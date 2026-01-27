Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan de la Paris: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”

15:50

Când timpul este limitat, iar pofta de dulce te lovește, trebuie să știi că există o soluție ideală. Checul din lapte și biscuiți este una dintre rețetele care demonstrează că nu ai nevoie de ingrediente scumpe sau de multă experiență în bucătărie. Avantajul principal al acestui desert este că este foarte simplu. Spre deosebire de […]