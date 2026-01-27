Cristian Bichi: Apel către Parlamentul European - Euro digital este esenţial pentru protejarea suveranităţii monetare a Europei
Bursa, 27 ianuarie 2026 16:40
Într-o scrisoare deschisă, mai mult de 60 de economişti recunoscuţi au cerut membrilor Parlamentului European să nu dilueze prevederile actualului proiect euro digital, avertizând că, în caz contrar, zona euro va pierde controlul asupra propriei monede şi va deveni şi mai dependentă de furnizorii americani de servicii de plăţi digitale, potrivit unui articol publicat pe site-ul Opinii BNR, din partea lui Cristian Bichi.
