Au sosit trenurile PESA din Polonia, care merg cu 160 km/h. Din martie intră în circulaţie
ObservatorNews, 27 ianuarie 2026 19:50
Din primăvară vor intra în circulaţie noi trenuri electrice. Până atunci, ramele fabricate în Polonia sunt în plin proces de testare. Statul a semnat trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi, dar toate livrările sunt în întârziere.
Încep concedierile la Primăria Capitalei. Compania care a cheltuit 3 miliarde de lei în 2023, închisă # ObservatorNews
Primarul Capitalei începe concedierile. Ciprian Ciucu închide patru centre culturale după ce a constatat că produc doar datorii. Elimină din schemă 109 angajaţi şi spune că este doar începutul.
O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia. Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci.
Omul de afaceri turc, care a evadat în zilele de permisie, primise iniţial aviz negativ pentru învoire, dar şeful penitenciarelor a aprobat personal cererea. Condamnat la 22 de ani de închisoare, milionarul ieşise de 24 de ori din penitenciar în ultimii doi ani, cam o dată pe lună. Mai mult, surse Observator confirmă că fugarul avea deja pregătită următoarea permisie, luna viitoare. Acum e dat în urmărire internaţională, iar ministerul justiţiei face anchetă la Rahova.
Salata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminate # ObservatorNews
Gata ambalată, spălată, numai bună de pus în farfurie! Să nu credeţi niciodată în acest mesaj scris pe pungile cu salată din supermarket. Am dus câteva probe la analize şi toate, dar absolut toate erau contaminate cu enterobacterii. Ceva care te poate duce direct la camera de gardă. Urmăriţi un nou episod din campania Ce ne puneţi în mâncare.
Şoferii au avut parte, marţi dimineaţă, de o nouă surpriză neplăcută la pompă: motorina standard, cel mai ieftin sortiment, a depăşit pragul de 8 lei/litru. Este a şaptea scumpire de la începutul anului, după şocul creşterii accizelor. Românii plătesc acum cei mai scumpi carburanţi din regiune.
PSD şi Nicuşor Dan reacţionează după ce Ilie Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar # ObservatorNews
Premierul nu exclude varianta unui guvern fără PSD, dacă social-democraţii blochează în continuare concedierile din primării. Caz în care Ilie Bolojan îşi va pierde funcţia, anunţă partidul condus de Sorin Grindeanu. Surse Observator spun, însă, că preşedintele Nicuşor Dan vrea să rămână PSD la guvernare.
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 7 morţi din Timiş. Cea mai mare tragedie pe şosele în ultimii 6 ani # ObservatorNews
Cel mai grav accident rutier din ultimii şase ani pe şoselele din România. 7 oameni au murit în apropiere de Lugoj, după ce un microbuz a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus. În maşină erau 10 suporteri greci ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Mergeau în Franţa la meci.
Președintele Donald Trump a reluat o afirmație puternică în discursul său despre relația Statelor Unite cu Israel, sugerând că statul evreu "nu ar exista" fără acțiunile administrației sale, inclusiv loviturile împotriva Iranului și sprijinul militar extins acordat Tel Avivului.
Ieşire nervoasă a lui Coco Gauff, după înfrângerea în sferturile de finală de la Australian Open # ObservatorNews
Coco Gauff și-a izbit racheta de podeaua de beton o dată pentru fiecare dată când a scăpat serviciul, și încă una, pe deasupra, după înfrângerea sa în sferturile de finală de la Australian Open în fața Elinei Svitolina, marți.
Grecia, șocată de tragedia "de nedescris", cu 7 morţi, din Timiș. Reacția premierului şi a clubului PAOK # ObservatorNews
Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, s-a declarat "profund șocat de tragicul accident din România, care a costat viața a 7 tineri conaționali". Şi preşedintelui clubului PAOK, Ivan Savvidis, a declarat că este îndurerat de tragedia petrecută în Timiş, după ce un accident rutier s-a soldat cu 7 morţi şi 3 persoane rănite. Autocarul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.
Proteste la Timişoara: "Dreptate pentru Mario!". Elevi și părinți cer modificarea vârstei de răspundere penală # ObservatorNews
În jur de patru sute de elevi și părinți au protestat, marți, în Piața Operei din Timișoara, cerând "Dreptate pentru Mario!", băiatul de 15 ani din Cenei ucis de alți doi minori de aceeași vârstă şi un altul de 13 ani. Ei au cerut adoptarea de către Parlament a unei legi (Legea Mario, n.r.) care să extindă vârsta de răspundere penală în astfel de cazuri și sub limita de 13 ani, cât prevede acum legea.
Un român a vrut să fure un tren din Austria, dar n-a ştiut cum. A activat doar luminile şi claxonul # ObservatorNews
Un român a fost arestat în Austria după ce a încercat să fure un tren. Bărbatul nu a reuşit să mişte locomotiva din loc, dar a rănit o poliţistă.
"Ajung şi până la 10.000 de lei". Jobul preferat de Mihai pentru a-şi putea plăti studiile # ObservatorNews
Cum împaci şcoala cu munca. E problema dificilă pe care trebuie să o rezolve studenţii români care vor să se întreţină singuri. În condiţiile în care profesorii vor prezenţă peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time, singura soluţie rămâne abandonul. Un paradox dacă ne gândim că studiile superioare asigură venituri mai mari şi o adevărată dramă când vedem că suntem europenii cu cei mai puţini licenţiaţi.
Acţiunile Hidroelectrica ating un nou maxim istoric. Cât valoarează la cotaţia zilei # ObservatorNews
Valoarea acţiunii Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric marţi, de 138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societăţii la Bursa de Valori Bucureşti, în 12 iulie 2023, a anunţat compania, printr-un comunicat.
Rusul care a plănuit să arunce în aer obiective din România a orchestrat şi sabotaje în Cehia și în Lituania # ObservatorNews
O anchetă internațională coordonată de România a scos la iveală existența unei rețele de sabotaj cu ramificații în mai multe state europene, aflată sub coordonarea unui cetățean străin rezident în Rusia. Potrivit DIICOT, sabotajele plănuite pe teritoriul României, incendiile care au vizat autobuze în Cehia și tentativele de atac terorist din Lituania nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un plan comun, pus în aplicare de persoane recrutate de același organizator. Cazul a fost documentat în cadrul unei echipe comune de anchetă, formată sub egida EUROJUST, după ce autoritățile române au dejucat un atentat ce viza obiective strategice din județul Ilfov.
Prinși între cursuri și joburi. Cum ajung studenții români să abandoneze facultatea din cauza costurilor mari # ObservatorNews
Cum împaci şcoala cu munca. E problema dificilă pe care trebuie să o rezolve studenţii români care vor să se întreţină singuri. În condiţiile în care profesorii vor prezenţă peste 70%, iar angajatorii vor neapărat implicare full-time, singura soluţie rămâne abandonul. Un paradox dacă ne gândim că studiile superioare asigură venituri mai mari şi o adevărată dramă când vedem că suntem europenii cu cei mai puţini licenţiaţi.
Ceasul Apocalipsei, mai aproape de "miezul nopţii": suntem la 85 de secunde de final # ObservatorNews
Ceasul Apocalipsei, care ticăie de zeci de ani până la sfârșitul lumii, este acum oficial mai aproape de anihilare ca niciodată. Marți, oamenii de știință de la Bulletin of Atomic Scientists au mutat ceasul simbolic cu patru secunde înainte, la 85 de secunde până la miezul nopții.
Femeia din Iaşi ucisă de iubit era însărcinată. Detaliile cutremurătoare ale familiei # ObservatorNews
Te-a lovit o dată, sigur o va face şi a doua oară. Este o regulă pe care multe femei captive în relaţii toxice o ignoră. Asta a făcut şi o femeie de 35 de ani din Iaşi, mamă a 3 copii şi însărcinată cu al patrulea... şi a plătit cu viaţa pentru asta.
14 femei abuzate în fiecare oră, în România: "Prima palmă se dă mai greu". Cum recunoști o relație toxică # ObservatorNews
Violența domestică nu începe cu lovituri. Începe cu vorbe grele, cu control, cu frica strecurată zilnic în gesturi aparent banale. Înainte de prima palmă, agresorii își dezarmează victimele psihic: le izolează, le umilesc, le fac să creadă că nu valorează nimic fără ei. În România, 14 femei sunt abuzate în fiecare oră. În spatele statisticilor se află însă voci care spun o poveste tristă.
Italia declară stare de urgenţă şi evacuează 1.500 de oameni din Sicilia după o alunecare de teren de 4 km # ObservatorNews
O alunecare de teren majoră amenință localitatea Niscemi din provincia Caltanissetta. În zona istorică, zeci de locuințe se află pe marginea unui versant abrupt format de o ruptură de aproximativ patru kilometri, iar autoritățile au evacuat deja circa 1.500 de persoane.
Donald Trump a uitat cuvântul "Alzheimer" în timp ce explica jurnaliştilor că memoria sa este foarte bună # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a uitat cuvântul "Alzheimer" chiar în timp ce le explica jurnaliștilor că memoria sa este foarte bună. Incidentul a avut loc în timpul unui interviu. În trecut, mai mulți experți au pus sub semnul întrebării starea de sănătate a președintelui Trump.
"Am văzut un om care a ieşit pe picioarele lui". Mărturiile martorilor teribilului accident din Timiş # ObservatorNews
Şapte turişti greci şi-au pierdut viaţa în această după-amiază după ce microbuzul în care se aflau a intrat într-o depăşire periculoasă şi s-a izbit de un TIR de pe contrasens, pe un drum european de lângă Lugoj. De neînţeles este decizia şoferului care ezită să revină pe banda lui şi chiar semnalizează că intră din nou în depăşire, deşi se vede clar că nu mai avea timp. În urma impactului, microbuzul s-a dezintegrat pur şi simplu.
Cum a fost convins Trump în 48 de ore să schimbe strategia în Minnesota. De ce s-a temut liderul SUA # ObservatorNews
În 48 de ore, la presiunea aliaților republicani şi temându-se că pierde voturi, Donald Trump a decis să schimbe strategia privind migraţii în Minnesota, relatează The Wall Street Journal. Inițial, după ce un al doilea cetățean american a fost împușcat mortal de agenți federali ICE în Minneapolis, administrația Trump a reacționat dur, acuzându-l de terorism. Însă imaginile video au arătat că aceste acuzații nu erau susținute de fapte, iar scandalul a început să afecteze grav imaginea politică a președintelui. În cele din urmă, Trump a dat înapoi, a retras oficialii mai agresivi și a trimis un om de încredere, cunoscut pentru o abordare mai calmă.
A 6-a scumpire a carburanţilor din 2026 şi nu s-a terminat luna ianuarie. Cât costă litrul de motorină # ObservatorNews
Şoferii care au oprit la benzinărie în această dimineaţă au crezut că nu văd bine. Motorina standard, adică cea mai ieftină categorie, a depăşit 8 lei litrul. Este a şasea scumpire de la începutul anului şi nici nu s-a încheiat ianuarie.
28 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 ianuarie de-a lungul timpului.
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 28 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
Miercuri, 28 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Bărbat de 54 de ani, reţinut pentru că a violat o fetiţă de 12 ani. Agresorul, un apropiat al familiei # ObservatorNews
Un bărbat de 54 de ani, din Orăştie, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost acuzat că ar fi violat o fetiţă de 12 ani, din localitate, suspectul fiind un apropiat al familiei victimei, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.
Cei 7 morţi din accidentul din Timiş erau suporteri ai lui PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu # ObservatorNews
Cele şapte persoane care au murit după accidentul din Timiş erau suporteri greci ai echipei PAOK. Fanii eleni trebuiau să ajungă în Franţa, acolo unde echipa lui Răzvan Lucescu va juca joi împotriva lui Olympique Lyon.
Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat # ObservatorNews
Încă o persoană a murit în urma accidentului din Timiş dintre un autocar şi un microbuz, bilanţul ajungând la 7 persoane decedate. Alte trei sunt rănite. Între timp au apărut şi imagini de la accidentul cumplit de pe E70 din localitatea Lugojel. O cameră de bord a surprins impactul în care şase persoane, toate aflate în microbuz, au murit pe loc.
Ieşire publică rară a Melaniei Trump, după violenţele în care au murit doi oameni în Minneapolis # ObservatorNews
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut marți o rară declarație politică, cerând "unitate" pe fondul săptămânilor de tulburări din Minnesota.
Ultima oră: 7 morţi şi 3 răniţi, noul bilanţ al victimelor accidentului din Timiş dintre un microbuz şi un tir # ObservatorNews
Încă o persoană a murit în urma accidentului din Timiş dintre un autocar şi un microbuz, bilanţul ajungând la 7 persoane decedate. Alte trei sunt rănite. Între timp au apărut şi imagini de la accidentul cumplit de pe E70 din localitatea Lugojel. O cameră de bord a surprins impactul în care şase persoane, toate aflate în microbuz, au murit pe loc.
Zelenski: "Ucraina ar trebui să adere la UE până în 2027". Kievul îşi propune să ucidă 50.000 de ruşi pe lună # ObservatorNews
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenența la UE ca pe o parte a garanțiilor de securitate pentru țara sa devastată de război.
Profesor român din SUA, despre crimele ICE: Absurdul situaţiei e că SUA sunt o naţiune de imigranţi # ObservatorNews
10 gloanţe ale agenţilor de imigraţie ai lui Donald Trump l-au omorât pe americanul de 37 de ani Alex Pretti, în weekend, şi au ciuruit şi mai mult ce a mai ramas din democraţia SUA sub administraţia MAGA. Acum, situaţia ia o turnură neaşteptată. Donald Trump a vorbit la telefon cu guvernatorul democrat din Minnesota, unde ICE şi Serviciul de Protecţie a Frontierelor au acţionat în comun şi l-au lichidat pe Pretti, infirmierul de la terapie intensivă.
Maia Sandu cere accelerarea procesului de aderare la UE: "Nu vrem să fim ocupaţi de Rusia" # ObservatorNews
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale la structurile blocului comunitar, întrucât - ţinând cont de amploarea ingerinţei Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia şi să-şi piardă libertatea.
Vremea de mâine 28 ianuarie. Ploi mărunte şi ceaţă pe arii restrânse. Maxime între 4 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi în special spre seară și noaptea, în vest, centru și nord. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în Banat și pe litoral. Temperaturile maxime vor ajunge până la 12 grade, iar ceața va apărea local, dimineața și noaptea.
Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 271 locuri de muncă, cele mai multe fiind în Norvegia, conform unui comunicat al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.
Jucătoarea de tenis Elina Svitolina, reprezentantă a Ucrainei, s-a calificat în premieră, marţi, în semifinalele de la Australian Open, primul Grand Slam de tenis al anului.
Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 6 morţi. Microbuzul s-a dezintegrat la impact # ObservatorNews
Au apărut imaginile de la accidentul cumplit de pe E70 din localitatea Lugojel din Timiş. O cameră de bord a surprins impactul în care şase persoane, toate aflate în microbuz, au murit pe loc.
Reforma administrației, blocată de conflictele din coaliție: asumarea răspunderii se amână din nou # ObservatorNews
În toiul negocierilor pentru Buget, tăierile de cheltuieli din administraţia locală se amână încă o dată. Deşi subiectul se discută de 6 luni în Coaliţie. PSD ar vrea ca asumarea răspunderii Guvernului pentru tăierile de 10 procente la Stat să vină în aceeaşi zi cu măsurile de relansare economică.
A vrut să devină preot în România, dar n-a avut bani. Acum e şef într-un abator din Franţa cu sute de angajaţi # ObservatorNews
Un român care visa să devină preot ortodox a ajuns, după ani de muncă, să conducă o echipă de 300 de persoane într-un mare grup agroalimentar din Franța, scrie Le Telegramme.
Deşi domină tenisul mondial masculin de câţiva ani, alături de italianul Jannik Sinner, spaniolul Carlos Alcaraz a reuşit abia în acest sezon să se califice în semifinalele de la Australian Open.
Florin Piersic, spectacolul aniversar de 90 de ani. Ce mesaje i-au transmis colegii # ObservatorNews
La mulţi ani, maestre. Doamnelor, domnilor, astăzi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai iubiţi actori ai României care împlineşte 90 de ani. Mulţi şi sănătoşi şi fericiţi şi de acum înainte vă dorim. Şi până când ne vom bucura din nou de prezenţa maestrului aici, în platou, alături de noi, să vedem câteva urări şi imagini filmate aseară atunci când la Teatrul Naţional am avut gala aniversară, Florin Piersic- 90 de ani .
Armata rusă anunţă că Gherasimov a fost în estul Ucrainei. Şeful Statului Major a vizitat trupele din Donbas # ObservatorNews
Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele care luptă în estul Ucrainei, anunţă marţi Ministerul Apărării de la Moscova. Soldaţii ruşi "îşi continuă ofensiva pe toate axele", a declarat Gherasimov. Între timp, ruşii, ucrainenii şi americanii urmează să poarte noi discuţii la Abu Dhabi, începând cu 1 februarie, relatează AFP, citat de News.ro.
Virusul letal Nipah stârnește panică în Asia. Epidemie în India, controale sporite la frontieră # ObservatorNews
Epidemia provocată de virusul letal Nipah în statul indian Bengalul de Vest a generat îngrijorare în Asia, determinând unele țări să întărească măsurile de control în aeroporturi, potrivit BBC, informează News.ro.
Spitalul care a rămas doar cu 2 cardiologi care fac o gardă pe lună. Ceilalţi au plecat la clinici private # ObservatorNews
Este blocaj la camera de gardă a Spitalului Judeţean din Focşani unde nu mai poate fi asigurată tratarea pacienților cu urgențe cardiace. Bolnavii sunt trimişi la alte spitale pentru că aici nu este medic de gardă cu această specializare.
Primăria care a devenit chiriașă la bloc. Angajații lucrează din apartamente de 2 sau 3 camere # ObservatorNews
În Feteşti, județul Constanța, primăria este chiriaşă la bloc. De 10 ani, angajaţii primăriei au birourile în apartamente de două sau trei camere, iar lista cu datornicii la întreținere a fost înlocuită cu anunțuri de interes local.
