Despăgubiri de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare din Spania în care au murit 45 de oameni
PSNews.ro, 27 ianuarie 2026 18:20
Guvernul Spaniei va acorda despăgubiri totale de 20 de milioane de euro victimelor accidentului feroviar produs săptămâna trecută, soldat cu 45 de morți și peste 150 de răniți, a anunțat marți ministrul Transporturilor, Óscar Puente. Tragedia a avut loc pe 18 ianuarie, în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, și reprezintă cel mai grav accident feroviar
Sute de români care trăiau din ajutoare sociale, deportați din Germania: „Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an"
Orașele din bazinul Ruhr au revocat ajutoarele sociale pentru 1.181 de cetățeni români și bulgari, ca măsură împotriva migrației asociate fraudei sociale, arată o investigație Westdeutscher Rundfunk, compania publică de radio și televiziune din landul german Renania de Nord-Westfalia, și Bild. Duisburg a retras 556 de beneficii, Gelsenkirchen – 506, Dortmund – 116 și Hagen
Microbuzul implicat în accidentul din Timiş transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu
Microbuzul implicat în accidentul rutier din Timiş, soldat cu 7 decese şi cu trei persoane rănite, transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Ei se îndreptau spre Franţa, unde urmau să participe la meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa. Microbuzul implicat în accidentul de pe DN 6, din judeţul Timiş,
Bucureștenii care circulă cu transportul public pot observa vehicule curate pe traseu în fiecare dimineață, dar procesul de curățenie din spatele scenei este impresionant. La finalul fiecărei zile, autobuzele și troleibuzele care ies din circulație intră în fluxul curățeniei generale, în cele opt autobaze ale STB din Capitală, transmite Primăria Municipiului București. Echipa și procesul
CE confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschisă
Europarlamentarii Dan Barna și Vlad Voiculescu au primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la solicitarea lor privind riscurile de interferență în procesul electoral din România. 'Deși Comisia confirmă că investigațiile împotriva platformelor online rămân deschise, cei doi europarlamentari atrag atenția asupra lentorii procedurilor europene, care vin să
Dacia Sandero a devenit campioană în raliul vânzărilor de mașini noi din Europa în 2025, pentru al doilea an consecutiv. Iar SUV-ul Dacia Duster III a intrat în Top 10, potrivit Economedia. Dacia a început anul 2026 cu rezultate remarcabile, înregistrând performanțe atât în motorsport, cât și pe piața auto europeană. La doar a doua
Revolta primarilor! Asociaţia Municipiilor, precizări privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru 2026
Asociaţia Municipiilor din România (AMR) arată că ajustarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 a fost făcută în baza legislaţiei în vigoare, toate autorităţile locale având obligaţia de a stabili valoarea acestora până la 31 decembrie anul trecut. Totodată, AMR solicită Guvernului ca, în pregătirea adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2026, să
Cum „liniștește" Kelemen Hunor comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan
După ce comunitatea maghiară din Ținutul Secuiesc a anunțat proteste împotriva măsurilor fiscale luate de Guvernul Bolojan, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a mers la Csikszereda cu Tanczos Barna pentru a liniști oamenii. Însă a făcut fix opusul. În discursul său, Kelemen Hunor a spus că „dacă există o veste bună…nu sunt necesare măsuri noi", în condițiile în care
VIDEO Așteptarea majoră pe care o au românii de la politicieni: „Este esențial acest lucru!"
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a transmis marți, în emisiunea „Puterea Știrilor", un avertisment ferm clasei politice din România, pornind de la datele celui mai recent sondaj privind raportarea românilor la Uniunea Europeană. Acesta a atras atenția că mimetismul politic și copierea retoricii populiste pot submina încrederea publicului în proiectul european și pot genera consecințe
Anunțul recent al șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, privind dislocarea unui detașament de militari americani echipat cu tancuri Abrams în România, survine după o perioadă în care SUA și-au exprimat intenția de a-și diminua prezența trupelor pe flancul estic al NATO. În cele ce urmează explicăm ce înseamnă de fapt anunțul sosirii
Un expert în conducerea defensivă a analizat imaginile de la accidentul din județul Timiș. S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului, a fost prima observație a expertului Titi Aur. Imaginile de pe camera aflată la bordul unui camion arată microbuzul care face o depășire și apoi nu revine pe banda sa intrând violent într-un alt tir.
Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate
Crin Antonescu a criticat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache" actuala clasă politică. „Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate", a adăugat fostul candidat la prezidențiale. „Noi suntem chiar luați de proști. Avem de-a face cu un efort de infantilizare, dacă nu de imbecilizare a unei bune
Scandal cu strigături pe fondurile UE. Pîslaru: „S-a făcut rahatul praf"/ Câciu: „Hoţul strigă hoţii!"
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a lansat un atac dur la adresa PSD și a fostului ministru Adrian Câciu, acuzând gestionarea defectuoasă a fondurilor europene și folosirea discreționară a banilor naționali, iar Câciu a replicat imediat, susținând că actualul ministru a pierdut milioane de euro europeni în loc să îi atragă. Pîslaru a
AUR: Românii merită adevărul despre anularea alegerilor, dar instituţiile refuză să dea explicaţii
AUR transmite, marţi, că românii au dreptul să cunoască adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu alegerile prezidenţiale din 2024, dar, cu toate acestea, pentru a doua zi consecutiv, instituţii-cheie ale statului român refuză deliberat să se prezinte la audieri organizate de preşedinţii comisiilor parlamentare pentru cercetarea abuzurilor, evită răspunsurile şi tratează cu dispreţ controlul
CULISE: Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan
La nivelul coaliției de guvernare s-a constituit un grup de lucru pentru pachetul de relansare economică și a avut loc o primă discuție. În acest moment, se negociază, la pachet, atât calupul de măsuri pentru reforma administrației publice, cât și programul de relansare economică, anunță Gândul. În cadrul întâlnirii, social democrații au propus investiții greenfield
VIDEO 11% dintre români susțin ieșirea din UE. Ștefureac avertizează: Ar fi catastrofal pentru România!
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor", că majoritatea românilor continuă să susțină apartenența României la Uniunea Europeană, însă atașamentul față de proiectul european este mai degrabă pragmatic decât unul profund valoric, ceea ce generează o vulnerabilitate în fața discursurilor populiste. Potrivit datelor celui mai recent sondaj INSCOP, aproximativ 70%
„O mare ratare". De ce absența președinților României și Moldovei de la Davos este considerată o greșeală strategică
Într-un moment în care se redesenează hărțile de putere ale lumii, absența liderilor de stat de la marile negocieri de la Davos poate avea costuri istorice. Alexandru Tănase a criticat în termeni duri decizia României și a R. Moldova de a nu fi reprezentate la nivel de președinte la Forumul de la Davos, catalogând acest
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că există un jalon PNRR până pe 31 august pentru realizarea planurilor de restructurare pentru cel puţin trei companii de stat. Ea a mai afirmat că se încearcă scoaterea statului din managementul companiilor, pentru că nu acesta este rolul statului. Gheorghiu a adăugat că miniştrii nu vor mai putea suna
Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice. Dacă nu aveți altă opțiune, nu accesați niciodată informații confidențiale sau private. Infractorii cibernetici folosesc o metodă simplă, asemănătoare pescuitului. Pun momeala și victimele vin să muște, crezând că este ceva inofensiv, scrie El Economista. Hackerii creează un punct de acces
Fifor a luat foc după ce Bolojan a vorbit de un guvern minoritar, fără PSD: „Arogant. Fără alternative. Fără dialog"
„Arogant. Fără alternative. Fără dialog. Fără responsabilitate față de consecințe" – așa îl cataloghează deputatul PSD Mihai Fifor pe Ilie Bolojan, după ce premierul a spus, marți, că ia în calcul un guvern minoritar. „Gata! Premierul Ilie Bolojan a rezolvat problema. A găsit soluția. Nu soluția pentru economie, nu soluția pentru români, nu soluția pentru
DYNAMIC FRONT 26: România și NATO, într-un exercițiu major de artilerie pe Flancul Estic # PSNews.ro
Militarii români participă, alături de forțele americane și partenerii NATO, la DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa. Scopul este consolidarea securității regionale și pregătirea pentru situații de criză, anunță MApN. Exercițiu major la Cincu Exercițiul DYNAMIC FRONT 26 a început astăzi la poligonul […] Articolul DYNAMIC FRONT 26: România și NATO, într-un exercițiu major de artilerie pe Flancul Estic apare prima dată în PS News.
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146,03 miliarde lei, cu un punct procentual sub nivelul de 8,67% înregistrat în 2024. Ministerul Finanțelor subliniază că rezultatul a fost obținut printr-un mix echilibrat de măsuri pe cheltuieli, venituri și structura de finanțare a investițiilor. Veniturile totale și principalele surse Veniturile […] Articolul Ministerul Finanţelor: România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB apare prima dată în PS News.
Datele prezentate de Banca Națională a României arată că în economie sunt tot mai mulți bani, însă creditarea rămâne slabă, iar inflația continuă să le erodeze valoarea. Banca Națională a României (BNR) a analizat situația monetară de la finalul lunii decembrie 2025, în comparație cu luna anterioară și cu decembrie 2024. Volumul total al banilor […] Articolul BNR: Statul se împrumută accelerat, dar creditarea economiei bate pasul pe loc apare prima dată în PS News.
Recensământul metalelor rare din România. Cine și când va realiza Atlasul Naţional al „comorilor” # PSNews.ro
România ar trebui să adopte o abordare coerentă, orientată spre investiţii, pentru valorificarea resurselor critice, prin actualizarea datelor geologice, digitalizarea procedurilor de autorizare, dezvoltarea reciclării şi crearea unei platforme naţionale de tip one-stop-shop pentru investitori, în linie cu obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene, conform unei analize realizate de EY România. „România ar trebui să […] Articolul Recensământul metalelor rare din România. Cine și când va realiza Atlasul Naţional al „comorilor” apare prima dată în PS News.
Alexandru Tănase: Sistemul de drept internațional se prăbușește, Statele Unite pierd rolul de garant al lumii libere” # PSNews.ro
Alexandru Tănase, verdict la Puterea Știrilor: „Asistăm la prăbușirea întregului sistem de drept internațional”. Avertismentul premierului Canadei Analizând concluziile summit-urilor de la Bruxelles și Davos, fostul președinte al Curții Constituționale din R. Moldova, Alexandru Tănase, a oferit un verdict sumbru asupra stării actuale a lumii. Întrebat dacă trăim o criză a sistemului de drept internațional, […] Articolul Alexandru Tănase: Sistemul de drept internațional se prăbușește, Statele Unite pierd rolul de garant al lumii libere” apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan: „Relația transatlantică are o istorie care a adus stabilitate”. Decizii privind tarifele și Groenlanda # PSNews.ro
Reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles s-a încheiat cu mesaje menite să calmeze spiritele, dar care trădează complexitatea provocărilor actuale. Președintele României, Nicușor Dan, a detaliat în cadrul declarațiilor de presă cele patru puncte fierbinți de pe agenda Consiliului European Excepțional: disputa Danemarca-Groenlanda, războiul tarifelor, situația din Ucraina și conflictul din Gaza. Într-un efort de […] Articolul Nicușor Dan: „Relația transatlantică are o istorie care a adus stabilitate”. Decizii privind tarifele și Groenlanda apare prima dată în PS News.
ANAF lansează chatbot-ul „ANA” – un nou pas spre digitalizarea administrației fiscale. Ce știe să facă # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face un pas important în procesul de digitalizare, lansând propriul asistent virtual de tip chatbot, denumit ANA. Noua soluție tehnologică își propune să îmbunătățească modul în care instituția comunică și oferă servicii la distanță contribuabililor, reducând totodată efortul acestora în procesul de conformare fiscală. Chatbot-ul ANA face parte din […] Articolul ANAF lansează chatbot-ul „ANA” – un nou pas spre digitalizarea administrației fiscale. Ce știe să facă apare prima dată în PS News.
Marți, într-un interviu pentru RFI România, Bolojan a afirmat că ar vota „pentru” o astfel de unire, în cazul în care s-ar organiza un referendum în acest sens. „În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota da”, a spus premierul, citat de Agerpres. Recent, președinta […] Articolul Cum ar vota premierul Bolojan în cazul unui referendum de unire cu R. Moldova apare prima dată în PS News.
Ministrul Mediului a dat acordul pentru începerea celei de-a doua etape a proiectului hidroenergetic Cerna – Motru – Tismana, amplasat pe teritoriul comunelor Peștișani, Tismana, Godinești, Ciuperceni și Câlnic din județul Gorj. Potrivit unui comunicat publicat, luni, proiectul vizează finalizarea unor componente ale amenajării hidrotehnice aprobate inițial. Obiectivul principal este punerea în siguranță a barajului Vâja la cota […] Articolul Ministrul Mediului aprobă etapa a doua a proiectului hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana apare prima dată în PS News.
Țoiu are o părere foarte bună despre prestația externă a lui Nicușor Dan: „E cât se poate de prezent internațional” # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, susține că președintele Nicușor Dan „e cât se poate de prezent în cadrul internațional”, în ciuda faptului că șeful statului român a lipsit de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „În primul rând, președintele e cât se poate de prezent în cadrul internațional, fie că vorbim de Consiliu sau NATO”, a […] Articolul Țoiu are o părere foarte bună despre prestația externă a lui Nicușor Dan: „E cât se poate de prezent internațional” apare prima dată în PS News.
Sorin Grindeanu pune punctul pe i: „Liberalii nu susțin măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan” # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică politicile de austeritate propuse de premierul Ilie Bolojan și susține că nici membrii PNL nu sunt de acord cu aceste măsuri. Potrivit lui Grindeanu, doar o parte dintre USR-iști și un grup de ONG-uri mai susțin aceste politici. Liderul PSD a fost întrebat luni seară, la România TV, dacă este […] Articolul Sorin Grindeanu pune punctul pe i: „Liberalii nu susțin măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan” apare prima dată în PS News.
Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a introdus o taxă de 2 euro pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro care sosesc în Italia din afara Uniunii Europene, cu scopul de a reduce livrările de la companii chineze de comerț electronic precum Shein și Temu și de a crește veniturile bugetare. Taxa […] Articolul Şi Italia taxează coletele venite de pe Shein şi Temu. Ce taxă a impus Giorgia Meloni apare prima dată în PS News.
Claudiu Manda (PSD): Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă” # PSNews.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a reacţionat marţi la afirmaţia premierului Ilie Bolojan privind un guvern minoritar, el arătând că nu de mult acesta spunea că vrea „acasă”, dacă nu fac cum vrea el. Manda precizează că CCR a stabilit clar că nominalizarea aceluiaşi premier după ce un guvern a picat prin moţiune de […] Articolul Claudiu Manda (PSD): Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă” apare prima dată în PS News.
VIDEO Noi imagini cu turcul fugar care a ucis un polițist. Cum a fost surprins Abdullah Atas înainte să fugă din țară # PSNews.ro
Imagini noi cu milionarul turc Abdullah Atas, condamnat pentru că a ucis un polițist, au fost publicate de Digi24. Acesta a fost surprins în mașina sa înainte să fugă din țară, după ce a primit o permisiune de trei zile de la Penitenciarul Rahova, acolo unde fusese încarcerat. Bărbatul cu cetățenie turcă, încarcerat pentru omor, […] Articolul VIDEO Noi imagini cu turcul fugar care a ucis un polițist. Cum a fost surprins Abdullah Atas înainte să fugă din țară apare prima dată în PS News.
Stenograme incendiare din sedința PNL de la Vila Lac. Ciucu: „Va trebui să dau oameni afară” # PSNews.ro
Antena 3 CNN a prezentat stenograme din ședința PNL desfășurată luni, 26 ianuarie 2026, la Vila Lac, la care a participat și premierul României, Ilie Bolojan. Discuțiile arată tensiuni majore în partid pe tema finanțării Bucureștiului, nemulțumiri legate de sprijinul PSD și o lipsă de reacție a premierului în fața avertismentelor lansate de primarul general […] Articolul Stenograme incendiare din sedința PNL de la Vila Lac. Ciucu: „Va trebui să dau oameni afară” apare prima dată în PS News.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de peste 127.000 de lei și a pus sechestru pe autoturisme de lux, inclusiv BMW și Porsche de peste 100.000 de euro, în urma unor controale la 66 de persoane care nu au putut demonstra proveniența legală a fondurilor folosite pentru achiziții, notează Adevărul. Fiscul a […] Articolul Mașini de lux și fonduri nejustificate: ce verifică ANAF la persoane fizice apare prima dată în PS News.
Pesimism generalizat în Europa: Majoritatea europenilor cred că democrația este în declin – POLITICO # PSNews.ro
Europenii sunt pesimiști în ceea ce privește starea lumii, traiectoria țărilor lor, circumstanțele în care se află și pericolele reprezentate de președintele american Donald Trump. Aproape două treimi dintre respondenți au afirmat că „cei mai buni ani au trecut” (63%), în timp ce 77% consideră că viața în țara lor „va fi mai grea pentru […] Articolul Pesimism generalizat în Europa: Majoritatea europenilor cred că democrația este în declin – POLITICO apare prima dată în PS News.
Premierul Bolojan şi ministrul Finanţelor, discuţii cu Agenţia Fitch. Cum poate fi mărit ratingul de țară # PSNews.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut, marţi, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii agenţiei internaţionale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluţiilor economice şi fiscale ale României. Şeful Executivului a prezentat în întâlnire direcţiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creşterea eficienţei utilizării resurselor bugetare […] Articolul Premierul Bolojan şi ministrul Finanţelor, discuţii cu Agenţia Fitch. Cum poate fi mărit ratingul de țară apare prima dată în PS News.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile venite din partea unor politicieni europeni pentru crearea unei armate europene separate de Alianța Nord-Atlantică, pe fondul îndoielilor legate de angajamentul lui Donald Trump față de securitatea Europei, îndoieli amplificate de tensiunile recente privind Groenlanda. Într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Bruxelles, Rutte le-a […] Articolul Mark Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO: „Continuați să visați” apare prima dată în PS News.
De la 3.495 la 938.407 de unități: Canalul de Urgență al Unifarm schimbă regulile aprovizionării cu medicamente # PSNews.ro
În contextul presiunilor tot mai mari asupra lanțurilor de aprovizionare cu medicamente, Compania Națională Unifarm S.A. își consolidează rolul de actor strategic în sistemul medical românesc. Datele oficiale arată o creștere spectaculoasă a livrărilor prin Canalul de Urgență, mecanism operațional lansat pentru a interveni rapid în situații de penurie. Creștere explozivă în doar doi ani […] Articolul De la 3.495 la 938.407 de unități: Canalul de Urgență al Unifarm schimbă regulile aprovizionării cu medicamente apare prima dată în PS News.
Primarul din România care are curaj să ceară Consiliului Local 100.000 lei pentru flori şi mărţişoare de 1 şi 8 martie # PSNews.ro
Austeritate, dar nu e când e vorba de doamne și domnișoare la început de martie. Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a inițiat un proiect de hotărâre pentru organizarea evenimentului „Zilele Primăverii”, prin care 3.000 de mărțișoare și 3.000 de flori vor fi oferite doamnelor și domnișoarelor din oraș, pe 1 și 8 martie. Proiectul […] Articolul Primarul din România care are curaj să ceară Consiliului Local 100.000 lei pentru flori şi mărţişoare de 1 şi 8 martie apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană impune reguli mai stricte pentru WhatsApp. Măsura vizează funcția „Channels” a aplicației # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat că WhatsApp trebuie să se conformeze unor reguli mai stricte în Uniunea Europeană, după ce funcția „Channels/Canale” a aplicației a fost utilizată de cel puțin 45 de milioane de utilizatori. Această decizie se aliniază cu Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, care impune cerințe mai riguroase pentru platformele online mari. […] Articolul Comisia Europeană impune reguli mai stricte pentru WhatsApp. Măsura vizează funcția „Channels” a aplicației apare prima dată în PS News.
Ministrul Economiei: După 20 de ani de la intrarea în UE, nu avem semnătură electronică. Este un eșec! # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat marţi, la Consiliul Naţional al IMM-urilor din România, că după 20 de ani de la intrarea în UE, nu avem semnătură electronică cu adevărat liberalizată şi funcţională, identitate electronică şi este şi un eşec de guvernanţă, este şi un eşec managerial, este şi un eşec de implementare. ”O să […] Articolul Ministrul Economiei: După 20 de ani de la intrarea în UE, nu avem semnătură electronică. Este un eșec! apare prima dată în PS News.
Alexandru Nazare: Nu mai există întârzieri la rambursările de TVA. Statul a achitat restanțe de 5 miliarde lei # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că datele pentru luna în curs arată că statul nu mai are obligaţii neachitate către firmele care trebuie să primească rambursări de TVA, în condiţiile în care, la jumătatea anului trecut, debitele statului sub formă de rambursări de TVA se ridicau la suma totală de 5 miliarde de lei. „Dacă […] Articolul Alexandru Nazare: Nu mai există întârzieri la rambursările de TVA. Statul a achitat restanțe de 5 miliarde lei apare prima dată în PS News.
România își propune să sprijine semnificativ relansarea și extinderea industriei regionale de apărare, implicând programe în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și al mobilității. Acestea includ achiziționarea și/sau producția locală de vehicule blindate, camioane logistice, elicoptere, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, nave de patrulare navală, muniții de rezervă, drone și infrastructură critică cu dublă […] Articolul Producție locală și achiziții comune: strategia României pentru industria de apărare apare prima dată în PS News.
Bolojan: Directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor şi a explicat că ministerele au dorit să susţină un personaj sau altul în acele poziţii şi astfel au creat contracte de managemnt în care criteriile de performanţă sunt la un nivel foarte redus. Bolojan a declarat […] Articolul Bolojan: Directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor apare prima dată în PS News.
Ce amendă plătești în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele # PSNews.ro
În 2026, transportul public din București se va scumpi semnificativ, iar autoritățile locale propun și majorarea sancțiunilor pentru cei prinși călătorind fără titlu de călătorie valabil. Proiectul de hotărâre care urmează să fie discutat la Consiliul General al Municipiului București pe 29 ianuarie prevede creșteri importante ale tarifelor pentru biletele și abonamentele STB, dar și […] Articolul Ce amendă plătești în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele apare prima dată în PS News.
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Moldova, aruncă bomba: „UE ar putea decide să ne unim” # PSNews.ro
UE ar putea decide că România și Moldova trebuie să se unească, spune Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Anatol Șalaru explică motivele pentru care dinspre Chișinău a început să se vorbească tot mai mult despre unire, culminând cu declarațiile președintelui Maia Sandu din ultima săptămână. România și […] Articolul Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Moldova, aruncă bomba: „UE ar putea decide să ne unim” apare prima dată în PS News.
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Politicul fără suflet” este vinovat pentru crima din Cenei # PSNews.ro
Călin Georgescu, aflat marți la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar, a comentat crima din localitatea Cenei, județul Timiș, în care un copil a fost ucis de alți doi minori. Acesta a pus responsabilitatea tragediei pe seama a ceea ce a numit „politicul fără suflet”. Aflat sub control judiciar din februarie 2025, Călin Georgescu […] Articolul Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Politicul fără suflet” este vinovat pentru crima din Cenei apare prima dată în PS News.
R. Moldova va primi un sprijin de 1,7 milioane de euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier, a anunțat ministrul moldovean al Mediului, Gheorghe Hajder, aflat într-o vizită de lucru la Brașov. Conform responsabililor Ministerului Mediului de la Chișinău, inventarul forestier va oferi în premieră date detaliate despre starea reală a pădurilor. Mai […] Articolul Primul inventar forestier în R. Moldova, finanțat de România cu 1,7 milioane de euro apare prima dată în PS News.
