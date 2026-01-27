Cristian Bichi: Apel către Parlamentul European - Euro digital este esenţial pentru protejarea suveranităţii monetare a Europei

15:20

GapMinder, o companie de venture capital care investeşte în startup-uri din domeniul tehnologiei din România şi Europa de Est, conduce o rundă de finanţare de 1,5 milioane de euro în InsiderCX (ICX), o platformă bazată pe inteligenţă artificială concepută pentru a îmbunătăţi experienţa pacienţilor în domeniul medical. GapMinder împreună cu partenerii existenţi Silicon Gardens Fund contribuie cu 1,5 milioane de euro pentru a sprijini creşterea şi expansiunea companiei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Platforma ajută echipele de management ale clinicilor medicale să colecteze informaţii utile pentru a îmbunătăţi furnizarea serviciilor medicale şi performanţa operaţională, cu planuri de extindere în sectoare suplimentare. InsiderCX este o companie croată şi operează în prezent pe mai multe pieţe din Europa Centrală şi de Vest, a relatat comunicatul.