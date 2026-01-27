Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan de la Paris: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
Gândul, 27 ianuarie 2026 17:50
Fostul candidat la prezidențiale din partea alianței PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale, Crin Antonescu, a declarat marți, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că îi este rușine de momentul când „Emmanuel Macron îl duce de mână pe președintele României”, referindu-se la gafa lui Nicușor Dan de la Palatul Elysee, care a avut loc începutul […]
Acum 15 minute
18:20
18:20
De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene” # Gândul
Invitatul special al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, Crin Antonescu, a comentat o situație pe care o consideră îngrijorătoare pentru România, și anume îndepărtarea tot mai vizibilă de partenerul strategic SUA sub administrația Trump. ”Asta a fost o ocazie de a da un răspuns” Fostul președinte al liberalilor apreciază că absența […]
Acum 30 minute
18:10
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite # Gândul
După ce Donald Trump a spus Cubei că s-ar putea să plătească un preț similar cu cel al Venezuelei, Beijingul a promis marți „sprijin și asistență” în fața amenințărilor repetate venite din partea Statelor Unite, arată presa chineză. După Uniunea Sovietică și ulterior Rusia, China a preluat acum rolul de „protector” al Cubei. Asistăm la […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:10
De ținut minte. Un chilian a fost recompensat de bancomat cu un salariu fabulos. Care este secretul succesului # Gândul
Un chilian a primit accidental un salariu fabulos. Angajatul a avut inițiativa să returneze banii, dar după o scurtă și justă reflecție, s-a răzgândit. După o luptă juridică, un tribunal a decis că poate păstra suma neașteptată, aproximativ 172.000 de euro. Cazul remarcabil s-a petrecut în Santiago, Chile, unde un membru al personalului de la […]
Acum o oră
17:50
17:50
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit” # Gândul
Cetățenii greci care și-au pierdut viața în accidentul care s-a produs în Timis marți după erau suporteri ai clubului de fotbal antrenat de Răzan Lucescu. Ivan Savvidis, președintele clubului de fotbal PAOK Salonic, a transmis un comunicat prin care și-a exprimat regretul cu privire la tragedia în urma căreia 7 persoane și-au pierdut viața, relatează […]
17:40
Angajatorii europeni oferă peste 270 de locuri de muncă, iar salariile pot ajunge și până la 4.000 de euro. În ce țară sunt cele mai multe joburi # Gândul
Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 271 locuri de muncă, conform unui comunicat al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM). „Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză”, se menţionează în comunicatul AMOFM. […]
17:40
Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism. ”Făcea, într-un weekend, din trei-patru nunți, cât o mașină Dacia” # Gândul
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a dezvăluit câți bani câștiga tatăl său în vremea comunismului. Dragoș Dolănescu este fiul cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii […]
17:40
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan # Gândul
Cele trei mari sindicate din educație anunță un nou protest în fața Guvernului pe 4 februarie 2026. La acțiune sunt așteptați peste 2.000 de profesori angajați în sistemul de învățământ, potrivit Edupedu. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” cer abrogarea măsurilor introduse prin Legea Bolojan, primul pachet […]
Acum 2 ore
17:30
Angajatorii europeni oferă peste 270 de locuri de muncă, cele mai multe fiind în Norvegia. Salariile pot ajunge și până la 4.000 de euro # Gândul
Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 271 locuri de muncă, conform unui comunicat al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM). „Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză”, se menţionează în comunicatul AMOFM. […]
17:20
„Banatu-i fruncea”. Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european # Gândul
Platforma globală Numbeo.com, utilizată de companii și cercetători din întreaga lume drept reper pentru clasificarea calității vieții, a publicat recent topul orașelor din lume unde merită să trăiești la începutul anului 2026. Clasamentul ia în considerare 114 localități relevante din Europa, preia Libertatea. Timișoara, Capitala Banatului, a ieșit pe primul loc în România. Primul oraș […]
17:10
Furtuna de zăpadă face ravagii în Statele Unite: cel puțin 30 de morți și peste 500.000 de locuințe fără curent. Mii de zboruri, afectate. Până când va persista valul de frig # Gândul
Cel puțin 30 de oameni și-au pierdut viața din cazua furtunii de zăpadă care a lovit Statele Unite încă de weekendul trecut. În Texas, autoritățile au confirmat moartea unei tinere de 16 ani, într-un accident cu sania. Două persoane au murit de hipotermie în Louisiana, iar una în Iowa într-o coliziune. Opt persoane au fost […]
17:10
Prima doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota # Gândul
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a lansat marți un apel public la unitate în Statele Unite, pe fondul tulburărilor și protestelor violente din statul Minnesota. Într-o apariție la emisiunea Fox & Friends, Melania Trump a declarat că „Trebuie să ne unim. Fac un apel la unitate. Sunt împotriva violenței, așa că vă rog, […]
17:10
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi” # Gândul
După ce comunitatea maghiară din Ținutul Secuiesc a anunțat proteste împotriva măsurilor fiscale luate de Guvernul Bolojan, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a mers la Csikszereda cu Tanczos Barna pentru a liniști oamenii. Însă a făcut fix opusul. În discursul său, Kelemen Hunor a spus că „dacă există o veste bună…nu sunt necesare măsuri noi”, în […]
17:00
Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, Crin Antonescu, a criticat vehement guvernarea Bolojan. În opinia fostului președinte al PNL, guvernarea a ceea ce numește Bolomania se apropie de sfârșit. În primul rând, a observat Crin Antonescu, Ilie Bolojan, actual președinte al liberalilor, a reușit să inducă în eroare mulți români, dar […]
17:00
Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024 # Gândul
Garda Națională de Mediu a transmis că, în anul 2025, au fost aplicate amenzi-record, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare decât în anul 2024. De menționat că, potrivit comunicatului emis, numărul controalelor de anul trecut a fost cu câteva mii mai mic decât în 2024. Potrivit raportului publicat de GNM, au fost aplicate amenzi […]
16:50
Într-un top sinistru, Capitala Moldovei, Iași, este orașul în care au fost comise cele mai multe crime în anul 2025. În mod „normal”, București ar fi trebuit să dețină acest titlu al groazei, ținând cont că este de cel puțin de șapte ori mai mare, cu tor cu preiferii, adică zona metropolitană. Din păcate, crimele […]
16:50
După aproape trei ani petrecuți la aceeași firmă de transport, Cosmin a renunțat la job-ul de șofer de TIR, într-un domeniu în care condițiile de muncă se schimbă rapid. Ultima zi de muncă a lui Cosmin a venit cu un ritual des întâlnit, și-a strâns lucrurile personale din cabină, pozele, hainele și apoi a predat […]
16:50
Un bărbat din Sri Lanka e pasionat de România, deși nu a vizitat niciodată țara noastră. Ne-a învățat limba și știe să cânte „Deșteaptă-te, române!” # Gândul
Un turist român a descoperit în Sri Lanka un localnic care este pasionat de țara noastră, fără să ne fi vizitate România măcar o dată. De 10 de ani învață limba română și știe să cânte și imnul național, „Deșteaptă-te, române!”. Alexandru Lascăr, un antreprenor român, a avut parte de o surpriză uriașă în timp […]
16:40
Ce spune Ioana State despre relații. ”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva” # Gândul
Ioana State a vorbit despre relații. ”Acum mă prind mai repede dacă vreau sau nu să încerc cu cineva” , a afirmat aceasta. Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să facă stand-up […]
Acum 4 ore
16:30
Pe 15 ianuarie 2013, Florentina Nițescu era data dispărută, după o ceartă cu iubitul. Ce s-a întâmplat acum, după 13 ani de căutări # Gândul
Emisiunea italiană „Chi l’ha visto?” a republicat duminică, 25 ianuarie 2026, informațiile despre dispariția Florentinei Nițescu, o româncă de 33 de ani la momentul dispariției, și a lansat din nou un apel: „Cine își amintește ceva sau are informații utile?”, publică Rotalianul. Florentina Nițescu a dispărut fără urmă în ianuarie 2013. Locuia la Albareto împreună […]
16:30
Crin Antonescu: Nu m-am lămurit de ce lui Călin Georgescu i-a fost interzis să candideze de două ori # Gândul
Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a comentat pe tema anulării alegerilor din decembrie 2024 și a dublei respingeri a candidaturii lui Călin Georgescu. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a observat că, la peste 1 an de la acel eveniment controversat, încă nu avem explicații solide […]
16:30
Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale” # Gândul
Fostul candidat la prezidențiale din partea alianței PSD-PNL-UDMR și Minoritățile naționale, Crin Antonescu, lansează un atac dur la adresa lui Nicușor Dan. Fostul candidat la prezidențiale sugerează că țara nu are astăzi un conducător cu adevărat eficient. Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL a criticat gestionarea […]
16:20
Prima reprezentativă de rugby a României va debuta în sezonul 2026 al Campionatului European pe 8 februarie, într-un meci cu Germania. Acesta se va juca în deplasare, în lcoalitatea Kassel. Pentru această prima partidă, staff-ul tehnic a convocat un număr de 34 de sportivi, 19 înaintaşi şi 15 jucători de treisferturi, informează Federaţia Română de […]
16:10
Premierul Keir Starmer râde de ochelarii „Top Gun“ purtați de Macron la Davos: „Vorbește cu mine, Goose” # Gândul
Deși a trecut o săptămână întreagă de la apariția sa de senzație de la Forumul Economic Mondial, președintele francez Emmanuel Macron încă face titluri în presa internațională. Internauții continuă să vorbească despre ochelarii „Top Gun” virali ai liderului de la Élysée, iar montajele video și meme-urile continuă să curgă. Nici măcar liderii lumii nu s-au […]
16:00
Crin Antonescu demolează politica externă a lui Nicușor Dan. “Problema gravă este absența oricărui proiect și element de discurs“ # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a criticat vehement nereprezentarea României la Davos, locul unde se scrie viitorul geopoliticii mondiale, precum și lipsa de discurs și de proiect a președintelui pe teme externe. La 9 luni de zile de mandat, ni se spune că […]
16:00
Cultura la dubă, la propriu. Deţinuţii de la Mioveni şi-au făcut abonament la Filarmonica Piteşti. Au audiat compoziţii ale lui Ciprian Porumbescu, Pablo de Sarasate, Camille Saint Saëns # Gândul
De anul acesta, de două ori pe lună, deţinuţii de la Mioveni merg la Filarmonica Pitești ca să audieze piese clasice din repertoriul intern şi internaţional. Ultimul spectacol la care au fost prezenţi cei certaţi cu legea a fost chiar de Ziua Culturii Naţionale. Partaneriatul încheiat între conducerea penitenciarului de la Mioveni-Argeş şi conducerea Filarmonicii […]
15:50
Când timpul este limitat, iar pofta de dulce te lovește, trebuie să știi că există o soluție ideală. Checul din lapte și biscuiți este una dintre rețetele care demonstrează că nu ai nevoie de ingrediente scumpe sau de multă experiență în bucătărie. Avantajul principal al acestui desert este că este foarte simplu. Spre deosebire de […]
15:50
Viktor Orban și Robert Fico merg cu Ursula von der Leyen la CJUE. De ce dă în judecată 2 țări europene chiar Consiliul European # Gândul
Slovacia și Ungaria vor depune două acțiuni separate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, unde vor contesta interdicția de a importa gazele rusești, a anunțat premierul slovac, Robert Fico. Acesta a adăugat că Ungaria și Slovacia își vor coordona acțiunile pe parcursul procedurilor. „Este imposibil să depui un proces comun. Fiecare țară își va […]
15:50
După Războiul Premierilor și Războiul Primarilor, urmează Războiul Miniștrilor Fondurilor UE. Câciu, PSD: „Domnule Pâslaru, luați un pix și notați” / Pâslaru: „S-a făcut rahatul praf” # Gândul
După Războiul Premierilor și Războiul Primarilor, urmează acum Războiul Miniștrilor Fondurilor UE. Adrian Câciu, PSD, spune: „Domnule Pâslaru, luați un pix și notați”, după ce Dragoș Pâslaru a afirmat că: „S-a făcut rahatul praf”. Pe pagina sa de Facebook, Adrian Câciu îi adresează un mesaj lui Dragoș Pâslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și îl […]
15:40
Mărturia dureroasă a Andreei Ibacka. ”Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată” # Gândul
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre momentul accidentului de motocicletă pe care l-a suferit anul trecut. Anul trecut, Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil. Aceasta a avut un accident de motocicletă. Prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, Andreea Ibacka și-a amintit […]
15:40
Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate # Gândul
Crin Antonescu a criticat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” actuala clasă politică. „Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale. „Noi suntem chiar luați de proști. Avem de-a face cu un efort de infantilizare, dacă nu de imbecilizare a unei […]
15:30
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL și fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a făcut o analiză necruțătoare a actualei crize cu care se confruntă România, pe fondul prestației slabe a șefului statului. Invitatul observă că România practic nu există pe harta mondială, unde totul se schimbă cu o viteză […]
15:30
Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru # Gândul
La nivelul coaliției de guvernare s-a constituit un grup de lucru pentru pachetul de relansare economică și a avut loc o primă discuție. În acest moment, se negociază, la pachet, atât calupul de măsuri pentru reforma administrației publice, cât și programul de relansare economică. Gândul publică în exclusivitate detalii de la întâlnire. În cadrul întâlnirii, […]
15:10
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și aseară o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor # Gândul
„Invitat special și moderator al galei a fost Mihai Morar, care a acceptat invitația de a prezenta acest eveniment devenit unul de referință pentru mediul de afaceri local”, aflăm din comunicatul Primăriei Oradea. Și nu doar evenimentul este unul de referință pentru județul Bihor, ci și maestrul de ceremonii. Apariția de aseară a realizatorului la […]
15:10
Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare # Gândul
Calendar an școlar 2026-2027. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de structură a anului școlar 2026-2027. Potrivit datelor furnizate de minister, anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Există mici diferențe în cazul elevilor de clasa a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și frecvență redusă. Vezi mai jos […]
15:10
Filmul lui Leonardo DiCaprio conduce nominalizările la premiile BAFTA. Ce „tinere talente“ i-ar putea „fura“ trofeul pentru cel mai bun actor # Gândul
Filmul One Battle After Another conduce nominalizările la premiile BAFTA, cu un total de 14, relatează Sky News. Lungmetrajul, în care joacă și Benicio Del Toro, Chase Infiniti, Teyana Taylor și Sean Penn, îl prezintă pe DiCaprio în rolul unui fost revoluționar, forțat să revină la vechiul său stil de viață după ce fiica sa […]
15:10
Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Președintele pare dus de mână pe la reuniuni # Gândul
Crin Antonescu a declarat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că nu se aștepta să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte. „Mă tem că, pentru unii care nu sunt atenți, România nu se vede deloc. Este practic pusă pe o pauză. Pentru mine, lucrurile sunt din ce în ce mai surprinzătoare. […]
15:00
Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică # Gândul
Un studiu realizat pe șoareci a indicat faptul că grăsimea bej, cunoscută anterior pentru funcția sa de încălzire, poate să reducă tensiunea arterială prin menținerea vaselor de sânge relaxate. Acest lucru ar putea fi valabil și pentru grăsimea brună la oameni. Nu toate tipurile de grăsime sunt create la fel, în timp ce unele cresc […]
14:40
Cum evită Maria Constantin conflictele cu soțul ei. ”Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv” # Gândul
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dezvăluit cum evită conflictele cu actualul său soț, Robert Stoica. ”Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv”, a spus artista. Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu […]
14:40
Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas # Gândul
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, relatează marţi cotidianul Financial Times, citând opt surse informate despre negocieri. Președintele ucrainean, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după […]
14:40
Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“ # Gândul
Anunțul că o filială a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) va sprijini operațiunile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, de luna viitoare, a stârnit furia unor politicieni italieni de rang înalt. Aceștia au acuzat ICE că încalcă drepturile omului prin represiunea brutală împotriva imigrației în […]
14:40
Tânăr îmbrăcat cu geacă Moncler și încălțat de la Adidas, filmat când cerșea în gara din Koln. „Așa arată sărăcia în Germania” # Gândul
Imagini controversate au fost publicate pe Facebook de un deputat CDU din Germania. Carsten Muller a prezentat o filmare din gara din Koln în care apare un tânăr îmbrăcat într-o geacă Moncler și încălțat de la Adidas surprins la cerșit. Postarea lui Muller a stârnit numeroase reacții în mediul online, dezbateri aprinse izbucnind între cei […]
14:40
Într-un context marcat de creșterea accelerată a prețurilor la energie electrică și termică, tot mai mulți români caută soluții de locuire care să fie eficiente, sustenabile și reziliente pe termen lung. De la case pasive și ecologice, până la producția și stocarea propriei energii, specialiștii explică ce înseamnă cu adevărat o locuință adaptată viitorului. Primul […]
14:40
Marți a avut loc un accident rutir deosebit de grav pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de ISU Timiș, patru vvehicule au fost implicate în coliziune, iar cel puțin șase oameni au murit. Știre în curs de actualizare…
Acum 6 ore
14:20
Avertisment dur de la BNR. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică. Ce spune purtătorul de cuvânt # Gândul
Un avertisment dur vine din partea BNR, marți, 27 ianuarie 2026. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică din țară. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, explică ce se va întâmpla cu inflația în 2026. Instabilitatea politică este cel mai mare risc, susține Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al […]
14:00
Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo # Gândul
După ce și-a cheltuit toți banii agonisiți de o viață pentru o casă în care credea că își va petrece restul vieții, o pensionară din Franța a flat cu stupoare că prin curtea ei vor trece autobuze. Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă Laurence Maritano, […]
14:00
Te-ai confruntat vreodată cu problema igrasiei în casă, în pereți? Este o problemă serioasă legată de umiditatea din interior și ar fi indicat să nu fie ignorată, deoarece, la rândul ei, poate să declanșeze diverse afecțiuni sau alergii. Iată cum scapi de igrasie și cum poți preveni apariția ei. Prezența igrasiei și a mucegaiului poate […]
14:00
CTP îl persiflează pe „tânărul Miruță” în scandalul „Ceaușescu-patriot”: „Inspirație 100% stalinistă” # Gândul
Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a „urecheat” pe „tânărul Miruță”, după declarațiile publice făcute de acesta cu privire la patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. Ministrul Apărării a ieșit din nou în evidență după ce, invitat la Digi24 și întrebat dacă îl vede „patriot” pe Ceaușescu, a declarat că, deși […]
