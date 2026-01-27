Costel Pantilimon trage o concluzie în lupta la titlu: ”Își pierd speranța”

Sport.ro, 27 ianuarie 2026 16:40

Acum 5 minute
17:00
Veste mare pentru Dennis Man înainte de PSV - Bayern Munchen! Anunțul olandezilor Sport.ro
Internaționalul român este anunțat titular în echipa probabilă a lui PSV pentru meciul decisiv din Champions League cu Bayern Munchen, programat miercuri seară.
17:00
După Alisha Lehmann, se transferă și ”fostul” ei! Semnează în Premier League Sport.ro
Alisha Lehmann a revenit recent în fotbalul britanic, acolo unde a semnat cu Leicester, după ce a evoluat ultima oară la Como.
Acum 15 minute
16:50
Motivul pentru care Tottenham ”ține cu dinții” de Radu Drăgușin! Italienii speră la o ”minune” Sport.ro
Radu Drăgușin își dorește să plece în această iarnă de la Tottenham, nemulțimit de faptul că nu prinde foarte multe minute la echipa lui Thomas Frank.
Acum 30 minute
16:40
Costel Pantilimon trage o concluzie în lupta la titlu: ”Își pierd speranța” Sport.ro
Acum o oră
16:30
Opt echipe de fotbal sunt neînvinse în acest sezon! Trei vin din țări obscure Sport.ro
Când vorbim despre invincibili în fotbalul mare, gândul duce automat la Arsenal 2003-2004 sau la Juventus 2011-2012, singurele echipe din marile ligi europene care au reușit sezoane fără înfrângere în acest secol. 
16:20
Gigi Becali a luat decizia în privința lui Dennis Politic, după oferta venită din Grecia: ”Se roagă de mine!” Sport.ro
FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru Dennis Politic. 
Acum 2 ore
16:00
Fabrizio Romano a dezvăluit ultima decizie a lui Chivu: „Se opune!“ Sport.ro
Tehnicianul Interului ezită să se debaraseze de un jucător dorit în Premier League.
15:30
La 45 de ani, campionul european din 2008 a semnat cu o nouă echipă! Sport.ro
Atacantul spaniol nu vrea să se lase de fotbal.
15:20
Mai rău ca-n Coreea de Nord: cum se joacă fotbal în Iran, după „măcelul“ protestatarilor Sport.ro
Regimul de la Teheran a instaurat un soi de Legea Marțială, într-o tentativă disperată de a aduce situația sub control.
Acum 4 ore
14:30
Sepsi OSK, ciuca bătăilor în Antalya! I-a dat gol inclusiv propriul jucător Sport.ro
Echipa din Sfântu Gheorghe se află în cantonament în Turcia.
14:20
Dezvăluiri din interior! Ce s-a întâmplat cu adevărat în „telenovela” Stanciu la Genoa Sport.ro
Nicușor Stanciu va semna în China, după despărțirea de Genoa.
14:00
La prima sperietură fără Ferrero, Alcaraz rămâne în picioare și impresionează: duel cu Zverev, în semifinalele Openului Australian Sport.ro
Carlos Alcaraz - Alexander Zverev va fi una dintre semifinalele Openului Australian 2026.
14:00
România plânge: a murit legendara Constanța Dumitrescu, fostă campioană mondială Sport.ro
O figură emblematică pentru sportul nostru s-a stins, astăzi, la 89 de ani.
13:50
Echipa etapei 23 din Superligă! CFR Cluj a luat caimacul după 4-1 cu FCSB Sport.ro
Ardelenii s-au impus clar în derby-ul de pe Arena Națională.
13:50
Filmare teribilă cu Gauff: americanca, reacție înfiorătoare când credea că nu o vede nimeni Sport.ro
Eliminată de la Australian Open 2026, în sferturi, Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) a avut o cădere nervoasă îngrozitoare.
13:30
Performanța de la EHF EURO 2026 a lui Miklos Rosta, ultimul jucător al lui Dinamo rămas în cursa pentru semifinale Sport.ro
13:10
Șumudică a întrebat, arabii i-au răspuns: „Săracu’ de el…“ Sport.ro
Instalat de trei săptămâni la Al-Okhdood, tehnicianul român pare că nu știe exact unde a ajuns, în mandatul său cu numărul patru, în Arabia Saudită.
Acum 6 ore
13:00
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie Sport.ro
Flacăra olimpică a ajuns la Cortina d'Ampezzo, una dintre cele două gazde ale Jocurilor de iarnă 2026, cu o săptămână şi jumătate înainte de startul oficial al competiţiei, informează DPA.
12:50
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre Sport.ro
Victor Angelescu a vorbit despre următoarele mutări de la Rapid, după victoria cu 2-1 de la Arad cu UTA.
12:30
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție Sport.ro
De la începutul sezonului, formația bucureșteană se confruntă cu o situație alarmantă și tot mai evidentă.
12:20
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea Sport.ro
În continuare, ”militarii” nu au drept de promovare în Superligă.
12:10
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari Sport.ro
Ungaria, niciodată în primele patru echipe, în istoria campionatelor europene de handbal masculin.
12:10
Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul Sport.ro
Răzvan Raț a fost întrebat în emisiunea Fața la Joc dacă Genoa a luat în calcul aducerea lui Radu Drăgușin.
12:00
Florentin Petre: "Suntem o haită de câini înfometați de succese!". Ce spune despre Cîrjan și Kopic Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu Florentin Petre, legenda lui Dinamo, actual antrenor secund la gruparea roș-albă.
11:50
Cine este femeia care va arbitra în meciul FCSB - Fenerbahce din Europa League Sport.ro
Partida decisivă din EL se dispută joi seara.
11:50
Mihai Stoica, șocat de obrazul gros al lui Cristi Balaj: „Păi, cum «Gogule»?!“ Sport.ro
Fostul arbitru, care a devenit oficial de club după retragere, a fost arătat cu degetul de președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. Pe bună dreptate!
11:50
11:30
Premieră în Everton - Leeds United, ultimul meci al etapei din Premier League! Sport.ro
11:30
Catastrofa de la FCSB, explicată ca la carte de Adi Ilie: „De asta se pierd meciurile“ Sport.ro
Campioana ultimelor două ediții e de nerecunoscut. Și în pericol să rateze primele 6 locuri, în premieră de când avem sistemul cu play-off și play-out.
11:30
Reacția soțului Gael Monfils după ce Elina Svitolina „a măturat” cu numărul 3 mondial, Cori Gauff, în sferturile Australian Open 2026 Sport.ro
Aryna Sabalenka - Elina Svitolina este prima semifinală stabilită la Australian Open 2026.
11:10
Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei cine e „șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026 Sport.ro
Rezultate surprinzătoare la EHF EURO 2026 - transmisă exclusiv pe VOYO -, competiție care se apropie de faza semifinalelor.
Acum 8 ore
10:50
Ar putea da lovitura! Formația lui Dan Șucu îl vrea pe Amorim Sport.ro
Genoa vrea să aducă un nume interesant la echipă.
10:50
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant! Sport.ro
Mijlocașul de 26 de ani a ajuns la Al-Ain din Emirate. Aici, fiecare mișcare pe care o face pe teren e analizată „la sânge“.
10:50
La 18 ani marca singurul său gol pentru FCSB, acum a semnat cu a patra echipă din ultimul an calendaristic! Sport.ro
Parcurs sub așteptări pentru atacantul român.
10:30
Fiorentina - Como, de la 22:00 pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia Sport.ro
10:10
Ce apariție! Gică Craioveanu, actor într-un thriller româno-spaniol Sport.ro
Thrillerul româno-spaniol „Acel martie” aduce staruri internaționale pe marele ecran, din 4 martie.
10:10
Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă! Sport.ro
Portarul va reveni la FC Barcelona la sfârșitul sezonului.
10:10
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat” Sport.ro
Gigi Becali a criticat unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB din ultimele sezoane.
10:10
Cea mai iubită echipă românească în zona arabă: „Niște stele!“ Sport.ro
Chiar dacă nivelul fotbalului românesc a scăzut, în continuare, în zona Golfului Persic, localnicii au un respect deosebit pentru jucătorii și antrenorii noștri.
09:40
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului! Sport.ro
În partida tur cu Poitiers, vicecampioana Franței, din optimile CEV Cup, Dinamo a câștigat cu 3-0.
09:30
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol Sport.ro
Aryna Sabalenka și Elina Svitolina se apropie de Simona Halep, într-un clasament cu vechime.
09:30
Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar Sport.ro
Apucăturile pe care latifundiarul din Pipera le avea pe vremuri sunt de actualitate, la Al-Hilal Omdurman din Sudan.
09:20
România a debutat la Campionatul European 2026, de la Funchal! Ce a făcut echipa de polo feminin Sport.ro
Selecţionata României a fost învinsă de formaţia Portugaliei cu scorul de 12-7 (2-1, 2-1, 2-1, 6-4), luni seara, în primul său meci din Grupa B a Campionatului European de polo pe apă feminin de la Funchal (Portugalia).
09:10
Tibor Selymes, discurs manifest! Proiectul fostului mare fundaș al Generației de Aur, explicat pas cu pas: "Viziunea noastră e clară!" Ce face în prezent Tibi Sport.ro
Selymes, sfertfinalist cu România la CM 1994, e în prezent antrenor la Poli Iași, în eșalonul al doilea.
Acum 12 ore
09:00
Ea este „Bianca Andreescu, varianta sârbilor.” Iva Jovic, ajutată de Djokovic pentru a face o performanță uriașă la Melbourne Sport.ro
Cu origini sârbe, Iva Jovic este noua propunere a Americii pentru cele mai înalte performanțe în tenisul feminin.
09:00
Arbitrajul din UTA - Rapid 1-2, criticat: „Nu poți să dai asemenea penalty” Sport.ro
Marius Coman a răbufnit după decizia lui Sebastian Colțescu care a decis duelul cu Rapid.
08:50
Tirada lui Șumudică în fața arabilor: „Ajutați-mă să înțeleg un lucru aici!“ Sport.ro
Cu tot mai multe înfrângeri la Al-Okhdood, tehnicianul român începe să atingă pragul disperării.
08:30
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România Sport.ro
Din ce în ce mai puțini tricolori în campionatul Italiei.
08:30
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali Sport.ro
Gigi Becali a luat măsuri urgente după umilința 1-4 cu CFR Cluj din etapa trecută. 
08:30
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale Sport.ro
Aryna Sabalenka și Alexander Zverev sunt primii jucători care au făcut pasul spre faza semifinalelor întrecerilor individuale de la Melbourne.
