Au sosit trenurile PESA din Polonia, care merg cu 160 km/h. Din martie intră în circulaţie

14:40

La mulţi ani, maestre. Doamnelor, domnilor, astăzi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai iubiţi actori ai României care împlineşte 90 de ani. Mulţi şi sănătoşi şi fericiţi şi de acum înainte vă dorim. Şi până când ne vom bucura din nou de prezenţa maestrului aici, în platou, alături de noi, să vedem câteva urări şi imagini filmate aseară atunci când la Teatrul Naţional am avut gala aniversară, Florin Piersic- 90 de ani .