2026 ar putea aduce schimbări în clasament, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
08:00
ADHD la adulți: fenomen ignorat în România. Semne, riscuri și ce arată qEEG înainte de diagnostic # Profit.ro
ADHD-ul nu este doar o problemă a copilăriei. Mii de adulți din România trăiesc zilnic cu simptome de ADHD nediagnosticat, fără să știe ce se întâmplă cu ei.
Acum 8 ore
07:50
VIDEO Primul an de profit. Vlad Cazan, co-fondator Kfactory: Focusul anul acesta este pe extinderea în UK și atragerea unei noi runde de finanțare - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Kfactory este un startup românesc fondat în 2020, de către Vlad Cazan și Adrian Dima, specializat în digitalizarea companiilor de producție.
07:40
Recommerce, unul dintre principalii jucători europeni în domeniul dispozitivelor electronice recondiționate, își consolidează poziția în România, piață strategică pentru compania franceză în regiunea Europei Centrale și de Est. Potrivit datelor Recommerce, furnizate Profit.ro, 57% dintre românii respondenți unui sondaj au achiziționat deja un smartphone second-hand, iar compania își propune pentru 2026 accelerarea programelor de buyback și extinderea portofoliului de produse, pe fondul cererii în creștere.
07:30
DOCUMENT Active imobiliare din Băneasa unde statul voia centru de suport pentru Airbus și Boeing: Romaero a pierdut în primă instanță un proces cu Hidroelectrica și One United # Profit.ro
Compania de stat strategică de apărare cu profil aeronautic Romaero, cu acționar majoritar Ministerul Economiei, aflată de 2 ani în insolvență, a pierdut în primă instanță un proces în care a solicitat anularea mai multor acte care au avut ca efect ipotecarea unor terenuri și clădiri din Băneasa ale companiei în favoarea Hidroelectrica, pentru eșalonarea plății unor facturi restante la curent electric.
07:30
Toyota și Lexus, în conflict cu clienții din Germania după ce le-au dezactivat inutil funcția de remote start, „pentru a-i proteja de amenzi” # Profit.ro
O informație publicată de presa germană și preluată de ziare din mai multe țări a generat critici la adresa Germaniei, după ce Toyota și marca sa premium, Lexus, au dezactivat sistemele de comandă de la distanță (remote start). A fost adus argumentul legislației din Germania, dar compania japoneză a recunoscut că nu era obligată să ia această decizie. Ulterior a revenit asupra măsurii.
07:20
GRAFIC 5 motive pentru care depășirea maximului istoric din 2007 și a nivelului de 100.000 de puncte pe indicele BET-FI nu aduce entuziasm # Profit.ro
Indicele fondurilor alternative de investiții BET-FI a trecut la acest început de an de pragul psihologic de 100.000 de puncte, pe care l-a ratat de puțin în “boom”-ul bursier care a premers crizei financiare din 2008. Semnificația, însă, este redusă având în vedere devalorizarea de peste ani, structura diferită a indicelui, diminuarea importanței relative pe bursă a emitenților săi, modificări în metodologia de calcul și schimbarea în ansamblu a peisajului bursier față de realitățile de acum aproape 20 de ani.
07:10
Avizat și de Bolojan, ”resortul turistic” este pe cale de apariție și în România. Condițiile pentru viitoarele stațiuni care vor acest statut # Profit.ro
Guvernul Bolojan susține adoptarea proiectului de lege care prevede înființarea ”resortului turistic”. Proiectul urmează să primească votul final al Legislativului.
07:00
Alexandru Nazare a afirmat că viitorul pachet de măsuri care vizează relansarea economică are două componente.
07:00
FOTO Ofertă limitată - "Prima mașină sport electrică" din China se va vinde în Europa în doar 1.000 de exemplare, la un preț premium # Profit.ro
Compania chineză JMEV, susținută de Xiaomi, care a dezvoltat modelul electric SC01, ce se laudă cu o putere de peste 400 CP la o greutate de numai 1,3 tone, a anunțat că au început vânzările pe piața din Europa, dar producția va fi limitată la 1.000 de exemplare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.