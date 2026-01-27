Costel Pantilimon trage o concluzie în lupta la titlu: ”Își pierd speranța”
Sport.ro, 27 ianuarie 2026 16:40
Acum 5 minute
17:00
Internaționalul român este anunțat titular în echipa probabilă a lui PSV pentru meciul decisiv din Champions League cu Bayern Munchen, programat miercuri seară.
17:00
Alisha Lehmann a revenit recent în fotbalul britanic, acolo unde a semnat cu Leicester, după ce a evoluat ultima oară la Como.
Acum 15 minute
16:50
Motivul pentru care Tottenham ”ține cu dinții” de Radu Drăgușin! Italienii speră la o ”minune” # Sport.ro
Radu Drăgușin își dorește să plece în această iarnă de la Tottenham, nemulțimit de faptul că nu prinde foarte multe minute la echipa lui Thomas Frank.
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:30
Când vorbim despre invincibili în fotbalul mare, gândul duce automat la Arsenal 2003-2004 sau la Juventus 2011-2012, singurele echipe din marile ligi europene care au reușit sezoane fără înfrângere în acest secol.
16:20
Gigi Becali a luat decizia în privința lui Dennis Politic, după oferta venită din Grecia: ”Se roagă de mine!” # Sport.ro
FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru Dennis Politic.
Acum 2 ore
16:00
Tehnicianul Interului ezită să se debaraseze de un jucător dorit în Premier League.
15:30
Atacantul spaniol nu vrea să se lase de fotbal.
15:20
Regimul de la Teheran a instaurat un soi de Legea Marțială, într-o tentativă disperată de a aduce situația sub control.
Acum 4 ore
14:30
Echipa din Sfântu Gheorghe se află în cantonament în Turcia.
14:20
Nicușor Stanciu va semna în China, după despărțirea de Genoa.
14:00
La prima sperietură fără Ferrero, Alcaraz rămâne în picioare și impresionează: duel cu Zverev, în semifinalele Openului Australian # Sport.ro
Carlos Alcaraz - Alexander Zverev va fi una dintre semifinalele Openului Australian 2026.
14:00
O figură emblematică pentru sportul nostru s-a stins, astăzi, la 89 de ani.
13:50
Ardelenii s-au impus clar în derby-ul de pe Arena Națională.
13:50
Filmare teribilă cu Gauff: americanca, reacție înfiorătoare când credea că nu o vede nimeni # Sport.ro
Eliminată de la Australian Open 2026, în sferturi, Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) a avut o cădere nervoasă îngrozitoare.
13:30
Performanța de la EHF EURO 2026 a lui Miklos Rosta, ultimul jucător al lui Dinamo rămas în cursa pentru semifinale # Sport.ro
13:10
Instalat de trei săptămâni la Al-Okhdood, tehnicianul român pare că nu știe exact unde a ajuns, în mandatul său cu numărul patru, în Arabia Saudită.
Acum 6 ore
13:00
Flacăra olimpică a ajuns la Cortina d'Ampezzo, una dintre cele două gazde ale Jocurilor de iarnă 2026, cu o săptămână şi jumătate înainte de startul oficial al competiţiei, informează DPA.
12:50
Victor Angelescu a vorbit despre următoarele mutări de la Rapid, după victoria cu 2-1 de la Arad cu UTA.
12:30
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție # Sport.ro
De la începutul sezonului, formația bucureșteană se confruntă cu o situație alarmantă și tot mai evidentă.
12:20
În continuare, ”militarii” nu au drept de promovare în Superligă.
12:10
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari # Sport.ro
Ungaria, niciodată în primele patru echipe, în istoria campionatelor europene de handbal masculin.
12:10
Răzvan Raț a fost întrebat în emisiunea Fața la Joc dacă Genoa a luat în calcul aducerea lui Radu Drăgușin.
12:00
Florentin Petre: "Suntem o haită de câini înfometați de succese!". Ce spune despre Cîrjan și Kopic # Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu Florentin Petre, legenda lui Dinamo, actual antrenor secund la gruparea roș-albă.
11:50
Partida decisivă din EL se dispută joi seara.
11:50
Fostul arbitru, care a devenit oficial de club după retragere, a fost arătat cu degetul de președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. Pe bună dreptate!
11:50
11:30
11:30
Campioana ultimelor două ediții e de nerecunoscut. Și în pericol să rateze primele 6 locuri, în premieră de când avem sistemul cu play-off și play-out.
11:30
Reacția soțului Gael Monfils după ce Elina Svitolina „a măturat” cu numărul 3 mondial, Cori Gauff, în sferturile Australian Open 2026 # Sport.ro
Aryna Sabalenka - Elina Svitolina este prima semifinală stabilită la Australian Open 2026.
11:10
Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei cine e „șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026 # Sport.ro
Rezultate surprinzătoare la EHF EURO 2026 - transmisă exclusiv pe VOYO -, competiție care se apropie de faza semifinalelor.
Acum 8 ore
10:50
Genoa vrea să aducă un nume interesant la echipă.
10:50
Mijlocașul de 26 de ani a ajuns la Al-Ain din Emirate. Aici, fiecare mișcare pe care o face pe teren e analizată „la sânge“.
10:50
La 18 ani marca singurul său gol pentru FCSB, acum a semnat cu a patra echipă din ultimul an calendaristic! # Sport.ro
Parcurs sub așteptări pentru atacantul român.
10:30
Fiorentina - Como, de la 22:00 pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia # Sport.ro
10:10
Thrillerul româno-spaniol „Acel martie” aduce staruri internaționale pe marele ecran, din 4 martie.
10:10
Portarul va reveni la FC Barcelona la sfârșitul sezonului.
10:10
Gigi Becali a criticat unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB din ultimele sezoane.
10:10
Chiar dacă nivelul fotbalului românesc a scăzut, în continuare, în zona Golfului Persic, localnicii au un respect deosebit pentru jucătorii și antrenorii noștri.
09:40
În partida tur cu Poitiers, vicecampioana Franței, din optimile CEV Cup, Dinamo a câștigat cu 3-0.
09:30
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol # Sport.ro
Aryna Sabalenka și Elina Svitolina se apropie de Simona Halep, într-un clasament cu vechime.
09:30
Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar # Sport.ro
Apucăturile pe care latifundiarul din Pipera le avea pe vremuri sunt de actualitate, la Al-Hilal Omdurman din Sudan.
09:20
România a debutat la Campionatul European 2026, de la Funchal! Ce a făcut echipa de polo feminin # Sport.ro
Selecţionata României a fost învinsă de formaţia Portugaliei cu scorul de 12-7 (2-1, 2-1, 2-1, 6-4), luni seara, în primul său meci din Grupa B a Campionatului European de polo pe apă feminin de la Funchal (Portugalia).
09:10
Tibor Selymes, discurs manifest! Proiectul fostului mare fundaș al Generației de Aur, explicat pas cu pas: "Viziunea noastră e clară!" Ce face în prezent Tibi # Sport.ro
Selymes, sfertfinalist cu România la CM 1994, e în prezent antrenor la Poli Iași, în eșalonul al doilea.
Acum 12 ore
09:00
Ea este „Bianca Andreescu, varianta sârbilor.” Iva Jovic, ajutată de Djokovic pentru a face o performanță uriașă la Melbourne # Sport.ro
Cu origini sârbe, Iva Jovic este noua propunere a Americii pentru cele mai înalte performanțe în tenisul feminin.
09:00
Marius Coman a răbufnit după decizia lui Sebastian Colțescu care a decis duelul cu Rapid.
08:50
Cu tot mai multe înfrângeri la Al-Okhdood, tehnicianul român începe să atingă pragul disperării.
08:30
Din ce în ce mai puțini tricolori în campionatul Italiei.
08:30
Gigi Becali a luat măsuri urgente după umilința 1-4 cu CFR Cluj din etapa trecută.
08:30
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale # Sport.ro
Aryna Sabalenka și Alexander Zverev sunt primii jucători care au făcut pasul spre faza semifinalelor întrecerilor individuale de la Melbourne.
