Prăbușirea tăcută a ordinii internaționale (Analiză în presa portugheză)
G4Media, 27 ianuarie 2026 14:50
Articol a profesorului universitar Bernardo Ivo Cruz publicată în Diario de Noticias (Portugalia), via Rador: Există momente când semnele de ruptură încetează să mai fie episoade dispersate și încep să formeze un model inteligibil. Aceasta este ceea ce observăm astăzi în sistemul internațional. La ONU, doi membri permanenți ai Consiliului de Securitate nesocotesc Carta pe […]
Acum 10 minute
15:20
Curtea de Apel suspendă definitiv decizia Inspectoratului Școlar Constanța care a desființat clasa de a IX-a de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu
Curtea de Apel a decis definitiv să suspende decizia Inspectoratului Școlar Constanța în cazul desființării clasei de a IX-a de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, cu doar câteva zile înainte să înceapă școala, în august 2025. Instanța a respins astfel recursul formulat de Inspectoratul Școlar Constanța, după ce o instanță anterioară a decis că „desființarea […]
15:20
Maia Sandu cere accelerarea aderării Republicii Moldova la UE, exprimând temerea că țara sa ar putea fi ocupată de Rusia
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale la structurile blocului comunitar, întrucât – ţinând cont de amploarea ingerinţei Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia şi să-şi piardă libertatea, transmite Agerpres. […]
Acum 30 minute
15:10
Analiză Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Continui să am în fața ochilor scena din marea sală a palatului de la Davos. Donald Trump pe scenă, așezat pe un fel de tron alb de plastic, înconjurat de liderii a aproximativ douăzeci de țări: liderii Mongoliei, Azerbaidjanului, Pakistanului, Uzbekistanului, Kazahstanului, Qatarului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, […]
15:10
România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate / Cea mai tânără pacientă a avut 19 ani / Șase românce mor zilnic din cauza acestei afecțiuni
În fiecare zi, șase femei din țara noastră își pierd viața din cauza cancerului de col uterin, transmite Mediafax. România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană. Cea mai tânără pacientă a avut 19 ani. Reprezentanții Spitalului […]
Acum o oră
14:50
14:40
Licitație de aproape 16 milioane de lei la Cluj pentru operarea centrului Primăriei de colectare separată a deșeurilor
Primăria Cluj-Napoca lansează o amplă licitație publică pentru angajarea unui administrator care să opereze centrul de colectare separată a deșeurilor, conform unui anunț publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și transmis spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, scrie ActualdeCluj.ro Contractul are o valoare estimată de 15,7 milioane de lei fără TVA și […]
14:30
GSP: Marele antrenor de fotbal Ștefan Kovacs a fost turnător la Securitatea comunistă. Omul care mai târziu a antrenat Ajax Amsterdam a semnat 34 de note informative
Marele antrenor român Ștefan Kovacs a fost agent al Securității comuniste, după cum relevă documente descoperite de GSP în arhiva CNSAS. El are un dosar de rețea în arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Documentele consultate și publicate de Gsp.ro arată că fostul antrenor, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax-ul lui Cruyff […]
Acum 2 ore
14:20
BREAKING Șase persoane au murit într-un accident din Timiș / Un microbuz a acroșat o cisternă și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un TIR / Cetățenii erau greci și mergeau în Franța (surse)
Șase persoane au murit într-un accident din Timiș. Un microbuz a acroșat o cisternă și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un TIR. A fost deschis dosar penal pentru omor din culpă. În microbuz erau 10 pasageri greci care mergeau în Franța, iar șoferul a intrat în depășirea unei cisterne, dar și-a dat […]
14:10
Şedinţe gratuite de pregătire pentru examenul de Bacalaureat oferite de Universitatea Ovidius
Universitatea Ovidius anunţă organizarea de şedinţe gratuite de pregătire la disciplinele Biologie şi Geografie, în perioada 6 februarie – 31 mai, la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole (FSNSA), pentru cei ce vor susţine examenul de Bacalaureat în acest an, transmite Agerpres. Conform reprezentanţilor universităţii constănţene, întâlnirile se adresează liceenilor din clasele a […]
14:10
Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor. Magistrații au drept la diurnă chiar dacă sunt detașați în interiorul aceleiași localități
Scandalurile din justiție din ultimele săptămâni au devoalat o chestiune prea puțin cunoscută până acum în afara sistemului judiciar: cea a delegării și detașării magistraților în alte posturi decât cele pe care le ocupă în mod curent. Conducătorii de instanțe spun că aceste detașări sunt dictate de rațiuni manageriale, acuzatorii spun că sunt o formă de […]
14:00
Atacuri ruse au curmat viaţa a trei persoane în estul şi sudul Ucrainei şi au rănit alte circa 20 de persoane, au anunţat marţi autorităţile locale, în timp ce Kievul şi Moscova au început negocieri directe pentru a pune capăt celor aproape patru ani de conflict, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. O […]
13:50
Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din Produsul Intern Brut, în 2025, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024
Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunţat, marţi, Ministerul Finanţelor. Potrivit MF, datele financiare confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul […]
13:40
În Franţa a fost descoperită „cea mai mare rezervă naturală de hidrogen din lume", un depozit subteran de 34 de milioane de tone
Va fi posibilă, în curând, exploatarea a milioane de tone de hidrogen natural în Franţa, o potenţială sursă de energie fără emisii de carbon? Cercetările se intensifică în jurul unui zăcământ subteran din Lorena (est), care ar putea fi unic în lume şi ale cărui beneficii economice s-ar putea extinde în întreaga regiune, transmite marţi […]
13:30
Colecția Haute Couture toamnă–iarnă 2026–2027 a casei Dior se citește mai degrabă ca o construcție de atmosferă decât ca o succesiune de ținute spectaculoase. Este un demers calculat, aproape silențios, în care fiecare detaliu pare gândit pentru a susține o idee de feminitate reținută, controlată și profund intelectualizată. Dior nu caută efectul imediat, ci continuitatea, […]
Acum 4 ore
13:20
Unde se trăiește cel mai bine în România / Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor / Pe ce loc se plasează Brașov, Constanța, Craiova, București și alte orașe din țară
Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia în anul 2025, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale, se arată într-un comunicat al companiei. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor […]
13:20
Bolojan spune că ar exista o discuţie „cât se poate de serioasă" pe tema schimbării ministrului Justiției, dacă o comisie va confirma că a plagiat
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că ar urma să aibă loc o discuţie „cât se poate de serioasă" pe tema înlocuirii din funcţie a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, dacă o comisie va confirma faptul că acesta a plagiat. Precizările au fost făcute pentru RFI România, după ce Bolojan a fost întrebat dacă l-ar schimba […]
13:10
Primăria Zalău desfiinţează Cantina de Ajutor Social pentru a reduce cheltuielile / 117 persoane în dificultate care luau masa la cantină vor primi tichete sociale
Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău, unde serveau masa, lunar, peste 100 de persoane aflate în dificultate, a fost desfiinţată începând cu acest an, administraţia locală motivând decizia prin necesitatea reducerii cheltuielilor, transmite Agerpres. Unitatea, care a funcţionat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) din anul 2002 până în 2025, avea un număr […]
13:00
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri pentru a reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri la 250 de lire sterline (342 de dolari) pe an, într-o reformă a sistemului său imobiliar învechit menită să reducă presiunea asupra milioanelor de gospodării care se confruntă cu costuri în creştere, a afirmat marţi prim-ministrul Keir Starmer, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Partidul Laburist […]
13:00
Zi plină în testele de la Barcelona: Leclerc a scos Ferrari pe pistă, Verstappen a ieșit în decor
Ferrari a debutat marți în testul de la Barcelona, Charles Leclerc putând fi văzut pe circuitul catalan. De asemenea, pe pistă a ieșit și Max Verstappen, multiplul campion din Formula 1, olandezul provocând de altfel un steag roșu după o ieșire în decor, transmite The Race. Marți a fost rândul fanilor Scuderiei să se bucure […]
12:50
Un nou studiu evidenţiază creşterea accentuată a riscurilor pentru sănătate legate de materialele plastice
Ameninţarea la adresa sănătăţii umane legată de fabricarea, utilizarea şi eliminarea materialelor plastice se va accentua brusc în următorii ani, dacă nu se iau măsuri pentru a contracara această criză mondială, conform unui studiu publicat marţi în The Lancet Planetary Health, transmite marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cercetătorii britanici şi francezi au […]
12:50
Economia subterană a Germania a ajuns la 510 miliarde de euro
Economia subterană a Germaniei a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, pe fondul dificultăţilor economice ale ţării, conform unui nou studiu citat marţi de agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Friedrich Schneider, cercetător în domeniul finanţelor la Universitatea din Linz şi Institutul pentru Cercetări Economice Aplicate din Tubingen, estimează dimensiunea […] © G4Media.ro.
12:40
Premierul britanic îl ironizează pe Macron și apare într-o emisiune cu ochelari de soare spunând ”Bonjour” # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe președintele francez Emmanuel Macron. El a apărut la un eveniment media de la Londra cu ochelari de soare spunând „Bonjour”. Macron a surprins lumea când a apărut la Davos cu ochelari de soare, explicația fiind că avea o problema la un ochi, transmite Mediafax. Keir Starmer a fost […] © G4Media.ro.
12:40
Traficanţii aduc cocaină în Europa pe rute noi, cu camuflaj aproape perfect, arată un raport al Europol (Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii) publicat marţi şi preluat de agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Bandele internaţionale de traficanţi de droguri au trecut la metode noi, folosind înaltă tehnologie, transferuri în largul mării, […] © G4Media.ro.
12:40
Numărul persoanelor aflate în „sărăcie extremă” a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani în Marea Britanie # G4Media
Numărul persoanelor care trăiesc în „sărăcie extremă” în Marea Britanie a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani, a avertizat o organizație caritabilă, transmite Mediafax. În ultimul său raport, Fundația Joseph Rowntree (JRF) a afirmat că datele colectate până la sfârșitul anului financiar 2023/24 arată că mai mult de una din cinci […] © G4Media.ro.
12:30
STUDIU Din ce surse se informează diaspora: Votanții lui George Simion utilizează intens Facebook, TikTok și într-o oarecare măsură Instagram / Votanții lui Nicușor Dan preferă Recorder și G4Media # G4Media
Românii din diaspora care au votat George Simion utilizează intens Facebook, TikTok și într-o oarecare măsură Instagram, în timp ce votanții lui Nicușor Dan evită a se informa doar de pe rețelele sociale, preferând Recorder și G4Media, se arată într-un studiu realizat de IRES și sociologul Barbu Mateescu, la comanda Fundației Konrad Adenauer. Barbu Mateescu […] © G4Media.ro.
12:30
Epidemia virusului mortal Nipah din India declanșează controale de securitate pe aeroporturile din Asia # G4Media
O epidemie a virusului mortal Nipah în statul Bengalul de Vest din India a stârnit îngrijorare în anumite părți ale Asiei, unele măsuri de screening fiind înăsprite pe aeroporturi, scrie BBC. Thailanda a început să efectueze controale de securitate pentru pasagerii de pe trei aeroporturi care primesc zboruri din Bengalul de Vest. Nepal a început, […] © G4Media.ro.
12:20
Eliminată fără drept de apel în sferturile de la Australian Open, Coco Gauff o oferit faza zilei la Melbourne: și-a vărsat nervii în drumul spre vestiar pe una dintre rachetele sale. Locul trei mondial și dublă campioană de Grand Slam, Gauff a avut o criză de nervi după înfrângerea clară cu Elina Svitolina, scor 1-6, […] © G4Media.ro.
12:10
Operațiunea de spionaj a vizat membri de rang înalt ai guvernului, inclusiv consilieri ai lui Boris Johnson și Rishi Sunak, scrie The Telegraph. Se înțelege că operațiunea de spionaj a compromis membri de rang înalt ai guvernului, expunând comunicațiile lor private către Beijing. Se știe că hackerii sponsorizați de stat au vizat telefoanele unora dintre […] © G4Media.ro.
11:50
Arheologii au descoperit în Mexic o necropolă veche de 1.400 de ani aparţinând culturii zapotece, ce păstrează elemente foarte bine conservate, cum ar fi o sculptură ce reprezintă o bufniţă cu portretul unui om în cioc, picturi murale multicolore şi reprezentări calendaristice, transmite marţi revista Live Science, citată de Agerpres. Oficialii au descoperit mormântul după […] © G4Media.ro.
11:50
România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național # G4Media
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din Republica Moldova, a anunțat marți Ministerul Mediului de la Chișinău, citat de Ziarul de Gardă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de lucru la Brașov, […] © G4Media.ro.
11:50
Raport Bain: Creșterea vânzărilor de retail va încetini în SUA, Marea Britanie, Franța și Germania # G4Media
Creșterea vânzărilor din retail este așteptată să încetinească în piețe-cheie precum Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania în 2026, potrivit celui mai recent raport Bain & Company Global Retail Sales Outlook, o mare parte din avans urmând să fie explicată de inflație, scrie Fashion Network. Bain estimează că vânzările de retail din SUA vor […] © G4Media.ro.
11:50
Nike Inc. va concedia aproximativ 775 de angajați din centrele sale de distribuție, pe măsură ce compania de echipament sportiv accelerează integrarea automatizării în operațiuni, potrivit unei surse familiarizate cu situația, scrie Fashion Network. Consolidarea activităților din centrele de distribuție din Statele Unite va afecta angajați din Tennessee și Mississippi, a precizat aceeași sursă. Într-un […] © G4Media.ro.
11:40
O platformă europeană de investiţii va dezvolta proiecte de stocare a energiei la scară largă în România # G4Media
O platformă europeană de investiţii în imobiliare intră pe piaţa sistemelor avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) cu mai multe proiecte de stocare a energiei la scară largă în România. Potrivit unui comunicat de presă al MetaWealth, transmis marţi Agerpres, prima investiţie în BESS, în valoare de 22 de milioane de euro, va […] © G4Media.ro.
11:40
Marea Britanie și-a pierdut statutul de eliminare a rujeolei, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății # G4Media
Măsura s-a bazat pe răspândirea cazurilor în 2024, când existau 3.600 de cazuri suspectate, relatează BBC News. Statutul de eliminare înseamnă că nu există o transmitere susținută, așa că această decizie a fost în mare măsură așteptată, având în vedere amploarea focarelor din 2024. Au existat peste 1.000 de cazuri și în 2025. Măsura reflectă, […] © G4Media.ro.
11:30
Trump se răzgândește din nou: Cum ar urma să se retragă agenții federali din Minneapolis, după ce președintele SUA a mai dat înapoi pe tema Groenlandei și a soldaților NATO care au luptat în Afganistan # G4Media
Unii agenți federali din Minneapolis, conduși de Greg Bovino, controversatul șef al Patrulei de Frontieră, vor părăsi marți Minneapolis, scrie CNN. Este a treia “retragere” a administrației Trump din ultima săptămână, după ce președintele american a renunțat la retorica agresivă și tarifele cu care a amenințat Europa din pricina Groenlandei și a adus sâmbătă un […] © G4Media.ro.
11:30
Guvernatorul democrat al statului american California lansează o anchetă asupra TikTok /Mai mulți utilizatori s-au plâns că aplicaţia a cenzurat conţinuturi critice la adresa lui Donald Trump în legătură cu incidentele violente din orașul Minneapolis # G4Media
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a anunţat luni că lansează o anchetă asupra TikTok după plângeri ale unor utilizatori care susţin că aplicaţia a cenzurat conţinuturi critice la adresa lui Donald Trump în legătură cu incidentele survenite la Minneapolis în timpul cărora un infirmier de 37 de ani a fost ucis de poliţie, informează […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:20
Despăgubiri financiare pentru 300 de poliţişti locali din Buzău care urmau să fie dați afară / Instanța a anulat hotărârea de consiliu local prin care s-au decis concedierile / Decizia nu este definitivă # G4Media
Sute de poliţişti locali ar putea să primească despăgubiri în bani din partea Primăriei Buzău după ce Tribunalul Buzău a decis, la finalul unui proces al cărui fond a durat aproximativ 10 ani, anularea organigramei care prevedea peste 300 de concedieri, transmite Agerpres. La nivelul municipiului Buzău, încă din anul 2016, poliţiştii locali au dat […] © G4Media.ro.
11:20
Surpriză mare la Australian Open: Coco Gauff, dublă campioană de Grand Slam, eliminată în sferturi # G4Media
Coco Gauff, campioana en-titre de la Roland Garros, a fost eliminată surprinzător în sferturile de la Australian Open 2026. Jucătoarea din SUA a cedat în doar 59 de minute meciul cu Elina Svitolina. În vârstă de 31 de ani, Svitolina i-a administrat lui Gauff o înfrângere severă, scor 6-1, 6-2. Meciul s-a încheiat cu un […] © G4Media.ro.
11:20
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile că asistentul său vocal, Sirișa spionat ilegal utilizatorii, # G4Media
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile că asistentul său vocal a spionat ilegal utilizatorii, raportează Reuters citată de Mediafax. Google nu a recunoscut nicio încălcare a legii în soluționarea cazului de acțiune colectivă. Procesul acuză firma de „interceptarea și înregistrarea ilegală și intenționată a comunicațiilor confidențiale ale […] © G4Media.ro.
11:10
Oscar Piastri, adevărul despre conflictul intern de la McLaren: „Problemă mai mică decât se crede” # G4Media
Oscar Piastri a pierdut titlul mondial din 2025 pentru doar 13 puncte, iar mulți au fost cei care au criticat „regulile papaya”. Pilotul australian spune că McLaren trece printr-un proces de revizuire a principiilor pe baza cărora se ghidează echipa de Formula 1 de la Woking. McLaren avertizează rivalii: „Va fi un joc de-a șoarecele […] © G4Media.ro.
11:00
Elev lovit cu maceta într-un liceu din Brăila / Agresorul e un minor de 16 ani, aflat sub control judiciar după o încăierare chiar lângă sediul Poliției # G4Media
Un elev a fost lovit cu picioarele și o macetă în toaleta Colegiului Economic „Ghica” din Brăila, anunță De Brăila. Agresorul, tot minor, a filmat scena și a publicat-o pe rețelele de socializare. Acesta era deja cercetat sub control judiciar pentru infracțiuni cu violență săvârșite pe stradă. El a publicat recent, tot pe rețelele de […] © G4Media.ro.
11:00
Un nou acord comercial între Uniunea Europeană și țările Mercosur promite schimbări importante pentru industria produselor destinate animalelor de companie. Reducerea taxelor vamale și armonizarea standardelor ar putea însemna mai multe opțiuni, prețuri mai competitive și cerințe mai stricte de siguranță pentru hrana și accesoriile pentru câini și pisici. Ce este acordul UE–Mercosur și cine […] © G4Media.ro.
11:00
SUA condiţionează garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia (Financial Times) # G4Media
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, scrie marţi cotidianul Financial Times, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Publicaţia se bazează pe opt surse informate despre negocieri; Reuters nu […] © G4Media.ro.
10:50
Colaborarea între palate: Consilierii economici ai președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, împreună la o discuție cu investitorii care împrumută România # G4Media
Consilierul prezidențial pe probleme economice și sociale Radu Burnete spune că luni, 27 ianuarie, consilierii economici ai șefului statului și cei ai primului ministru s-au întâlnit cu o delegație de investitori instituționali coordonată de banca J.P Morgan. „Am avut astăzi o discuție bună cu o delegație de investitori instituționali coordonată de J.P Morgan, alături de […] © G4Media.ro.
10:50
Thuma, atac la Bolojan cu un video din 2017 în care premierul vorbea de ”confiscarea” bugetului primăriilor de către stat / Președintele Consiliului Județean Ilfov a pierdut funcția de coordonare a PNL București # G4Media
Hubert Thuma, șeful Consiliului Județean Ilfov, a lansat un atac la premierul Ilie Bolojan pornind de la un video din 2017 în care Bolojan, primar al Oradei la acea vreme, vorbea de ”confiscarea” bugetului primăriilor de către stat. Thuma susține că regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, dar este finanțată printr-un […] © G4Media.ro.
10:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron se va întâlni miercuri cu liderii Danemarcei şi Groenlandei # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron îi va primi miercuri pe şefa guvernului danez Mette Frederiksen şi pe premierul groenlandez Jens Frederik Nielsen, a anunţat marţi preşedinţia Franţei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cu ocazia acestui „dineu de lucru”, şeful statului francez „va reafirma solidaritatea europeană şi sprijinul Franţei faţă de Danemarca şi Groenlanda […] © G4Media.ro.
10:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că ar vota ”DA” la un ipotetic referendum de unire cu Republica Moldova. El a fost întrebat la RFI cum ar vota în cazul unui asemenea referendum, în oglindă cu declarația președintei Maia Sandu. ”Afirmația doamnei președinte Maia Sandu nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o […] © G4Media.ro.
10:30
Partidul de opoziție Tisza are un avans în sondaje de 10 puncte procentuale în faţa formațiunii Fidesz a premierului Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria # G4Media
Partidul de opoziţie de centru-dreapta Tisza a păstrat un avans de zece puncte procentuale în faţa formaţiunii premierului Viktor Orban Fidesz în ianuarie, indică un sondaj de opinie dat publicităţii luni seară, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Fidesz păstrează un sprijin mai puternic numai în rândul votanţilor de peste 59 de ani […] © G4Media.ro.
10:30
Ilie Bolojan explică de ce nu a discutat acordul cu Mercosur în coaliție: Trebuia să fie toată lumea prezentă aici, și e greu la final de an când toți sunt plecați # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți la RFI România că e de acord că ar fi fost bine ca subiectul acordului UE-Mercosur să fi fost discutat în coaliție, dar a adăugat că pentru acest lucru ar fi trebuit să fie prezenți toți liderii. ”E mai greu la final de an când sunt toți plecați”, a […] © G4Media.ro.
10:20
Beijingul e gata să colaboreze cu Helsinki pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi o lume multipolară, susține preşedintele chinez # G4Media
Preşedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat marţi pe prim-ministrul finlandez, Petteri Orpo, aflat în vizită în China, că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Helsinki pentru a susţine un sistem internaţional centrat pe ONU şi a promova o lume multipolară bazată pe „globalizarea economică”, au consemnat agențiile de știri Xinhua şi Reuters, citate de Agerpres. […] © G4Media.ro.
